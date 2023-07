Il racconto della storia degli Arberesh in Italia.



Intervista a Francesco Maria Frega, rappresentante della Comunità degli Arberesh in Italia.



Puntata di "Albania italianofona" di lunedì 3 luglio 2023 che in questa puntata ha ospitato Artur Nura (corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Francesco Maria Frega (rappresentante della Comunità degli Arberesh in Italia).



Tra gli argomenti discussi: Albania, Cristianesimo, Cultura, Italia, Lingua, Minoranze, Musica, Societa', Storia.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 34 minuti.



