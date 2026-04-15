25° Forum Confcommercio (seconda giornata)

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Apertura dei lavori: Carlo Sangalli (Presidente, Confcommercio).
Modera: Bruno Vespa - Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, RAI.
Celebrazione degli 80 anni della Repubblica italiana con Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale).
"Educare al futuro: formare le competenze e i valori dei giovani e delle classi dirigenti" con S.E.
Card.
Gianfranco Ravasi - Fondatore del Cortile dei Gentili; Presidente Emerito, Pontificio Consiglio della Cultura.
"Istruzione e formazione.
un binomio per crescere".
Tavola rotonda con Andrea Gavosto (Direttore, Fondazione Agnelli), Barbara De … Micheli (Coordinatrice dell’Area Social Justice, Fondazione Giacomo Brodolini).
Intervento di Giuseppe Valditara - Ministro dell’Istruzione e del Merito.
"La risposta del mondo del lavoro e delle imprese".
Modera: Andrea Bignami - Caporedattore, Sky Tg24 Economia.
Intervento di: Claudio Durigon – Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tavola rotonda: PierPaolo Bombardieri (Segretario Generale, UIL), Mauro Lusetti (Vice Presidente, Confcommercio), Daniela Fumarola - Segretaria Generale, CISL), Maurizio Landini (Segretario Generale, CGIL).
Modera: Bruno Vespa - Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, RAI.
Celebrazione degli 80 anni della Repubblica italiana con Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale).
"Educare al futuro: formare le competenze e i valori dei giovani e delle classi dirigenti" con S.E.
Card.
Gianfranco Ravasi - Fondatore del Cortile dei Gentili; Presidente Emerito, Pontificio Consiglio della Cultura.
"Istruzione e formazione.
un binomio per crescere".
Tavola rotonda con Andrea Gavosto (Direttore, Fondazione Agnelli), Barbara De … Micheli (Coordinatrice dell’Area Social Justice, Fondazione Giacomo Brodolini).
Intervento di Giuseppe Valditara - Ministro dell’Istruzione e del Merito.
"La risposta del mondo del lavoro e delle imprese".
Modera: Andrea Bignami - Caporedattore, Sky Tg24 Economia.
Intervento di: Claudio Durigon – Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tavola rotonda: PierPaolo Bombardieri (Segretario Generale, UIL), Mauro Lusetti (Vice Presidente, Confcommercio), Daniela Fumarola - Segretaria Generale, CISL), Maurizio Landini (Segretario Generale, CGIL).
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