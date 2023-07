Un nuovo allargamento a Est per l'UE, prospettive dopo l'aggressione dell'Ucraina

Saluti istituzionali Valentina Meliciani (Direttrice, Luiss Institute for European Analysis and Policy).



Introduzione: Domenico Siniscalco (Presidente, Luiss Institute for European Analysis and Policy).



Relatori: Sergio Fabbrini (Professore di Politics and International Relations, Intesa Sanpaolo Chair on European Governance, Università Luiss Guido Carli), Nicola Verola (Direttore Generale per l'Europa e per la Politica Commerciale Internazionale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Alina Mungiu Pippidi )Professoressa di Comparative Public Policy, Università …

Luiss Guido Carli).



Conclusioni Sabino Cassese (Presidente del Comitato Scientifico, Luiss Institute for European Analysis and Policy).

leggi tutto

riduci