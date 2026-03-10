"La polemica sulle parole di Giusi Bartolozzi: intervista a Walter Verini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Walter Verini (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).



L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:15.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Almasri, Bartolozzi, Costituzione, Csm, Destra, Diritto, Giustizia, Governo, Mafia, Magistratura, Mattarella, Meloni, Ministeri, Nordio, Polemiche, Presidenza Della Repubblica, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Voto.



La registrazione video ha una …

durata di 8 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci