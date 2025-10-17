CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Con il professor Roberto D'Alimonte, docente di Sistema politico italiano alla Luiss e commentatore del Sole 24 Ore, analizziamo i risultati delle scorse elezioni regionali che si sono tenute in Toscana, nelle Marche, in Calabria e in Valle d'Aosta, in vista delle prossime che si terranno a novembre in Campania, Puglia e Veneto.
"Approfondimento sulle elezioni regionali. Intervista al professor Roberto D'Alimonte" realizzata da Roberta Jannuzzi con Roberto D'Alimonte (ordinario di Sistema Politico Italiano all'Università LUISS Guido Carli di Roma).
L'intervista è stata registrata venerdì 17 … ottobre 2025 alle ore 11:12.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Elezioni, Regioni.
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
