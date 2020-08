FaiNotizia - Lo stigma della malattia mentale#2. La puntata settimanale

In questa puntata la seconda parte del reportage di Daniela Sala e Maria Gabriella Lanza "Chi ha paura dei matti?".



Nel 2018 la legge 180 del 1978, passata alla storia come legge Basaglia, ha compiuto 40 anni.



Ma complice un sistema di cura non adeguato e una comunicazione sul tema troppo spesso sensazionalistica, nel quotidiano che i cosiddetti "utenti psichiatrici" continuano a vedersela con l'isolamento, la disoccupazione permanente, gli effetti di farmaci prescritti spesso alla leggera.



In questa serie di approfondimenti affrontiamo i vari aspetti legati allo stigma della malattia mentale, …

dalla difficoltà nel trovare un lavoro, o ad abitare per conto proprio, ai pregiudizi a cui si trovano di fronte anche i parenti di chi ha un disturbo psichiatrico.

leggi tutto

riduci