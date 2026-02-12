Relatori: Carmelo Pellegrino (Professore della Pontificia Università Gregoriana), Domenico Airoma (Procuratore della Repubblica), Daniele Onori (Giurista del CSL), Marina Casini (Presidente del Movimento per la Vita - Giurista e Docente di Bioetica presso l'Università Cattolica).
Conclusioni: Shahid Mobeen (Professore della Pontificia Università Ubaniana e Fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia).
Convegno "Beato Rosario Angelo Livatino. Modello per la politica, via alla santità", registrato a Roma giovedì 12 febbraio … 2026 alle 15:00.
L'evento è stato organizzato da Centro Studi Rosario Livatino.
Tra gli argomenti discussi: Societa', Vaticano.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 42 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
