"China’s industrial policy a recipe of overcapacity" - East Asia Forum, org - 23 dic 2025 --- "China’s industrial policy is creating instability at home and abroad" Guardian - 06 ago 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La sovracapacità produttiva cinese è diventata un'Arma di Distruzione di Massa" di lunedì 5 gennaio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

La rassegna di geopolitica nei lunedì cinque gennaio due mila ventisei oggi parliamo della politica industriale della Sirma
Prima segnalazione analisi nel gergo alta
Ora politica industriale cinese è una ricetta per la sovracapacità
La fonte leghista ansia forum una piattaforma on line in lingua inglese dedicata alla sia orientale analisi pubblicata il ventitré nel dicembre scorso
La chiave del suo decesso dalla politica industriale cinese
Non sono il semplice solo se ma un sistema di coordinamento sono sono andati al tavolo delle linee guida industriale del quinquennale del governo centrale
Con le risorse destinate ai settori prioritaria del catalogo economie di scala hanno contribuito a stimolare la produzione manifatturiera cinese
Però grande sosteniamo il catalogo generato una nuova crisi solo nell'economia cinese ora sovraccapacità produttiva
Se non si affrontano play causa del fallimento della politica industriale alla base della sovracapacità produttiva cinese
Allora scala produttiva pertanto un pilastro fondamentale della prosperità cinese e globale rischia di trasformarsi in un pericoloso ostacolo
Oggi prossima duecentotrenta per cento perbene manifatturiere mondiali primo veri fa bene ieri in Germania ancora sono da mesi sei insieme
E alcune cinese sostengono che qua ce la dovrebbe ricordare al quarantacinque per cento della pervasività produttiva globale
Considerando l'altro rimessione come uno scudo contro l'oppressione degli resta largamente e una forma di potere attivo nella economia globale
Tali argomentazioni erano come la Scala sia del personale se sarebbe Gerico Ettore le dimensioni potrebbero essere rischiosa
Una capacità produttiva riesce non solo alterare quegli Camilleri Mario otto ma lei stabilizzante le relazioni commerciale creando rischi sistemici crea per la scena temperie economica globale
Al centro della strategia di politica industriale cinese
C'è il catalogo delle linee guida indossa reali introdotto per la prima volta nel mille novecentonovantatré
Istituzionalizzato nell'ambito dei piani quinquennali
Ogni catalogo classificate oserei corre incoraggiate soggetta a restrizioni obiettate
Nel tempo nata dalla fusione involucro fino a diventare la spina dorsale della politica industriale cinese
Nella sua versione più recente e e catalogo diventato più sofisticato presentando ottiene i collegamenti tra il settore
E la versione del due mila ventiquattro definisce l'orientamento del quindici però piano quinquennale
Il catalogo del due mila ventiquattro e venti anni quando non ho sentore da incoraggiare c'è in questo doveva limitare e in cinque settori da evitare
Il capogruppo Comparetto più che un documento di pianificazione ambizioso
Invero in segnale forte allo stato e alla società cinese commenta dei flussi di risorse io non avanza gamma disertori
Cioè risorse provenienti dall'amministrazione locali o dai istituti finanziari lo e banche nazionali presente nell'azione genera potenti economie di scala re riducono molto i costi attraverso profondi legami intersettoriali rafforzano l'ecosistema industriale cinese
Ma lo stesso meccanismo del dialogo anche il gelato sovraccapacità produttiva attraversa un'espansione industriale locale involontaria
Catalogo consente alle aziende locali spesso con il supporto di governi locali ambiziosi ma tecnologicamente il esperti
Di entrare nei settori di frontiera nel loro possano inglese che le conseguenze diversa dinamica sono ormai di Silvio a livello macroeconomico
Nella maggior parte dei terzi tra sovrapproduzione si manifesta come un fenomeno specie Servodio servitore ma i dati suggeriscono alta molto più pervasive la donnina ventiquattro dentro l'azione si è diffusa praticamente in tutti i settori dell'economia
In altre parole inglesi cessioni di capacità produttiva è diventato sistemico piuttosto che specifico di un settore però nel dibattito politico cinese nel termine sovrapproduzione rimane collegamento incarico e viene spesso respinto categoricamente
Al contrario l'in discussione Siena si sono concentrate sul concerto di involuzione
Termine che implicitamente riconosce la reazione competitive ma vita implicazioni strutturali politiche per la sovrapproduzione
Ciò che si sta verificando ora non è una fase derivazioni sega pericolante venti un risultato strutturale del modello di crescente cinese
Ora sovrapproduzione genera una esternalità negativa deve premendo il potere di acquisto aggregato della nel rosso di una facendo scendere i prezzi dell'esportazione cinese
Una situazione che l'economia il sergente discerbare guanti ha definito praticità impoverita
Senza la analisi intitolata
La politica industriale cinese è una ricetta per la sovraccapacità Qualcomm Melzi D'Alema IST affianco ronde analisi pubblicata il ventitré dicembre scorso la seconda e ultima segnalazione articolo intitolato una politica industriale nella scena sta creando instabilità in patria e all'estero
La fonte del quotidiano britannico Guardian articolo pubblicato il sei agosto Scorzé
Lo straordinario successo tecnologico dell'Oshima
Nella produzione di massa di veicoli tredici dei quali si accompagna un grave difetto del suo modello seriale la Sonata quasi sempre
Con la Cina alla capacità di produrre circa tre volte più unità di quelle che può vendere padre
Conseguenze di questa politica indossare aventi Nolan hanno incluso
Un percorso ordinario nei pressi ingenti perdite una cattiva allocazione delle carte in tavola
Un'impennata degli insopportazione libellule rettori sobbalzo col suo ex l'appuntato conferiti commerciale
Il problema più grande però venti livelli contenente le sue sono sono una parte di un problema di sopra capace più grande coinvolge una mia idea del disse editori e prodotte
Un padre Ambrose sovraccapacità produttiva cinese è alla base della risoluzione vengono inserite
Del problema e gestione del debito della persistente desolazione
All'estero l'altra faccia della medaglia dell'eccesso di capacità in terra
La ibernata deve il corruzione con merci cinesi a basso prezzo penombra nei mercati esteri con i paesi del De si difendono con tariffe basse questo è un problema generico perché la maggior parte delle riserve in scena opere non si riserva il vincolo del diverso flessibile in cui
Aziende lievi movimenti perdita possano sopravvivere le perdite non devono essere distribuite e io fallimentari sono deboli o scarsamente rispetta
Queste condizioni derivano
Dalla forte enfasi del partito sulla politica industriale sulla autosufficienza che risale agli anni due mila
Perché oggi bene perseguita con vigore in una lotta geopolitica per il predominio tecnologico manifatturiero
Oltre ai veicoli eletto all'Eliseo si consideri il mondo della alta velocità ferrovieri dove gli investimenti nel settore sono Netzer una decina di anni fa
Però la Cina sta costruendo eccessivamente linee ferroviarie ad alta velocità insieme a strade di cortesi
E oggi l'ottanta ottantacinque per cento delle linee ferroviarie ad alta velocità opera in perdita
L'eccesso di capacità produttiva ha colpito anche il settore immobiliare le infrastrutture dopo venti anni di Roma espansione e crescente l'indebitamento
Il settore immobiliare salutando anni di contrazione a causa di un eccesso provano il gol di offerta
Okay nei mercati dei beni scambiati a livello internazionale esiste una lunga storia di sovracapacità produttiva cinese nei settori dell'acciaio Leone d'alluminio della Bassega vede migliorare non metallici Sam tutti i settori collegati al settore immobiliare via alle infrastrutture
E Palenzona capacità evidente che in settori più moderni come tecnologie pulite le Corbinelli eolico batterie al lingua edilizio
Mi manchi il prodotti terze i prodotti per esempio il proprio che farmaceutica niente microcomputer e la produzione delle celle solare
Il mese scorso del presente sì siamo ben ha dichiarato che le amministrazioni locali non dovrebbero concedersi investimenti esce se e l'intelligenza artificiale e veicoli cresce
Sebbene riconoscere un grave difetto strutturale sia almeno un passo in avanti la sovracapacità produttiva è un problema si sta unico non è un fenomeno un casuale
Il forte impegno dalla cima adottare un ingente azionare il ministro Melandri codificando severe per perseguire obiettivi geopolitici porta con sé molti svantaggi
La Cina dovrebbe cambiare molto Siena politica industriale però commerciale
Ma ciò sarebbe in antitesi con il modello di politica indosserei alle leninista preferito e privilegio invece la produzione e lo sa
Messo l'articolo si è trovato la politica industriale della scena sta creando instabilità in patria poi all'estero la fonte del quotidiano Guardian articolo pubblicato il sei agosto sconosciuto
Termina qui la rassegna di gioco dedicato di venticinque gennaio due mila ventisei abbiamo parlato della politica industriale della Cina
E particolari perfetti della sovraccapacità produttiva cinese in parte le e nel mondo un saluto dalla verso l'ambiente

