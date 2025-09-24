24 SET 2025
Asiatica - La telefonata fra Donald Trump e Xi Jinping, le due versioni della stessa telefonata, i dossiers caldi

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Giuliano Noci, Docente e Prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano.

Puntata di "Asiatica - La telefonata fra Donald Trump e Xi Jinping, le due versioni della stessa telefonata, i dossiers caldi" di mercoledì 24 settembre 2025 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giuliano Noci (docente e Prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano).

Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Aerei, Alaska, Asia, Cina, Commercio, Comunicazione, Consumi, Copenaghen, Esportazione, Esteri, Europa, Financial Times, Guerra, Imprenditori, India, Industria, Informatica, Informazione, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Kim Jong Un, Legge, Mass Media, Modi, Monopolio, Nucleare, Politica, Produzione, Putin, Russia, Taiwan, Tecnologia, Telefonia, Terre Rare, Tik Tok, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Xi Jinping.

Buona sera chi ci ascolta l'appuntamento è con asiatica cui sulla nostra emittente di chi vi parla Valeria Manieri cioè in collegamento Francesco Radicioni corrispondente dall'Asia
Da radio radicale conduttore di questa rubrica buona sera Francesco
Valeria buona sera che ci ascolta
E grazie per essere con professor Giuliano Noci prorettore il Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano ben ritrovato
Una sera e dei ritrovati a tutte
Approfittiamo di questo spazio di programmazione per raccontarvi e fare il punto dei rapporti USA Cina ma non solo la parte a partire dalla telefonata di qualche giorno fa a tra rampe si Jinping una telefonata che secondo quanto ci ha detto lo stesso presidente stata lunga più di due ore hanno parlato di diverso di argomenti a presenta americano anche detto che insomma andrà a Pechino a a inizio due mila venti sei tanti termini sul tavolo tra cui anche si è parlato molto del tema tic toc ma sulla quale ne parleremo sullo sfondo
C'è ci sono ovviamente anche le prove muscolari delle superpotenze come non ricordare la parata di appunto il presidente ma in due settimane fa uno appunto con una tria dalle belle solida si
Un Putin e in un giorno un sembra quasi che appunto poi l'incontro in Alaska di Trump con Putin abbia sostanzialmente riabilitato
Lo zar russo insomma c'è molto di cui parlare stamane Francesco
Ci come partire forse proprio dalla dalla da questa telefonata tra Donal Trump i sigilli Pimpi che perché
Anche se i rapporti tra Pechino e Washington
Rimarranno ancora segnati Daris instabilità e molte molte incertezze questa telefonata è sembrata voler confermare una una una fase perlomeno di per relativa e cauta positività nella relazione tra le due più grandi economie del mondo
O almeno così l'ha voluta presentare e Donald Trump con quel posta a cui facevo riferimento su su tutto subito dopo subito dopo la la telefonata come al solito il diavolo si nasconde nei dettagli dopo il
Dopo
Il round un nuovo round di colloqui tra la delegazione
Cinesi americane all'ultimo che si era tenuto a a Madrid si era parlato soprattutto di un accordo sul tema tocca a diversi giorni da da quell'incontro i dettagli rimangono assolutamente confusi e varie rispetto a questa a questa intesa
Non si capisce effettivamente come la questione tic toc sarà gestita lo sappiamo può sembra rare per le persone per quelli che non ci non hanno seguito tutta la vicenda la questione può sembrare piuttosto marginale rispetto a tutto il resto no perché ricordiamo hanno parlato così c'è stato detto progressi
Nemmeno come commercio senta né la necessità di mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina compiuto questo non esiste nei documenti alla pongo avrei voluto esatto esiste solo nella mia decorata nella telefonata la versione telefonata illiberale Mario
Nella telefonata cinese essi nel nel nel resoconto di Pechino della telefonata invece viene citato esplicitamente il dossier
Tic toc anche si mentre alla Casa Bianca dice tutto risolto da alcuni dettagli
Che emergono del comunicato cinese pare che per Pechino non sia davvero tutto risolto
Per chi perché la Cina dice
Dovrà essere rispettata la legge cinese
La legge regolamento i cinesi questo apre tutta la questione fondamentale rispetto al PIL tocca rispetto all'algoritmo della proprietà dell'algoritmo o se sarà dato in licenza
Ho semplicemente licenza gli investitori cinesi insomma tutto è assolutamente confuso Giuliano Noci lei che idea si è fatto
L'idea me la sono fatta e l'ho anche scritto su un editoriale sul Sole ventiquattro Ore nel senso che tu quello che ritengo che tra esci sono come marito e moglie che vogliono divorziare ma al momento del divorzio si rendono conto che andare per affrontare la vita da soli è piuttosto complesso
E in questo momento la complessità passa attraverso in questo caso il marito Tramper a come dire terre rare inflazione da gestire la moglie sì
A in mercati da tutelare visto che l'extra capacità produttiva non è un'opinione ma un fatto concreto e la domanda interna non beve
Qui questa la sceneggiata questo la sceneggiatura poi
è chiaro che le due rappresentazioni corrispondono anche allo stato relativo del dalla della transazione dall'interazione nel senso che Trump ha tutta la convenienza a far vedere che è un da grande diplomatico risolvere qualsiasi questione
Gli altri al tutta la vogliono portare a casa il massimo avendo sostanzialmente il coltello dalla parte del manico per il fatto che
Le terre rare non sono un'opinione sono materia critica per molteplici settori merceologici e quindi sostanzialmente nei prossimi anni le carte della Cina questo è quindi non mi aspetto che la rottura è impossibile e quindi non ci potrà essere rottura
Si andrà avanti con questa come dire con questo tatticismo diciamo che quando verrà identificata la data verrà vista di Trump sapremo se hanno risolto le questioni o meno nel senso che
Il fatto di rimandarla all'inizio del due mila ventisei è un segnale che le questioni sono aperte perché l'idea di fondo era di farla entro la fine dell'anno
O diciamo che operava tra l'altro scusi professore se la interrompo ma sembrava tutto praticamente pronto cioè più o meno si iniziava a parlare anche di una
Data blader Donald Trump sarà al vertice dall'Asia in Malesia alla fine di ottobre poi dovrebbe andare anzi lo sappiamo a questo punto che andrà al mare esce della Patek carabinieri Corea del sud
Nuovo dopo se quei giorni poteva essere fornire essere proprio perfetto per una possibile visita per una possibile visite in Cina
Visita che invece appunto con ogni probabilità non ci sarà si era parlato sulla se mi ricordo male sul South China Morning post
Per dire proprio della precisione dei dettagli anche che avrebbe dovuto prendere un treno ad alta velocità da Pechino fino a Shanghai quindi insomma
E tornai dalla relata per e perché tutto è ancora per aria questo
L'impressione ma direi di sì anche perché l'entità
Degli interessi in gioco tutt'altro che secondaria e ripeto Trump sovrastima
Largamente la propria capacità negoziale diciamo che solo con gli europei
Che non esistono riuscito
Portare a casa quello rendiamo Valeria così semmai
Così definiti anomala ma
Cioè certamente insomma in Europa rampa gioca su più tavoli non solo sul lavoro di folla Lerna no è evidente questo
Quindi la situazione secondo me questa è una situazione come dire
Che presenta indubbiamente delle criticità da significative secondo me poi sullo sfondo potrebbe non giocare un ruolo secondario anche
Il tema della guerre in Ucraina cioè a un certo punto la guerra in Ucraina potrebbe essere un fattore che modifica che modifica lo stato dell'interazione tra i due perché
Per il fatto che uno un ruolo uno lo vuole diciamo continuare a sovvenzionare all'infinito la Russia che non bene non vince ma non perde e l'altro
Appunto non vuole su presta il fianco agli europei che sono praticamente gli ultimi giapponesi degli Ucraini in sostanza per dirla proprio se un ente così a cui anche lei lo potrebbe su un fattore non secondario
Professor ancora un attimo sulla sulla questione della così detto Cappellini Ed Harris King uno comunque progressivo progressivo allontanamento perché proprio nei giorni in cui si parlavano Pechino Washington
Dalla Repubblica Popolare sono arrivati una serie di segnali anche per quanto riguarda un altro dossier fondamentale lo abbiamo ne parliamo da anni quindi a microfoni di asiatica cioè di come tutta questa questione più che sulle esportazioni e soprattutto una battaglia sulla tecnologia e sulla tecnologia più più avanzata
Pechino che cosa ha fatto bene a prima accusato invidia quindi il gigante americano di chip e di violare la legge anti monopoli e poi il financial times ha scritto
Che i i cinesi avevano insomma la e le autorità di Pechino avevano chiesto alle proprie bistecca di smetterla di comprare
I il CIPE americani fra cui circa che sono stati autorizzati da Donald Trump a essere venduto in Cina
Aggirando in qualche modo li restrizioni sulle esportazioni
Ci sono due letture mi pare di capire tra gli analisti molto diverse tra di loro la prima e un bluff di Pechino di voler dire non abbiamo bisogno di voi quanto invece voi avete bisogno di noi rispetto alle alle terre rare
Il la la la la la seconda ipotesi è che puntino a una maggiore alleggerimento rispetto a queste restrizioni
Quale la convince di più
Mi convince il fatto che tra io credo che tecnologicamente sul tema del CIPE di cinesi siano abbastanza avanti anche se credo che Stia non puntando a un non più sulle tecnologie da fonderia ma su tecnologie fotoni che questa è la mia impressione
Detto questo io vedo queste manovre
Come manovre
Buzzi di aggiustamento rispetto alle all'interazione cioè non le vedo insiste come funzionali a un obiettivo di minore o maggiore autonomia tecnologica e quant'altro sono
Come dire un ometto una cosa l'altra metà è un'altra non è non è un caso che la tempistica sia due giorni prima dell'incontro di Madrid quindi se non sbaglio il giorno dopo che gli americani avevano messo una lista negativa di una decina di aziende e quindi io credo che siano semplicemente voglio dire misure simmetriche rispetto a un tavolo di negoziazione in quanto tali debbano essere considerate
Esatto volevo fare una domanda al professor voci rispetta invece alla gestione a ad ampio tavolo ad ampio raggio di Trump su appunto i dazi nei confronti di diversi paesi
La Cina come sta guardando anche anche in chiave strategica ovviamente alla all'atteggiamento di di Trump sappiamo per esempio negli Accord di appunto ampiamente negativi per l'India appunto con Nuova Delhi anche in base a questo la Cina come si di posizione pattizio for you Hurriyet per il compleanno aveva ancora Montesi esatto regole antispeculazione della stampa in via esatto bastone e carota
Ma allora è chiaro che
Entrambe nella sua decisi nel disordine che ha in testa
A sta facendo qualche assisterlo tira i cinesi
L'assist nel primo Asse rischia il primo un assist che ha tirato
Cioè M dove si stava infilando accenderlo quali vuoti gli americani stanno lasciando in quei cinesi vogliono disordine straniera vuoti ne sta lasciando numerosi nel senso che
è diciamo che col Liberation Day inimicato essi il resto del mondo è abbastanza facile
Quindi diciamo che simpatia verso tran-tran non è non ne trovo in giro per il pianeta
Neanche quella di star mere del era il Carlo terzo sondaggi sono semplicemente accoglienza interessate per avere qualche centinaia di miliardi di dollari di Investimenti
Quindi neanche a buon mercato ecco detto questo dall'India
è stata oggetto di una
Assurda misura di tariffe cinquanta per cento
I due giorni prima della cena Ico per il
Organisation quindi proprio la tempistica peggiore non ci poteva essere questo non vuol dire che India e Cina sono amici ma comunque a quanto meno contribuito a non allontanare i due attori se guardiamo i dati economici l'export verso gli Stati Uniti è diminuito del quindici per cento Cina verso Stati Uniti
Aumentato del venticinque per cento verso la sei anni e del dieci per cento verso l'Europa
Questo vuol dire quindi che
In qualche misura sicuramente verso il Sud-Est asiatico vi sono come e dire ci si cerca di costruire un flusso più robusto di interscambio
L'altro elemento fondamentale evidentemente l'Africa
Rispetto all'Africa prosegue la manovra di avvolgimento della Cina
Con una federazione russa che parzialmente arretra anche perché non ha più risorse umane e finanziarie
Per giocare una partita avvolgente rispetto l'Africa quindi in sintesi Trump sta in qualche misura a apprendo o come dire forte per un in per un'entrata cinese più significativa nella relazione con altri Paesi la grossa incognita in questo momento ed è grossa da molteplici punti di vista
Rapporto Cina Europa
Il rapporto Cina Europa onestamente è un rapporto che in questo momento io non mi sento
Di definire di darne una valutazione nel senso che la Ponder Lian oscillata
Da dal dalla dal due aprile in avanti è oscillata con diciamo dissi corsi di ripresa di un'amicizia a discorsi più assertivi nei confronti della Cina
Quindi in questo momento il vero punto di domanda e quale sarà lo Stato la relazione nei prossimi mesi tra Cina Europa benissimo Francesca abbiamo ancora qualche minuto
Sì credo anch'io che
Che che la vera incognita sia sia questa qui sia appunto rispetto alle istituzioni di Bruxelles e sia rispetto ai singoli Stati Stati membri ci sono state alcune visite in questi mesi anche abbastanza significative a a Pechino l'ultima credo del del premier portoghese
Che tra l'altro ha aderito Devon dettagli interessanti ha diritto a questa nuova iniziativa Pechino lancia sulla governance globale i cui dettagli sono ancora confusi ma insomma è chiaramente un'idea alternativa rispetto all'ordine
Liberale io a guida americana che abbiamo conosciuto sicuramente dalla dalla dalla fine della guerra fredda
Come ordine Gemma ore e che Pechino sta sta sfidando mi pare abbastanza abbastanza chiaro e e e su questo c'è proprio l'elemento ucraina che citava teche citavate voi che rimane chi ha rapporti tra Pechino tra Pechino e gli europei
A cui vuoi riavere il il capo della diplomazia cinesi in una recente visita quest'estate a Brussel il lo aveva insomma chiarito in modo umano
Evidente alle alle autorità alle autorità europee cioè noi non possiamo mollare Vladimir Putin
Perché poi i toccherebbe a noi che la cosa che che che che loro continuerà Peuterey dare la fin dal ventitré febbraio
La e la posizione cinese e qualche confusi europeo ha continuato invece agli ipotizzare
No a della mediazione Amelia De Neve viene avviare
Campa cavallo cinici Aprea sono rimasti un po'delusi
Per i da questo punto di vista assolutamente sì
Dobbiamo ricordare che Pechino a quattro mila
Non scusate quattro mila cinquecento chilometri di confine
Quindi c'è un piccolo dettaglio ogni c'è un piccolo dettaglio quindi tirolese storicamente il confine tra l'altro da cui arrivano l'invasione della Cina esattamente quindi
Da questo punto di vista quindi c'è un tema di di sicurezza illustra sicurezza per cui partner russo la gestione del rapporto col padre russo è di fondamentale importanza quindi in questo senso qualsiasi di bisogna evitare qualsiasi ingenuità ed essere molto pragmatici
Tuttavia come dicevo poc'anzi a un certo punto
Come dire questa guerra dovrà finire no e
Credo che
Anche a Pechino e il rischio qual è che Putin poi si indebolisca troppo nel senso che non dimentichiamo che noi non sappiamo che cosa succede al Cremlino e quant'altro
Però è vero che Putin controlla gli oligarchi ma è anche vero che gli oligarchi se poi trovano in qualche modo la modalità per compattarsi potrebbero poi a un certo punto tra vendere cara la pelle quindi siamo in un delicatissimo delicato equilibrio dove certamente la Cina non può in alcun modo
Umiliare Putin non può
A un certo punto potrebbe essere che se le cose
Vengono percepite come un eccessivo rischio
Per diciamo per lo stretto un super potenza della federazione russa allora ci sia qualche consiglio cinese per trovare una qualche forma di Accordino a raccordo certo è che ogni giorno ne vediamo ieri sera con pene che le
Ne vediamo di esatto dice Groenink però cerca di
Sappi stando alla capacità difensiva europea ognuno capacità difensiva quindi a questo punto gli altri all'impegno della NATO chiaramente perché per ora quelli che Harris loro sono idonei a RAI tre durissimi comunicati però questa domanda è guasto Angri con L. trentacinque grazie al cielo operare insomma vediamo
Anche questo secondo me non credo che alla Cina convenga che a un certo punto si esaspera inno troppi gli animi con gli europei ripeto
La Cina è un problema delicato non sa dove piazzare le merci tappabuchi
Sarà vacui comunque non è che possono s'salvare Putin e liberarci loro quindi io volevo fare una domanda finale su questo perché considerando del Big Pink
Qualora Trump pezzi riuscisse a trovare con conterranno incontro quanto questo sarebbe positivo o negativo per gli europei perché a questo punto sembrerebbe anche potrebbe esser anche che appunto l'europeismo in tutta una serie di dossier rimangono con il cerino in mano
Come si suol dire perché anche queste cioè uno sa davvero che cosa augurarsi in questo mondo piuttosto folle
No sì allora io sarò laconico l'Europa non esiste più
Quindi
L'Europa secondo me è un costrutto che nona così come non ha la capacità di reggere alle tensioni e alle forze che ci sono
E molto vero se tramite si trovano un accordo l'Europa ha perso un'occasione perché l'Europa da arbitro dei due contendenti avrebbe guadagnato un ruolo invece l'Europa non ha saputo fare l'arbitro l'Europa
è stata Vassallo
Vassallo di tramite e
Incerta nei confronti della Cina quindi io credo che il costruttore europeo abbia bisogno di una manutenzione profonda
Che e non so cosa augurarmi francamente io quello che spero è che si esca da questa astrattezza si trovi la forza per un rilancio di un'architettura che da Unione monetaria deve diventare unione bancaria unione fiscale
Unione nella difesa e non tutto insieme potrà essere fatto ma non si può neanche rimanere fermi la prima cosa che mi sembra ragionevole fare
Difesa del debito comune tuttavia non vedo nessun tipo di sull'asciutto questo uno CIA senz'altro ragione non ci si deve salutare credo Francesco l'ultima battuta davvero
Sui cui stanno arrivando gli studenti perché abbiamo nelle registriamo n una lieve diciamo differito e quindi ovviamente
Professore fa il professore giustamente quei Mario ad esempio arrivano sapienti e dobbiamo idee fare lezione non è una lezione serale
Esatto professor un'ultimissima un'ultimissima domanda appunto sul suo gruppo di previsioni su cui lo che può a cadere su quello prodotto potremo vedere con tutte incardinata messi all'inizio cioè chi lo sa visto anche il rapporto cioè su quello che potremmo vedere delle prossime nelle prossime settimane nei prossimi mesi a partire proprio da questo da questo incontro e su cosa si possono davvero su cosa può esserci davvero un'intesa tra Pechino e Washington a suo avviso
Definire su che cosa cioè intesa io credo che sia sarà un ragionevole compromesso su come dire da un punto di vista commerciale
Credo che però la partita si giochi da un punto di non verso sua comprare fino
Più merci americane magari appunto però sappiamo per esempio la soglia è bloccata cioè bloccata perché giustamente cinesi la bloccano perché finché hanno forma Gordon un compratore ditelo a dire
Io credo che ci sarà sostanzialmente un
Un compunto qualche crocchio di accordo commerciale che soddisfi
Che minimizza i danni per ambo le parti perché questo è deve minimizzare i danni da ambo le parti anche tra il Trump questo importante proprio pari quello che diceva lei
Non stanno vendendo soia Leo di Lima le imprese manifatturiere sono penalizzate l'inflazione sta battendo in testa e così via
Ma la partita secondo me e tecnologica e diciamo che secondo me

Punto su cui i due si confrontano confrontando all'intelligenza artificiale
Cioè io credo che il nodo della questione sia
Trovare un accordo sulla governance dell'intelligenza artificiale
Secondo me questo è il vero tema perché parliamoci chiaro le guerre si fanno con le tecnologie digitali e non più con i carri armati
Né si fanno con i droni ecco noi europei non vorrei che adesso IMO adesso partissimo investire in carri armati
Quando in realtà i carri armati non servono più servono drone intelligenza artificiale come la guerra in Ucraina dimostrato quindi io credo che
Il vero nodo che secondo me è abbastanza semplice da un punto di vista commerciale perché
Il vero tema e tecnologico e parliamoci chiaro
Dovranno trovare una sorta di accordo di non deterrenza nucleare applicato all'intelligenza artificiale
Punto uno
Punto due si dovranno spartire un po'di parti del mondo quindi l'Europa chi va
L'Europa attiva cioè io credo che l'Europa non abbia se rimane così non abbia altro futuro che essere una colonia di una potenza straniera per carità degli ultimi ottant'anni come dire non è che siamo stati autonomi comunque una parvenza sera
Adesso potrebbe peggiorare un punto significativo tra l'altro veramente poi chiudiamo che nel
Che nel comunicato non si cita The One neanche nel comunicato cinese
Mai cioè Pechino l'onere ribadisce quella quella quella linea rossa
Anche perché ci sono stati negli ultimi mesi una serie di mosse da parte dell'amministrazione americana l'ultima della quale descriveva nei giorni scorsi il Washington post chiedo la tratta avrebbe bloccato l'invio di quattrocento milioni di dollari di aiuti militaria attenuanti ha bloccato quest'estate una visita uno scalo solo in transito
In America del presidente taiwanese lei ci sono due
Anche questo pare di capire proprio in con l'obiettivo di totalmente d'accordo la cosa di Taiwan evidenzia con chiarezza uno il disinteresse il tram per Taiwan
E invece di esce agli solare un accordo comici mi viene il dubbio ma aiutiamo grazie Giuliano Noci prorettore della Polo territoriale cinese al Politecnico di Mila no grazie professore
E alla prossima qui alla prossima navigare sguaiati Ca'alla prossima

