RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 19 min 47 sec
A cura di Silvio Farina
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Marinellys Tremamunno (Giornalista e scrittrice venezuelana).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di mercoledì 7 gennaio 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Marinellys Tremamunno (giornalista e scrittrice venezuelana).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.

Buongiorno vogliono te Roberta china ascolto bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri regia sette gennaio Spazio transazionale i fatti del giorno raccontati attraverso i video internazionali come come sempre Giampiero Gramaglia Bongiorno Giampiero Ventura che voi
Un buon giorno Francesco buongiorno che ci sembra
Due gli argomenti principali Venezuela e Ucraina dopo il vertice dei cosiddetti volenterosi partiamo dalla Francia al Times Donal Trump afferma che gli Stati Uniti accoglieranno nei porti americani il petrolio venezuelano soggetto a sanzioni presidente
Dichiara che controllerà i proventi derivanti dalla vendita fino a cinquanta milioni di barili di greggio
Tanto ha dichiarato che l'Autorità per le sue rare consegneranno liste critica i trenta e i cinquanta milioni di barili di greggio soggetto a sanzioni
Segno che la sua amministrazione scrive il Financial Times sta intensificando la pressione per controllare il settore petrolifero del Paese sudamericano
Oggi il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che il petrolio del valore di tre anzi ieri martedì del valore di tre miliardi di dollari sarà venduto a prezzi Deaver Cantù quel denaro sarà controllato da me in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America
Chiede che sia utilizzato a beneficio del popolo del Venezuela e degli Stati Uniti ha scritto in un posto sulla sua formato socio sarà prelevato da navi cisterna è portato direttamente ai moli di scarico negli Stati inizia dito Trump ho chiesto al Segretario solai di attuare negli questo piano e Grazioli scrive il quotidiano britannico arrivano da flottiglia di petroliere statunitensi si dirige verso le acque delle sue vale per iniziare ricava il petrolio del paese
L'ha bloccato nei porti a causa del blocco navale di Washington
E gli analisti hanno avvertito che la produzione del Venezuela crollerà meno che voci intorno interrompa questo blocco navale consenta
A parte del petrolio di lasciare il Paese acclusa carenza di stoccaggio sempre sul Financial Times Francia e Regno Unito si impegna a non schierare il trucco e nell'ambito dall'accordo di pace proposto per l'Ucraina gli Stati Uniti promettono sostegno alla forza di deterrenza guidata dall'Europa dopo il vertice di Parigi incentrato sulle garanzie di sicurezza
Segnalo ancora
Due cose sul quotidiano britannico Cuba cosa resta da rovesciare a Taranto Washington spera che la caduta di Nicolas Maduro acceleri la caduta del regime comunista ormai fossi Rizzato all'Avana
E ancora lady tua retti Edward ridussero tram popoli davvero la Groenlandia incoraggiato dall'operazione quello di Solana tra sta cercando un balsamo straniero
Per lenire il dolore interno
Il China Daily membri dell'ONU condannano l'attacco degli Stati Uniti nella prima riunione del due mila ventisei del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite agli Stati membri
Hanno condannato all'unanimità l'attacco degli Stati Uniti Venezuela come grave violazione della carta delle Nazioni Unite mentre un rappresentanti USA lo ha difeso con un'operazione chirurgica di applicazione della legge
Vediamo i quotidiani ucraini il che vanta pendenze alle schiere riunite Francia firmare alle dichiarazione sulla forza multinazionale in Ucraina nel dopoguerra
Chi imposti invece non la NATO non mischia l'occidente sostiene una difesa più forte dell'Ucraina
Uno storico accordo sulla sicurezza guidato dall'Europa offre a chi ad una protezione maggiore rispetto agli impegni passati coinvolge gli Stati Uniti e mette sotto pressione Mosca
Senza ricorrere a difesa collettiva afferma il diplomatico statunitense Daniel Fried
La tassa gli Stati Uniti chiedono al Venezuela di interrompere i rapporti economici con l'Iran Cuba Cina in Russia secondo i missini USA Washington avanzato diverse richieste al presidente ad interim del Venezuela del sì Rodrigues vediamo il Guardian
Regno Unito e Francia pronti a schierare truppe in Ucraina dopo il cessate il fuoco dichiarazione trilaterale intenti firmata dopo il vertice dalla coalizione dei volenterosi a Parigi con il piano di istituire centri militari approfondimento
Sul Venezuela diremo
Il petrolio venezuelano una potenziale manna per le raffinerie americane questi impianti situati lungo il Golfo del Messico sono configurati per trattare il greggio pesante viscosa prodotti Venezuela
Un alleggerimento delle sanzioni potrebbe avvantaggiare di rapidamente
Rinvia il saldo verso gli Stati Uniti carichi
Oggi destinati alla Cina brevemente i quotidiani mediorientali Caimi sorriso nella coalizione guidata dall'Arabia Saudita afferma di aver lanciato attacchi limitati contro i separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti dello Yemen
E mentre reale del gelo sono imposta autista di autobus investe manifestanti ultra ortodossi a Gerusalemme uccidendo un ragazzo di quattordici anni migliaia di manifestanti riuniti ieri sera nella capitale israeliana
Ares titola l'opposizione israeliana dovrebbe definire Netanyahu un traditore
Arabili USA la coalizione a sostegno del governo legittimo dello Yemen dice il leader dello Yemen s'dello Yanmar Salce alzarsi sono Transit Al Zubeidi è fuggito in una ricca una località sconosciuta in onda è salito sull'aereo diretto a riabbia precisazione importante il Teheran Times infine come sarebbe una risposta iraniana senza limiti
Nulla grande fotocolor sul quotidiano in lingua inglese iraniano con missili vari la dichiarazione del Consiglio di Difesa suggerisce che l'Iran voglia rendere come ultima qualsiasi nuova aggressione statunitense israeliana a te Giampiero
Sì Francesco titoli analoghi ad alcuni dei temi dati citati l'affermazione
Sui media USA l'affermazione del presidente entrambi che il Venezuela darà immediatamente tra i trenta e i cinquanta milioni di barili di petrolio gli Stati Uniti
E i piani per comprare la Groenlandia senza escludere l'ipotesi di impalcatura e conquistarla solo i titoli ricorrenti sui più importanti media USA questa mattina
Fox e Cnn accesso hanno o considerazioni equivalenti più o meno trionfali sul fronte petrolifero Trump annuncia che le autorità ad interim del Venezuela stavano negli Stati Uniti tra i trenta e i cinquanta milioni di barili di petrolio
Immediatamente questo e il titolo di Fox sostanzialmente anche di accesso ed insieme il che rappresenta nota il Wall Street Journal una significativa percentuale della produzione annua di petrolio venezuelano e ha un valore
Situato a tre miliardi di dollari il petrolio sarà appagato prezzi di mercato
Sul Venezuela il Washington post si concentra invece sul bilancio ufficiale
Del Pentagono fatto dal Pentagono di vittime dell'operazione per la cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie signor Flores settantacinque vittime
Venezuelane o almeno settantacinque vittime inclusi una trentina di pretoriani cubani del presidente venezuelano tra militari e civili e sei militari USA feriti
Il giornale seri Washington post segnala anche la crescente distanza tra Trump e la leader dell'opposizione il Nobel per la pace dell'opposizione venezuelana il Nobel per la pace
Maria Corina Machado che chiede nuove elezioni cosa che il tratto invece non fa sembrando la sua intesa con la presidente ad interim lo delinquenza soddisfacente per luglio
Fronte Danimarca e qui veniamo a un tema
Più vicino alle preoccupazioni europei la Cnn titola la Casa Bianca sta discutendo opzioni per acquisire la Groenlandia e dice che il ricorso alla forza nonne escusso
Il Washington post scrive la Casa Bianca fa circolare opzioni militari per impadronirsi della Groenlandia creando agitazione in Danimarca e nella atto
Secondo il giornale la retorica statunitense seguiti drammatico raid in Venezuela
E ripropone all'attenzione anziché rilancia l'attenzione di lunga data di tanti Pietrantonio per il territorio danese trasformando discussioni diplomatiche nel timore di atti di forza
In proposito suggerisco a chi fuori a chi ha tempo la lettura sul Washington posteggi una lucida sintesi di Hisham Taro secondo cui la crisi sulla Groenlandia e già qui e già attenta
Negli ortaggi Wall Street Journal riferiscono entrambi in apertura
Che il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai congressi me statunitense durante un lunga audizione che Trump vuole comprare il cancro nell'Anica
Tra messo in secondo piano l'opzione militare per il New York Times
Gubbio ha sottolineato che l'attenzione al largo nell'aria risale al primo mandato del presidente Trump ma
Ieri leader europei hanno respinto finora le richieste del presidente del proposte del Presidente
Secondo il Wall Street giornali
Il la retorica utilizzata dalla Casa Bianca molto forte sulla Danimarca e fatta per costringere indurre da Danimarca e gli alleati della NATO a negoziare
Il wall street journal scrive che
L'allarme si diffonde fra gli alleati della NATO sulle richieste per la Groenlandia il New York Times età risalto alle posizioni insisteva in questi termini il un stretto consigliere del presidente tram perché ha una visione del mondo secondo cui il modo deve essere governato dalla forza e con quest'ultima notazione col citando soltanto politico che descrive la celebrazione del quinto anniversario della presa del Campidoglio da parte dei sostenitori di tram per il sei gennaio due mila ventuno con quest'ultima notazione ti passo la linea
Grazie Giampiero domattina sette venti siti indiretta l'ascolto di radio radicale ospite di oggi di spazio transnazionale Marinelli estrema Mouna la conoscete giornalista
E scrittrice venezuelana molto conosciuta dall'ascoltatori anche di radio radicale del tornata
Grado di analisi buongiorno
Allora apertura di Time somiglia abbiamo il controllo della situazione tra virgolette una dichiarazione di del sì Rodriguez leader ad interim del Venezuela che respinge la pretesa di controllo di Trump
Dichiarato un lutto nazionale di sette giorni martedì
La leader ad interim ma ha respinto con fermezza le affermazioni USA secondo cui ora avrebbero il controllo del Paese anche annunciato una settimana di lutto nazionale per le vittime dell'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del Presidente ma duro
Parlando alla televisione di Stato Rodriguez ha affermato che il Venezuela rimane sovrano ed è governato dal proprio popolo ha respinto le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui Washington avrebbe ora il controllo del Paese
E il Venezuela cederà milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti
Che cosa sta accadendo faccio un po'di chiarezza
Sì allora ovviamente come avevo già segnalato contatti precedente contare radicale Etienne è ancora in piedi nel fatto che è stato prelevato Nicolas Maduro
Diciamo per Veneto lamenti puramente è è positivo perché è stato prelevato una persona che il responsabile de una serie di crimini anche controlla umanità
E ma la persona che la vicepresidente del tra le righe che è rimasta ha detto come presidente incaricata
E e anche responsabile degli stessi crimini e pure tempio è che appena a presso ha giurato come per chi tenta ha nominato al generale Gustavo quadri che con Spalletti Lopez
Come capo della guardia presidenziale colto uomo e pugnalato da crimini contro l'umanità ritrova anche nell'elenco dei campionati dell'Unione Europea
Quindi lui è è responsabile diretto della repressione politica e nella pratica tematica di persecuzione contro l'opposizione venezuelana contro il popolo perché non è poi una copia nell'opposizione
E qualunque Bertone in Venezuela Errico e in principio di vita
Poi sia lui che che la vicepresidente sollecitati all'attenta della direzione del servizio voi variamente l'identità nazionale conosciuto come il pavimento
Che durante il due mila quattordici due mila diciotto due mila diciannove dove la ventiquattro e hanno praticamente arrestato più ricchi diciassette mila persone
Di cui Keaton almeno tre mila settecento scomparsi sparizioni forzate
Migliaia di torturati detto da qualche informazione più trova anche e nella corte penale internazionale che porta avanti un'inchiesta che danni i venezuelani attendiamo risposta
Settima rete adesso ovviamente si occupi ovviamente di Venezuela no e di politica diciamo anche interna
Come lei di però questa scelta di Taranto di puntare su tra il momento per lo meno su diversi Rodrigues tanto c'è abituato no alle Pinkin cambi di posizione scaricando un po'di fatto questa leader dell'opposizione venezuelana Corina Machado che era precedentemente nelle sue corde cosa avviene a tuo viso a Washington in questo momento
Allora io vorrei chiarire che non hanno scaricata Maria Corina Machado dobbiamo ascoltare anche le dichiarazioni del Marco Orrù il segretario di Stato americano
Che lui la testa di questa strategia per la tradizione democratica in Venezuela
E che che auguriamo tutti che abbia succede
Sono ovviamente qui c'è una strategia di controllo del rischio
Come ho spiegato all'inizio e il regime è ancora in piedi loro hanno il controllo del tutto il sistema repressivo più lento
Che hanno costruito in questi ventisei anni che non entrò al controllo delle forze armate che fanno anche corrotte e coinvolte il traffico di droga
Stiamo parlando anche del tutto il sistema anche includere perfino e gruppi collettivi ghetto collettivo scritta da questi gruppi armati civili
Che girano liberamente detta è che l'abbiamo visto proprio ieri l'altro ieri girando liberamente acclarata fermando
La popolazione e e anche anche e tutta la struttura di gruppi guerriglieri colombiani
Che hanno controllato i tetti di territorio venezuelano
Quindi e montare tutto quanto il tema non è una cosa templi farebbe una pazzia in conto momento pensare che Maria Corina Machado che il leader del movimento pacifico Edmondo portale tu Brute che il presidente eletto
Legittimamente eletto nelle elezioni del ventotto luglio due mila ventiquattro potranno entrare
In queste condizioni quindi io credo che la strategia lo hanno diciamo vita spiega allora abbia spiegato Marco Rubio e sicuramente portare il Paese a una transizione stanno mettendo le Beretta
Ai tanti che rimangono di questo grande cappello Café contratto al Venezuela
E al agli annacquato qualche ora fa Trump ha allietato tale agli occhi l'altro capo importante dipinti di cui tutto il tema criminale
E che non collabora lui sarà il prossimo obiettivo delle dei diciamo di questa di tutta questa pressione militare e che sta portando avanti l'amministrazione tra un po'
Senti a proposito di Capello oggi il Paese ha un titolo di un approfondimento che la recita così le famiglie del Ciapi rimossi dividono la presidenza della nuova Venezuela i pragmatici che negoziano con gli Stati Uniti dopo la caduta di Maduro
Devono ora fare i conti con i chavisti più fedeli militariste tra cui viene appunto inserito lui
Secondo e il Paese durante la cerimonia di insediamento di diversi Rodriguez il suo viso era molto molto tirato insomma
Sembrava più una cerimonia funebre scrive il paese che non l'arrivo di una nuova presidente al potere cosa succede tra loro
Una frattura all'interno del regime quanto appunto da Lanari venezuelani cioè noi
E per capire quello che succede in me ne ha parlato avevano capirete quanto un cartello che ha più di una testa
E come succede in tutti i cartelli mafiosi chi sono diciamo tu guerra dei c'è guerra di potere tra di loro e soprattutto in questo momento dov'è stato prelevato l'ala diciamo la figura principale
E quello che sta succedendo adesso è un periodo di riorganizzazione delle porte e dei di che che delle tutta quella perché in gioco Noventa la sicuramente ferita
E non le tutele e e quindi credo che quanto anche sia importante perché è un'altra ipotesi e che non riescano a con Lavorare con Tampa che tutti all'inclusione dello step redime
Quindi che potrebbe essere anche uno quella un'altra ipotesi quindi dieta locale meglio è una figura chiave perché lui e diciamo quello che al controllo e il ministro dell'interno non per capite
Al controllo dei tutta la la Porta Repetti io alla violenza
E e quindi l'unica fondamentale che collabori con l'amministrazione Tramper raggirava della transizione perché non viene montato tutto questo apparato repressivo la tradizione sarà solo una coppia
Bene io ringrazio davvero Marinelli estrema Munoz Cinieri continuiamo a sentire tenere in contatto ti ringrazio per il tuo prezioso solito contributo per gli ascoltatori di radio radicale ovviamente sempre buona fortuna
Per il tuo Paese poca
Ora grazie grazie Marina di San presto l'Iran
Un ultimo ora prima di ridare la linea allo studio giustiziato questa mattina un uomo si chiama lì Harvest anni l'accusa spionaggio per il Mossad fornitura di informazioni segrete
Israele abbiamo terminato io ringrazio Piero Scaldaferri regia la loro la linea torna in studio Roberta in Russia

