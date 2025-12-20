20 DIC 2025
rubriche

Rassegna di Geopolitica. La Bolla di Natale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Tech stocks tumble amid renewed AI worries on Wall Street" - NBC News - 11 dic 2025 ---- "Something Ominous Is Happening in the AI Economy" - the Atlantic - 10 dic 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La Bolla di Natale" di sabato 20 dicembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale, Economia, Esteri, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
