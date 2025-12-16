16 DIC 2025
Partito Radicale: trasmissione autogestita

RUBRICA | - RADIO - 22:00 Durata: 55 min 35 sec
A cura di Luciana Bruno e Simone Sapienza
Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 16 dicembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Angela Furlan (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Maria Laura Turco (membro del Consiglio generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Umberto Limongelli (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Anm, Avvocatura, Carcere, Errore Giudiziario, Giustizia, Governo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Nordio, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Sardegna, Separazione Delle Carriere, Ucpi, Zuncheddu.

