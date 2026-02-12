12 FEB 2026
dibattiti

Beato Rosario Angelo Livatino. Modello per la politica, via alla santità

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 1 ora 42 min
A cura di Francesca Rosini
Organizzatori: 
Centro Studi Rosario Livatino
Player
Saluti istituzionali: Pierantonio Zanettin (Senatore).

Relatori: Carmelo Pellegrino (Professore della Pontificia Università Gregoriana), Domenico Airoma (Procuratore della Repubblica), Daniele Onori (Giurista del CSL), Marina Casini (Presidente del Movimento per la Vita - Giurista e Docente di Bioetica presso l'Università Cattolica).

Conclusioni: Shahid Mobeen (Professore della Pontificia Università Ubaniana e Fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia).

Convegno "Beato Rosario Angelo Livatino. Modello per la politica, via alla santità", registrato a Roma giovedì 12 febbraio 2026 alle 15:00.

L'evento è stato organizzato da Centro Studi Rosario Livatino.

Tra gli argomenti discussi: Societa', Vaticano.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 42 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Questo momento sul abbia più rosa arancio ribattino modello per la politica dia alla santità
E si parlerà anche del capo Carlo Casini in questa occasione
E ringrazio anzitutto il senatore Pierantonio Zanettin per questa opportunità che cita di parlare di un modello che il salto
Per tutti noi Rosario Livatino
Le chiediamo
Un una parola di saluto per tutti noi
Grazie grazie dell'opportunità che mi avete offerto nel senso che e voleva saperne perché ho fatto da tramite per essere ospitati quel senato ma io ringrazio voi per l'opportunità di di esprimere qualche concetto in linea generale sulla figura quella della Libia credo debba essere considerata di esempio
Ad abitare non solo chi magari in questo momento si accinge a fare il magistrato ma proprio come cittadino esemplare
La santità per chi che avuto un'educazione cattolica e cristiana spesso viene attorno alla fase e più giovani determino dell'infanzia viene così rappresentata da con le figure
Agiografiche che abbiamo trovato nel GP di catechismo
In realtà poi crescendo tu capisci che la santità ecco anche quella non solo dei martiri protomartire ma anche quella de de di cittadini che incarnati nel mondo reale
Mantengo un una vita esemplare ispirata anche i valori del Vangelo e credo che questo sicuramente è stato Rosario dibattito certamente stato Carlo Casini un altro politico ricordando poi sempre la frase alla quale che si che ci consente di andare come dire a letto tranquilli la sera quando facciamo l'esame di coscienza in quella frase
Di Paolo sesto che dalla politica la più alta forma di carità
E quindi anche noi facciamo politica Giammarco ascolta litighiamo tazzina sì la direttrice assolviamo pensando a questa frase cioè ciò detto mia dedicò che sicuramente
Riunioni come queste convegni come questi ci consentono punto di riflettere
Per tutti noi su come cercare di interpretare al meglio quelle che sono le virtù cristiane anche nel nel nel mondo reale dove siamo chiamati a a lavorare e l'altra parte ci pongono punto ad esempio di un magistrato che è stato anche un martire della giustizia che ha svolto tutta alla alla sua carica era la sua vita con del attitudine molto riservata uno studio Santo profondo della materia
Non ha mai alzato la voce non ha chiesto neanche la scorta quando rischia sapeva di rischiare la vita pronto un con una con lo spirito di sacrificio tu assolutamente esemplare
Ecco in questo momento visto che
Viviamo anche
Cambia la vita reale sapete che c'è anche un contrasto politico tutti un contrasto politico fra riforma costituzionale
Della della giustizia intravediamo figure di magistrati che sono esattamente l'opposto di quello della del dibattito che vanno sui giornali che vanno in televisione alzano la voce qualche volta
Dicono anche delle castronerie che non fanno onore come alla calo all'occhiello ecco da su questi due forme opposte di fare il magistrato io il di che concludo il mio intervento sapendo e declinando che una mi piace molto e la indicò come esempio l'altra mi sento un po'di criticarla
E certamente di di non condividere grazie a voi
Grazie
Cittadino esemplare una santità come interpretare le virtù cristiane oggi quindi Rosario Livatino è un modello la politica martire della giustizia senatore questo è bene ricordarlo che Primo martire
Della giustizia riconosciuto dalla Chiesa cattolica
Ma adesso prende la parola la dottoressa Sandra Sarti già prefetto della Repubblica attualmente presidente dell'Istituto pontificio Aiuto alla Chiesa che soffre accessi d'Italia
Grand'ufficiale della Repubblica italiana cavaliere al merito della Repubblica di Romania
Nominata prefetto della Repubblica che il ventidue luglio due mila dieci ha ricoperto la carica di direttore centrale per gli affari dei culti nell'ambito del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione o qualcun ferito nuovo impulso al tema del dialogo interreligioso grazie
Si è
Buonasera a tutti io un grazie sentito al senatore Pierantonio Zanettin per questa iniziativa
Che torna ad accendere i riflettori gli altissimi valori cristiani civili che hanno ispirato come sappiamo la vita del beato Rosario Angelo Livatino e un saluto particolare professore uscente mobbing che ha collaborato a questa organizzazione al carissimo da Massimo calmi Carlino
Che modera questo incontro e per me è un onore veramente poter portare i saluti in questa sede
Che da vuole dare il via alla santità del beato libertino un giovane un giovane uomo di fede un valoroso magistrato che ha sempre saputo coerentemente coniugare la propria vita il proprio operato professionale con la più completa fiducia in Dio opponendo siccome sappiamo su tutela lei e questo gli ha certamente consentito di vivere il proprio lavoro in nome del bene comune come una missione e nel contempo Pomona testimonianza
Accettando per questo proprio il rischio quello più alto quello della propria vita e oggi il beato Rosario Angelo Livatino e annoverato tra i nuovi marchi lo diceva prima da un cammino martire della giustizia
Un martire un concerto con il quale San Giovanni Paolo secondo intesa includere e non soltanto chi viene ucciso in o di una sfide i ma anche chi viene perseguitato ed ucciso perché ispirate alla fede il proprio operato
E voi certamente di domande Rete quale possa essere no la connessione tra la mission di Aiuto alla Chiesa che soffre che l'istituto pontificio che presiedo
E che tutela i cristiani che vengono perseguitati nel mondo e la figura del beato Rosario Livatino che è stato ucciso come sappiamo dalla criminalità
Per la cui organizzazione egli costituiva una minaccia concreta ebbene il il collegamento il filo comune che c'è tra il beato Livatino ai cristiani perseguitati sta nella logica della testimonianza
Perché il termine martirio che viene dal greco Martia e significa proprio testimonianza e i fatti Rosario Livatino ha testimoniato esattamente te il rifiuto di non voler tradire ciò che riteneva giusto e ha scelto convintamente sia sul piano spirituale che professionale di restare fedele alla propria coscienza di fronte a chi avrebbe invece voluto piegarlo
E questo modo di testimoniare la propria fede il proprio credo
è a ben vedere lo stesso spirito che sostiene i tanti tantissimi cristiani che vengono oggi pista perseguitati e discriminati nel mondo
Pensate che ci sono sessantadue Paesi del mondo che hanno governi caratterizzati da autoritarismo destre lirismo religiose naturalmente in quei territori la libertà di religione estremamente compromessa
E pure su quei titoli territori divano cinque virgola quattro miliardi di persone
Che soffrono una limitazione ad una delle principali libertà e tra essi ci sono anche i nostri fratelli cristiani ecco e questi nostri fratelli cristiani affrontano discriminazioni anche estreme anche persecuzioni sistematiche
Per testimoniare la propria fede per non accettare l'abiura per non nascondersi per non rinunciare alla propria identità entità per nulla abbandonare le loro terre pur sapendo che questo costerà loro la vita
Fratelli silenziosi lontani di cui non sentiamo spesso le grida ma che noi come Acs sosteniamo con progetti di carità
Ecco questa logica di testimonianza per tornare a nostro argomento è una testimonianza che senza dubbio implica un profondo esercizio di discernimento una scelta una scelta che sola permette di perseguire un vero modello quello che si diceva prima un modello di coerenza
Un modello di assunzione di responsabilità
E per opporsi alle pressioni esterne che possono essere anche molto violente quindi un modello individuale relazionale ci ha offerto il beato Livatino che ci invita certamente a riflettere e quindi il collegamento tra l'esempio di vita che luci Adornato e le vite dei cristiani
Ci ricorda anche che il termine martirio non significa soltanto morte e sofferenza ma significa anche prescelta scelta coerente e libera
La scelta di non tradire il proprio credo né sul piano laico né sul piano politico né sul piano istituzionale né sul piano religioso la scelta coraggiose convinta che a tutto il valore del più concreto erotismo e che come nel caso del beato Rosario Livatino arriva ad essere un presupposto per la santità
Grazie
Grazie a lei dottoressa
Quindi un collegamento vivo vero quello della logica della testimonianza ancora oggi per noi rappresentato da questo modello dal beato Rosario Angelo gli pattino che diventa se seguiamo il suo esempio una scelta per noi anche per noi coerente e libera
Prende ora la parola per un saluto Domé il dottor Domenico Di Conza portavoce le nazioni unite accademiche Impact dal dieci undici due mila e quindici responsabile del comitato promotore Centro Studi intelligenza artificiale dello Stato della Città del Vaticano direttore del dipartimento studi Europa Africa sempre del Vaticano
E grazie dottore per il suo saluto

Allora innanzitutto grazie per l'invito noi
Alle Nazioni Unite è stato un privilegio
Poter incontrare conoscere Rosario Livatino
Al quale poi come direttore di tipo dedicato uno speciale con le testimonianze di coloro che hanno vissuto accanto a lui
Durante la sua esperienza giuridica e la sua esperienza familiare religiosa e dopo la sua morte e con le Nazioni Unite con Rosario Livatino noi abbiamo seguito un
Una parte importante che era quella della giustizia e della società
Perché Rosario Livatino ci teneva a precisare che le leggi non devono essere fatte da poche persone ma devono essere concepite con la società sui bisogni della gente
Fare giustizia significa educare alla legalità significa educare al rispetto la altrui vinta
Da questo punto di vista noi abbiamo rubato tanto a Rosario Livatino proprio nel creare concepire prima con il recital popolare voce papa Francesco ha inteso scegliere come nome per significare Libera Università delle culture europea
E soprattutto poi nella scelta anche della televisione che si chiama sharing condividere conoscenze e competenze
Questo nome derivava proprio a questo aspetto che è quello di saper condivide positivo
Rosario Livatino non lo abbiamo mai sentito usare parole contro usava sempre talune a favore di una soluzione norma
Discuteva mai sulle colpe qua discuteva su quello che invece si poteva e si doveva fare e da questo punto di vista con le Nazioni Unite c'è stato questo rapporto
Collaborativo che Cluj non ha potuto vedere nascere con l'Akademicki Impact che perciò ma è nata proprio da quest'idea condivisa cioè di riunire i centri di formazione alle università dei Paesi ricchi con quelli dei Paesi poveri
E prima durante l'intervista con la dottoressa Casini parlavamo proprio di una parola che gli apparteneva a chi reprime il comune cioè pensare agli altri non come ultimi ma come parte
Questa ecco il messaggio che nel mio breve saluto e ringrazio per il tempo che mese dedicato intendo faceva opporre come attenzione perché quei diventi traccia anche dopo questo convegno
Grazie
Grazie dottor Di Conza giustizia nella società educare alla legalità parole a favore un'eredità che riceviamo da Rosario Livatino valida serenità ancora oggi per ognuno di noi
Prende adesso la parola monsignor per Carmelo Pellegrino
Professore della Pontificia Università Gregoriana con un intervento su da questo con questo titolo per amore solo per amore il martirio del beato giudice Rosario Livatino
Monsignor Pellegrino sacerdote dell'arcidiocesi di Taranto e membro dell'Istituto secolare servi della sofferenza ispirato alla spiritualità
Il San Pio da Pietrelcina dopo il diploma in violino
Ha conseguito la laurea in lettere lauree in filosofia ha conseguito anche il dottorato in teologia e il dottorato in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico
Per ventun anni ha svolto il proprio servizio in Vaticano presso la Congregazione delle Cause dei Santi oggi dicastero ricoprendo per due quinquennio il ruolo di promotore della fede
Prelato teologo del due mila e dodici al due mila ventidue nelle due mila ventitré è stato nominato esperto nel gruppo nazionale del settore dell'apostolato Biblico della Conferenza episcopale italiana
Dopo altre docenze insegna attualmente presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e presso lo Studium del dicastero delle cause dei santi
Ha pubblicato diversi libri articoli e nella diocesi di Roma impegnato nella pastorale giovanile familiare biblica del settore centro
In qualità di promotore della fede il cosiddetto avvocato del diavolo ha presieduto il Congresso detti orologi per l'esame del martirio del beato Rosario Ancelotti trattino grazie monsignore
Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito vorrei cominciare con una frase evangelica seguita dal commento di Rosario Angelo Livatino
Giudice se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non entra erette nel regno dei cieli
Commenta Livatino la giustizia necessaria ma non sufficiente
E può e deve essere superata dalla legge della carità che la legge dell'amore amore verso il prossimo e verso Dio ma verso il prossimo in quanto immagine di Dio quindi in modo non riducibile alla mera solidarietà umana
La legge pur nella sua oggettiva identità nella sua autonoma finalizzazione e fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge
Per cui la stessa interpretazione la stessa applicazione della legge vanno operate col suo spirito non in quei termini formali degenerati con la prassi giudiziaria degli scrivi e dei farisei
Tratto dalla sua nota conferenza fede diritto del mille novecentottantasei
Tutti sappiamo chi è il magistrato Livatino ricordiamo soltanto alcuni brevi cenni biografici nasce a Canicattì nel cinquantadue morirà purtroppo ad Agrigento nel novanta ventuno settembre colpito dalla stilista
Figlio unico di Vincenzo e Rosalia fin da ragazzo impegnato nell'Azione cattolica ottiene brillantemente la maturità classica si iscrive a giurisprudenza a Palermo e non ancora ventitreenne si laurea
Nel settantacinque
Lavora presso l'Ufficio del registro nel settantotto vince il concorso in magistratura viene assegnato al tribunale ordinario di Caltanissetta proprio il diciotto luglio del settantotto sulla propria agenda e le sue famose agende scrive con la penna rossa in evidenza
Ho prestato giuramento da oggi sono in magistratura e poi a matita aggiunge che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarvi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige
Nel settantanove diventa sostituto forcuta procuratore presso il tribunale di rigetto ricopre la carica fino alle ottantanove quando assume il ruolo di giudice a latere
Noto il suo impegno nel maxiprocesso di Agrigento
Purtroppo anche le modalità del suo omicidio
Sulla strada statale sei quattro zero Caltanissetta Agrigento era a bordo della sua vecchia auto la Ford Fiesta senza scorta come diceva giustamente il senatore quando viene speronato dall'auto dei killer tenta la fuga a piedi attraverso i campi ma già ferito alla spalla
Ed era giunto dopo poche decine di metri freddato a colpi di pistola sarà beatificato il nove maggio del due mila ventuno al esattamente a ventott'anni dal grido di San Giovanni Paolo secondo ad Agrigento nella Valle dei Templi ricorderete tutti
Lo dico ai responsabili una volta verrà il giudizio di Dio
Credo che diverse coscienza più traumatico il giorno nove maggio novantatré
E che è una data molto importante segna sicuramente un punto di svolta sarà seguita infatti dopo pochi mesi dagli attentati mafiosi
E a Roma guarda un po'a stagioni laterale a San Giorgio al Velabro e poi dopo altri pochissimi mesi dal martirio del Beato don Pino Puglisi parroco palermitano nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno
Oggi ideatore Livatino e
Il suo corpo è custodito nella chiesa di Santa Chiara Canicattì allora innanzitutto chi era Rosario Angelo Livatino
La prima cosa che si potrebbe dire che era un uomo di fede ma io preciserei un uomo di preghiera
Fin da ragazzo coltiva questo legame questa unione con Gesù come dichiara una compagna del liceo testimone al processo di beatificazione una sua compagnia dicevo che dice fin da bambino ha frequentato la Chiesa mi risulta che ogni giorno prima di entrare a scuola
Intendo il liceo che frequentavamo insieme
Lulli entrava in chiesa per raccogliersi qualche minuto in preghiera
Allora non è strano non sorprende che poi da giudice
Lo ritroviamo tutti i giorni prima di recarsi insufficiente Leporale ad Agrigento entrare nella chiesa di San Giuseppe a pochi metri dal tribunale per raccogliersi
Qualche tempo in preghiera ogni giorno addirittura
Sapete e la la prima idea il primo progetto di di assassinio dei mafiosi
Viene ideato proprio sul sagrato della chiesa sapevano di poterlo trovare infallibili mente lì questo dice anche in parte il disprezzo verso il luogo sacro e verso la sua fede ma ci sono molti altri elementi
Però personaggio assolutamente interessante del processo di beatificazione e il professore di filosofia del liceo di di di Rosario Livatino Giuseppe Peritore
Comunista così si direbbe oggi autore della del del libro indicata città rivoluzionaria
Per dirne una che nel suo ufficio aveva il ritratto del Che Guevara e la foto del beato il mattino una fiaccola
Allora quest'uomo già consigliere comunale dedicata per il partito comunista lascia una dichiarazione meravigliosa al processo di beatificazione tra il si dichiara ateo naturalmente tutto il resto ma insomma non si può pensare assolutamente che Livatino essendo cattolico era un bacchettone
Bellissimo era invece un ragazzo che animato dalla propria fede cattolica agiva
Mostrano attenzione verso i compagni di classe ed aiutava scolasticamente per Livatino il crimine si combatte perché prima di tutto è stata violata la legge di Dio e poi la legge degli uomini
E un personaggio straordinario dal punto di vista umano
Egli era di grande intelligenza e di acume intellettivo è stato un uomo totale
Agisce per come pensa e pensa per come agisce e la sigla subito tutela vedi che è stata poc'anzi ricordata significa che gli ubbidiva soltanto alla legge il dio
Appresa per televisione la notizia della sua morte io e mia moglie siamo scoppiati in lacrime lo considero un grande uomo per la sua statura umana morale ed intellettuale e non ci sono termini adatti secondo me per poter descrivere questa sua statua
Così il professore emerito
Ora apro una piccolissima parentesi che sembrerà fuori binario ma non lo è lo capiremo la fine sul notiziario rilancio di Canicattì Livatino denuncia il dilagare della pornografia
Il suo intreccio col consumismo reagendo al pronunciamento di una commissione americana che era stata convocata piuttosto per arginare il traffico di materiale pornografico e che invece aveva concluso raccomandando l'abrogazione delle leggi che limitavano
La circolazione di questo materiale
Il mattino scrive
Tipico il suo tratto di non pro palare giudizi temerari non è questa la sede in cui voglio azzardare un giudizio sull'operato della commissione bellissimo però evidente che la pornografia a un deleterio influsso sulla società e che ha determinato l'attuale boom del sesso scrive
Dopo gli orrori della guerra gli uomini hanno cercato di rifugiarsi in vari aspetti fino ad arrivare all'annullamento di tutti tv i tabù
Ad una completa libertà senza legami delimitazioni di alcun genere è nata così la società permissiva fino alla sua libertà sessuale che fa nascere la divulgazione
Della pornografia ed ecco che tutto scrive
Cinematografia letteratura pubblicità viene investito da un'andata di sesso sesso dappertutto film romanzi manifesti pubblicitari fumetti imbevuti tutti gli una sfacciata ed ambiguo ostentazione di un'unica cosa per essere al passo coi tempi promette tra virgolette ovviamente
In pubblico magari si bolla con parole infamanti il fenomeno ma nel chiuso la prova stanze si continua questa aberrazione
Poi fa alcuni esempi
Parla anche della mancata educazione in questo senso si sofferma su questo aspetto ma dice che in questo modo si crea l'oggettivazione della donna vale a dire la riduzione di essa al puro orango l'oggetto
E conclude
Una conclusione meravigliosa
Dice sono queste sono ipotesi no sappiamo dalle percentuale delle statistiche che questo ha fatto diffondere le perversioni sessuali e il crimini a sfondo sessuale
Pensate oggi a tutto quello che succede con i femminicidi e non aggiungo altro
E meglio sarebbe poi proporre una valida soluzione bene a questo punto confesso che non ce l'ho
Né tanto meno ne vedo alcuna tranne questa e qui
Se non vi è domanda non viene meno offerta
Quindi se quella roba tra virgolette noi non la chiederemo più nessuno si sognerà di imporci la e il comportamento del consumatore che guida il produttore noi abbiamo scritto la parola inizio e noi adesso dobbiamo scrivere la parola fine riportando il senso delle sue giuste razionali dimensioni soluzione troppo semplicistiche facile
Non so
Ma lasciami dire caro lettore che è l'unica a mio modestissimo parere veramente valida
Ma sono altresì convinto che proprio l'unica che non sarà seguita e conclude caustico l'uomo ormai ampiamente dimostrato e l'animale più cocciuto e stupido che si
Allora sapete quanti anni ha Livatino quando pubblica quest'articolo
Diciannove anni
Al questo che capiamo perché i suoi compagni di liceo lo chiamavano cent'anni qualcuno cento un anno per la sua saggezza fuori dal comune
E questo ci fa riflettere anche sull'appellativo di il giudice ragazzino che gli veniva affibbiato ma insomma questa comodi sapienza non comune e lo accompagnerà per tutta la sua breve vita
Alla luce di tutto questo comprendiamo anche questo fatto che è stato scoperto dopo la sua morte patto che sulla sua agenda cominciava spesso e volentieri con la prima pagina SPD di sub tutela dei e proprio sfogliando questa gente ci si imbatte spesso in preghiere spontanee
E semplici io arriva discreto sempre anche quando annota agli appunti personali appunti privati sono molto stringati
Quello che abbiamo visto nel giorno del giuramento i mastini magistratura che Dio mi accompagni milite rispettare il giuramento ma anche altri che vedremo tra pochissimo c'è anche l'affetto per una donna all'interno delle sue agende ieri mattina è stato nuovo innamorati
Veramente un uomo in carne e ossa un uomo normale
Ma vedete i santi non sono marziani ci stava come i normali le diciamo che per fare un salto ci vuole un peccatore un peccatore che però che abbia conosciuto l'amore di dio e si sia lasciato trasfigurare dalla grazie a questo Livatino
è stato l'uomo innamorato si dice di una i mafiosi la chiamavano una nota ressa sul un notaio
Con cui si stava frequentando desiderando il matrimonio
Ma vediamo anche nelle sue agende personali proprio la discrezione di quest'uomo pensate il venticinque settembre ottantotto descritta in ferie
C'ha le sue ferie estive lui scrive così ventitré settembre anzi giornata in casa va bene
Venti venticinque a messa con i miei giornata in casa alle sedici dal notaio a votare con lei a vedere gli originò prontissimo a casa alle diciannove
Ventisei settembre giornata in casa poi nota anche l'omicidio del giudice Saetta con il figlio Stefano
Annota anche i funerali commenta con con dolore straziante insomma
Dicevamo e un uomo di fede un uomo di preghiera un uomo discreto che al tempo spesso stesso rifugge il clamore
L'apparenza tutto ciò che poteva in qualche modo distrarlo allontanarlo dall'autenticità della fede e per questo era poco amato dai giornalisti purtroppo perché non rilasciava interviste non ce n'è una sola che se ne ricordi interviste
Risponde rilasciate da da Livatino proprio per la sua riservatezza e quindi distante da ogni forma di protagonismo per questo credente e credibile come dice una famosa frase che gli viene attribuita che è stata citata recentemente anche da papa Francesco
Coerente la sua idea di magistrato che diceva non deve soltanto essere super partes ma anche apparire tale
Di questo motivo per cui aveva anche il suo pensiero su le carriere politiche dei magistrati non era favorevole
Quindi un uomo di fede un uomo discreto un uomo che praticava la giustizia ma come espressione della carità attenzione proprio questa fede nella sua vita diventava integrità cioè la sua rettitudine
Nasce dal nulla nasce dalla sua adesione al Vangelo
E diventa carità questo è il paradosso sembrano inconciliabili questi due principi fondamentali giustizia e carità invece lui si sposavano benissimo
Al punto tale da renderlo inviso ai mafiosi che poi cercheranno prima di corromperlo e poi lo ammazzeranno scrive sempre nel quella famosa conferenza diritto F di diritto
Il compito del magistrato è quello di decidere
Ed è proprio in questo decidere per ordinare che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio un rapporto diretto perché il rendere giustizia
Realizzazione di sé e preghiera e dedizione disse addio un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata
Quindi l'amore non solo verso le vittime ma anche verso i carnefici veramente impressione
Poi fa la differenza col magistrato non credente che non avrà il riferimento trascendente ma quello al corpo sociale questo sì ed entrambi magistrato credente e magistrato non credente
Devono nel momento di decidere dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia devono avvertire tutto il peso del potere affidato le loro mani peso tanto più grande perché il potere esercitato in libertà ed autonomia
Quarta sono parole incredibile tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze
Quanto più si ripresenterà ogni volta la società che somma così paurosamente grande dei poteri gli affida disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo Marcy conto costruttiva comprende Simone
Cioè il magistrato che si prepara
A esprimere una giusta e una sentenza dei testi risentire innanzitutto la propria contrizione il proprio pentimento nella propria miseria proprio peccato del proprio limite incredibile
Ed ancora una volta scrive sarà alla legge dell'amore la forza di dica Tricia della fede a risolvere il problema radicalmente e ricordiamo le parole di Cristo l'adultera Kibo chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra
E questo che da alla legge un'anima
Tenendo sempre presente che la legge un mezzo e non un fine come diceva Gesù il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato
Ecco perché la legge dell'amore che torna così insistentemente nel suo scritto questo è stato il motivo per cui ho voluto intitolare questo intervento per amore solo per amore e questo che spiega il martirio del beato
Giudice Livatino
Proprio questo amore verso le persone giudicate per esempio documenta tantissimi fatti ci sono testimoni nel processo che ricordano come una persona che si trova in carcere un detenuto che aveva scontato la sua pena ma purtroppo ci trovavamo in Sicilia a Ferragosto e nessuno voleva portare questo certificato questi documenti per poterlo liberare finalmente lui cosa fa
Si mette in macchina interrompe le proprie ferie si reca personalmente in carcere per firmare l'ordine di scarcerazione per portare tutta la documentazione perché diceva ce in quel carcere c'è una persona che il diritto di non rimanere un minuto in più perché ha scontato
Il suo debito con la giustizia
Quando fu chiamato a fare un referto su un cadavere un mafioso che era stato ucciso durante la sparatoria ufficiale delle forze dell'ordine e disse a questa Roma più stretto
Ce lo siamo tolti di mezzo
Risposta di Livatino si gira uguale dice
Di fronte alla morte chi crede prega chi non crede
Tace
Stato visto piangere Livatino davanti al cadavere non solo di giudici come Luís ma anche di mafiosi e delinquenti
Prestava grandissima attenzione allo studio degli atti un altro testimone
Ricorrendo alla preghiera prima di esprimere un giudizio allora vedete
C'è un comandamento della legge di Mosè che recita proprio così non uccidere
Ma sapete Gesù ha portato a compimento anche la legge di Mosè
Avete inteso che fu detto gli antichi non ucciderai ti avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio ma io vi dico dice Gesù che anche chi sia dire o chi dice stupido pazzo andrà incontro le sue conseguenze e conclude
Io vi dico amate i vostri nemici
Pregate per quelli che li perseguitano affinché siate fili del padre posto che ne esce
Se ci pensiamo bene uccidere dare la morte togliere la vita
E cos'è Non uccidere secondo la legge di Cristo
Beh e il contrario dare la vita togliere la moto rendersi la morte su di sé come ha fatto lui
C'è solamente una situazione in cui non si uccide secondo Gesù ed è quella dell'amore quando si ama
Uccidere non amare amare non uccidere
Ma attenzione questo significa che anche quando si mostra freddezza e indifferenza si può ferire mortalmente la vita del prossimo
Per il cristiano
Non incidere Cristo crocifisso
E questo vale per i rapporti di ogni tipo familiari sociali e professionali
Cristo non salva se stesso perché deve salvare l'umanità
Anche la giustizia che ignora l'amore può diventare lesiva della vita e l'amore veramente tale dinanzi al non amabile questo cestinato Gesù per questo ci segnata Mari Nemici come ha fatto lui Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno
Cristo dirà che ha che il regno e di quanti hanno dato da mangiare agli affamati hanno dato da bere agli assetati ma anche quanti hanno visitato i carcerati che magari non sono così amabile a prima vista
Nessuno si chiama
Nessuno mia ma quando io sono veramente io con tutti i miei difetti peccati e reati forse abbiamo paura di amare perché non siamo mai stati interamente Amati così ecco Cristo l'amore così
E per questo termine a quella sua frase dicendo siate perfetti come per per per perfette prevosto
E allora andiamo a terminare con il martirio
Il beato giudice Livatino va incontro soprattutto a partire dal novantaquattro a un periodo di forte scoraggiamento il clima diventa pesantissimo attorno a lui perché ci sono dei poteri concomitanti che lo avversano
Dovremo parlare di politica massoneria ma lasciamo stare va bene insomma tante persone non lo possono vedere per il suo modo scrupoloso di osservare il suo dovere
E nel no l'ottantaquattro annota sulle sue agende che Dio mi indichi la via
Tra l'altro abita in un condominio in cui suo vicino di casa e il capo mafioso della zona Giuseppe dicano
Che cercherà anche di fargli arrivare
Attraverso i genitori quindi in maniera particolarmente perfida delle intimidazioni non saranno le uniche ci sarà anche un
Un altro mafioso Vincenzo Collura un rapinatore che cercherà di intimidire attraverso minacce genitori questa in l'incubo di Livatino che ritrovò si ritrova sempre le sue agende la paura che vengano colpiti i genitori per questo questo motivo per cui anche alla fine non si sposerà
Confiderà a un prete tanto per cambiare
Il fatto che la sua scelta di non sposarsi in definitiva per non lasciare vedove vedova
Orfani
Però il ventisette giornata ciò dell'ottantasei nella sua agenda invoca Dio così oggi una cosa che ci sorprende dopo due anni mi sono comunicato attenzione dopo due anni cominciano gli ultimi quattro anni della sua vita sono gli anni della svolta in che il Signore mi protegga ed eviti che qualcosa di male venga da me dieci titoli ancora una volta perché questo ci può sorprendere che per due anni non si ci ha comunicato pur andando a messa la domenica
Giudice Livatino si trova all'interno di di davvero grosse tensioni e situazioni in cui anche il suo animo in subbuglio Remo particolarmente fine
Sempre di non di non avere l'animo in pace per accostarsi alla comunione ma da quel maggio ottantasei in poi sarà un crescendo
Do e supererà il suo scoraggiamento precedente come dicono i testimoni attraverso la comunione eucaristica la richiesta Dio
La preghiera come scrive nei suoi nelle sue gente a trentasei anni decide di fare la cresima diventa testimone di Cristo martire significa questo testimone il martirio il testimone è uno che ha visto fatti e persone ha fatto esperienza
Ci sono anche i falsi testimoni che dicono di aver visto conosciuto ma non lo hanno visto e conosciuto negativa diventa testimone di Cristo ha conosciuto Christian
Adesso con e pensate segue i corsi di preparazione alla cresima insieme agli adolescenti facendo ogni giorno le lezioncine affianco ragazzi
Molto diversi da lui evidentemente per culturale e livello sociale insomma ecco
Da magistrato a questo punto pensate le prove migliori del Martino le abbiamo ricevute dal processo penale non al processo di beatificazione dalle dichiarazioni di Marco dei mafiosi durante l'interrogatorio
Una delle prove regia è stata questa che durante l'interrogatorio i mafiosi uno un capomafia dice i pattino era un santo zio
Uno chignon bigotto uno che per questi suoi ideali religiosi andava in chiesa tutti i giorni e per questo era incorruttibile non lo potevamo avvicinare per avere sentenze favorevoli quindi andava eliminato allora capite
Si diceva martiri della giustizia
Indirettamente e poco tecnicamente si può dire così
Dal punto di vista canonico e tutti i martiri sono martiri della fede ma certo
Ma ciò se agiscono in odio la giustizia di Livatino Marco giustizia come espressione della sua fede odiata come espressione della sua fede perché va in chiesa tutti i giorni non la possiamo corrompere e quindi dobbiamo toglierlo di mezzo
Il vaccino lo sa
Addirittura
Decide di non avere la scorta sarà ucciso così anche qui per non lasciare
Dei dove altre vedove e altri orfani viene raggiunto dei killer
E appena il suo assassino sta per colpirlo gli si rivolge con queste parole che sembrano poco significative ma sono molto importanti picciotti che cosa vi ho fatto
Ci sarà una risposta censurabile poi il colpo definitivo che forse è questa
Michele ha sei tre quattro sono le frasi che la Chiesa
Legge durante la liturgia del Venerdì Santo popolo mio che cosa ti ho fatto in che cosa ti ho stancato rispondimi forse perché ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto e ti ho riscattato dalla condizione servile
Pensate proprio niente estrema espressione dell'odio alla fede alla rettitudine crea alla condotta morale di quest'uomo inizialmente mafiosi penseranno di mettere nella nella nell'auto
Pensate Cherchi semiseria giornaletti pornografici
Per infangare la sua reputazione e divulgare la calunnia che era stato ucciso per motivi passionali proprio motivo del la sua amicizia con questa da nota resa famosa
Ho poi cambieranno idea ma queste sono le dichiarazioni dei dei tempi dei dei mafiosi durante il processo penale
E depone Gaetano Buzzanca era uno del del commando che lo ucciderà
Ci sono state le conversioni alla luce della sua come della sua testimonianza un giorno mi sono fermato nella mia cella d'isolamento
Dove sono stato per molti anni quella storia della mia vita ormai era diventata insopportabile mi sono strappato i vestiti di dosso deciso di dare voce quei frammenti di vita
è stato un cammino molto duro ma l'isolamento per me è stato la salvezza e mi sono tornate in mente le frasi del dottor Livatino che mi è stata detta da ragazzi che lo hanno ucciso che cosa vi ho fatto proprio quella frase lo guidava la macchina pozzanghera pub la macchina che lo ha speronato
Nel suo che cosa vi ho fatto c'è il principio di aver agito sempre con coscienza io oggi devo essere testimone di un uomo che è morto per la libertà per la giustizia e per il bene comune
Avevo già fatto un cammino spirituale con sacerdoti e suore furono loro a preparare per la crisi Moro ha fatto le scuole superiori mi son sono iscritto all'università più affrontato anche il mio tribunale interiore che è stato il vero e più severo giudice
Io sono stato il signor giudice di me stesso perché non mi sono mai sottratto le mie responsabilità dal dovere di subire una giusta condanna
Pensata al buon ladrone a volte certe scelte della vita sono irreversibili il male fatto non si può non si può riparare soprattutto là dove c'è un omicidio
Ma proprio la vicenda del buon ladrone ci ricorda che Cristo è più importante dei nostri sbagli e questa è stata la testimonianza che lasciato il giudice Livatino
Con quella frase che il buon ladrone dirà in punto di morte
Gesù Ricordati di me quando entrerà nel tuo regno ci fa intravedere una via d'uscita anche dagli errori che non si possono riparare concludo
Gesù dice se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto
Bene forse anche noi oggi siamo parte di questo frutto abbondante scaturito dal cuore di quest'uomo credente e credibile
Che Gesù conceda al mondo tanti altri magistrati secondo il suo cuore come è stato il giudice Rosario Angelo vivaci
Grazie non signor Pellegrino grazie veramente
Non posso non fare una nota autobiografica io sono nato a Canicattì
Ho respirato quell'aria
Era un bambino quando è stato ucciso il giudice Livatino
In Sicilia ossia i giusti ossia mafiosi non c'è una via di mezzo
Allora ascoltare queste queste sue parole un signore sono state per me veramente ritornare un po'bambino
Legge della carità per il giudice Livatino
Una legge
Ecco fondamentale dove trovava questa questa forza per vivere alla carità
Nella preghiera
Tutti ricordiamo al mattino prima di entrare nel in tribunale si fermava pregare nella chiesa di San Giuseppe Jato Agrigento poi il parroco non vede più quell'uomo
Non lo conosceva
Canicattì lui faceva una vita
Nascosta
Una vita ecco come lei ci diceva prima si dedicava i genitori
E quando il nove maggio mille novecentonovantatré San Giovanni Paolo secondo sotto il Tempio della Concordia lancia questo grido un giorno verrà il giudizio di Dio io ero un un giovane dell'Azione Cattolica lì
E l'ho ascoltato quel grido
Era un fuori programma
E poi tutto quello che c'è stato dopo
Un po'di preghiera legge della carità
E vorrei ricordare anche chi è un giorno
Chiesi di poter entrare nella stanza del
Dell'ormai scomparso Rosario Livatino nella sua stanza a casa sua
Oggi è un museo allora non lo era
Andai in quella stanza e si seghetti alla sua scrivania
Volevo vedere cosa c'aveva davanti cosa ogni giorno lui avesse ha portato per in mano
A portata di mano aveva un van Cellino
Lo apri e quel Vangelo era consumato perché la barba al aperto chissà quante quante altre volte quindi un uomo di preghiera un uomo che fondava la sua vita sulla sulla parola Di Chio sulla ma non c'è
Adesso prende la parola il procuratore della Repubblica Domenico ai Roma fu un un intervento un giudice come Dio comanda Domenico Airoma in magistratura anche tagliare questa parte possiamo tagliarla
Va bene procuratore obelischi
Bene io vi ringrazio per l'invito
Ho ascoltato davvero
Con grande attenzione e partecipazione nella
Stupenda azione di signor Pellegrino perché poi
Forse qualcuno sa che personalmente
Pochino impegnata nella storia nella ricostruzione della vita del beato generino condotto la mia personale indagine su questo
Incontrato Polito Giuseppe Livatino insieme abbiamo raccolto tanti altri poteri arricchire potrei qualche volta trascorre intera serata la contando una serie di altri aneddoti sulla sua vita ma non non non intendo farlo voglio
Per la verità
Con voi parlarvi dell'oggi
Perché vedete se c'è una
Dimostrazione evidente della santità di Livatino sono i frutti che abbiamo sperimentato qualcuno di questi è stato già citato
Io parte da Canicattì
Il rito massimo perché io andai a Canicattì prove fare questa mia persona l'indagine e le parlo di insomma era quasi la fine degli anni Novanta le assicuro che non c'è una bella atmosfera quando sono tornato tempo dopo quando appunto ormai già si parlava di Livatino che in realtà fui accolto poi da un gruppo di giovani che invece parlarvi di un attimino
E questo secondo me è un primo bel frutto
Ancora è si faceva riferimento alla famosa la famosa invettiva di Giovanni Paolo secondo perché anche i santi o che cosa si incalzano scusate debba fare e però in realtà quelle invettiva segue alla colloquio di sanzioni per secondo con i genitori Di Martino
Anche quello è è un frutto così come direi anche il fatto che il primo testimone di giustizia si registra proprio nel caso dell'omicidio di vaccino che condannava
Primo testimone di giustizia
E sì e poi vogliamo citare il successo che ancora oggi alla Mostra Sulbiate Livatino in tutta Italia
Potrei citarvi abbiamo tutti questi elementi ne abbiamo portati all'attenzione della Conferenza episcopale
Perché ci siamo fatti promotori
Di un'altra diciamo d'iniziativa un po'ardita e cioè quelli fa proclamare beato rivetti come patrono dei magistrati
E quindi c'è un primo Vito questa bella notizia che il prego come ieri sono stato raggiunto da una comunicazione che abbiamo sulla del primo scudetto diciamo così quindi ha solo parere favorevole quindi la procedura una fase avanzata di trattazione direi che noi magistrati ed abbiamo un grande bisogno in questo momento giardiniere un santo patrono come Dio comanda
E ne abbiamo veramente bisogno vedete
A via alla la santità etico sono persone l'interessato al tema perché lì per lì ha dimostrato che si può dare in paradiso facendo il giudice quel pubblico ministero creandoci un po'ecco siamo veramente alla allargato miracolo ecco e allora però se c'è un
Un torto che non dobbiamo fare Livatino trasformarono il santino
Che devo dire che questa cosa qua in realtà ecco quello che quando vado nelle scuole parlarne con i giovani i giovani non fanno
Perché chiedono sempre della sua vita che l'acido una prospettiva di confrontarsi con la propria vita
Ed è questa la straordinaria dire il carattere provvidenziale di ripartire in questo momento storico
Quali sono diciamo i i sentieri conducono questa santità diciamo di cui si popola questa via la sa dire a meno quattro
Il primo è la coerenza
La coerenza fra fede esita che oggi sembra una bestemmia oggi viviamo in un contesto schizofrenico dunque magari coltiviamo anche lo sapete ma rigorosamente entro le mura del tempio poi fuori
Anzi ha mai che diamo non anche un segno è denaro sapido indico ostentare no ci mancherebbe non senta che è una cosa buona come faceva Livatino
Ma ce l'hai non vergognarsi
Quindi coerenza fra fede vita vedete e la dimensione appunto prima si evocava
Quello che libertino intendeva del rendere più giustizia lo sa benissimo rendere giustizia e dedizione dissi addio
E preghiera io non ho trovato la definizione più bella di queste
Di dizione difensiva dissidenti e preghiera che giustizia poi un sacrificio per cui insegnare il mestiere a voce ci mancherebbe dico giustizia voi giù in un sacrificio e dedizione dissi addio quindi
Col vedere il rende giustizia in questa prospettiva una dimensione assolutamente verticale rendere giustizia
E si basa ad non è una cosa che riguarda soltanto una dimensione confessionale tutt'altro perché lui come è stato citato in villaggi poc'anzi
Aggiungerà anche il non credente sostituita differimento alla dimensione scende dunque dal bene comune ma entrambi credenti e non credenti in qualche modo immesse anima diversa dimensione verticale in assenza della quale in realtà il rende giustizia diventa soltanto
Cremazioni sull'altro
E allora diciamo che folletto abbiamo scritto il titolo un po'birichino perché giudice come Dio comanda dipende da come si mette la virgola tre che c'è un giudice come Dio virgola comma
Un giudice Nicola come Dio comanda
Cambia tutto cambia tutto davvero
E però ripeto la dimensione verticale ma incarnata
Perché ecco
Soltanto poi chiama dimensioni incarnato me l'ha avuta Rosa Livatino del rendere giustizia non si piega a a mentalizzare rende giustizia né per fini ideologici o politici attenzione a questo va detto gli ovviamente per fine di condizionamento rispetto ai potenti di turno
Perché Livatino dice una cosa molto buona che dovrebbe essere in qualche modo ricordato sempre
A tutti quanti ne che svolgiamo costumisti e non soltanto ai giudici
Qua dice che in realtà poi questa citazioni molto spesso anche si è accostata a sproposito anche decidesse e non soltanto essere ma anche apparire indipendente qualcuno potrebbe intendono come un come dire un tributo al formalismo non è così
Perché in realtà Luís aggiunge specifica questo passaggio quando dice che il giudice deve mantenesse nota non soltanto ovviamente da Circuiti partitici questo giudiziari
Dovrebbe apparire scontato dovette apparire scontato ma anche tutti quei Circuiti frequentazione dell'azione che
Vedi servizio a questo tema tutto che lecite c'è anche il l'italiano è più salda diciamo anche se perfettamente lei ci delle GT però corre il rischio di attanaglia immagini imparzialità terzietà
In questo consiste diciamo alla sostanza dell'imparzialità e l'indipendenza che è una straordinaria attualità incarnata finta etica perché incarna l'aiuto ambiente
Dove quindi direi incarnati li devi dare appunto testimonianza di essere realmente indipendente in parte perché perché ma perché chi è giudicato atti Cusin vuole che stia al suo giudice
Così si ora spetta così si è l'aspetto
Non diversamente
E poi
Signor nella secondo sentire e la credibilità è stato evocato si spesso viene vocale a che cos'è la credibilità il perché è differente rispetto alla coerenza perché vedete
La coerenza può essere anche un dato semplice né soggettivo cioè io penso di essere coerente cioè di vivere una vita in accordo con mi affido dei principi e dei valori di ideali
Altro è se lo sono i fatti sono credibile quando gli altri percepiscono i fatti della mia vita quella coerenza quando cioè quella coerenza e testò della mia vita sono testi mocio su testo di quella querela ciò porta presso un quelli che abitano facevano portavano i cartelloni del Singita ma non è così eccome esattamente così quindi allora sono credibile allora sono credibile e vedete la trivialità Gino e nelle parole
Prima erano citate no di se stessi assassina
Quale dimostrazione migliore
E nel fatto che di potrei citare tante di quelle testimonianze rese ai suoi colleghi che appunto le scrivono con la persona che quotidianamente
Si comportava così per cui il martirio Cerutti Gino usque diffusione Zanni restano molto spesso noi ci
Perché siamo finiti questa mentalità un po'sanguinaria ci piace no questa voglia rischi che avete sangue le scuole ma in realtà
Il martirio in quell'avverbio in quell'usque in quel figlio c'è tutti i giorni nella quotidianità e lì martiri Livatino
E quello è il senso la sua testimonianza per cui oggi alla pena
Maniacs
Ed è la ragione il fascino delle stime anzi di platino questo contatto certo per la camicia insanguinata reliquia molto particolare perché la camicia che indossava è un po'potremmo dire il segno di una toga insanguinata no che li portava come sua seconda pelle e però in realtà e tutta la sua vita
Quindi coerenza e credibilità
Terzo sentirsi coraggio
Coraggio perché
E dire ci vuole coraggio per reagire ai condizionamenti del suo ambiente del primaverile qualcuna citate
Abbiamo da Massimo e che dica negativo sonda da Canicattì prima cosa che mi ha colpito il fatto che lì viveva lei stesso palazzo dell'in queste era anche mafioso ripeto voi facciamo la composizione di luogo e di tempo
E cioè figuriamoci noi io mi metto io io cosa avrei fatto sì avessi vissuto palazzi quattordici sopra c'era come dire il capo camorra domanda la faccio lo stesso
Quando magari capo Gomorra scende e con fare così dice alla madre signora faccio con la sua figlia una brutta tosse
O magari quando è la raccomandazione anche dal dal facendo che cerca di raccomandare che tutto anche questo carine condizionamento ambientale ci vuole coraggio per reagire a questa cemento
Certo questo coraggio si si conduca dire non non si costruisce cioè però ci vuole evidentemente anche rispetto e qui vorrei toccare questo tema che sovente non viene adeguatamente toccato rispetto al suo ambiente professionale
E allora vedete questo è un malessere che da sempre attraverso la magistratura
Potremmo dire corporativismo
Un supero Miss Mondo diciamo così di marca volte ideologica e non solo ideologica
E il latino reagisce a questo se leggiamo la conferenza il giudice esclude gli offriva che cambia lui denuncia
Questo atteggiamento alla magistratura cioè quello appunto da un lato di piegare la giurisdizione Fini ideologico politici
Lo dice chiaramente questo promosso non viene poco citata questa cosa e invece oggi andrebbe ripreso questo aspetto
Ho ovviamente al cemento supero mistico uccel di sintesi oggi riflettiamoci un po'sul fatto che in qualche modo la magistratura lo dico io ma ho detto affatto rivoglio i miei colleghi in qualche modo sente indizi di un compito salvifico ecco di un'élite ecco non credo che questo suo atteggiamento sbagliato per il magistrato
Molto e Livatino reagisce a questo e ci voleva coraggio a quel tempo ha reagito a questo tipo di condizionamento appunto prima culturale e professionale
è non solo coraggio anche reagire e a un certo ambiente culto ai cominciava destri impregnato di relativismo
Di pratica scriverà anche questo viene solitamente poco citato per il diritto delle pagine memorabili in materia di libertà religiosa di vita obiezione di coscienza eutanasia
Anche questo viene poco citato di Livatino ecco però se non abbiamo fame di un santino bisogna venduto il pacchetto scusate no è no è troppo comodo altrimenti diciamo così
Noto Mizzau Carlo è e quindi prendo quello che ci piace no no no no ha preso tutto tutto esaltino non vanno o non vanno presi come dire per per porzioni mano prese integralmente questo lo scandalo della santità in questo consiste a mio giudizio Scandone santità e quarta diciamo parto sentire la carità certa facilita fondamentale per certe diversità e
è stato già pesantemente detto per carità quindi non è che non sta a me bar
Regole di fare invasioni di campo ci mancherebbe però in che senso io almeno io personalmente vedo questo richiamo alla alla carità certo di concluderà brillantemente a compenso per il diritto quando dicerie
è un atto di giustizia ebbero scusato di amore atto d'amore deluso salto di giustizia perché come dire già sarebbe di per sé il descrizione Riedel di di quello che che deve essere compito appunto del rendere giustizia in realtà dedichiamo la giustizia la Caritas come fondamento quel sa in questo mio modo di vedere cioè l'esigenza che non possiamo limitarci ad una mentalità potremmo dire sinallagmatica addotto dance
Ma dobbiamo andare oltre
Il richiamo a quel Maggi è di nazionale monaci andare veramente al di là e e ci sono tempi
E questi sono appartengono a questa categoria i tempi in cui non basta rendimento scolastico del dovere occorre dare in qualche modo al di là ecco allora il richiamo alla carità come fondamento giustizia significa appunto questo oggi richiesto uno sforzo in più
Allora siamo chiamati a questo sacrificio tutti ciascuna per l'ambito e allora questo vale non soltanto per il magistrato non vale P. l'uomo politico generale appunto perché si interessa del bene comune tutti in questo momento storico se veramente vogliamo dare ecco una svolta seria e non facilmente piangerci addosso
Male la prima e più che altro accende la luce a te accende la luce occorre appunto per pigiare Ducezio quattro trustee la coerenza la credibilità il coraggio e la carità
Grazie procuratore grazie veramente perché
Ammesso il focus all'inizio sui frutti li pattino
Mi viene da pensare
Anche a al colloquio che c'è stato tra San Giovanni Paolo secondo e i genitori
Edili da Tino proprio quando il Papa fece visita lì al la diocesi di Agrigento e in un ritaglio i genitori incontrarono il Papa eppure a contatto coi questo incontro dalla professoressa Ida Abate
La mamma non specifico una parola
Il Papa disse
Avevamo solo questo figlio
Livatino parla ancora oggi siamo qui sta parlando al nord
Patrono dei magistrati non voglio far cadere questo passaggio importante che lei ha proposto su questo tavolo
Magister il patrono dei magistrati speriamo tanto che questo possa avvenire un modello
Confrontarsi con la propria vita
Martirio quotidiano perché faceva il proprio dove e niente più
URSS
Fare qualcosa in più significa non fare il proprio dovere
Vorrei in questo scusatemi sei
Sì ancora ha continuato
Non si ricorda
Perché è stato pochissimo dal primo dicembre mille novecentosettantasette al diciassette luglio mille novecento settantotto per meno di un anno
Vinse il concorso statale
Presso l'Ufficio registro di Agrigento come cioè direttore Improta
Tra corsi una testimonianza personalmente
Di una con la oratrice che disse
Che in pochissimo tempo si riuscì a smaltire lavoro di anni
E così funzionava
Tutti era sereni tutti erano contenti
Lei procuratore ha ha messo anche l'accento come anche Chiappara
Pato prima di lei sulla sull'essere profetico
I pattini è stato profetico anticipato i tempi
I santi non sono capiti oggi di capiamo sempre dopo
Tant'è vero che vengono fatti dopo
E vorrei ricordare
Che a metà degli anni ottanta
Il Rosario Livatino lottò contro la corruzione la crimine la criminalità organizzata la disoccupazione eccetera eccetera ma anche
Lui impegno
Contro
Tutto ciò andava a cercare dove andava risolti e quindi si parlò allora della Tangentopoli siciliano
Addirittura si impegnò aprioristicamente a difesa dell'ambiente parlo come lei diceva prima ditemi di bio etica
Un'attualità che spaventa
Adesso prende la parola
La professoressa presidente Marina Casini
Del presidente del Movimento per la vita giurista e docente di bioetica presso l'Università Cattolica con un intervento Rosario Livatino e Carlo Casini il coraggio di una testimonianza coerente
E Marina Casine giurista di formazione e docente universitaria
Insegna bioetica e più diritto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal due mila e diciotto il presidente nazionale del Movimento per la vita italiano
La principale organizzazione pro life in Italia che comprende movimenti locali centri di aiuto alla vita le case di accoglienza dei servizi progetto gemme SOS vita
è membro del comitato esecutivo della Federazione europea un anno un passo di cui è stata presidente e vice presidente del Forum delle associazioni socio sanitarie dell'associazione Amici di Carlo Casini
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative su bioetica diritti umani obiezione di coscienza famiglia inizio
E infine della vita
Ci presenterà
Semplicemente il Papa il Carlo Casini serbo di Dio ci tengo a precisarlo grazie allora grazie grazie a voi
In realtà io vorrei parlare anche di Vattimo
Presa d'atto gli homeless Point li ho messi insieme si sente
E si va be'buonasera a tutti e sono molto grata di essere stata invitata a partecipare a questo incontro vi dirò che io l'undici e il dodici aprile può essere accanita
Entrambi veramente per l'incontro organizzato dal Movimento per la vita locale debole concede esatto potete immaginare con quanta ricchezza Padova e Pantera e la ricchezza del porto dietro
E se non avesse avvicinato attraverso le letture che ho fatto proprio in vista di questo incontro Rosario Livatino e se non avessi ascoltato
Chi mi ha preceduto sarei sicuramente andata più povera più povere la quindi grazie dattero per questo incontro io di Livatino realtà sapevo poco mi rendo conto sapevo poco
Eh sì frequenta il Centro Studi Rosario Livatino ricordo benissimo quel ventuno settembre del novanta mi ricordo che lessi tutti i giornali rimasti colpiti stima da questa morte violenta di un uomo buono e giusto ne parlai anche con mio padre mi ricordo bene e il quale fu molto scosso anche lui
I e poi ha partecipato a diverse messe per ricordare Rosario Livatino ma devo dire dopo quello che ho letto in questi ultimi tempi lo confesso in vista di questo incontro
E dopo aver ascoltato il relatore precedenti devo dire sì sapevo poco
Il più doveva ancora assaporarlo ed a un più un meraviglioso se notoriamente rimasta affascinata incantata da questa figura tra l'altro anche scoperto leggendo che la donne anche a ricevuto il miracolo della guarigione
L'ho conosciuta attraverso Movimento per la vita quindi dico e c'ho parlato a suo tempo e quindi dico guarda e conosco il figlio e col quale ho solo in contatto anche suo Pozzato no questo per dire come tutti i fili della vita a volte sì ritornano allora io vi vi leggo la la mia riflessione nel settore non fatto
Lasciandomi sperare dal tema generale beato Rosario Angelo Di Martino modello per la politica di alla santità
E in particolare dal tema più specifico che mi è stato assegnato no quindi Rosario Livatino e Carlo Cantini il coraggio di una testimonianza carente
Devo dire che il titolo sperando di questo convegno mi ha colpito molto perché Livatino non era un politico non era un politico ma un giudice o come Dio comanda
Come ci è stato ricordato quindi cosa c'entra la politica un magistrato ha il dovere di custodire l'autonomia e l'indipendenza rispetto ogni altro potere e Livatino era consapevole di questo
Eppure Livatino ha fatto politica
Perché ha testimoniato il senso vero della politica la politica autentica sì è vero come è vero che la politica intesa in senso nobile ha il compito di difendere i più deboli
Non adeguandosi alla legge del più forte ha il compito di servire l'uomo in particolare gli ultimi e il bene comune ha il compito di proteggere lo Stato dalla corruzione e dalla mala vita
E se è vero che per realizzare tutto questo
La politica utenti Ca'esige il distacco dalla ricerca del successo
Il distacco dalla ricerca del prestigio personali e richiede invece uno spirito di abnegazione di sacrificio rifuggendo logiche di scambio per ottenere vantaggi
Vantaggi personali allora il beato Livatino può essere considerato un maestro di punti
Del resto proprio mio padre che ha vissuto la politica in questa maniera e limpida coerenza
Come come ho detto diceva che anche Madre Teresa di Calcutta faceva vera politica quando andava con lui nelle piazze e nei teatri negli stadi
Per difendere la vita dell'uomo non ancora nato dal e minacce dell'uomo nato
Quindi al di là delle differenze di età di storia personale stimò dire che anche la politica nell'accezione più alta che abbiamo detto nell'accezione sostanziale e non formale è un elemento che unisce Rosario Livatino a Carlo Casini insieme ad altri elementi che gli era accomunati come la comune fra Fisichella comune professione
Di magistrato e il coraggio che entrambi hanno avuto offrendo una testimonianza coerente appunto com'mi ha chiesto di di dire
Quando si parla di testimonianza è inevitabile richiamare la frase di Paolo sesto
L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri testimoni i maestri si ascolta maestri lo fa perché sono testimoni in questa fase mi richiama un'altra immediatamente che è stata ricordata
Davanti all'Eterno non ci sarà chiesto se siamo stati credenti ma crediti sono due fasi che ricorrono spesso dei testi che raccontano occhielli pattino e mi pare che riassuma molto bene la sua abilità e quella di Carlo Casini
Entrambi i testimoni credibili perché autenticamente credenti e proprio perché autenticamente credenti anche autenticamente laici coraggiosi e coerenti oserei dire modelli di laicità la laicità infatti non è agli osti sciismo nel rifiuto della dimensione religiosa ma Costella la incita altra il laicismo ma è promozione dello uguale inerente dignità di tutti gli uomini facendo leva sulla ragione e facendo leva
Su tutto ciò che ne consegue a livello di scelte personali istituzionale professionali sociali e politiche ora che nella vita di chi partiva di Carlo Casini la convinzione della dignità dell'uomo sia stata salda tangibile direi
è fuor di dubbio
E che questa convinzione si si è incarnata nel coraggio di una testimonianza coerente e anche questo fuori discussione
Per l'uno ma anche per l'altro i riscontri sono abbondanti chiari
La testimonianza è sempre una manifestazione non rendere visibile un portati alla luce ciò in cui si crede anche dentro le sfide difficili della Società della giustizia e della politica
E ciò di cui si ha esperienza diretta che sia vissuto si vive nell'intimità di un coinvolgimento personale
In un contesto segnato dalla violenza mafiosa e dal malaffare Livatino fedele servitore dello Stato e non di chi dello Stato si serve per ottenere privilegi e poteri
Ha testimoniato un rigore morale del suo lavoro vissuto come missione onesta senso del dovere senza mai scendere a compromessi Sempre integerrimo
Stando lontano da qualsiasi ricatto radicato nella sua terra di Sicilia ha sfidato la criminalità che corrompe intimidisce che sfrutta la disoccupazione della miseria è stato irreprensibile anche nei momenti di fatica di preoccupazione di delusione
Consapevole di rischiare la sua stessa vita
Fino al sacrificio estremo a cui è andato incontro è pericoloso
Si legge in qualche pagina dei suoi diari in relazione molto probabilmente ad alcuni delicatissimi incarichi
In un clima culturale segnato da molteplici minaccia alla vita dell'uomo nelle condizioni di massima fragilità anche in questo caso si può ben parlare di violenza
Sebbene chiamata ingannevolmente libertà progresso diritto civiltà Carlo Casini ha percorso le strade in tutta Italia dei Europa e anche in parte del mondo manifestando nei luoghi dove la cultura della morte mostra il suo aspetto più con
Il turbante sovversivo la forza di andare controcorrente perseverando nella ricerca del dialogo e dell'unità
In nome del diritto alla vita sin dal momento in cui l'uomo compare all'esistenza dell'attenzione verso la realizzazione di leggi giuste promuovendo molteplici iniziative seminando la spera pranza restando fedeli alla propria vocazione
Pur nei momenti di difficoltà di incomprensione e di insuccesso
Entrambi insomma hanno testimoniato valori fondamentali per la società e lo Stato prima e più pruderie le loro opere hanno parlato i fatti
Scusate prima e più dei loro parole hanno parlato i fatti e le opere le loro parole sono state rese vere e dalla loro vita altrimenti sarebbero state come rappresentazioni teatrali
Ma nessuno dei due è stato un personaggio
Che interpreta un copione sono stati testimonia utenti sci integri coraggiosi coerenti ma da dove veniva loro questo coraggio
E dove trovavano la forza della coerenza protratta per tutta la vita e quella porta si apre alla testimonianza
Di ciò di cui si ha esperienza diretta che sia vissuto essi vive nel l'intimità di un coinvolgimento personale
La relazione quotidiana con Dio Padre nella preghiera
Come è stato detto nei serramenti in particolare l'Eucarestia ed è significativo il fatto che li trattino abbia chiesto di ricette per il sacramento della confermazione da adulto
Guardando la vita di entrambi questi testimoni viene in mente il brano in cui l'evangelista Giovanni
Riporta il caldo invito di Gesù
Di un ottantenne e io odio morirò in voi come il tralcio non può da sedare il frutto se non rimane della vite così neppure voi se non dimora attende
Io sono la dite voi siete i tralci con ricche dimore che e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla e poi come il padre mi ha amato così anch'io ho amato voi dimorante nel mio amore
Tutto questo non ha niente a che fare con la perfezione in termini umani
Non stiamo parlando appunto di due Santarelli
Ma di due uomini con i loro limiti i loro dubbi le loro fatiche le loro stanchezza che è proprio questo rende la loro testimonianza più vera e più Ana
E più vera e profonda la loro fiducia in Dio sorgente di tanto coraggio e di tanta ferma coerenza
è nel costante affidamento al signore che l'umanità tocca il punto più alto il profondo e diventa capace di trovare slancio proprio come dice il profeta Isaia egli Dio
Da Forza lo stanco e moltiplica il vigore lo spossato anche i giovani faticano si stancano gli adulti inciampa nel cadono ma quanti speravano il signore di acquistano forza mettono Ali come aquile corrono senza affannarsi camminano senza stancarsi sub tutela dèi scriveva Rosario Livatino
Di un amore infinito possiamo fidarci diceva Carlo Casini un uomo in i liberi perché solo chi si affida a colui che è via De vita et vita è veramente libero
Libero dalla paura della ricerca del successo dalla Palladio Oria dall'aspetta dall'attaccamento ai beni terreni dei disordini che occupano la mente il cuore
Sicuramente la fede è stato il fiume sotterraneo che Rorato Newton scelta ogni loro azione il loro stesso stile di vita il tratto benevolente verso tutti
Rendendoli tenaci operatori di giustizia e di pace la loro fede non è stata ripiegato intimismo evasione che allontana dal mondo comodo rifugio ambito separato dal resto della vita ma al contrario ha permeato tutta la loro esistenza in famiglia nelle amicizie nel lavoro dell'impegno sociale e politico è stata il motore che li ha portati ad assumersi la responsabilità
Di incidere nella storia nelle aule di giustizia come Nesta travi del potere
è stata la luce capace di illuminare le scelte più complesse e difficili il criterio ultimo delle decisioni
In entrambi emergono le virtù cardinali e teologali così come i volti delle Beatitudini a cui entrambi sono stati associati
In tutto ciò non è affatto secondaria la fedeltà alla propria coscienza intesa non come luogo del opinabile del soggettivo
Ma come spazio interiore in cui risuona la voce del Creatore il loro coraggio
Quello di Livatino detestare giusto non contesto dominato dalla paura e dall'intimidazione quello di Casini di difendere la vita umana in una cultura prevalentemente indifferente e ostile non nasce quindi dalla presunzione o dalla temerarietà
Da un carattere forte o da frizioni personali
Ma da un rapporto quotidiano da un colloquio personale
Con Dio creatore radicato tutto nel Vangelo che è fonte di pace di gioia interiore anche nei momenti più bui dice infatti Gesù ai suoi discepoli e loro hanno creduto a questa parola
Di lascia la pace ti do la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi gli ho detto queste cose affinché la mia gioia di Maureen voi e la vostra gioia sia piena questo coraggio e dunque spirituali prima che morale perché sgorga dalla consapevolezza di essere sostenuti da Dio che ama ciascuno di noi infinitamente
Il questo Livatino Casini e lo hanno vissuto davvero fino in fondo uno dell'affrontare una terribile morte violenta sapendo di incontrare in quel grave pericolo
L'altro affrontando una terribile malattia completamente in va di Dante in entrambi i casi la diversa affine della loro esistenza terrena
Estate il sigillo della loro coraggiosa e coerente testimonianza
Avrei voluto arricchire intervento leggendo brani scritti da Rosario Livatino da Carlo Casini ma gli ovvi motivi di tempo assegnatemi mi hanno suggerito di fermarmi qui
Chi vorrà approfondire abbondante materiale a cui attingere
La luminosa testimonianza di Rosario Livatino e di Carlo Casini interpella oggi profondamente credenti ma anche non credenti spero che loro esenti aiuti tutti voi a diventare migliori con l'aiuto di Dio grazie
Grazie presidente mi verrebbe di sintetizzare il tutto per né in questa fase amore per la vita sia da parte di Carlo Casini sia da parte di Rosario Livatino amore per la vita quei Micol Piva
Il questa fase
Di un amore infinito possiamo fidarci che suo padre ecco ripeteva
E poi non non per ultimo anche Madre Teresa di Calcutta piacciono politica
Quindi ma andare per a difesa di una di una società i diritti tutti i diritti che siano salvaguardati Sempre allora abbiamo visto che ci sono dei modelli ce li abbiamo davanti a noi Rosario Livatino Carlo Casini sono dei modelli che hanno trovato la fonte nella relazione spirituale con Dio nei sacramenti lei
In questo luogo così prestigioso ha richiamato la vita spirituale di ognuno di noi
Otto indica mente credenti perché autenticamente laici
Una laicità che non esclude nessuno
Grazie presidente grazie ad ognuno di voi per le conclusioni prende la parola ora child mobili in professore della Pontificia Università Urbaniana e fondatore dell'associazione pachistani cristiani in Italia grazie
Mentre si spostano devo sottolineare l'importanza nella credenti e non credenti che diceva la Presidente che è una cosa accusa molto importante molto particolare che ha caratterizzato molto questo percorso e che deve continuare teorizzare Simone testimoniare per Rosario Livatino scusami
Prego prego la voce dall'ONU ci fa sempre piacere
Allora
Prima di tutto vorrei ringraziare di cuore il senatore Pierantonio Zanettin che CIA contro in questa prestigiosa sala della sede istituzionale penso che sia la più alta istituzione e il Senato della Repubblica italiana che è un modo anche per onorare
Un santo uomo funzionario dello strascico
Ha vissuto la la sua fede fino in fondo ma non semplicemente la sua fede ma il suo umano
Visto che si sottolinea anche laicità
No il vero essere laico diciamo
Non è semplicemente che io porta la cravatta e do il massimo e il colletto
è la testimonianza
Più
Fedele al messaggio di Cristo e unica relazione e ogni anche saluto istituzionale
Pieno di significato profondo e ha anche se nostra conferenza e quasi due ore ho difficoltà a sintetizzare
E contenuti bellissimi ma
Prima di
Toccare alcuni temi
Vorrei diciamo anche sottolineare l'intenzione di questa iniziativa col Centro Studi Livatino che abbiamo diciamo un po'proposto perché l'idea nasce dopo il convegno che abbiamo avuto dicembre scorso su diritti umani e pace
Il primo evento con l'arcivescovo Saba alla Camera dei deputati e alcuni professori dell'Antonianum e anche della Sapienza e il giorno dopo o i all'Antoniano e alla alla facoltà di giurisprudenza dell'università la Sapienza quando Massimo e con il
Presidente Sandra Sarti alcuni altri amici anche della Comunità di Sant'Egidio parlando ci siamo accorti
Che
Ci sono questi proposte che nella Chiesa di oggi
Nell'Italia di oggi nel mondo di oggi
Bisogna
Riproporre
Portando alle persone a rileggere non semplicemente
Dando un libro in mano ma raccontando anche la vita perché come diceva Marina
Dire riportando il Papa Francesco
Oggi le generazioni nel corso in questo tempo così veloce che si vive
La gente e facilmente tentata
Da una credibilità che è testimoniata nelle reazioni nelle scelte non semplicemente di una buona riflessione
Concettualmente sistematicamente coerente serve anche quella perché serve anche per per formare ma importante anche considerare modelli per cui
Insieme a don Massimo Sandra Sarti altri amici che
Nasceva questa esigenza e prima iniziativa iniziativa che abbiamo voluto fare questo a questo convegno su Livatino intendiamo fare un'altra proposta su Sant'Agostino
E poi sull'eticità in anche San Tommaso
Ci saranno anche poi altre occasioni per riflettere sui santi
Nell'oggi della chiesa
Come e senatori Sanhedrin ha messo in risalto che lui Livatino non era semplicemente un cittadino esemplare o
Diciamo lui viveva la sua vede la sua fede con coerenza nel quotidiano la vita e la vita per cui
Non ha voluto chiede la scorta questa frase mi ha colpito molto in modo molto forte perché il mio amico Shahbaz Bhatti di cui faremo il quindicesimo anniversario mese di marzo dell'anno scorso il conto abbiamo fatto un convegno su Carlo Casini esce Pasquetti al Senato sempre
Luigi aveva l'abitudine di
Pregare la mattina leggendo un testo del Vangelo meditando mezz'ora e poi senza scorta voleva andare al suo ministero all'ufficio svolgeva il lavoro
Governativo come funzionario dello Stato in quel ruolo del ministro federale per le minoranze religiose in Pakistan
Alcuni estremisti motivati dall'odio contro i cristiani all'anno ucciso con quarantatré colpi
Mentre andava verso il suo ufficio c'era una sua nipote seduta accanto a lui nel nella macchina l'autista Norne sull'altro è stato toccato dallo sfratto sono due
Ma era il momento di debolezza allora forse voleva anche vivere un certo tipo di di libertà io conosciuto alcuni
Uomini sotto scorta perché molto
Coerenti nella loro vita e diventavano una sfida
Ma ad alcuni che non volevano la giustizia o la coerenza e
In alcuni momenti è vivere sento sotto scorta diventa anche lo stress
Le rese poter esercitare quella libertà e forse era ogni respiro un attimo di quotidianità il ministro per andare ma penso che anche
La seconda frase che abbia toccato che lui ha confessato al sacerdote che non hanno voluto sposarsi perché dove voleva lasciare vedo che e orfani
Venendo dal contesto pachistano io questo luogo ecco questo profondamente
Nell'esempio anche dice base stretti ma non voglio continuamente fare riferimento al contesto pachistana o al mio amico Martinetti cui diciamo ora è in atto una causa per Robbiati ricaptazione
Non voglia fare sono esempio diciamo
Del caso dice a base ma
Siamo qui a riflettere sulle persone che dedicano la propria vita fino in fondo facendo i funzionari dello stato che a cuore
E il bene comune
Ora
Presidente sardi mette in risalto
I valori cristiani e civili che ispirano alla santità questo è quello che lei nota in particolare nella nella vita di Titti Di Martino e valori cristiani
Non solo al di fuori del nove dei profondi valori umani
Ecco per cui
Questo diciamo punto mi mi è sembrato molto
Toccante e dico Ponza quando ha collegato anche la voce
Di Livatino e la discussione che c'è stata diciamo a a Perton Horizonte tra virgolette universale su su quel piano di una riflessione
Sul dibattito
E monsignor Pellegrino
Ci sono tantissimi punti piuttosto della vita
Best esposta davanti e nude ma dal laico riflettete che quello che voglio dire
Che mi mi tocca molto l'uomo innamorato dopo l'uomo discreto che vive un suo Hull il succo umano profondamente ma quella stessa passione vive anche con dovuta prudenza
Il suo rapporto della fede e specialmente per amore non solo verso le vittime ma verso carnefice
E questo mi riporta le immagini di Gesù Cristo sulla croce che perdona
Con loro che lo hanno portato alla croce
Ci sono tanti punti su cui vorrei soffermarmi ma purtroppo non abbiamo molto tempo
Ci sono alcune volte forme proverbiali che dicono profonde verità
Storiche o culturali la frase che il mezzo a vari varie correlazione che do il massimo ha fatto in Sicilia ossia giusti poi si calcolano i propri diciamo è una finestra ma io sì sono stato in Sicilia una terra bellissima nella gente
Molto amabile e ci sono alcuni amici presenti qui che io
Eccolo o un profondo legame
E e però per esempio se in Pakistan o in India o in Brasile sì o anche a Bari
Nuova anche i quali altre altra parte del mondo in qualsiasi altra città grande sì
E intendiamo troviamo elementi di criminali criminalità organizzata nel nelle varie forme per cui alcune volte i proverbi in questo modo
Sono piuttosto
Una via anche di un facile fraintendimento però
Io adoro se si perfino ecco e a
E il la virgolettata che il il procuratore ha spostato perché ecco l'attacco il risalto
Il ventinove o il buono il e il cattivo nello stesso momento spostando diciamo onnipotenza dell'umano che pretende di essere di sostituire Dio no
E profondamente ciò che Dio ci porta come messaggio di carità
Messaggio del del il punti coerenza tra fede vita rendere giustizia dedizione
Dissi addio coraggio scadono della santità e il coraggio della figlia qualsiasi fede sia sia non solo la fede cristiana
Vissuta profondamente è una sfida a una generale mentalità che oggi tende
A leggere l'umano e il suo sviluppo modernizzato
Ultima sfida quello umano oggi affronta e intelligenza artificiale Massa ancora ai primi momenti Sensi ingrandire ancora di più però stesso momento
Qualsiasi fare chiede sappiamo che c'è la regola d'Oro no c'è ogni religione ci insegna
Di amare l'altro come se stesse lo dice in vari modi ma il regola principale l'armonia e l'amore
E rispetto ma la santità cristiana o la testimonianza cristiana fa un passo ulteriore
Non sono a mare
Chiunque in quanto prossimo ma insegna anche via mare
E il nemico
E
Io ringrazio la presidente Marina Casini che per la seconda volta insieme cerca di mettere in risalto
Non solo l'umanità di Carlo Casini ma anche
La santità della sua vita nella presenza del cardinale Reina a settembre scorso ci sono stati anche dei passaggi ufficiali
Che per ora meglio non approfondire perché abbiamo poco tempo ma stesso momento una bellissima riflessione che
Nella vita pubblica invita l'umano a realizzare il bene comune con incoerenza
Coerenza
Della propria vita ha dei valori che sono
Fondamentali a partire dalla propria fede che e divani fino in fondo
Giustamente dice la Casini Livatino e Carlo Casini sono entrambi modelli di laicità che non è laicismo
Rendere visibile
Ciò in cui si crede qualcuno di voi diceva che bisogna anche
Rendere visibile
E la propria discrezione
E il proprio la propria profondità che si vive a livello personale ma testimonianza del Vangelo è quello di anche farlo vedere agli altri alcuni momenti può essere importante così come ha fatto anche Madre Teresa di Calcutta no
Andata in ogni piazza in ogni luogo per parlare in difesa della vita
E molte volte non solo in India o in Pakistan o in Nigeria old non mi ricordo da dove viene il nostro sacerdote studente
Ecco in qualsiasi altro Paese del dell'Africa lontano o Yasin giornalista qui dal Pakistan
Cioè e in queste terre così lontani equo e dall'Etiopia che viene Mario Marconi che rappresenta i cristiani dell'Etiopia ieri vuole mettere in evidenza anche
La persecuzione dei cristiani in Etiopia in tutti questi contesti
E il fenomeno di abbandono del neonato presente ma stiamo vedendo che anche vari paesi occidentali incluso a Roma in Italia certi sono varie con le no questo dimostra
La possibilità di salvaguardare la vita magari discende Etiopia
O qualche altro paese lontano questa possibilità così tanto attenta bis con i moderni strumenti magari non è presente e serviva
Una Madre Teresa di ieri
Che potesse rendere concreto ma oltre alle culle ci avviamo il movimento per la vita che fa un grosso lavoro e Carlo Casini diciamo ha fatto la sua parte importante per cui penso che questi modelli che stiamo cercando di conoscere e cercando anche di far conoscere ci portino anche a dialogare con
Con il con il mondo di oggi all'interno del discorso di ciò che si chiama nella Chiesa di oggi e c'è questo bellissimo testo della via della Santa martiri anche lei
Prima ebrea e poiché si converte alla fede cattolica diventa a una suora carmelitana di clausura
E design Teresa Benedetta della Croce il nome religioso ma il suo nome all'anagrafe era eticità in e scrive questo testo breve una ricerca sullo stato e ascoltando le relazioni visto che questo testo studiato più volte il solo lui è andato a leggere il capitolo che riguarda proprio lo stato della giustizia
E
Non leggo perché ho già parlato molto però raccomando diciamo il paragrafo due pagina centoventisei
L'idea di giustizia è riferita il diritto puro
Dove il diritto puro è in vigore la regna la giustizia
Grazie
Sì al professor bobine grazie a tutti voi siete intervenuti al centro studi Rosario Livatino articolo sui tetti al movimento per la vita
E in Italia e l'Associazione pachistane cristiani in Italia grazie e buona serata a tutti

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate