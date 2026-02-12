Saluti istituzionali: Pierantonio Zanettin (Senatore).



Relatori: Carmelo Pellegrino (Professore della Pontificia Università Gregoriana), Domenico Airoma (Procuratore della Repubblica), Daniele Onori (Giurista del CSL), Marina Casini (Presidente del Movimento per la Vita - Giurista e Docente di Bioetica presso l'Università Cattolica).



Conclusioni: Shahid Mobeen (Professore della Pontificia Università Ubaniana e Fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia).



Convegno "Beato Rosario Angelo Livatino. Modello per la politica, via alla santità", registrato a Roma giovedì 12 febbraio …

2026 alle 15:00.



L'evento è stato organizzato da Centro Studi Rosario Livatino.



Tra gli argomenti discussi: Societa', Vaticano.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 42 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci