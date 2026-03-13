Notiziario del mattino

13 MAR 2026
RUBRICA | di Roberta Jannuzzi e Sonia Martina - RADIO - 09:00 Durata: 29 min 44 sec
A cura di Luciana Bruno
Sintesi interviste a Giuffrida, Rossi, Stefani, Verini; collegamento con Giustino da Ankara; dichiarazioni ministro Urso ieri al Question Time; collegamento con Carretta da Bruxelles; dichiarazioni ministro Tajani ieri al Question Time.

