Mentre con Trump si afferma un fronte reazionario mondiale, i progressisti si sfaldano.
Enrico Cisnetto ne discute con Fausto Bertinotti, Sindacalista e Politico, già Presidente della Camera, autore di “La sinistra che non c’è” (RaiLibri) ed Enrico Pedemonte, Giornalista, autore di “Perché la destra vince.
L'internazionale reazionaria e la sinistra dello status quo” (Nutrimenti).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La destra c'è, la sinistra no", registrato a Youtube giovedì 12 marzo 2026 alle 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Enrico … Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Fausto Bertinotti (sindacalista e Politico, già Presidente della Camera), Enrico Pedemonte (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Esteri.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 46 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
