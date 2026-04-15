15 APR 2026
dibattiti

25° Forum Confcommercio (seconda giornata)

CONVEGNO | - Roma - 09:50 Durata: 2 ore 57 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Confcommercio
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Apertura dei lavori: Carlo Sangalli (Presidente, Confcommercio).

Modera: Bruno Vespa - Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, RAI.

Celebrazione degli 80 anni della Repubblica italiana con Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale).

"Educare al futuro: formare le competenze e i valori dei giovani e delle classi dirigenti" con S.E.

Card.

Gianfranco Ravasi - Fondatore del Cortile dei Gentili; Presidente Emerito, Pontificio Consiglio della Cultura.

"Istruzione e formazione.

un binomio per crescere".

Tavola rotonda con Andrea Gavosto (Direttore, Fondazione Agnelli), Barbara De Micheli (Coordinatrice dell’Area Social Justice, Fondazione Giacomo Brodolini).

Intervento di Giuseppe Valditara - Ministro dell’Istruzione e del Merito.

"La risposta del mondo del lavoro e delle imprese".

Modera: Andrea Bignami - Caporedattore, Sky Tg24 Economia.

Intervento di: Claudio Durigon – Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tavola rotonda: PierPaolo Bombardieri (Segretario Generale, UIL), Mauro Lusetti (Vice Presidente, Confcommercio), Daniela Fumarola - Segretaria Generale, CISL), Maurizio Landini (Segretario Generale, CGIL).

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