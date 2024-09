Il mondo a pezzi. Conversazione con Paolo Guerrieri

L'adozione del Patto per il futuro a New York.



E' stato sottoscritto da oltre 140 Paesi.



Contrari Russia, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Nicaragua e Siria.



L'ambigua astensione della Cina.



Un documento che mira a rilanciare la cooperazione multilaterale.



Resta la contrapposizione con le autocrazie che puntano a demolire un sistema di regole internazionali.



Ma anche il contrasto tra Nord e Sud del mondo, tra Paesi avanzati e Paesi in via di sviluppo o emergenti: il Patto di propone di riformare l'architettura finanziaria internazionale, dando maggior rappresentanza in organismi come Banca …

Mondiale e Fondo Monetario internazionale.



Permangono le tensioni con i Paesi in via di sviluppo, chiamati ad impegnarsi nel contrasto al cambiamento climatico e presi dalla stretta di un debito insostenibile.



Il ruolo della Cina, che offre aiuti con accordi bilaterali e crediti a condizioni molto sfavorevoli.

