Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 16 dicembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Angela Furlan (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Maria Laura Turco (membro del Consiglio generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Umberto Limongelli (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Anm, Avvocatura, Carcere, Errore Giudiziario, Giustizia, Governo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Nordio, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Sardegna, Separazione Delle Carriere, Ucpi, Zuncheddu.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 55 minuti.
