12 MAR 2026
dibattiti

War Room - La destra c'è, la sinistra no

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 46 min 59 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
Mentre con Trump si afferma un fronte reazionario mondiale, i progressisti si sfaldano.

Enrico Cisnetto ne discute con Fausto Bertinotti, Sindacalista e Politico, già Presidente della Camera, autore di “La sinistra che non c’è” (RaiLibri) ed Enrico Pedemonte, Giornalista, autore di “Perché la destra vince.

L'internazionale reazionaria e la sinistra dello status quo” (Nutrimenti).

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La destra c'è, la sinistra no", registrato a Youtube giovedì 12 marzo 2026 alle 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Fausto Bertinotti (sindacalista e Politico, già Presidente della Camera), Enrico Pedemonte (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Esteri.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 46 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

