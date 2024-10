Eedizione 2024 del Welfare Italia Forum

Organizzato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti.



I lavori saranno aperti da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Intervengono: Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Veronica De Romanis (Professore di Politica Economica Europea, Stanford University, Firenze e LUISS Guido Carli, Roma; Membro dell’Advisory Board, Think Tank “Welfare, Italia”), Matteo Laterza (Amministratore Delegato, UnipolSai), Riccardo Ercoli (Capo …

della Segreteria Tecnica, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Stefano Scarpetta (Direttore, Employment, Labour e Social Affairs dell’OECD; Membro dell’Advisory Board, Think Tank “Welfare, Italia”), Giovanni Anastasi (Presidente, Formez PA), Giovanni Azzone (Presidente, Fondazione Cariplo; già Rettore, Politecnico di Milano), Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Giuseppe Guzzetti (Membro dell’Advisory Board, Think Tank “Welfare, Italia”; già Presidente, Fondazione Cariplo), Giuseppe Curigliano (Direttore Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative, IEO; Membro dell’Advisory Board, Think Tank “Welfare, Italia”), Giovanna Gigliotti (Amministratore Delegato, UniSalute), Massimo Di Maio (Presidente Eletto, Associazione Italiana di Oncologia Medica; Direttore dell’Oncologia Medica Universitaria, Ospedale Molinette di Torino), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Carlo Cimbri (Presidente, Unipol Gruppo).

