Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri

Si avvicina una nuova crisi del gas? Gli aumenti delle ultime settimane lo fanno temere.



Il prezzo oscilla intorno ai 50 euro per megawattora: cifre ben lontane dai 150-350 raggiunti dopo la guerra in Ucraina.



Ma anche dai 20 euro pre-guerra.



Preoccupano le ripercussioni possibili sull'economia, in un clima di incertezza geopolitica e alla luce di previsioni di crescita che per l'Unione europea si attestano all'1,2-1,2 per cento.



Per l'Italia previsioni di crescita modeste, allo 0,6 per cento secondo Banca d'Italia.



Una fase di ripresa economica che resta comunque debole per l'Europa, se …

paragonata agli Usa.



Il prezzo del gas torna a salire dopo due anni di inverni miti e dopo la decisione dell'Ucraina di non consentire più il passaggio del metano diretto verso l'Europa.



Allarmano i rischi di speculazione.



Servono soluzioni strutturali in Europa: se positiva è stata la scelta di diversificare le fonti di approvvigionamento dopo la guerra in Ucraina, i prezzi del gas restano comunque alti rispetto agli Usa e questo penalizza le aziende energivore europee: rischi di de-industrializzazione e di fuga delle imprese negli Stati Uniti.



Servono decisioni di disaccoppiamento del prezzo del gas dall'elettricità e la costruzione di un mercato unico integrato europeo per l'approvvigionamento, acquisti comuni come al tempo dei vaccini anti-Covid, investimenti sulle energie rinnovabili.



Il price cap può servire solo nell'immediato come misura per contrastare la speculazione e l'obiettivo di un prezzo fissato a 50 euro per megawattore resta comunque ambizioso, servirebbe un coordinamento reale tra i Paesi Ue.

leggi tutto

riduci