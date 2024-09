Con il Professor Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato a Verona e direttore dell'Istituto di studi federali di Eurac, parliamo delle ragioni e delle conseguenze del voto populista e xenofobo di domenica scorsa in Turingia e in Sassonia, con l'exploit dell'estrema destra di Alternativa per la Germania e dell'estrema sinistra di Sahra Wagenknecht a scapito dei partiti tradizionali.



"Il successo del populismo xenofobo in Turingia e in Sassonia. Intervista al Professor Francesco Palermo" realizzata da Roberta Jannuzzi con Francesco Palermo (professore).



L'intervista è stata …

registrata martedì 3 settembre 2024 alle 12:24.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Antieuropeismo, Clandestinita', Clima, Destra, Ecologia, Elezioni, Espulsioni, Est, Esteri, Europa, Germania, Giovani, Guerra, Immigrazione, Inquinamento, Investimenti, Istituzioni, Liberalismo, Manifestazioni, Movimenti, Omosessualita', Ovest, Partiti, Politica, Prevenzione, Putin, Russia, Sassonia, Scholz, Sessualita', Sinistra, Territorio, Totalitarismo, Turingia, Ucraina, Unione Europea, Verdi, Von Der Leyen, Voto, Wagenknecht.



La registrazione audio ha una durata di 18 minuti.

