Puntata di "Due Microfoni - Anna Pavignano e il suo nuovo romanzo "Come sale sulla pelle" (PIEMME)" di martedì 21 ottobre 2025 , condotta da Emilio Targia con gli interventi di Anna Pavignano (scrittrice e sceneggiatrice).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Alba, Cinema, Disabili, Film, Informazione, Istruzione, Letteratura, Libro, Malattia, Mass Media, Medicina, Premio, Ricerca, Scienza, Societa', Troisi.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
