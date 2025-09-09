09 SET 2025
stampa

Meno vincoli, più sviluppo. Nasce l'osservatorio sul diritto all'innovazione

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 13:00 Durata: 57 min 17 sec
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Fondazione Luigi Einaudi, Ministero della Cultura
Player
Intervengono: Andrea Cangini (Segretario generale Fondazione Einaudi e Direttore Osservatorio sul diritto all’innovazione), Giovanni Guzzetta (Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico presso Università di Roma Tor Vergata, Presidente Comitato scientifico dell’Osservatorio sul diritto all’innovazione), Luca Bolognini (Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei dati, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Giuseppe Colangelo (Associato di Diritto ed Economia presso Università degli Studi della Basilicata, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Giusella Finocchiaro (Ordinario di Diritto Privato e Diritto dell’Intelligenza artificiale presso Università di Bologna, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Domenico Lombardi (Professore di Pratica delle Politiche Pubbliche presso LUISS, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio), Alessandro Sterpa (Associato di Diritto Pubblico presso Università degli Studi della Tuscia, membro Comitato scientifico dell’Osservatorio).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti