La telefonata Bonelli-Meloni, intervista ad Angelo Bonelli

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 13:00.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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Radio radicale siamo con Angelo Bonelli via VS per parlare di questo clima difficile che c'è insomma nel sulla crisi del Golfo
Abbiamo visto che la Meloni ha ha voluto aprire una finestra di dialogo con le opposizioni allora lei ha avuto modo di parlare con Giorgia Meloni volevo chiedere comandata
E se lei ha diciamo a ha dissotterrato l'ascia di guerra
Non siamo in guerra perché siamo facesse ho semplicemente detto a Giorgia Meloni della telefonata io sarei disponibile al dialogo ma il punto è che un governo quando dice rispetto alla guerra in Iraq che non condivide non condannare e che i soldi degli italiani
Sta nel cercare energie Hassan arricchendole di società e l'industria dell'Oil & Gas americane che condannano un miliardo di dollari a settimana beh allora no Trump si sta arricchendo io ho detto quindi che se ci fosse una presa chiare nette di condanna di questo conflitto che lo sta esportando democrazia e in cambio della politica energetica per non rendere Italia dipendente dal gas ci saremmo la realtà
Fanno tutt'altro vanno nella direzione opposta ecco ma intervenendo in Parlamento
La Meloni l'aveva detta questa cosa cioè lei aveva detto che cosa avrebbe punito gli speculatori parlando anche del tema delle cosiddette accise mobili
Sì sì l'ha detto mi fatti negli Cervi c'è identità di venduto cioè se lei l'ha detto l'abbiamo sentito e lei dice la stessa cosa allora significa che un po'
Ho sbagliato io ho capito male io sbagliano a lei ha capito benissimo il punto è che non ha fatto nulla e qui c'è la visione tradire fare c'è di mezzo il mare
Una presa in giro costante della propaganda neroniana
Il ponte che la speculazione non c'è solo oggi c'è da tre anni e mezzo le società energetiche si sono arricchite
Con settanta miliardi di euro di profitti e lei non rinviata assai limitati un centesimo di errori sono i soldi dei pensionati delle famiglie e delle imprese che si trovi
Sì raddoppiare regolare e anche rispetto ad oggi ha fatto qualcosa Giorgia Meloni non ho fatto nulla sono programmi e intanto gli italiani pagano
Allora quindi ci sarebbero diverse posizioni lascio Vanin sarebbe favorevole al dialogo
Coltello sarebbe ma solo in Parlamento dove di queste cose dicendo solo cioè abbia pazienza se non cerchiamo di fare la caricatura dell'opposizione entrambi anche perché ci siamo coordinati abbiamo detto no questo dialogo
Entrambi abbiamo detto tutti quanti poi se c'è una volontà
Di informare l'opposizione sugli sviluppi della guerra questo si trovi la presidente Meloni la modalità con la quale informare non c'è nessuna divisione pazzi Conte Calenda prenda sappiamo che storicamente uno che
Dice con la Meloni ci dialoga sistematicamente favorevole al ritiro delle truppe dai bella da questo scenario pensa che le truppe italiane dovrebbero essere ritirate da questo
Io penso che tutto ciò che metta in sicurezza ai militari italiani sia una cosa giusta
Si aspetta un ritorno della Melloni entro il diciotto alla vigilia immediata del consiglio europeo se la situazione dovesse diventare ancora più grave cosa pensa di quello che ha detto ieri Khamenei
Penso che la Meloni arriveremo forse il prossimo anno perché non ha una grande di cui lire a frequentare il Parlamento
Quello che ha detto Khamenei è grave perché ovviamente porta a un'ulteriore escalation del conflitto puntando proprio CCT energetici quindi la riflessione che questa guerra sia stata fatta al buio da parte di Trump andando appresso a Netanyahu qualcuno ci deve spiegare se tratto forse ricattato non so se ci mezzo ancora i la questione dei fari Epstein
Però il punto è che questa guerra
Che è stato un salto nel buio tanto non sa come concluderla e questa è una cosa che deve preoccuparci tutti quanti perché le conseguenze le vediamo anche del fatto che Trump abbia che ha sdoganato le importazioni del petrolio
Russo
Non mi sorprende perché tra tra per cui dice è sempre stata una liaison amorosa e quindi tra autocratici si si comprendono vicendevolmente
Mi preoccupa però la demolizione del diritto internazionale la non volontà da parte in molti Paesi anche europei a partire da quello italiano di non lavorare per la ricostruzione del diritto internazionale siamo tutti meno sicuri con questi soggetti al mondo Netanyahu rampe tutti ultima questione
Come interprete lei questa vicenda della Biennale di Venezia lo scontro tra Buttafuoco e Julie allora si tratta di due padiglioni del dissenso
Vede in questa polemica in questo scontro un riposizionamento anche italiano nella politica internazionale
L'albergo vedo delle contraddizioni dentro la maggioranza dentro la destra italiana e delle norme contraddizioni che riporta ancora una volta al doppio Stato
Putin ha commesso dei crimini
Da questo punto di vista le sanzioni sono giuste però non comprendo la ragione per cui chi ha commesso gravissimi crimini con umanità contro l'umanità come Netanyahu calci su donne e bambini sterminato un poco non il genocidio oltre settanta mila persone
Venga colto quei tappeti rossi partecipi alle Olimpiadi vada tutte le manifestazioni culturali e quindi o l'uno o l'altro nessuno lei delle lo sconto da che parte sta dalla parte di Giulio Buttafuoco
E poi quelli che apre ma diciamo fanno l'en i padiglioni per la Russia sono dei dissidenti
Ma io penso pur essendo distante da me Buttafuoco lo ritengo un intellettuale stimabile
E rispettabile
Grazie come sembra da Angelo Bonelli
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