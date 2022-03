Stati Generali Ingegneria dell'Informazione

Saluti istituzionali: Urania Papatheu (Presidente Intergruppo Parlamentare Inclusione Digitale, Senatrice della Repubblica), Mauro Minenna (Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale), Armano Zambrano (Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, CNI), Alessandro Astorino (Coordinatore - Consiglio Operativo Comitato Italiano, Ingegneria dell’Informazione (C3i) del CNI).



"PNRR e transizione digitale".



Coordina Nicola Rochira (Coordinatore Gruppo di Lavoro PNRR C3i-CNI).



Intervengono: Angelo Valsecchi (Consigliere Segretario …

Consiglio Nazionale Ingegneri), Maria Virginia Tiraboschi (Componente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica), Renato Loiero (Consigliere Parlamentare del Senato della Repubblica), Luca Mastrogregori (Responsabile Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA Consip), Domenico Squillace (Presidente UNINFO), Franco Deregibus (Chairman Cabina di Regia UNI sulla Digitalizzazione), Ernesto Belisario (Segretario generale dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione), Gianluigi Greco (Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale).



Ore 11.00 Cyber Attacks, minaccia crescente: la necessità di una consapevolezza diffusa.



Coordina Francesco Condoluci (Caporedattore Economy responsabile online).



Intervengano: Gennaro Annunzuata (Consigliere e Coordinatore Gruppo Lavoro Cyber Security del C3i-CNI), Alberto Pagani (Componente Commissione Difesa della Camera dei Deputati), Stefan Umit Uygur (CEO 4Securitas), Cesare D’Angelo (General Manager Kaspersky Italia), Luisa Franchina (Vice Presidente CESTUDIS Centro Studi Difesa e Sicurezza), Massimiliano Margarone (Coordinatore Gruppo Lavoro Cloud del C3i-CNI).



Ore 12.20 "Sanità digitale".



Coordina Alessandro Astorino (Coordinatore Consiglio Operativo C3i-CNI).



Intervengono: Paola Binetti (Componente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica), Giulio Siccardi (Dirigente AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari alle regioni), Salvatore Amato (Presidente OMCeO di Palermo e Delegato Esteri FNOMCeO), Antonio Gaddi (Presidente Società Italiana di Telemedicina), Vincenzo La Regina (Commissario ASP di Cosenza), Ignazio Del Campo (AiSDeT - Associazione italiana di Sanità Digitale e Telemedicina), Chiara Sgarbossa (Direttore Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano), Antonio Delli Gatti (Direttore Sanità Engineering Ingegneria Informatica).



Ore 15.30 "Industria 4.0".



Coordina Mario Ascari (Consigliere C3i - Coord.



Gruppo Lavoro Industria 4.0).



Intervengono: Francesco Mollame (Componente della Commissione Industria, Commercio e turismo del Senato della Repubblica), Stefano Epifani (Presidente Fondazione per la Sostenibilita Digitale), Gianni Del Pozzo (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Vicepresidente Comitato Nazionale Coordinamento Territoriale), Nazzareno Bordi (Gruppo di Lavoro C3i Industria 4.0), Maurizio Pimpinella (Presidente Fondazione Italia Digital Hub).



H.



14.30 Transizione digitale nella pubblica amministrazione".



Coordina Massimo Staniscia (Consigliere C3i Coord.



Gruppo Lavoro CertIng).



Intervengono: Elena Testor (Componente della Commissione Bilancio, Senato della Repubblica), Roberto Orvieto (Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri, Delegato per il settore ingegneria dell’informazione), Enrica Massella (Agenzia per l’Italia Digitale), Luca Mastrogregori (Responsabile Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA Consip), Francesca Satta (Gruppo di Lavoro C3i Certificazione delle competenze), Paolo Reale (Coordinatore Gruppo di Lavoro C3i Pubblica Amministrazione).



Ore 17.30 Casi di eccellenza di innovazione digitale.



Coordina Alessandro Astorino (Coordinatore Consiglio Operativo C3i del CN).



Intervengono: Fulvia Caligiuri (Componente della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare Senato della Repubblica), Ugo Dibennardo (Amministratore Delegato Concessioni Autostrade Venete), Franco Costanza (Direttore Infodrive Spa), Luigi Recupero (Presidente LTA Srl), Fabio Tarantino (Co-fondatore Altrama Italia), Umberto Daniele (Enginfo Consulting srl).

