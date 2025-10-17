17 OTT 2025
intervista

Approfondimento sulle elezioni regionali. Intervista al professor Roberto D'Alimonte

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:12 Durata: 10 min 28 sec
Con il professor Roberto D'Alimonte, docente di Sistema politico italiano alla Luiss e commentatore del Sole 24 Ore, analizziamo i risultati delle scorse elezioni regionali che si sono tenute in Toscana, nelle Marche, in Calabria e in Valle d'Aosta, in vista delle prossime che si terranno a novembre in Campania, Puglia e Veneto.

"Approfondimento sulle elezioni regionali. Intervista al professor Roberto D'Alimonte" realizzata da Roberta Jannuzzi con Roberto D'Alimonte (ordinario di Sistema Politico Italiano all'Università LUISS Guido Carli di Roma).

L'intervista è stata registrata venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 11:12.

