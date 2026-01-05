Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La sovracapacità produttiva cinese è diventata un'Arma di Distruzione di Massa" di lunedì 5 gennaio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Banche, Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Politica, Produzione, Ricerca, … Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.
leggi tutto
riduci