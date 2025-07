Conversazione con Daniel Bettini.



Nel corso della puntata si è parlato del viaggio negli USA di Netanyahu,della situazione politica in Israele con i possibili scenari su futuro politico nel paese,di come Israele vive l'ondata di antisemitismo in Italia e in Europa.



"A proposito di Shalom - Conversazione con Daniel Bettini" con Daniel Bettini (capo redattore Esteri del quotidiano israeliano Yedioth Aharonot), Ruben Della Rocca (giornalista).



L'intervista è stata registrata lunedì 7 luglio 2025 alle ore 13:48.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Antisemitismo, Armi, …

Bennett, Corea Del Nord, Decessi, Democrazia, Diritti Umani, Discriminazione, Ebraismo, Ebrei, Elezioni, Esercito, Esteri, Europa, Federalismo, Forze Armate, Gaza, Germania, Hamas, Hezbollah, Houthi, Informazione, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Italia, La VeritÀ, Manifestazioni, Medio Oriente, Merz, Missili, Netanyahu, Nobel, Nucleare, Pace, Politica, Qatar, Rapimenti, Razzismo, Religione, Russia, Sicurezza, Stragi, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Violenza, Yemen.



La registrazione video ha una durata di 30 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci