Mentre con Trump si afferma un fronte reazionario mondiale, i progressisti si sfaldano.



Enrico Cisnetto ne discute con Fausto Bertinotti, Sindacalista e Politico, già Presidente della Camera, autore di “La sinistra che non c’è” (RaiLibri) ed Enrico Pedemonte, Giornalista, autore di “Perché la destra vince.



L'internazionale reazionaria e la sinistra dello status quo” (Nutrimenti).



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La destra c'è, la sinistra no", registrato a Youtube giovedì 12 marzo 2026 alle 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Enrico …

Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Fausto Bertinotti (sindacalista e Politico, già Presidente della Camera), Enrico Pedemonte (giornalista).



Tra gli argomenti discussi: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 46 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci