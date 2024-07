Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.

Il giornalista Karl Hédinn Kristjànsson, per l'emittente islandese Samstöðin:"Radio Radicale è una radio italiana che opera ininterrottamente dal 1976.



Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Stefano Chiarelli, che lavora a Radio Radicale da decenni! Stefano parlerà italiano durante l'intervista e Estrid Þorvaldsdóttir, tradurrà per noi.



Parliamo di media, dell’ascesa della Meloni e della destra in Francia, di questioni sociali in Italia e della necessità per la gente comune di avere accesso a informazioni corrette e affidabili in un mondo conflittuale e diviso in classi.".