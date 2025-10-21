21 OTT 2025
Due Microfoni - Anna Pavignano e il suo nuovo romanzo "Come sale sulla pelle" (PIEMME)

RUBRICA | di Emilio Targia - RADIO - 10:56 Durata: 31 min 18 sec
A cura di Enrica Izzo
Puntata di "Due Microfoni - Anna Pavignano e il suo nuovo romanzo "Come sale sulla pelle" (PIEMME)" di martedì 21 ottobre 2025 , condotta da Emilio Targia con gli interventi di Anna Pavignano (scrittrice e sceneggiatrice).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Alba, Cinema, Disabili, Film, Informazione, Istruzione, Letteratura, Libro, Malattia, Mass Media, Medicina, Premio, Ricerca, Scienza, Societa', Troisi.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
