Dopo i saluti di Paolo Boccardelli Rettore Luiss, e l'introduzione di Valentina Meliciani Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy, interverranno: Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale), Sergio Fabbrini (Professore di Scienza politica, Luiss), Marcello Messori (Membro del Comitato Scientifico del Luiss Institute for European Analysis and Policy), Gaetano Quagliariello (Dean Luiss School of Government).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del di Sabino Cassese, "Varcare le frontiere. Una autobiografia intellettuale" (ed. …

Mondadori).", registrato a Roma lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 18:00.



Sono intervenuti: Paolo Boccardelli (rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali -LUISS Guido Carli.), Valentina Meliciani (direttrice della Luiss Institute for European Analysis and Policy), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Sergio Fabbrini (professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Luiss Guido Carli), Marcello Messori (membro del Comitato Scientifico, Luiss Institute for European Analysis and Policy), Gaetano Quagliairello (dean, Luiss School of Government), Sabino Cassese (professore Emerito, Scuola Normale Superiore di Pisa).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

