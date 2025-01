"Russian gas era in Europe ends as Ukraine stops transit" - Reuters - 01gen 2025 ---- "Ukraine ends supply of Russian gas to Europe" - CNN - 01 gen 2025 --- "Era of cheap Russian gas to EU ends as transit across Ukraine stops" - BBC - 01 gen 2025 ---- "Slovak PM accuses Zelenskyy of attempted bribery" - Politico, eu - 21 dic 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. L'era del gas russo in Europa finisce con l'interruzione del transito in Ucraina" di sabato 4 gennaio 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Guerra, …

Infrastrutture, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea.

