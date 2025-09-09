Meno vincoli, più sviluppo. Nasce l'osservatorio sul diritto all'innovazione

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Andrea Cangini (Segretario generale Fondazione Einaudi e Direttore Osservatorio sul diritto all’innovazione), Giovanni Guzzetta (Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico presso Università di Roma Tor Vergata, Presidente Comitato scientifico dell’Osservatorio sul diritto all’innovazione), Luca Bolognini (Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei dati, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Giuseppe Colangelo (Associato di Diritto ed Economia presso Università degli Studi della Basilicata, membro Comitato scientifico … dell’Osservatorio), Giusella Finocchiaro (Ordinario di Diritto Privato e Diritto dell’Intelligenza artificiale presso Università di Bologna, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Domenico Lombardi (Professore di Pratica delle Politiche Pubbliche presso LUISS, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Alessandro Sterpa (Associato di Diritto Pubblico presso Università degli Studi della Tuscia, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio).
