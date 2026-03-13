Critica e militanti

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
9:28 - CAMERA
9:30 - Roma
9:30 - Roma
10:00 - Roma
11:00 - Roma
14:30 - Roma
15:00 - Roma
15:00 - Livorno
15:30 - Viterno
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
Critico letterario e scrittore
Settanta anni dalla morte scadrà il monopolio dei diritti sull'opera di Corrado Alvaro
è ancora letto arrivarono nel dubbio provò a suggerire alcuni motivi della sua attualità
I critici hanno visto subito che si trattava di uno scrittore allo stesso tempo regionale cosmopolita molto calabrese e molto europeo è un primitivo al medesimo tempo un intellettuale concludeva
Emilio Cecchi in un suo scritto per questo sa descrivere come pochi lo straccio che provoca il contatto tra due mondi l'uno all'altro stranieri naturalmente in Italia specie nel Sud questa doppia identità non è affatto rara basta pensare a un fratello maggiore di Alvaro
Come Pirandello ma lo scrittore di San Luca la declina in una forma tutta sua
Nei racconti di Gente in Aspromonte del mille novecentotrenta ad esempio singolare almeno quanto tipica la sovrapposizione delle lezioni di Verga e D'Annunzio ma ancora più interessante forse in Albaro
Diciamo la compresenza l'intreccio del Novecento poetico figurativo e di uno stile invece
Da saggista di costume
Rispetto alla prima componente spiccano
Nelle sue pagine le figure gravi e maestose una specie di rallenti sono Humble ricco o allucinatorio e la continua oscillazione un po'la musica e l'altra la pura materia e il puro spirito
Tutto nella narrazione al variare sempre enigmatica e sembra ricondurre
Ho un istinto oscuro uno una sofisticata astrarmi ante tra Harvard la realtà
Virale Ottiero Ottieri c'è sempre una nebbiolina poetica ma una nebbiolina quando descrive i luoghi da illuminazioni bellissima non si capisce mai bene dove ci si trova in realtà un incubo torpido ingrandimenti sgranati le dilatazioni percettive d'avanguardia
Espressionista dominano soprattutto quella zona dell'opera di Alvaro che vada l'uomo ne labirinto del mille novecento
Ventisei a L'uomo è forte del mille novecentotrentotto un luogo questa parola che torna parola scritta a caratteri cubitali per dire che in realtà ormai manca la cosa
Che l'uomo è ridotto al cos'è un oggetto da cui passività politica stento si distingue
Da quella erotica e su questa constatazione si innesta la parola fuori lista un commentatore civile si potrebbe anzi sostenere che Rumi minimo del narratore lente un pacco serve al saggista per avanzare un po'mascherato
E Albano infatti lo ha detto bene Domenico Scarpa attraversa il fascismo con un misto di refrattarietà compromissione un po'con un tono neutro ma non neutrale ha detto Scarpa
Diciamo con una passività come ha detto ancora bene da carapace
Attraversata la lunga tragedia nel ventennio la sua saggezza Manara si esprime negli appunti del bellissimo quasi una vita un diario tenuto tra il mille novecentoventisette il quarantasette ecco ad esempio
Un annotazione molto caratteristica datata al mille novecentotrentotto il mi disse
Il mio amante cominciava ad essere stanco di me ma un giorno la sua presenza al Duce mi telefono come al solito alle volte quando si annoia e vuole scambiare qualche chiacchiera al telefono quando abbassa il ricevitore
E degli esempi di chi si trattava amiamo con ardore
Ed ecco un appunto di otto anni prima che oggi all'epoca dei dossier grassoccio al dovrebbe farci fischiare un po'le orecchie
Si scrivono lettere morali e non perché la società sia morale di Cervaro ma perché da lavorare offesa può farsi un'arma contro di voi
Si pensa al significato remoto che la lettera a conquistare sono lettere dette ad alta voce si scrivono spesso anche menzogna più cari perché l'occulto lettore della censura
Credo riferisca ciò che noi vogliamo sia riferito Cosimo I rapporti con poiché ci sospettiamo tutti ci raccontiamo cucina è impossibile pensare a un abbandono una confidenza parlando in casa si sta lontano il più possibile dal telefono si dice per telefono posso trasmettere come un amplificatore tutto quello che si dice in casa si fanno perfino dei giochi di società sul totale credenza
Quasi una vita va letto insieme al bellissimo pamphlet
Politico sociologico intitolato L'Italia rinunzia col punto interrogativo del mille novecentoquarantacinque scritto tra le macerie della guerra eliminando la situazione nazionale dopo l'otto settembre del quarantatré Alvaro
Fissa qui le sue contraddizioni umiliante in una scena
Brevissima guardare il proprio figlio come un arruolato una banda straniera scriveva cogliere il combattente in licenza
Aprendo il tasso di Radio Londra per sentirci per sentirsi incitare alla diserzione e alla rivolta preconizzare la sconfitta
Ecco in questo tremenda contraddizione
Anche davanti a queste righe forse oggi un fischio sinistro comincia a insidiare le orecchie degli europei a risentirci venerdì prossimo
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0