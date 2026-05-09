Convegno "Decidiamo. Percorso pubblico per costruire insieme il programma di Avs", registrato a Roma sabato 9 maggio 2026 alle ore 11:16.



Sono intervenuti: Angelo Bonelli (deputato e co-portavoce di Europa Verde), Giorgia Pagliuca (esperta in sostenibilità), Nico Bavaro (segretario regionale della Puglia di Sinistra Italiana), Gianfranco Mascia (scrittore, giornalista, componente del Consiglio Federale Nazionale dei Verdi), Giovanni Mori (attivista di Fridays For Future Italia e ingegnere energetico), Nicola Fratoianni (deputato di AVS e segretario nazionale di Sinistra Italiana), Tessa …

Gelisio (ambientalista, conduttrice televisiva e prodruttrice), Raffaella Dispenza (vicepresidente vicaria delle ACLI Nazionali), Fulvio Fammoni (segretario confederale CGIL), Santo Biondo (segretario confederale UIL), Alba Bonetti (presidente di Amnesty International Italia), Luciano Di Tizio (presidente del WWF Italia), Angela Verdecchia (coordinatrice Rete Studenti Medi), Ignazio Ganga (segreteria nazionale CISL), Laila Simoncelli (responsabile del Servizio Diritti Umani e Giustizia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII), Francesco Valentini (Unione Degli Studenti), Alfredo Piattelli (presidente del Coordinamento FREE), Stefano Greco (Esecutivo nazionale Link), Aurelio Angelini (coordinatore nazionale MovEco), Gianluca Felicetti (presidente della Lega Anti Vivisezione (LAV)), Guido Lutrario (membro dell'Esecutivo Nazionale dell'Unione Sindacale di Base (USB)), Gianluigi Granero (direttore Legacoop).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 44 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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