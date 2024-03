Stati generali Ingegneria dell'informazione

Promossi ed organizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e dal Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione (C3I).



Saluti istituzionali: Clotilde Minasi (Componente Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica - Senato della Repubblica), Domenico Perrini (Presidente - Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI), Massimo Cerri (Presidente - Ordine Ingegneri della provincia di Roma), Alessandro Astorino (Coordinatore - Consiglio Operativo Comitato Italiano Ingegneria …

dell'Informazione (C3i) del CNI).



"Libertà di stampa, digitale e fake news".



Coordina Antonio Delfino (Presidente - Unione Stampa Periodica Italiana).



Intervengono: Paolo Emilio Russo (Componente Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni - Camera dei Deputati), Francesco S.Vetere (Segretario Generale - Unione Stampa Periodica Italiana), Giuseppe Corasaniti (Professore Ordinario di "Filosofia del diritto digitale Universitas Mercatorum Roma e LUISS), Walter Quattrociocchi (Professore Ordinario di “Data Science” La Sapienza Roma).



"Digitaò health humanities".



Coordina Marco Corica (Presidente Think Europa Institute e Direttore Scientifico ThinkE Academy), Intervengono: Simona Loizzo (Presidente Intergruppo Sanità Digitale - Camera dei Deputati), Paolo Petralia (Vice Presidente - FIASO), Roberta Mancia (Direttore scientifico ThinkE Academy), Antonio Scorpiniti (Commissione Sistemi Informativi Sanitari Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma), Paola Rocco (Presidente Commissione Sicurezza informatica Ordine Ingegneri della provincia Roma), Annita Sciacovelli (Docente Diritto Internazionale Università di Bari Agenzia UE per la Cybersecurity- Enisa), Gennaro Maria Amoruso (DPO in Aziende Sanitarie Pubbliche - Componente Commissione Dati Personali, Sicurezza e Diritto Digitale COA Roma), Michelangelo Bartolo (Coordinatore Gruppo Telemedicina Regione Lazio UOSD Telemedicina A.O.



San Giovanni Roma).



"Intelligenza artificiale - benefici e rischi".



Coordina Giuseppe Proietti (Responsabile del dipartimento IA e data protection Studio Lener & Partners | Università Tor Vergata§).



Intervengono: Agostino Ghiglia (Membro del Consiglio del Garante per la protezione dei dati personali), Luisa Franchina (Vice Presidente - CESTUDIS Centro Studi Difesa e Sicurezza “Luigi Ramponi"), Luca Bolognini (Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati), Maria A.



Spadorcia (Vice direttore Tg2), Diego Franzoni (Consigliere - Consiglio Operativo C3i), Matteo Forte (CEO Switch), Carmelo Cutuli (Presidente Confassociazioni Sud Italia).



Ore 15.30 "Nuove tecnologie a AI: opportunità e strumenti digitali a tutela dei consumatori".



Coordina Maria R.



Ruggirello (Presidente - Consumatori italiani).



Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Carla Cappiello (Consigliere - Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Giuseppe Sorrentino (Esperto in diritto del consumo e founder Sorrentino Legal), Alessandro De Propris (Componente Commissione consumatori Consiglio Ordine Avvocati di Roma), Maurizio Pimpinella (Presidente - Fondazione Italia digital hub), Luigi Rizzi (Managing Partner GIM Legal Sta Docente Luiss Business School).



"La trasparenza e la digitalizzazione dei contratti pubblici".



Coordina Gennaro Annunziata (Consigliere - Consiglio Operativo C3).



Intervengono: Erica Mazzetti (Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici - Camera dei Deputati), Massimo Sessa (Presidente - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), Francesca Ottavi (Direttore Legislazione Opere Pubbliche - ANCE), Sandro Catta (Consigliere - Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Andrea De Maio (Presidente - Fondazione Inarcassa), Vincenzo Varchetta (Esperto appalti pubblici, project manager e RUP - LAZIOcrea).



"Blockchain e informazione".



Coordina Salvatore L.



Furnari (Responsabile del dipartimento Web3 Studio Lener & Partners | Università Tor Vergata).



Intervengono: Alessandro Orsetti (Amministratore Unico e Co-Founder di 0xBusiness Srl e Project Manager del Blockchain Innovation Day), Pasquale Sorgentone (CEO&Founder Business Changers e Future Value), Mirko Maggiore (Co-Founder & Hub Manager di ICP Hub Italia), Alan Taronna (CEO Actomedia - Project Manager "confidently" BweB), Francesco Betrò (CTO Sparklab), Antonio Napolitano (Co-Founder EDY solutions).

