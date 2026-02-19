19 FEB 2026
dibattiti

Dialoghi sulla giustizia. Un confronto sulla riforma in vista del referendum costituzionale

CONVEGNO | - Roma - 18:20 Durata: 1 ora 50 min
A cura di Pantheon
Player
Intervengono: Andrea Orlando (Consigliere Regione Liguria già Ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato della Fondazione Luigi Einaudi per i Sì, già Presidente UCPI).

Convegno "Dialoghi sulla giustizia. Un confronto sulla riforma in vista del referendum costituzionale", registrato a Roma giovedì 19 febbraio 2026 alle 18:20.

Sono intervenuti: Giovanni Giulianini (avvocato), Gian Domenico Caiazza (avvocato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Andrea Orlando (consigliere Regionale Liguria, già ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza (avvovato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 50 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate