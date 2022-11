20 anni dopo San Giuliano di Puglia

Introduce e modera: Domenico Angelone (Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale dei Geologi, Responsabile Comunicazione CNG - Direttore Responsabile GeologiTV).



Intervengono: S.E.



Mons.



GianCarlo Maria Bregantini (Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano), Piero Castrataro (Sindaco di Isernia), Giuseppe Ferrante (Sindaco di San Giuliano di Puglia), Donato Toma (Presidente Regione Molise), Domenico Di Lisa (Presidente Ordine dei Geologi Regione Molise), Arcangelo Francesco Violo (Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi), Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Protezione Civile - Presidenza …

del Consiglio dei Ministri), Carlo Doglioni (Presidente Istituto Nazionale di Geo fisica e Vulcanologia), Anna Paola Sabatini (Direttore Generale dell’U icio Scolastico Regionale per il Molise in rappresentanza del Prof.



Giuseppe VALDITARA, Ministro dell’Istruzione e del Merito), Gianluca Loffredo (Subcommissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 in rappresentanza di Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016), Armando Zambrano (Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche), Corrado Di Niro (Presidente ACEM-ANCE Molise).



Prima sessione: "La gestione dell'emergenza del 31 ottobre e 1 novembre 2002".



Modera Mario Sensini (Capo Ufficio Stampa Comunicazione della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016).



Intervengono: Giuseppe Poccia (Generale di Brigata - Vice Comandante IGM - Istituto Geogra ico Militare L’IGM e l’Informazione Geografica Nazionale nel monitoraggio del territorio), Titti Postiglione (Vice Capo Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri), Pia Antignani (Mineralogista e gemmologa Laboratorio LebiGem - Laboratorio Italiano di Gemmologia, Vicenza) e Dino Di Rienzo (Dottorando Università degli Studi di Ferrara), Rosaria Grazia Domenella (Referente Tecnico Nazionale per il Servizio Psicosociale MHPSS FP, Operazioni, Emergenza e Soccorsi - Croce Rossa Italiana OdV), Mirko Silvestrini (Psicologo dell’emergenza-Scuola di specializzazione in psicoterapia biosistemica - Bologna), Antonello Ciccozzi (Dipartimento di Scienze Umane - Discipline demoetnoantropologiche, Università degli Studi dell’Aquila), Vincenzo Cimino (Presidente Ordine dei Giornalisti del Molise), Maurizio Pignone (Responsabile Ufficio Comunicazione e Web dell’Osservatorio Nazionale Terremoti - INGV).



Seconda sessione - "Scenari attuali e futuri".



Introduce Sergio Baranello (Past Dirigente Servizio Sismico e Geologico Regione Molise).



Modera Domenico Di Lisa (Presidente Ordine dei Geologi Regione Molise).



Intervengono: Salvatore Stramondo (Direttore Osservatorio Nazionale Terremoti INGV), Alberto Frepoli (Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Nazionale Terremoti), Sabatino Ciarda (Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi del Sannio), Lorenzo Benedetto (Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi - Presidente Fondazione Centro Studi CNG), Antonio Cardillo (Responsabile Ufficio Centro Funzionale Decentrato - Previsione e Monitoraggio,Regione Molise), Filippo Cappotto (Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi Faglie Attive e Capace: un caso di studio in Sicilia), Carlo Cassaniti (Geologo e Disaster Manager – Componente AT-A2 “Grandi Rischi e Protezione Civile” del CNG – Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi CNG), Daniele Mercuri (Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi) e Oreste Mammana (già Docente a contratto Università degli Studi di Napoli Federico II), Filippo Santucci de Magistris (Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Università degli Studi del Molise) e Giuseppe Scasserra (Dottore di ricerca in Geotecnica Sismica).



Conclusioni a cura di Domenico Angelone (Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale dei Geologi, Responsabile Comunicazione CNG - Direttore Responsabile GeologiTV).

