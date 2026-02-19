CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Andrea Orlando (Consigliere Regione Liguria già Ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato della Fondazione Luigi Einaudi per i Sì, già Presidente UCPI).
Convegno "Dialoghi sulla giustizia. Un confronto sulla riforma in vista del referendum costituzionale", registrato a Roma giovedì 19 febbraio 2026 alle 18:20.
Sono intervenuti: Giovanni Giulianini (avvocato), Gian Domenico Caiazza (avvocato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Andrea Orlando (consigliere Regionale Liguria, già ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza … (avvovato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Referendum.
