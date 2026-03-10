10 MAR 2026
intervista

La polemica sulle parole di Giusi Bartolozzi: intervista a Walter Verini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 10:15 Durata: 8 min 53 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
"La polemica sulle parole di Giusi Bartolozzi: intervista a Walter Verini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Walter Verini (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:15.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Almasri, Bartolozzi, Costituzione, Csm, Destra, Diritto, Giustizia, Governo, Mafia, Magistratura, Mattarella, Meloni, Ministeri, Nordio, Polemiche, Presidenza Della Repubblica, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Voto.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Walter Verini

    senatore (PD-IDP)

    Presidente del Gruppo nella Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Radio radicale siamo con il senatore Walter definì capogruppo in commissione Antimafia
Per parlare con lui che il nello scontro sulla separazione delle carriere allora ieri insomma sono successe due cose ci sta questo messaggio della Meloni
Molto lungo però c'è stata anche una tutta polemica sulle parole del capo gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi che ha detto delle parole sulla magistratura che insomma abbiamo sentito tutti allora io le volevo chiedere insomma
è giusto esprimersi così soprattutto dopo le parole che aveva pronunciato il Presidente della Repubblica
Battesimo molto negli anni non non non c'è stata la polemica debutto Vivienne accettabile intollerabile sono state proprio le parole nella capogabinetto di di Nordio
Per è una magistrata capogabinetto del Guardasigilli il quale giorni addietro aveva definito Parra mafioso il CSM lui che dovrebbe presidiare e difendere gelosamente le prerogative dell'autonomia della magistratura e del suo organo di autogoverno ieri questa signora che al come cerca di tutti i mondi valoroso collega la scorsa legislatura Silvio sennò è una signora quindi insomma che però oggi colpevole delicatissimo avviene a Vendola capogabinetto del ministro della Giustizia
Che scatta l'alto pervicacemente cercando di sfuggire alla giustizia
Sul caso al Manzoni non voglio sui duramente anticipare giudizi ma proprio perché se il capo gabinetto della giustizia tu vedi sottoporsi al eventuali indagini prima e poi giudizi dopo dei senza magari fare in tutti i modi per sfuggire alla giustizia magari chiedendo e non tenendo il trasferimento nella Processo a Perugia
Per la Cassazione lo ha respinto metto questo sono parole intollerabili
Lei ha pronunciato frasi nei confronti dei magistrati e in qualche modo nascondono bene o meglio rivela bene l'idea che questo referendum si porta dietro l'idea che questa destra a quella cioè che mi colpire la magistratura
No venire che la magistratura faccia fino in fondo il proprio governo noi disturbare i manovratori anche quando manovra molto male
In questo senso video di tredici minuti della Meloni è stato emblematico ha detto bene il presidente Conte
Neanche un minuto la Bartolozzi ha smentito di tredici minuti nella Presidente del Consiglio trasmessi platealmente
Una Presidente che utilizzato era in divieto diciamo ben organizzato dove lei spiegava bene secondo il suo punto di vista tutte quante le motivazioni per il
Per referendum insomma o lungo per i Salvo Ciarla però era abbastanza efficace
No efficace non è efficace che mi ha al cui centro c'è una causa in cui arrivano bene insomma e secondo me video molto contraddittoria l'unico che dal punto di vista della mia non breve lei
Un fa mandare gli ispettori all'Aquila da Nordio stesso utilizzare anche quel caso delicatissimo delicatissimo con il quale tutti tutti magistratura compresa assistenti sociali fa miliardi dovrebbero andarci con delicatezza perché riguarda bambini
Invece lei che utilizza quel come utilizzano Garlasco poco utilizzano Crans Montana come utilizzano visconte di Torino per colpire l'indipendenza della magistratura indicare alla magistratura cosa fare
Lei poi nel video però esalta
Il decreto caimano quello che consente sì lo dice con fierezza
Mi togliere e alle famiglie che non fanno studiare i bambini che non li avviano verso una come dire crescita
Sana sanno che significa istruzione salute socialità dice noi prima c'era solo una multa di trenta enne ma adesso c'è anche il carcere e l'abbiamo fatto noi bene da un lato esalta il fatto che si possano togliere dei bambini quando
Le famiglie non rispondono all'esigenza di quei bambini di studiare socializzare e di stare in salute
E dall'altro lei stessa colpisce i magistrati che atto con ragioni utilizzando le leggi stesse che ha fatto la Meloni e allontanano la mamma nei bambini
Quindi un rinvio molto contraddittorie fido compagno ha insistito
Io mi aspetterei ma ormai inattesa mamma dalla Presidente del Consiglio delle parole serie
Che coinvolgano davvero tutto il Paese compreso alle opposizioni
Sulla guerra ma anche su queste lei né aderire né sabotare non condivido né condanno perché non sa cosa fare perché lei è sopravvalutata vescovoni internazionale e molto sopravvalutato non sa come staccarsi da campà
Se si vuole staccare e non sa come dare una mano all'Europa che oggi in crisi ed è in difficoltà ma che il nostro è un caso salvezza come ho solo il mio pessimo si incendia come ha trovato le
Diciamo all'altezza che ha cercato di metterci nordica
Ma pezza messa nell'esercito regolare esoterismo saltarci perché Nordio capi cioè gli un spesso che ha utilizzato dei ritorni che hanno fatto molto discutere durante la campagna referendaria si è reso conto
E insomma
Non era un'uscita almeno lui se n'è reso conto
Sì speso spero che se ne sia reso conto della realtà del Consigliere com'era il modo non voleva dire ma io insisto
è un Guardasigilli
Che invece di tutelare l'indipendenza della magistratura
La minima alle radici con la sua riforma con una propaganda per questa riforma
Si potrebbe fare il segretario di un circolo di partito che fa campagna elettorale ma non ministro della giustizia con un capo gabinetto che in libertà vice queste frasi
Insomma secondo me se c'è una galleria in opportunità un'opportunità quantomeno sulla permanenza di queste due persone avviare nulla perché hanno male alla
Però facilitano la campagna del no in questa fase temi tenente vicino al
Intimoriti dal marzo perché se continuano così accetto accetto la battuta però Michele Fazio molte iniziative in giro per l'Italia a favore del no
L'incontro tanta gente e devo dire che gli argomenti sia di merito
Contro questa riforma che non affronta nessuno
Dei problemi veri della giustizia e come dicevo rischia di mettere permesso nella magistratura sotto il tacco nella politica
E anche per motivi quadro politico una destra che non sopporta i controlli e contrappesi io vedo che i nostri argomenti non si fanno largo non lo dicono solo sondaggi io lo percepisco dal parlare tutti i giorni tutte le sere anche con due tre iniziativa il giorno Perrino
I performances innovativo e delle Bartolozzi certamente aiutano
Su uno dei testimonial quindi dieci chili rende continuate così sì io penso che il nome c'era il il referendum
Per i suoi argomenti nel merito e anche il quadro politico mi rispetto della Costituzione penso che vinceremo per questo e magari ma ci danno anche una mano queste con queste uscite che sono veramente incredibile e inaccettabile
Grazie Roma Central Walter Verini senatore del Partito Democratico voglio ricordare che ha comunque in Commissione antimafia definiti grazie

