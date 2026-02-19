Intervengono: Andrea Orlando (Consigliere Regione Liguria già Ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato della Fondazione Luigi Einaudi per i Sì, già Presidente UCPI).



Convegno "Dialoghi sulla giustizia. Un confronto sulla riforma in vista del referendum costituzionale", registrato a Roma giovedì 19 febbraio 2026 alle 18:20.



Sono intervenuti: Giovanni Giulianini (avvocato), Gian Domenico Caiazza (avvocato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Andrea Orlando (consigliere Regionale Liguria, già ministro della Giustizia), Gian Domenico Caiazza …

(avvovato, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 50 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci