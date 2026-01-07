07 GEN 2026
Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)", svoltasi a Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 15:30.

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Mariafrancesca Abenavoli, Dario Scaletta, Pietro Gaeta (procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione), Roberto Fontana, Michele Forziati, Maurizio Carbone, Andrea Mirenda, Enrico Aimi, Genantonio Chiarelli, Daniela Bianchini, Marcello Basilico, Isabella Bertolini, Domenica Miele, Marco Bisogni, Ernesto Carbone.

La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 1 ora e 54 minuti.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Csm, Firenze, Giustizia, Magistratura.

Allora iniziamo un uomo buona ripresa tutti scusate
Ordine del giorno speciale a scusate pratiche che vengono trattate in via cumulativa ci sono richieste d'intervento
Nessuna possiamo procedere con il voto favorevoli
Contrari astenuti pratiche approvate all'unanimità
Non ha partecipato al consigliere dati ordine del giorno scusate speciale di ci sono richieste di intervento
Nessuna possiamo procedere via cumulativa anche in questo caso
Chiedo la regolazione in via ordinaria di una pratica di Prima Commissione la cinquantacinque IC due mila e venticinque
Allora e quindi per la pratica di Prima Commissione cinquantacinque IC due mila e venticinque viene disposta sin d'ora la trattazione in via ordinaria ci sono richieste per le altre pratiche nessuna possiamo procedere con il voto favorevoli
Contrari
Astenuti
Pratiche approvate all'unanimità
Pratiche dissenti ma
Pratiche rinviate dalla seduta plenaria il diciassette Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Consigliere scaletta prego grazie presidente c'è un emendamento qui per lei lamenta filiera a Benavoli ne dà conto relatore o no dell'acconto no no racconto
Cioè rappresento le ragioni dell'emendamento
Prego
Allora io propongo di formulare alcun rilievo rispetto a una previsione del progetto organizzativo che rimasta senza rilievi
E quindi di prevedere la non approvazione anche per questa parte del Progetto la dove si
Consente diciamo che al procuratore vengano assegnati le seguenti categorie di procedimenti
I procedimenti penali nei quali magistrati togati onorari non credo lo coniugio parenti affini entro il terzo grado siano a qualunque titolo coinvolti parte offesa indagato imputato
L'esercito il procuratore valuta se qua segnare assegnare il procedimento secondo i criteri generali
Il magistrato titolare quello delegato per l'udienza segnalano al procuratore di procedimenti
Che rispondano alle caratteristiche indicate e poi sempre come diciamo riserbo originaria del procuratore ci sono procedimenti che per la specificità del fenomeno criminale
Consentano di elaborare con i servizi di polizia giudiziaria no questo no
Scusate i procedimenti a carico di responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e sue articolazioni significativi per reati commessi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o comunque collegati a tali funzioni
In questi casi il procuratore valuta se assegnare il procedimento al procuratore aggiunto consegnarlo a collega del putto specializzato eventualmente interessato e la stessa cosa delicata procedimenti a carico di dipendenti amministrativi in servizi
In servizio presso la Procura della Repubblica di tre anni o presso il Tribunale di Trani per reati commessi nell'esercizio a causa delle loro funzioni o comunque collegati a tali funzioni anche qui le stesse valutazioni
Allora
Io quindi in tutti questi casi
Credo che il il il tema il problema sia l'individuazione delle assegnazioni al procuratore per categorie soggettive
E che ritengo che questo tipo di assegnazione non non sia corretto innanzitutto
Io vorrei fossero mantenute ferme le determinazioni che questo Consiglio ha maturato prima della riforma Cartabia
Perché già allora si parlava di ragionevolezza nella scelta del procuratore di Haute assegnarsi fascicoli in base a categorie di soggetti coinvolti quali imputati indagati o persone offese
Non credo che sia sostenibile oggi e che viene chiesta al procuratore di indicare criteri oggettivi e predeterminati perle autoassegnato sogni
Quello e di utilizzo di utilizzare questo criterio per categorie di soggetti che essi o oggettivo e predeterminato però non diventa perciò solo ragionevole
Anche perché il tema soprattutto in relazione molto meno per le coassegnazioni che non mi sembrano problematiche
Però per le auto assegnazioni soprattutto quando le auto assegnazioni costituiscono la riserva originaria del procuratore significa bypassare proprio quelle regole tabellari quella Taberini Zazie oneri gli uffici di procura che si era Polito introdurre con la carta abbia quindi mi sembra proprio un po'in contrasto con la carta abbia stesse poi
Perché
Il
Si è comunque statuito oramai con diversi approvazione di progetti organizzativi che questa Previti l'eventuale criticità di questo tipo di assegnazione non esclude che il procuratore possa out assegnarci o Cagnes ho qua se Nara assieme ad altro procuratore sostituto qualunque procedimento in procura e quindi anche in ballo in base alla valutazione del soggetto
La sola cosa che deve fare in questo caso è seguire i procedimenti che sono di Tati dalla circolare tabelle
Quindi non è un divieto al procuratore di entrare nel merito di seguire comunque con il livello di attenzione che ritiene opportuno per quel caso qualunque procedimento si tratta di non individuare Criterion che fanno leva su categorie di soggetti terrore perché a me paiono in violazione proprio del principio di eguaglianza
E quindi insomma assolutamente da evitare da solista Jacko così come il Consiglio ha detto negli anni negli anni passati
Queste queste l'illustrazione dell'emendamento
Ho la parola al Consigliere relatore così se vuole anche cortesemente indicarmi se fa proprio l'emendamento oppure no poi apro la discussione unica e poi votiamo se fatto proprio dal relatore la pratica così come emendata altrimenti prima l'emendamento e poi
La la Guyana presidente valuti i consiglieri che questo emendamento non è stato condiviso dal resto della commissione quindi valuti se è opportuno procedere prima alla discussione su questa emendamenti alla Botho su questa Mend amento
E poi procedere a tutto ma io per una questione diciamo anche di di di semplicità di discussione affronterà nella alla la relazione e poi dopo in un'unica discussione i consiglieri potranno affrontare o i rilievi effettuati
Rappresentati dalla consigliera vena quell'emendamento oppure come il merito della sua proposta di delibera fra le do la parola prego
C'era il consigliere Fontana che forse ha chiesto la parola
Sarebbe un approfondimento più adeguato di quanto sia possibile in una discussione
Ancora fatta quindi se se lei formalizza la richiesta di ritorno in Commissione così anticipatamente
Sottopongo alla discussione prima al voto poi eventuale ritorno in Commissione
Allora for diamo atto scusate che il consigliere Fontana ha proceduto alla richiesta ha formalizzato la richiesta di ritorno in Commissione sul ritorno in commissione ci sono
Richieste d'intervento prego il procuratore generale in effetti il consigliere Fontana anticipato
Una mia richiesta nel senso che
L'emendamento proposto e rispetto e talmente sistematico e tocca punti direi apicali che vanno ben al di là dell'approvazione del progetto organizzativo della procura della Repubblica del Tribunale di Trani che mi pare
Sia in qualche modo doveroso anche perché abbiamo ha preso appunto dal relatore che si tratta di un emendamento non condiviso in Commissione e che ripeto appunto sembra opportuno che la commissione si esprima proprio sui contenuti dell'emendamento
In maniera maggiormente sistematica anche per trovare
Quella che potrebbe essere una conciliazione cioè il l'emendamento tocca profili che indubbiamente attingono proprio al potere generale e soprattutto al criterio generale
Soggettivo o oggettivo in capo avalla al procuratore della Repubblica per quanto concerne le assegnazioni quindi mi pare in poche spacchettati il se il problema del progetto organizzativo
E divenga quasi una modalità interpretativa delle tabelle organizzative quindi direi che è assolutamente opportuno dal mio punto di vista che la commissione rivaluti alla luce appunto dei profili prospettati nell'emendamento stesso è
Eventualmente appunto
Possa raggiungere anche un consenso su questi aspetti quindi sono favorevole al ritorno in Commissione
Altri interventi su ritorno in Commissione
Nessuno allora procediamo con il voto
Per il ritorno in Commissione favorevole al ritorno in Commissione
Contrari
Astenuti
Quindi viene prova al all'unanimità disposto il ritorno in Commissione la fatica
Provvedimento del TAR numero tre del cinque aprile venticinque adottato procurato la Repubblica presso il Tribunale Reggio Emilia consigliera a Benavoli
Dicendo pervenuta un'articolata non tra il procuratore ulteriore integrativa
Io proporrei anche per questo ritorno in Commissione per poter esaminare questa nota che arricchisce molto quadro fattuale entro il quale nasce questa
Variazione
Suo ritorno in Commissione di questa pratica c'è qualcuno che vuole intervenire
Nessuno procediamo con il voto favorevole al ritorno in Commissione contrari
Astenuti
La pratica all'unanimità torna in Commissione a questo punto pratiche di prima incarichi extragiudiziari magistrato richiedente dottor Cesar para husky consigliere Forziati
Grazie presidente sto correndo si fa
Dunque si tratta di un incarico extragiudiziario chiesto dal dottor Cesare sarà Ski che fu consigliere di Cassazione ha ricevuto dalla Giuffredi Francis Lefebvre l'incarico di svolgere lezioni di diritto processuale civile da remoto si tratta di sette ore nel due mila venticinque sette ore nel due mila ventisei a fronte di un compenso complessivo di mille ottocento euro
Sushi sono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione assimilare incarichi più volte questo plenum si è espresso in senso nei sensi dell'autorizzazione in tal senso eppure la proposta della commissione grazie
Entro
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità
Ci sono delle pratiche segretate quindi prego di interrompere il collegamento
Dottoressa Scognamiglio consigliera Benavoli un ricorso a dottoressa Anna Scognamiglio ha proposto ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della delibera del CSM del due aprile due mila venticinque
Con la quale è stato disposto il mancato superamento per valutazione negativa della sua sesta valutazione di professionalità
Nonché di ogni altro atto presupposto connesse consequenziale
Il parere dell'ufficio studi nel senso di ritenere che doglianze contenute nei motivi di ricorso palesemente infondate
Essi infatti ancorché prospettate come i vizi di legittimità tenderebbero ottenere un sindacato di merito sulla decisione consiliare si propone pertanto di deliberare la costituzione in giudizio il Consiglio superiore della magistratura perché di rigetto del ricorso a tal fine invitare l'avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio avverso il ricorso avanzato dalla dottoressa Anna Scognamiglio
Grazie richiesta d'intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti si astiene il primo presidente due
Fatica approvata con due astensione
Pratiche di Quinta
C'è un
Conferimento dell'ufficio semidirettivo procuratore aggiunto Tribunale di Trani consigliere Maurizio per Monti sì grazie presidente sì dottore lo ha proposto all'unanimità
Formata alla quinta Commissione favole dottor Ettore Cardinali nominato con DM diciotto uno due mila due
Stato dal tredici ottobre due mila tre sostituto procuratore pubblica presso il Tribunale di Trani abbiamo due maggio due mila dodici al sostituto procuratore presso la procura di bari dottor cardinali è stato confrontato con il più candidati in particolare dottoressa Eleonora Fini il dottor Giuseppe Nicola De Nozza il dottor Fabio Buquicchio la dottoressa Carmela Bruna manganelli e otto ressa all'uscita Iscieri mi riporto alla proposta di delibera per quanto riguardo ai i profili di tutti i candidati e mi soffermo brevemente su quelli che sono indicati nella proposta di delibera i motivi della prevalenza del dottor cardinali
Premesso che tutti i candidati hanno il requisito previsto l'indicatore principale di cui all'articolo quindici
Lettera a del testo unico avendo tutti raggiunto una percorso professionale di pari ad almeno dodici anni previsto suddetto indicatore un prima comparazione viene però effettuata con riferimento alla Lettera dire l'articolo quindici
Che da indicatore che fa riferimento per agli uffici che operano in alteri Tory ad alta densità criminale di tipo mafioso
La precedente esperienza in procedimenti di criminalità organizzata
E soltanto tre dei i candidati hanno questo indicatore in particolare appunto il dottor cardinali vantano alzabile destinazione presso la direzione distrettuale antimafia di Bari
Di quasi otto anni al pari del dottor Buquicchio di cinque anni e sette mesi otto ressa manganelli di quattro anni e sei mesi gli altri candidati invece non
Hanno esperienze
Requirenti in indagini o processi per fatti criminalità organizzata per cui la comparazione proseguita secondo quello appunto che lo schema del nuovo Testo unico soltanto tra il dottor Bochicchio o il dottor cardinali la dottoressa Manganelli
Con riferimento ai successivi indicatori in particolare indicatore di cui all'articolo quindici lettera e soltanto i dottori cardinali e manca nelle sono titolare di esperienza di coordinamento di durata superiore all'anno in particolare entrambi hanno coordinato un gruppo di lavoro tra otto proprio presso la procura di Trani
Il dottor cardinali e per oltre due anni
E la analogamente la dottoressa Manganelli analoga esperienza di coordinamento organizzativo non vanta invece il dottor Bochicchio
La comparazione quindi si è concentrata sui due candidati cardinali Manganelli si tratta di due candidati che come si evince alla proposta hanno un profilo praticamente sovrapponibile sono candidati tratta altro colleghi
Dello stesso dello stesso concorso talmente sovrapponibili entrambi tra l'altro a hanno sono portatori di notevole esperienza di collaborazione e se dovuto quindi ricorrere nella comparazione gli indicatori sussidiari
Con riferimento ai quali il dottor cardinale vanta
L'incarico ordinamentale di referente per la formazione decentrata che ha rivestito dal due mila diciotto due mila ventiquattro
Analoghi incarichi non o utilizzabili ai fini della indicatori sussidiari non vanta invece la dottoressa Manganelli
E per questo che alla fine appunto il dottor cardinali viene proposto all'unanimità quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trani
Grazie richiesta d'intervento prego Consigliere
Mi rende grazie presidente io penso che premesso che non ho alcun dubbio sulla validità sul valore col ricordo il collega individuato all'unanimità dalla commissione
Ci sia in qualche modo da fare i conti con la sentenza diciannove dicembre due mila venticinque del TAR Lazio nella questione nella controverse per la dottoressa Capranica il dottor Castaldo
Il sta nel considerare i motivi del ricorso segna veramente una un uno spartiacque che tra il prima e dopo questa sentenza quanto al testo unico
Al nuovo testo unico sulla dirigenza e intorno uccelli naturalmente vedremo che cosa dirà il Consiglio di Stato su questo punto un criterio che
In qualche eliminare il il fattore esclusivo legato alla selezione la selettività e degrada la selettività
Prevista per i vari parametri a me era comparazione
La quale non impedisce di passare alla valutazione dei restanti parametri in un punto è molto chiaro dice assume valenza intellettivo ma non introduce un sistema di esclusione dalla comparazione successiva
Bensì un meccanismo che induce ad un giudizio di prevalenza equivalenza ora eccessività in un singolo parametro attitudinale l'unica selettività che si avrà solamente quando manca totalmente un parametro in capo ad un collega
Ma in quel caso nel caso in cui ci sia il parametro sussista quindi l'indicatore questo porterà a una soluzione per ogni singolo parametro di prevalenza equivalenza recessività Como vi ho detto ma non consentirà più di fermarsi lì
In questa delibera adesso non voglio entrare nel merito tecnico di quanto già avevo detto in plenum in cui quando si esaminando le proposte contrapposte insomma voi ricorderete che ho votato contro il nuovo Testo unico poiché è stato adottato e pensavo lo si sa cona molti colleghi per un punto la per un voto è passata nella la l'altra per l'altra proposta
Pensavo che il criterio del degli della valutazione appunti potesse assicurare maggiore maggiore vincolatività al problema grossissimo della discrezionalità del consiglio che troppe volte diventa disinvolta Scelta
Prima di ancoraggi precisi
Però dissi anche che allora che e dubitavo moltissimo della tenuta di questa disciplina nel confronto con la norma primaria e dissi anche che quello che appariva prima lettura
Un criterio forte per impedire questa discrezionalità tecnica attraverso il meccanismo ad imbuto proprio perché sarebbe stato cancellato
Del giudice amministrativo avrebbe posto tutti noi davanti alla disperata può el nel senso che avremmo incassato la libertà anche per quanto riguardava semidirettive direttivi di rango inferiore
Con un regime che poi diventava omogeneo e unitario anche per quanto riguardava i direttivi superiori apicali eccetera
Questo è accaduto puntualmente vedremo che cosa ci dirà il consiglio di stato su questa cosa però per il momento dato che il proprio anche in questa delibera relatore me ne darà atto abbiamo applicato
Coerentemente con quanto c'è il meccanismo ad imbuto e creda avendo io fu grandi riserve sulla tenuta normativa di questa scelta nella relazione con la norma primaria tre non c'ho la mia astensione
Altre richieste di intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari chiese astenuti
Pratica approvata con una astensione
Contenziosi dottoressa Belletti consigliere Aimi
Grazie signor Presidente in relazione ricorso proposto non la dottoressa Monica letti per l'annullamento di una delibera di conferimento dell'incarico direttivo di presidente
Il Tribunale di Treviso il dottor Andrea Carli la commissione propone di prendere atto della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha dichiarato in parti in poncho edibile ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse
E in parte lo aveva anche respinto quindi una presa d'atto
Grazie
Menem grazie richieste d'intervento
Nessuna possiamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Pratiche di secchi ma Progetto organizzativo Procura Repubblica presso il tribunale di Gorizia chi lo tratta consigliere che non è presente che lo può trattare cortesemente
Consigliere Fontana
Progetto organizzativo Procura della Repubblica presso il tribunale di Gorizia
C'è trattiamo prima la Procura della Repubblica presso il tribunale di Pisa
Bene prego no la parola consigliere Fontana
Un
Ora
Poi non solo
Uno
Chiedo scusa penso che non si senta dovessi cambiare microfono
La parte relativa e criteri gli autoassegnato Fioroni e acquosi nazione e la disciplina del visto informativo
Non sto qui a illustrare il contenuto in questi rilievi perché sostanzialmente si tratta di rilievi che sto già fatti numerose con riferimento a numerosi progetti organizzate
Organizzative tant'è che la motivazione in alcuni partner punti su sostanzialmente standard
Che quindi ritengo in questa prospettiva esaustiva questa relazione
Grazie ci sono richieste di intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvato all'unanimità allora possiamo adesso trattare il Progetto organizzazione della procura presso il tribunale di Gorizia
Sì prego
Allora per quanto riguarda il progetto organizzativo di Gorizia
Pali sostanzialmente
L'impostazione che ora illustrato con riferimento alla Procura della Repubblica di Pisa la commissione ha ritenuto nel Complesso il il progetto venga tipo coerente
Con la circolare e anche con la normativa primaria esprimendo solo dei rilievi con riguardo ai punti relativi
In mente
Anche perché non
Non essendo
Relatore
Allora io gli eredi sinceramente la deliberazione risulta perché non sono non avendo preparata alla stampa non sono il
Sui punti pure a uno
Tre inviterei cinquantanove M sono quattro punti circoscritti e e attengono sostanzialmente alle tematiche che sono usualmente oggetto di rilievo in queste approvazioni
Ecco anche in questo caso essendo maturato il silenzio assenso
Il la proposta contiene non s'
Tutto la delibera viene proposto un lauto nulla mento dell'approvazione ha tenuto col meccanismo del silenzio assenso ai fini poi all'approvazione parziale
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Progetto organizzativo Procura Repubblica presso il tribunale di Varese consigliere Forziati
Grazie presidente anche in questo caso si tratta di un'approvazione parziale vi sono alcuni rilievi che brevemente indicò che afferiscono un po'alle materie che spesso siamo chiamati a
Sulle quali siamo spesso chiamati a porre l'attenzione in particolare
C'è una particolarità in relazione al coordinamento del gruppo di lavoro in quanto se è vero che in una procura come quella di Varese in cui non è previsto
La figura del procuratore aggiunto il coordinamento può essere dato o uno dei magistrati partecipi che fanno parte del gruppo tuttavia la previsione residuale per la quale in caso di mancata risposta all'interpello il coordinamento venga dato a rotazione con semestrale a tutti i magistrati del gruppo è contrario alle previsioni della circolare sulla appunto assegnazione del l'incarico di coordinamento al magistrato che abbia le maggiori attitudini e nel rispetto di tutti i criteri previsti quindi è solo un rilievo afferente al caso residuale delle interpello infruttuoso poi gli altri le alte rilievi attengono ai criteri di assegnazione degli affari
C'è un solo rilievo perché tutto il le i criteri di assegnazione sono oggettivi e predeterminati tuttavia c'è una previsione per cui si dà corso all'immediata riassegnazione del ruolo
Nel caso di magistrato trasferito pensionato o assente per maternità in questo caso Vieri rilievo perché si fa confusione tra i due istituti della vacanza e dell'assenza temporanea che vanno visti e trattati
Con soluzioni diverse
E la riassegnazione è possibile ed è prevista per il caso di vacanza non per la signora dell'assenza temporanea
Oggi sono
Dei rilievi e di genericità quanto i criteri di assegnazione quanto alle previsioni dell'assente dei e anche in relazione alle per i casi in cui previsto l'assenso ed è previsto il visto anche qui si richiede al procuratore una maggiore specificità ultimo rilievo afferisce all'istituto della revoca perché non solo che chiariti bene i presupposti sostanziali in cui si può ricorrere a questo istituto
E non è indicato il procedimento per il resto la delibera anche con quanto rigori riferisce alla formazione del ruolo del produrre l'articolazione dei gruppi e alle caratteristiche strutturali fondamentali del progetto organizzativo è conforme alla circolare pertanto se ne chiede ripeto l'approvazione parziale eccezione dei rilievi che ho teste riassunto brevemente grazie
Grazie ci sono richieste di intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari
Astenuti
Pratica approvata con con una astensione
Pratiche dissesti ma seconda parte
Progetto organizzativo Procura Repubblica Tribunale di Catania
Anche qui posso dare la parola il vicepresidente adesso prego poi a consigliera Benavoli
Prego
E allora questa è un approvazione
Si tratta di un'approvazione del progetto organizzativo con alcuni rilievi in relazione quindi mi soffermo solo sulle criticità
è previsto che l'incarico di coordinamento collaborazione si è assegnato un sostituto procuratore
Lo stesso beneficerà di una riduzione del lavoro giudiziario consistente nella mancata assegnazione di procedimenti generici si rileva tuttavia che detto esonero e consentito solo in ipotesi di incarico di coordinamento ai sensi dell'articolo nove comma otto lettera b della circolare procure
E non anche in caso di conferimento di incarichi di mera collaborazione
Poi nella sezione tre
Lei ha non risultano dettati i criteri di assegnazione degli affari i magistrati di prima assegnazione
Nella sezione Trebbi delle ipotesi di qua se Ignazio né di procedimenti tra sostituti con il procuratore aggiunto e con il procuratore della Repubblica sono dettati in maniera generica
Sezione quattro L con riferimento alla disciplina dell'assenza Sicali si rileva l'inadeguata procedimentalizzazione quattro M la disciplina dei visti informativi non risulta conforme alla circolare
E poi la quattro P riguarda la revoca in cui non risulta procedimentalizzato l'intervento regolatore vogatori o
E poi in alcuni casi vengono contemplati ipotesi che integrano più propriamente rinuncia l'assegnazione alla consegna azioni
Per cui si propone l'approvazione parziale con l'esclusione di queste parti critiche
Grazie richieste d'intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti
Pratica approvata
All'unanimità Progetto organizzati occorre pubblica prima di Ivrea interim consigliera va Benavoli grazie allora anche queste un approvazione parziale in quanto ci sono alcune criticità
Che riguardano e la sezione I n di quattro
In un cui limite di permanenza dei magistrati nella stessa articolazione interna non rispetta il limite decennale
Risultando la procura di Preah organizzati in gruppi di lavoro già nel progetto organizzativo per il quadriennio venti ventitré il termine di permanenza massima decennale
Previsto dall'articolo dieci comma tre lettera b circolare procure nonché dall'articolo sette comma quattro Lettera Bini uno della previgente circolare applicato dal dirigente
Per dovrà di calcolarsi dalla data di assegnazione al gruppo di lavoro ancorché antecedente alla le delibera del sedici giugno del due mila e ventidue
Poi per quanto riguarda il riferimento i criteri di assegnazione gruppi di lavoro la previsione alternativa di deroga al termine minimo biennale di permanenza nel gruppo ove vi sia stati destinati a domanda risulta in contrasto con l'articolo dieci comma tre lettera della circolare che consente invece tale deroga
Ammettendo la unicamente nomen Pessina tre anni per comprovate esigenze di servizio infine l'opzione della distribuzione degli incombenti relativi al posto bandito tra più sostituti sempre a partire da quello con minore anzianità di ruolo in aggiunta a quelli relativi
A a quelli relativi posti già copertine gruppi di appartenenza contrasta con il principio di eques funzionale distribuzioni che gli affari di quell'articolo quindici
Comma uno in quanto prende prescinde aprioristicamente da un'attenta valutazione comparativa dei flussi e carichi di lavoro dei magistrati dell'ufficio
Poi tre criteri automatici di assegnazione degli affari
La riassegnazione
Ancorché è dettata dalle medesime ragioni dove si registri il dissenso del magistrato assegnatario si risolve in assenza di una norma che lo consente in una revoca dell'assegnazione al di fuori dei casi previsti
Peraltro senza le garanzie procedurali ha detto di del procedurali dettate per l'ipotesi formale di revoca
Si rilevano ipotesi di cui assegnazione in aggiunta al sostituto individuato sulla base di criteri automatici anche di altri sostituti affette da indeterminatezza
Le ipotesi di autoassegnato ecco assegnazione del procuratore anche se motivate si presentano in determinate
La disciplina dell'assenso risente di un'indeterminatezza circa l'indicazione delle richieste di Codella reale sottratta l'assenso in difetto di esplicazioni o esemplificazioni colte a perimetrare nella portata e sotto il profilo procedurale non risulta disciplinata l'ipotesi di formazione differita dell'assenso ne vengono dettate puntuali regole per la risoluzione di eventuali contrasti
Come previsione organizzative in materie di revoca contenute nella sezione quattro P si limitano sostanzialmente a richiamare spesso all'articolo ventitré
Della circolare senza alcuna specifica previsione in ordine concreti criteri e modalità di esercizio dite alle prerogative ed infine è previsto che il vice procuratore onorario posso autonomamente esprimere il consenso la definizione e patteggiamento
Che in violazione dell'articolo diciassette comma quattro decreto legislativo centosedici del DVD diciassette per il testo quindi approvazione parziale
Grazie richiesta intervento
Nessuno facciamo col voto favorevoli
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità Procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania consigliere a menare
Anche queste un approvazione parziale in quanto ci sono alcune criticità che riguardano i criteri e i casi di assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro
L'apice la permanenza minima nei gruppi di lavoro non potrà essere inferiore a due anni se l'assegnazione è venuta domande un anno nel caso di assegnazione d'ufficio ferme restando le disposizioni in ordine al periodo minimo dica decantazione
Tale ultima presidii stazione integra però un improprio applicazione dell'articolo quattro comma due del regolamento consiliare di cui alla resa libera
Del tredici marzo due mila e otto poi modificata al nel febbraio due mila e quindici attuativa dell'articolo diciannove comma uno del decreto legislativo centosessanta del due mila e sei cui la procura
Di Verbania non soggiace in quanto
è ha un organico di cinque sostituti oltre al dirigente poi non si contemplano specifici criteri di questa iniezione di procedimenti penali e civili tre i sostituti in quanto il concetto di particolare complessità risente di evidenti indeterminatezza
E poi per quanto riguarda i criteri di autoassegnato né coassegnazione dei procedimenti con il procuratore anche qui varie rilevato un in evidenti indeterminatezza perché si tratta
Dell'indicazione di procedimenti che presentano una particolare delicatezza appaiono di rilevante complessità per numero di indagato complessità dei fatti quindi troppo generico e non è disciplinata la formazione differita dell'assenso ad esempio nel caso di urgenza
Grazie senza intervenire il consigliere Fontana nel
Solo per precisare che la commissione sia orientata in ordine all'acqua si nazione tra sostituti
A un'ampia libertà dell'ufficio laddove vi sia il consenso espresso di magistrati interessati
In questo caso nella motivazione né da specificamente atto non è ovviamente necessario
Una correzione la delibera perché la delibera è corretto però mi rende reputavo opportuno dar conto al consiglio della riflessione sul punto fatto la commissione la conclusione cui è pervenuta che è stata già ventilata in barriera
Delibere di approvazione di progetti organizzativi
Grazie richieste d'intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti
Pratica approvata all'unanimità
Procura della Repubblica tribù mai Vicenza consigliera Benavoli
Sì grazie si tratta di un'approvazione parziale il progetto organizzativo le criticità riguardano la circostanza che i criteri di auto assegnazione al procuratore al procuratore aggiunto tra tra questi criteri di è quello degli affari che pretende che presentano pronta possibilità di definizione tramite archiviazione esercizio dell'azione penale trasmissione Hakkinen Silvio
Trasmissione per competenza che nonostante tutto le specificazioni date resta comunque c'è sì la mente un criterio eccessivamente indeterminato
Poi la sezione due F per quanto riguarda i criteri e l'assegnazione ai gruppi di lavoro la criticità riguarda la prevalenza dell'anzianità sulle attitudini
Specifiche come in ragione dei punti assegnabili a questi due aspetti ed anche in cui
In considerazione dell'assegnazione d'ufficio anche quelle che soddisfano
Domande presentate in via subordinata non capisco
Alla sezione tre bit per la coassegnazione di procedimenti tra sostituti risulta indeterminato il criterio delle specifiche esigenze investigative
Dirà con l'intenzione della complessità del procedimento si segnala poi che diversamente da quanto previsto nel progetto organizzativo anche vari provvedimenti seguono le sorti di tutti i provvedimenti attuativi
E la sezione quattro N non risulta compiutamente disciplinato il procedimento di formulazione dell'assenso con particolare riferimento all'ipotesi di formulazione differita
E alle regole per la risoluzione di eventuali contrasti alla sezione quattro P tra le ipotesi di revoca dell'assegnazione la espunto il caso di terminazioni del sostituto contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati
Perché attiene a un aspetto di merito perché il resto invece e approvato un centro
Sotterranei criticità
Grazie richiesta d'intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari scusate astenuti pratica approvata all'unanimità
Procura pubblica tribunali Belluno consigliera Benavoli e allora questa è una non approvazione
Le criticità riguardano innanzitutto le attribuzioni al procuratore della Repubblica non garantiscono il rispetto della soglia minima del trenta per cento infatti
Il procuratore sì pre prevista come riserve originaria del procuratore la assegnazione
Dei reati rientranti nel gruppo A ma dalle statistiche Intini unitamente nella stessa misura degli altri sostitutiva dall'Est
Visti che emerge che le materie del gruppo a hanno portato nel due mila ventiquattro sull'hard sopravvenienze per quarantadue procedimenti
In diminuzione rispetto agli anni precedenti in cui erano comunque una cinquantina per cui il procuratore avrebbe una decina di procedimenti anni
A fronte di quattro mila seicentosessantaquattro procedimenti che provengono in procura annualmente cioè circa novecento procedimenti pro-capite i sostituti e questi assegnazione del gruppo a riguardano sia noti che ignoti
E poi di la situazione non è controbilanciata da i pareri che gli tende in materia civile che non sono peraltro di esclusiva di alcuni competenza del procuratore la Repubblica perché in alcuni casi sono di competenza dei gruppi specializzati né dalle ulteriori attribuzioni di anonimi atti non costituenti reati altri
Incarichi insomma mi minori
Poiché
Vi sono criticità in relazione ai gruppi di lavoro posso che sono stati istituiti sei gruppi di lavoro in una procura come organico di cinque sostituti
In sostanziale difformità dell'articolo nove comma uno circolare procure che prevede che formazione di gruppi di lavoro deve insomma
Essere possibile
Insomma consentire un'effettiva specializzazione poi
Al punto tre a in merito alle deroghe criteri automatici di assegnazione
Degli affari appare indetti indeterminato il criterio di attrazione per i reati connessi o collegati basato sulla maggiore rilevanza per valutare con una certa discrezionalità
Sì sì scrive nel Progetto e cioè non solo in relazione alla pena edittale ma anche alla maggior complessità e difficoltà di indagine
E del rilievo sociale criminale in concreto
In quanto appunto indeterminato po'inoltre la riassegnazione prevista per ragioni di connessione collegamento si risolve in una de in una revoca disposta l'al di fuori dei casi previsti
Poi la previsione della coassegnazione tra magistrati relazioni in ragione dell'elevato grado di complessità del procedimento
Anche in questo caso di sente di indeterminatezza lo stesso modo di fare Tano di specificità i criteri Gato assegnazione ecco assegnazione con il procuratore
Vi sono altre criticità che riguardano i visti la revoca e gli aspetti minori diciamo che le difficoltà che riguardano le criticità che riguardano soprattutto
La formazione dei gruppi la percentuale di assegnazione al procuratore rendono necessario la riformulazione del progetto e quindi si propone una nuova approvazione
Grazie su richiesta intervento
Nessuna persino col voto favorevole
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità col Progetto Procura Repubblica Tribuna di Treviso consigliera Benavoli
Allora questa un'approvazione parziale le criticità riguardano
Alla quota di lavoro giudiziario del procuratore
Per la quale
Non chiaro se si raggiunga la soglia ponderale minima del trenta per cento rispetto al carico di lavoro dei sostituti anche perché in alcuni casi prevista come eventuale la trattazione dei piogge provveditore cedimenti regime dico assegnazione
Non sono stati forniti elementi conoscitivi idonee attua comprovare appunto il raggiungimento della soglia
Poi con riferimento al coordinamento di gruppi di lavoro il procuratore non ha ritenuto opportuno assumere anche
Ordinamento di uno o più gruppi di lavoro tenuto conto dell'assenza della figura del procuratore aggiunto e del gravoso impegno determinato dalla scopertura del posto di dirigente amministrativo e di uno due dei due posti di direttore amministrativo
L'incarico di coordinatore viene dunque assegnata ad uno dei sostituti componenti il gruppo Pirelli interpello
Tale previsione non risulta conforme all'articolo nove commi otto e nove della circolare procure Perino De Mita delle ragioni addotte a giustificare l'assegnazione del coordinamento di tutti i gruppi di lavoro a magistrati dell'ufficio
Riservandosi il procuratore la sulla direzione dell'Uta assai terapie affari semplici in considerazione anche delle criticità
Già rilevate in ordine a carico di lavoro del dirigente quanto ai criteri di assegnazione degli affari tre magistrati di ciascun gruppo la previsione organizzativa secondo la quale in caso di assenza di un magistrato per congedo parentale o comunque per periodi superiori a tre mesi
Si procederà sempre su base paritaria tra tutti i sostituti procuratore alla riassegnazione dei procedimenti a me è segnata
Ha già assegnati non è conforme all'articolo sei dieci sia perché si introduce un automatismo nell'applicazione dello strumento della riassegnazione qui è possibile invece accedere solo in caso di non utile esperibili ITA della sostituzione parte ex articolo ventisei circolare procure
E degli strumenti di cui alla circolare sull'applicazione supplenze sia perché non contempli in alcun modo l'ipotesi della coassegnazione pure espressamente prevista all'articolo sedici
E poi sostanzialmente riprodotta il tenore dell'articolo quindici
Pertanto non risultano specificati i criteri di qua segnalazioni di procedimenti penali e civili ai sostituti
Poi per quanto riguarda la consegna azione di procedimenti con il procuratori i concetti di particolare complessità è rilevante interesse sociale risulta indeterminati
La disciplina del visto ricomprende una previsione di revoca che
Crisi anche di peraltro cioè a parte che non ricordo non dovrebbe essere ricompresa in questa sezione e comunque indeterminata e quindi incompatibile con la residualità dell'istituto della revoca
Relativa alla tipologia gravità dell'illegittimità che la consente
Cioè
Da ricondurre nell'alveo di categoria ordinamentali giurisprudenziali tipizzati quali ad esempio la grave violazione di legge oppure l'abnormità dell'atto
è infatti previsto che nel caso del l'atto da vistare risulti legittimi sostituto procuratore insista nel volerle mettere il procuratore della Repubblica potrà valutare in base alla gravità del caso alle implicazioni sui diritti soggettivi coinvolti la revoca dell'assegnazione quindi
E questa la mia parte diciamo Santis sanzionabile sia Perini indeterminatezza e sia perché è Inesi tratta in realtà di una revoca indicata nel luogo del visto
E poi nella disciplina della revoca rientra l'omessa dichiarazione di astensione in uno dei casi previsti dal combinato disposto degli articoli cinquantadue cinquantatré
Trenta sei che più propriamente ricompresa nella disciplina della Succi Duzioni del magistrato che consentite ai sensi dell'articolo ventisei
Inoltre sotto il profilo procedurale il Progetto difetta delle disposizioni tese a disciplinare le concretizzato in modalità di esercizio della revoca
Infine è prevista la delega del sostituto coordinatore del gruppo di per i rapporti con la Procura presso il Tribunale per i minorenni senza prevedere esplicite modalità per una costante interlocuzione conta l'ufficio
Che non è conforme alla normativa alla normativa primaria per il resto tutto regolare quindi si propone l'approvazione parziale
Grazie ci sono richieste d'intervento
Nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità settima
Terza parte
Tabelle organizzazione quadriennio ventisei ventinove Tribunale di Varese consigliere Forziati
In questo caso chiedo il ritorno in commissione di questa pratica per un riesame di un aspetto legato
L'utilizzo delle dei giudici onorari infatti
Bene ci sono osservazioni sulla sulla Regione condivido perché si con il tema della compatibilità Della previsioni della circolare al riguardo un tema aperto che francamente non parlo con il gioco e come credo me anche altri consiglieri pienamente con la nuova disciplina legislativa seguito
Della riforma in materia di magistratura onoraria del marzo venticinque e quindi barricate anch'io ritengo opportuno un approfondimento sul punto in commissione tra l'altro un punto che non riguarda solo ovviamente al tribunale di Varese ma molti altri
Tabelle che sono in via d'esame
Bene grazie ci sono altre richieste sempre sul ritorno in Commissione nulla quindi possiamo portare il ritorno in Commissione favorevole al ritorno in Commissione
Contrari astenuti
La pratica attorno all'unanimità in Commissione
A questo punto andiamo sulle pratiche di ottava
Dottor Pietro Mazzei consigliere Chiarelli
Grazie presidente
La ottava Commissione propone di deliberare di autorizzare la proroga dell'incarico extra giudiziario del dottor Pietro Mazzei viceprocuratore onorario della Procura della Repubblica
Presso il tribunale di Civitavecchia quale consulente giuridico a tempo parziale gratuito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori nei termini di cui in parte motiva la Commissione parlamentare d'inchiesta avanzato la sua richiesta in data diciannove settembre due mila venticinque
Il consiglio aveva già deliberato con precedenti delibere l'autorizzazione all'espletamento dell'incesto del richiesto in carico grazie
Ci sono richieste
Nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari
Astenuti io in pratica approvata con una astensione
Decreto il presente Tribunale di Spoleto di proverà supplenze il dottor Mauro vergine consigliere Chiarelli grazie presidente trattasi del decreto del ventisei giugno due mila venticinque con il quale il presidente del Tribunale ordinario di Spoleto
Ha disposto la proroga dalla destinazione in supplenza del dottor Vergine giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace della serie di Foligno
All'ufficio del giudice di pace di Todi Norcia quindi un ufficio dello stesso circondario
Ritiene la ottava Commissione che l'articolo trentadue del decreto legislativo centosedici domina diciassette al comma nove prevede che dalla data entrata in vigore del decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinata in supplenza o in applicazione anche parziale in un ufficio del giudice di pace dello stesso circondario dove prestano servizio
Quando naturalmente ricorrano i presupposti di cui l'articolo quattordici dello stesso decreto dicevo ritiene l'ottava Commissione che questa norma conservi la sua efficacia anche a seguito della riforma della magistratura ordinaria operata dalla legge
Cinquantuno del due mila venticinque in questo senso l'ottava Commissione ritiene di potersi esprimere a modifica di un diverso precedente
Orientamento Fini
Appunto in precedenza adottato via il parere positivo espresso dalla sezione autonoma per i magistrati ordinari del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Perugia del ventuno luglio due mila venticinque motivo per cui l'ottava Commissione propone di approvare il decreto
Ventisei giugno due mila venticinque del Presidente del Tribunale ordinario di Spoleto
Di proroga della supplenza del dottor Vergine giudice onorario di pace in servizio come giudici di pace dalla serie di Foligno all'ufficio del giudice di pace di Todi e Norcia grazie
Grazie e interventi
Nessuna piccino col voto favorevole
Contrari
Astenuti pratica approvata con un'astensione
Le pratiche successive possono essere trattate congiuntamente giusto tre quattro
Cinque e se presidente possono ecco per quanto riguarda la quattro il sei chiederei il ritorno in Commissione per approfondimento emise la sentenza duecentotredici del due mila venticinque la Corte costituzionale bene allora se siamo tutti d'intesa
Affrontiamo il se non ci sono richieste interventi il voto sulla richiesta incontri il ritorno in Commissione del pratiche quattro e sei favorevoli
Contrari
Astenuti
Le pratiche attorno all'unanimità in commissione la pratica tre cinque può essere trattata congiuntamente possono essere trattate congiuntamente
Sì sì possono essere trattate con il temerario parola lei se non si dà con delle tratto indirettamente due prego si tratta del la nomina dei giudici onorari
Rispettivamente per quanto in altre pratiche tredici brani per i minorenni di Ancona pratica non me le cinque invece la sezione per i minorenni della corte d'appello di Bari e mi riporto Terim maggiori dettagli e anche i nominativi alla quanto previsto netti interposte di proposta all'unanimità dall'ottava Commissione
Bene ci sono richiesti intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari
Sta in uno che pratiche approvate
All'unanimità
Ordine del giorno aggiunto pratica di
Terza commissione
Concorso per esami a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario richieste di terrore dell'esonero componente la commissione esaminatrice consigliere basilico dottor era
Grazie il dottor Antonino Fichera fa parte della commissione
Per il concorso in magistratura indetto con DM dieci o dicembre due mila ventiquattro dunque in situazione di esonero integrale pervenuto una nota con cui il collega chiede consigliere quota per il Catania di avesse autorizzato a portare Abate cioè
Ad una camera di consiglio il ventidue dicembre due mila venticinque per consentire al collegio di decidere le cause che hanno già portato indecisione depositare quindi le sentenze
Nulla osta l'accoglimento di questa istanza e quindi la delibera è sostanzialmente in sanatoria chiediamo quindi che venga autorizzata questa deroga all'esonero
Ci sono richieste intervento
Nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari astenuti
Pratica approvato all'unanimità
Ricollocamento del dottor che era sempre consigliere Basile prego
Grazie in questo caso la posizione quella del dottor Giuseppe Fichera che rivestiva fino ad oggi la funzione fuori ruolo di vice capo dipartimento per l'innovazione tecnologica presso il ministero della giustizia
Ha chiesto di essere ricollocati in ruolo
Il posto vacante che occupava e che presso il quale dovrebbe ritornare se vacante ex articolo cinquanta decreto centottantadue mila sei è quello presso la procura generale presso la Corte di Cassazione
Chiediamo quindi che sia deliberato il richiamo in ruolo dedotto Fichera con collocazione presso la procura generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale salvi gli effetti
Delle domande di trasferimento pendente per gli esiti Marzio
Grazie richiesta intervento nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Ricorso al TAR presentato a dottoressa Castaldo consigliera Bertolini
La pratica ad oggetto del ricorso al TAR Lazio proposto dalla dottoressa Martina Castaldo per l'annullamento della delibera del perno del quindici ottobre scorso degli atti connessi
Con richiesta di sospensiva per il riesame della posizione della ricorrente la procedura di tramutamento verso il Tribunale di Napoli
Oggetto del contendere riguardo al mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di tre punti correlate al mantenimento dell'unità familiare rispetto ai tredici che sono stati effettivamente attribuiti dalla terza commissione
In particolare la dottoressa Castaldo contesta la delibera nella parte in cui motivato il magistrato non abbia fornito prove adeguate per la stabilità del rapporto di lavoro del coniuge la mancata valutazione della documentazione integrativa presentata poiché è tardiva secondo la valutazione della Commissione
Per completezza si fa presente che a questo proposito è libera è stata approvata in commissione con l'astensione del consigliere D'Auria
Tutto ciò promesso lato il parere dell'ufficio studi il cui testo riportato integralmente in delibera di cui si condivida le argomentazioni
Si propone al plenum di invitarlo Avvocatura dello Stato a resistere in giudizio contro ricorso al TAR del Lazio di cui in premessa presentato molto resta Castaldo
Grazie richiesta d'intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari astenuti
Uno due tre quattro cinque parte che ha provato a cinque astensioni c'è una pratica segretata quindi prego di chiudere il collegamento
Prego Tribunale di presidente mai Larino consigliere Miele
Grazie si tratta del conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del tribunale il di Larino vacanza russo del quindici undici ventiquattro la proposta
è in favore del dottor Daniele Colucci attualmente consigliere della sezione lavoro
La Corte d'appello di Napoli magistrato di settima valutazione di professionalità fare questo posto hanno presentato domanda
I dottori Mastronardi Bucaro Colucci Al Bano Razzano e dall'uso Bucaro Albano Verrazzano hanno revocato tempestivamente la domanda
E la dottoressa ma sono nate decaduto in quanto destinata alle attuali fusioni
Rimangono dunque come aspiranti esclusivamente il dottor Daniele Colucci Archer proposto dal dottor Rinaudo dall'uso
Dottor Ian Daniele Colucci è stato nominato con DM trenta maggio novantasei alla settima valutazione di professionalità è stato prima Pretore
A Potenza poi giudice del Tribunale di Potenza poi giudice a Sant'Angelo dei Lombardi giudice operata cioè lavoro
A Foggia giudice cioè lavoro a Bari giudice del Tribunale di Larino e infine consigliere della sezione lavoro a Napoli nella corte d'appello il dottor Riccardo D'Alonzo è stato nominato con DM del due mila sette
Magistrato di quarta valutazione di professionalità e dal due mila dieci quindi giudice del tribunale di Larino
Per quanto riguarda i profili specifici di entrambi i candidati mi riporto alla delibera integralmente vado direttamente alle ragioni che hanno fatto ritenere un'anima me unanimemente prevalente il dottor Colucci sull'altro aspirante
Allora con riferimento all'indicatore principale all'indicatore della lettera a dell'articolo diciassette quello che ci occupa nel caso di specie dottor Colucci ha sicuramente
Il percorso professionale più lungo e variegato avendo svolto funzioni giudicanti complessivamente per ventisette anni mentre il dottor la dallo Urso a soltanto quattordici anni e otto mesi di funzioni quindi si registra una differenza di esperienze nettamente superiore a sei anni e peraltro l'esperienza il dottor da Alonso non ragguagli alla soglia di adeguata valutazione che appare dell'altro vincolo pari a danni quindici e la comparazione si potrebbe fermare qui allo stato degli alti tuttavia la motivazione prende in considerazione anche gli altri parametri fermo restando che come dicevo
Allo stato attuale nella vigenza del testo unico cit potevamo fermare alla lettera a venendo agli agli ulteriori indicatori ma si evidenzia nuovamente la netta prevalenza del dottor Colucci
O elimini non tenendo conto del lettere b e c che non sono pertinenti nel caso di specie veniamo al profilo rappresentato al parametro della lettera di e anche qui abbiamo una percorso professionale più lungo e poi maggiormente protratto nel tempo e più versatile
Dal dottor Colucci che ha svolto funzioni sia in primo che in secondo grado ottanta lo tanto nel settore civile tanto nel settore penale e poi in particolare nel settore lavoro in plurimi uffici giudiziari anche di grandi dimensioni Potenza Napoli Bari Foggia nonché in uffici i piccoli menzioni come quello di Sant'Angelo dei Lombardi l'ufficio tribunale
Di Larino
Con risultati lusinghieri sia qualitativi che quantitativi che organizzativi come meglio dettagliati nelle fonti di conoscenza a disposizione del Consiglio mentre l'otto da Lotto ha svolto solo ed esclusivamente funzioni civili infatti occasionalmente solo risulta che abbia fatto parte di un collegio penale e io abbia svolto funzioni di supplente per quanto riguarda il Gip butto la prevalenza restituita anche basse all'esame della successiva letterale dove dottor Colucci ha svolto anche le fusioni di presidente vicario del tribunale diva altarino proprio l'ufficio messo a concorso dal gennaio due mila diciassette Aldo
A gennaio due mila venti dunque per circa tre anni collaborando fattivamente l'attività di organizzazione dell'ufficio meglio dettagliato nel percorso
Rimando alla delibera per quanto riguarda tutto il resto basta semplicemente ricordare che anche per la lettera f il dottor Colucci risulta prevalenza avendo uno scarto superiore a quattro anni
Rispetto all'esperienza analoga del dottore annuncia parliamo di ventisette anni rispetta quattordici anni e otto mesi tanto premesso si propone all'unanimità Mila no minimo la nomina a presidente del tribunale di Lerino del dottor Daniele Colucci magistrato di settima valutazione
Attualmente consigliere della sezione lavoro della corte d'appello di Napoli previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado
Grazie consigliere Mirenna
Grazie solo per esprimere la ragione del mio voto favorevole alla proposta
Perché qui la proposta di delibera estremamente equilibrata dà conto del caratteri della caratteristica selettiva del criterio della lettera per i super il fatto che non sono raggiunti il presupposto dei quindici anni di attività lavorativa e quindi per la sua naturale conclusione della procedura comparativa in quel momento il porto via con prudenza
E assume valuta anche tutti gli altri parametri eh che mi sembrano assolutamente condivisibili nelle conclusioni che sono state raggiunte e quindi c'è una sorta di attività con formativa alla sentenza del diciannove dicembre due mila venticinque del TAR nella vicenda Capranica e questo mi consente quindi di non astenermi e di esprimere il mio voto favorevole
Grazie richiesta intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole in
Contrari
Astenuti pratica approvata
All'unanimità
Presidente Tribunale sorveglianza Firenze consigliere bisogni
Grazie presidente in questo caso la proposta è unica perché unico è il candidato che residua all'esito della scadenza dei termini per le revoche il collega che rimane che viene proposto la commissione il collega Fabio Giampi Lippi del DM due mila quattro di Quinta ovazioni professionalità il collega da vent'anni operato nell'ambito della Manzoni sorveglianza il passa da atto di una quantità di competenze di specifiche
Tecniche anche con riferimento a incarichi di collaborazione nella gestione dell'ufficio di sorveglianza di Spoleto dove ha svolto per la gran parte della sua carriera la sua attività che danno conto di una sicura capacità di coordinamento e di direzione dell'ufficio
Deve essere rilevato che il collega anche competenza al punto di vista internazionale avendo partecipato ad alcuni progetti di chi cooperazione internazionale in particolare con l'America latina de quindi per la commissione un candidato assolutamente idoneo a ricoprire il ruolo per il quale viene proposto ribadisco che si tratta di un'unica candidatura
Grazie sua richiesta intervento
Nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità semidirettivo procuratore aggiunto tribunale Firenze consigliere Miele
Grazie si tratta della proposta all'unanimità licenza parlamentare Commissione in favore della dottoressa Laura Canovai
Per il posto di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Firenze magistrato uscente dottor Mazzotta
Mancanza del dieci aprile due mila ventiquattro per questo passo hanno presentato domanda i dottori Berlucchi Arcuri Canovai De Gregorio siti boccia Cerreti Nastasi Villani amendolea Iannone
Preliminarmente il dottor Berlucchi non è che si rileva che non è legittimato ai sensi dell'articolo centonovantaquattro ordinamento giudiziario non avendo maturato il termine superato il termine quadriennale dall'ultimo trasferimento
Poiché i dottori Cerreti Nastasi Villani e non è hanno revocato la domanda il dottor Arcuri è stato nelle more destinata alle attuali funzioni
Dunque residuano soltanto i profili dei del del dottoressa Laura Canovai ossia della proposta che non è stata nominata con di MD l'undici aprile novantacinque ho svolto prima le funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro podio seduto procuratore presso il tribunale di Pisacco oggi sostituto procuratore presso il Tribunale di Prato
Il dottor De Gregorio nominato Condi è meglio il trenta maggio novantasei e ha svolto le funzioni di giudice a Caltanissetta e podi sostituto procuratore a Firenze il dottor Sidi nominato con DM ventiquattro bilingue novantasette
Che ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale la pretura di Macerata e poi presso il tribunale di Macerata e dal due mila otto il sostituto procuratore a Viterbo il dottor bocciato
Nominato compierne venti quattro febbraio novantasette che ha svolto le funzioni di sostituto procuratore a Marsala e poi a Pistoia
Infine il dottore Amendola nominato con di M. diciannove dieci zero quattro
Dov'è che ha svolto le funzioni prima di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina e attualmente è il sostituto a Milano per quanto riguarda i profili professionali
E oscuro
Dei candidati rimando alle motivazioni depositate e vado direttamente alle ragioni che hanno ritenuto all'unanimità in quinta Commissione a ritenere prevalente la dottori staccano dai ovviamente siamo in presenza di profili tutti quanti di ottimo rivive di Vello
Ma l'esame degli indicatori previsti al testo unico restituisce l'indubbia prevalenza della candidata proposta innanzitutto con riferimento alla lettera alle fonti di conoscenza attestano per tutti i candidati ottimi risultati quantitativi
E qualitativi quindi non emergono significative criticità alla positiva valutazione delle esperienze degli aspiranti
Tanto premesso l'esperienza requirente la dottoressa Canovai pari a ventiquattro anni otto mesi e quindici giorni della NATO ed esperienze dottor De Gregorio ventun'anni e tre mesi si di venticinque anni e cinque mesi boccia venticinque
Anni e un mese sedici giorni sussiste una differenza
Inferiore tra queste esperienze asse anni quindi priva di qualsiasi valenza selettiva
Pure diciamo c'è una differenza superiore al sistemi assai rinasco seguenti della canoa addirittura Amendola comunque risulta raggiunta la soglia dei dodici anni
Imposta dall'alto vincolo quindi dell'indicatore principale tutti i candidati superano indicatore principale con alcun effetto selettivo l'indicatore della lettera b non è pertinente e nessuno dei candidati un all'indicatori di cui alla lettera c non avendo svolto in pregresse esperienze
Direttive o semidirettive nelle stesse fu più nulla ci sono strutture a concorso l'indicatore delle tre D non è pertinente residua dunque l'esame la dinamica dell'indicatore di quella lettera e dove emerge netta la prevalenza della dottoressa Canova ai in ragione dei problemi incarichi di coordinamento che si rinvengono nel curriculum della stilista ieri infatti essa e la presso la procura di Paola Prato è stata coordinatrice della rispecializzazione delitti contro l'Appia dal due mila sedici al due mila diciannove
Dal due mila diciassette a settembre due mila ventiquattro è stato inoltre coordinatrice dell'aria specializzata per i diritti contro le fasce deboli
E poi quindi risulta attività di coordinamento di gruppi di lavoro anche in contemporanea ininterrottamente dal marzo due mila sedici a settembre due mila ventiquattro cioè per otto anni estremisti i cui otto anni e un mese
Con riferimento all'attuale vacanza nel due mila diciotto è stato inoltre nominata coordinatrice dell'ufficio di collaborazione del procuratore istituito con decreto legislativo del due mila diciassette numero centosedici con il compito di vigilare sull'attività di quindici viceprocuratori onorari un servizio fissando l'intesa col procuratore le direttive di carattere generale dunque nella comparazione con la dottoressa Canovai sono in primo luogo del tutto recessivi profili dei dottori De Gregori Silvia Mendola che non vantano esperienze analoghe risulta parimenti recessivo il dottor boccia pure essendo egli titolare d'incarico di coordinamento
è stato coordinamento del gruppo specialistico dei relativamente ai reati in materia economica per un'Periodo più ristretto rispetto all'esperienza di coordinamento vantato dalla Carnovali
Per il resto mi rimando alla delibera evidenziando che la candidata proposta ha svolto anche le funzioni di procuratore F & F
Uno esperienza che pure essendo infrannuale rileva comunque ai sensi della lettera G del testo unico tanto premesso si propone la nomina al procuratore aggiunto presso il Tribunale di Firenze della dottoressa Calò
Magistrato di Jackie una valutazione attualmente sostituto procuratore
Presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato premia conferimento delle funzioni semidirettive seguenti di primo grado
Grazie
Enzo nessuna procediamo con il voto favorevole
Contrari
Astenuti
In pratica approvato all'unanimità
Se mi ridere semidirettivo presidente sezione tribunali Teramo consigliere bisogni grazie presidente anche in questo caso la procedura soltanto un aspirante il dottor Giuseppe Marchegiani del DM ottantasette quindi settima valutazione di professionalità il passo del collega marchigiani ieri restituisce un profilo di un collega in occupato prima con funzioni promiscue poi con funzioni di giudice del lavoro poi con funzioni nuovamente promiscue ancora con funzioni civili
Tutti i pareri sono positivi danno atto di una capacità di organizzare il proprio lavoro e di elevata capacità di smaltimento dell'arretrato non vi è alcuna ragione quindi per non proporre il collega che l'unico ripeto Ravel proposto domanda per l'incarico semidirettivo fra in questione
Grazie cifra richiesta intervento nessuna procediamo col voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Pratiche di settima
Revoca della delibera plenaria del ventiquattro settembre conquistato risposta l'applicazione della dottoressa Kamo Decca poco
Chi la può trattare di settimana
Consigliere Fontana prego
è stata
Delibera per oggetto l'applicazione dottoressa Camus Zecca
Al Tribunale di Torre Annunziata lardo resta comunque ecco il consigliere della Corte d'appello di Bari
Era stata suo tempo in de in con delibera del ventiquattro venticinque venticinque disposta l'applicazione
In relazione alla pendenza di numero all'epoca bar i processi penali in fase di avanzata transazione processi che erano assegnati a un collegio che era preceduto fino fino a poco prima e
Del trasferimento dalla dottoressa Camus Decca
Il
è stata segnalato da parte della dottoressa Camon venti campi che questi processi erano stati in buona parte nelle more
Dell'applicazione definiti
Che i processi
Rimasti o non erano più
Non al alcuni non erano da considerarsi di in questa Stasov tanto di istruttoria e in particolare il centoventicinque numero venti ventitré e che per altri process invece gli competenza la DDA poteva trovare applicazione l'articolo centonovanta bis e quindi la rinnovazione devianti
Vi è stata al sul punto un'interlocuzione con la presidente del tribunale di Torre Annunziata la commissione arrivata alla conclusione
E la fondatezza di quanto prospettato dalla dottoressa Kamo Decca e di conseguenza cosa tenuto conto che per l'appunto la gran parte dei processi che per il quale era stata disposta l'applicazione sono stati nelle more
E definitiva
Si proponeva di di di revocare la delibera di applica sulla dottoressa
Kamo Decca per la definizione dei processi ottocentosettanta ventiquattro mila trecentonovantasei venti ventidue e centoventicinque venti ventitré
Ove nel frattempo non siano stati nelle more dell'iter dell'esame questa richiesta definiti
Grazie sono richieste di intervento
Allora

In fondo
Non
Beh corretto
Sì ma comunque nel frattempo non già definiti l'unica interpretazione Georgij caccia attribuisco un significato che nel senso che sarebbe cessi falsa la morte cioè di cui stiamo discutendo laddove fossero definiti sicuramente non sono definiti tutti perché in tal caso sondare temo luogo
Probabilmente è quasi la clausola di stile perché a noi non risulta che sono stati definiti ritengo che sarebbe stato tempestivamente segnalato va be
Richieste d'intervento
Nessuna fascino col voto favorevoli
Contrari
Astenuti
Pratica approvata all'unanimità
Proroga applicazione extradistrettuale dottoressa Damiani
Consigliere Fontana la dottoressa Damiani
Giudice del tributo alla sezione lavoro del Tribunale di Roma è applicata al tribunale di Bilbo Valencia
L'applicazione era stata disposta in ragione della grave scopertura che caratterizza il tribunale di vivo Valencia in termini generali il ventidue per cento ma con riferimento specifico
All'Area lavoro cinquanta per cento
E quindi si era ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione extradistrettuale posto che situazione persistente
E persisterà fino al trenta giugno quando è previsto l'arrivo di altri l'immissione in possesso di altri magistrati
E e visto che peraltro vi era disponibilità la proroga da parte della dottoressa Damiani si propone quindi la proroga dell'applicazione extradistrettuale autore sceglie Damiani
E al tribunale di Vibo Valentia per ulteriori sei mesi
Ci sono richieste di intervento
Nessuna possiamo col voto favorevole
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità Progetto organizzativo più quella Repubblica tribuna in Siena consigliere Fontana
Allora la Commissione settima proceduto all'esame del progetto relativo della procura e della Procura Repubblica al tribunale di Siena la commissione ha ritenuto che nel complesso
Il progetto negativo è conforme alla circolare a focalizzato alcuni rilievi critici al riguardo appunti che peraltro sono oggetto frequenti di rilievo come abbiamo già visto i cieli esame dei progetti educativi di numerose procure
Questi rilievi critici riguardano i criteri di coassegnazione e la possibilità di assegnazioni di singole o e di singoli procedimenti in deroga ai criteri generali in ragione della della genericità dei criteri previsti
La possibilità per il dirigente di procedere all'acqua assegnazione a se stesso anche qui in ragione
Della
Genericità di criteri previsti peraltro questa parte sui criteri
è a su in materia di quasi nazione è ampiamente sviluppata sul modo sul piano argomentativo in modo da render chiaro
Maggiormente chiaro rispetto alla fase iniziale quale sia la disciplina in materia di qua di qua signor sezioni
E quali siano gli spazi
Per l'acqua assegnazione nell'ambito dei criteri previsti dal progetto venga attivo e l'acqua assegnazione in deroga Aia criteri previsti dal Progetto organizzativo
Altro rilievo riguarda la disciplina sull'assenso e la disciplina sui visti che per ragioni di tempo non sto qui a illustrare in quanto un ricalca rilievi analoghi che abbiamo già visto
Con riferimento ad altri progetti organizzativi conseguentemente si propone l'approvazione
Del progetto organizzativo della Procura Repubblica di Sienna salvo che per quanto riguarda le sezioni Trebbi tre C quattro l e quattro M
Grazie richieste d'intervento
Scusate
Il
Nessuna
Procediamo con il voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Progetto organizzativo Procura Repubblica trova e Pordenone consigliere Fontana
Allora ricalcando del precedente schema illustrativo la la cui commissione ha proceduto all'esame del progetto relativo della Procura della Repubblica sempre sul Tribunale di Pordenone ha ritenuto un suo Complesso conforme
Alla
Circolare
Ha focalizzato alcuni punti critici con riferimento all'invito attorno alla quota di lavoro giudiziario del dirigente non essendo le illustrazioni dati adeguata per potere
Verificare il rispetto per la previsione del trenta per cento
Trattando trattandosi di uno ufficio medio piccolo
Sulla previsione attinente alla possibilità di assegnazione
Di procedimenti interpreterei generali
La e la disciplina in materia di cui di o assegnazione tra sostituti egli autoassegnato né qua signor azione da parte del procuratore anche in questo caso nella proposto si sviluppò un'ampia argomentazione che offre un quadro organico interpretativo organico de qual è a tuo il secondo la Commissione settima
La disciplina attuale sulla base della della circolare della materia dell'acqua assegnazione
Individuando i casi in cui lascio l'acqua si azione attuativa dei progetti organizzativi ecco e quali sono gli spazi di ostinazione
Al di fuori dell'ipotesi del progetto organi al di fuori del progetto organizzativo e prevede invece inoltre che laddove vi sia richiesta del magistrato interessato non vi siano limiti all'acqua assegnazione tra sostituti
Grazie richieste d'intervento
Nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvata all'unanimità
Unanimità Progetto organizzativo procuratore fine Grosseto consigliere Fontana anche per quanto riguarda il progetto organizzativo della Procura Repubblica di Grosseto la commissione ha ritenuto che nel suo complesso
Esso è conforme al alle previsioni della circolare ha focalizzato i rilievi critici
Sui criteri
Di assegnatomi procedimenti sull'acqua assegnazione tra suo sostituti e l'auto al signor forme qua signor forme con il procuratore e mi richiamo qui le considerazioni che ha appena svolto
Con riferimento al progetto che abbiamo appena su cui abbiamo pieno deliberato
Sul e indurli all'assegnazione degli singoli atti
In procedimenti che sono di cui è titolare del procuratore e riguardo alla disciplina dei visti trattandosi di rilievi uguali non sto qui anche per ragioni di tempo a illustrarli analiticamente
Ma
Ci sono richieste d'intervento nessuno procediamo col voto favorevole
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità
La Procura della Repubblica Tribunale di Agrigento
In questo caso SITRA tanti di una modifica di Canterbury Enduring fu la Procura della Repubblica de
Di Agrigento e a chi è in in particolare alla alle alla gestione dell'esito di un interpello disposto seguito della decima suoni di avvicinato dall'ufficio di sei magistrati in tirocinio il trasferimento altro scende di quattro magistrati
Al riguardo il Consiglio giudiziario di Palermo dato l'unanimità un paniere negativo
Formulando un rilievo che è assorbente rispetto ad altri di merito i darà deliberanti non non si evince esattamente quali siano i posti
Messi a concorso nei singoli gruppi di lavoro non sono fornite indicazione in rapporto ai posti né ai nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda ed è e alle eventuali comparazioni effettuate e non vi è stata risposta sul punto nonostante l'interlocuzione
Attivata dal Consiglio giudiziario oltre a questa rilievo che ritengo assorbe assorbente che non può che obiettivamente almeno una Lambro commissione ha generato forti perplessità
Vi è un ulteriore valutazione critica ingorghi al fatto che sono stati esclusi
Dalla dalla dalla possibile assegnazione magistrati
Con la prima valutazione di
Di professionalità ritenendo questa delimitazione del tutto incongrua rispetto a una valutazioni in concreto della sussistenza dei requisiti in termini capacità professionale
A essere inseriti in determinati gruppi di lavoro in ogni caso il motivo principale al di là di questo rilievo di merito e che viene una totale inadeguatezza della delibera sotto il profilo motivazionale de della del provvedimento del poco e del procuratore di Agrigento e di conseguenza la commissione propone la non approvazione
Grazie richieste d'intervento prego sia le scale
Grazie grazie presidente diverse occasioni questo Consiglio nel censurare provvedimenti organizzativi e dirigenti a in qualche modo criticata evidenziato come l'organo di prossimità ovvero il Consiglio giudiziario
Spesso questi provvedimenti venivano approvati all'unanimità e poi qui dal Consiglio venivano censurati
Nel caso di specie diciamo va evidenziato come il consiglio giudiziario in questo caso abbia svolto efficacemente quel ruolo di controllore di prossimità sulla legittimità dei provvedimenti organizzativi che vanno svolti dai dirigenti
Qui questo è un primo dato che mi premeva sottolineare un altro aspetto invece va sottolineato
è rivolta a questo Consiglio quindi hanno e stessi nel ballo fare una valutazione molto più attenta nella scelta dei dirigenti
Perché come ha evidenziato il relatore circa l'assoluta inadeguatezza del provvedimento organizzativo dovrebbe farci riflettere il fatto che questo dirigente è stato nominato da questo Consiglio quindi nella scelta del dirigente non sempre il fatto che esso un bravo magistrato di avere svolto uno ma
Percorso giurisdizionale a volte anche di rilievo non si tramuta automaticamente una capacità di dirigere di organizzare l'ufficio perché fare il dirigente e qualcosa di diverso rispetto a fare spesso il magistrato il Pubblico ministero
E in questo caso il procuratore alla Repubblica questo dovrebbe spingerci ad una più attenta riflessione lettura del percorso professionale del singolo magistrato quando è chiamato a svolgere il ruolo di dirigente di un ufficio grazie
Grazie altre che si intervento prego Consigliere bisogni si
Diciamo è anch'io credo che sia effettivamente utile il Consiglio giudiziario effettui questo lavoro di controllo
Dico sì da che spesso fetente viene effettuato certo sono un po'più perplesso sull'idea che il singolo provvedimento su un interpello ci possa consentire ridire anche un dirigente positivo o negativo rispetto le sue crociate organizzazione
Qui abbiamo più volte affrontato addirittura progetti organizzativi che il consiglio ha annullato che addirittura ha considerato non idoneo approvazione uno soltanto oggi
E credo che questo ovviamente vada valutato in una complessità di capacità relazionale del dirigente
Non credo che un singolo provvedimento organizzativo possa consentire a questo Consiglio di dire
Che quel specifico dirigente non è idoneo non foss'altro che la droga lui Gento sappiamo esattamente come funziona
Quali sono le condizioni in cui sta operando e finora nessun provvedimento negativo è stato adottato dal Consiglio con riferimento quell'organizzazione
Trovo quindi ingeneroso che con riferimento a uno specifico provvedimento organizzativo adottato da un collega che si trova in una procura notoriamente molto esposta e poco coperto dal punto di vista dei ruoli dei sostituti che vengono assegnati non foss'altro ad esempio che la comunità Commissione a se riuscite ad assegnare un aggiunto
Soltanto poche settimane fa dopo mesi e mesi di vacanza
Quindi io credo che effettivamente giusto essere particolarmente attenti ma anche giusto essere obiettivi rispetto a quello che il consiglio fa o non fa
E quello che i singoli dirigenti effettivamente fanno in condizioni molto complicate come quello appunto di Richard
Grazie richiesta altre richieste
Prego Consigliere basilico
Solo una considerazione di tutt'altro tenore
E evidente da tempo l'abbiamo già sottolineato come all'interno delle procure della Repubblica si stia configurando ormai un vero e proprio una vera e propria gerarchizzazione e di settori no ci sono settori che tendenzialmente vengono assegnati ai più giovani sostituti perché nessuno li vuole le fasce deboli e settori invece ne sono molto ambiti che vengono assegnati dopo una tra virgolette cous sono un particolarmente titolato quali le DDA o Hilaire e i reati economici
Io credo che il Consiglio superiore non è la prima volta fosse che ne discutiamo debba vigilare su questa tendenza perché una gerarchizzazione di di fatto quale si crea talvolta addirittura ci sono uffici di requirenti dove gli addetti alla DDA sono in edifici diversi da gli addetti ad altri settori
Una una la creazione di uno status di pubblici ministeri distinta che poi significa disponibilità di polizia giudiziaria che poi significa facilità d'interlocuzione col procuratore della Repubblica che poi significa facilita l'interlocuzione con il vertice forse l'ordine
Vada in qualche modo modi tornata sotto questo profilo mi sembra interessante ma vedremo se come procuratore di Agrigento vola motivare la la notazione relativa al fatto che alcuni sostituti in quanto titolari o non ancora titolare della prima valutazione professionalità non sono stati ritenuti meritevoli della partecipazione alla al concorso interno
Mi sembrerebbe cioè interessante capire quale valutazione abbia fatto il procuratore si è detto giustamente una valutazione andava fatto in concreto non sulla base soltanto alla mera anzianità ma questo aspetto potrebbe essere un aspetto molto interessato per fare interessante per fare emergere la di giudizio che i dirigenti degli uffici di procura di alcuni dirigenti ufficio con cui a danno dell'attitudine di un determinato sostituti in base all'anzianità a far parte o meno di un determinato dipartimento grazie
Qualcun altro vuole intervenire
Nessuno dobbiamo sospendere due minuti perché manca il numero legale
Ecco ci allora così ci siamo se vota anche il vice presidente a posto allora possiamo procedere con il voto favorevoli
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità comunque chiamiamo cortesemente d'accordo
Progetto organizzativo Procura Repubblica tribunale L'Aquila consigliere Forziati
Grazie Presidente anche cui come in un'altra occasione estremo odierno si tratta di uno Non approvazione progetto organizzativo le criticità
Emersi hanno indotto la Commissione a ritenere necessaria un'integrale levitazione lo stesso innanzitutto perché il procedimento di formazione del progetto che è zero questione a alcuni vizi dal punto di vista procedurale appunto
Di non conformità con l'articolo dodici su vari aspetti su questo mi riporto alla delibera ma partiamo dalla preliminare intorno Guccione con i colleghi dell'ufficio all'assegnazione dei termini per alle osservazioni ed altri aspetti ripeto procedurali poi
Criticità emergono un Pontus ti i settori cruciali del Progetto organizzativo dall'individuazione della quota di lavoro del proprio dalla Repubblica in difetto di dati concreti sulle quali sulla base di quali poter verificare se effettivamente sia stato meno rispettato il limite del trenta per cento minimo di attività giudiziaria a cui il procuratore di pubblica deve concorrere
E poi agli altri aspetti che vanno dei gruppi di lavoro all'assegnazione alla coassegnazione sia tra pubblici ministeri sia con il procuratore della Repubblica
E alla disciplina dei visti alla disciplina della revoca evidenzio nel riportarmi a delibera per la specificità di ogni singolo aspetto che peraltro il progetto organizzazione redatto in conformità con il format previsto e quindi in relazione a tutte le voci che ho testé e elencato nel Progetto Case o appunto sono indicate voci del format diverso e da quelle di pertinenza o sui gruppi di lavoro evidenzio una crescita che abbiamo già visto in altri piccoli uffici abbiamo una assoluta sovrabbondanza di gruppi di lavoro abbiamo una procura in cui prestano servizio sei sostituti e sono costituiti sette gruppi di lavoro
Ci sono indicazioni generiche quanto alle corse in nazioni al principio di cose dico assegnazione la disciplina dei visti no è incompleta e si fa anche una certa confusione tra i presupposti per il visto quell'assenso e inoltre la revoca manca sia il procedimento per ricorre a tale procedura provvedimento sia l'indicazione dei casi sostanziale nei quali questo provento può essere adottato per tutte queste ragioni quindi la delibera della Commissione unanime nel senso di non approvare il progetto organizzativo con invito dunque al dirigente lui
A farlo nuovamente a formula nuovamente in conformità con i rilievi che abbiamo evidenziato grazie
Bene richieste d'intervento
Nessuna
Sono uscite le
Siamo al limite bene possiamo procedere con il voto favorevole
Contrari astenuti
Pratica approvata all'unanimità applicazione
Extra distrettuale della procura generale alla procura generale presso la Corte d'Appello Campobasso della dottoressa Maria Chiara
Minerva c'è un emendamento presentato su questa spinta
Qual è allora li tratterei tutto insieme l'emendamento riguarda la soppressione di una parola in quanto il procuratore generale era vacante adesso non posto non lo è più
E allora il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Campobasso Straße messo la richiesta di applicazione extradistrettuale di un magistrato presso la procura generale
Appunto presso la Corte d'Appello di Campobasso è stato pubblicato un interpello per l'applicazione a tempo pieno per almeno sei mesi
Hanno dato disponibilità otto magistrati la percentuale di scopertura degli uffici requirenti del distretto di Campobasso e del venti per cento quindi superiore alla scopertura nazionale
Media nazionale che è del tredici virgola trentasette per cento quindi c'è questo requisito necessario per procedere all'applicazione extradistrettuale
Inoltre la procura generale di Campobasso attualmente scopertura del cinquanta per cento infatti vi è un solo sostituto sui due previsti in pianta organica
Le uniche due domande ammissibili in ragione della scopertura giuridica degli uffici di provenienza sono quelle dei dottori pompa minare della dottoressa Minerva infatti le altre provengono da magistrati che operano presso uffici con scoperture scoop superiore a quella media nazionale le scoperture Giordani che i flussi di lavoro e le pendenze pro-capite restituiscono l'indice di smaltimento sostanzialmente equivalente tra i due uffici che ex cioè pari allo zero virgola sessantacinque per cento per la procura di Pescara e lo zero virgola sessantadue per cento per la procura di Salerno da cui provengono i due magistrati che hanno fatto richiesta
La maggior ampiezza della pianta organica della procura di Salerno consente di meglio assorbire gli effetti della temporanea assenza di un magistrato quindi si propone di deliberare di disporre l'applicazione extradistrettuale la procura generale presso la Corte d'Appello di Campobasso della dottoressa Maria Chiara Minerva
A far tempo ponte aspetti che
A far po'dalla venti gennaio due mila e ventisei a tempo pieno per la durata di sei mesi
Grazie richiesta d'intervento nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari
Astenuti pratica approvata
All'unanimità
Progetto organizzativo Procura Repubblica tua Ascoli Piceno consigliere Ernesto Carbone grazie il rinvio alla delibera depositata e si propone di approvare il progetto organizzativo dalle
Della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno per il quadriennio ventisei ventinove
Adottato con decreto sei due mila e venticinque in data otto aprile due mila e venticinque d'eccezione disposizione contenute in delibera
Rispetto alle quali il dirigente dovrà modificare il progetto organizzativo in conformità a quanto stabilito dalla presente delibera procedendo essenze l'articolo dodici comma sedici della circolare procure
Grazie richiesta d'intervento
Nessuna possiamo col voto favorevoli
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità
La seconda parte di pratiche di settima tabelle di organizzazione a Collegno ventisei ventinove tribunali sorellanza e Salerno fossi Ernesto Carbone
Grazie rinvio alla delibera depositate si propone di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione per il quadriennio ventisei ventinove del tribunale di sorveglianza di Salerno
Con conseguente onere per il dirigente di modificare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dalla presente delibera la proposta tabellare la parte non approvata in modo conforme l'indicazione di cui ai punti tre F otto due a otto due birre sensi dell'articolo ventinove della circolare
Limitare il dirigente a compilare nata belli informatica dell'ufficio può aver visto l'articolo duecentosessantasette commi due e quattro circolare sia con riguardo al progetto tabellare per il quadriennio veti sei ventinove come rilevato al punto dieci g e si riferimento a disposizione che riterrà di lottare con le variazione tabellare conseguente la presente delibera
Bene richieste d'intervento nessuna procediamo col voto favorevoli
Contrari astenuti pratica approvato all'unanimità tabella di organizzazione tribunale dipesa ero sempre consigliere termoelettrica
Anche qui rinvia la corposa delibera si propone di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione per il quadriennio ventisei ventinove del tribunale di Pesaro
Prezzo è ad eccezione dei punti otto di nove C dieci due B undici a e con conseguente onere per il dirigente di modificarne teme di sessanta giorni dalla convocazione da presente libera
La proposta tabellare della parte non approvata in modo conforme alle indicazioni di cui primi tre punti otto di nove C dieci due bis
Grazie richiesta d'intervento fondatore nessuna procediamo col voto favorevole
Contrari
Astenuti
Pratica approvata all'unanimità
Tra Belardi organizzazione tribunale Caltanissetta considera sempre insieme Carbone
Anche qui l'invio alla corposa delibera depositata e si propone di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione per il quadriennio ventisei ventinove del Tribunale di Caltanissetta
Ad eccezione del punti tre i otto a nove C undici
E con conseguente onere per il dirigente di modificare sempre teme di sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera la proposta tabellare la parte non approvata in modo conforme all'indicazione di cui predetti punti
Richieste d'intervento nessuno provi funzioniamo col voto favorevole Inc
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità radi chiede un attimo di attenzione perché dobbiamo votare la
Quindi diciamo revocare il voto sullo speciale di di inizio pomeriggio perché poi c'è il consigliere Fonsai Fontana avanzerà una richiesta di ritorno in Commissione di una pratica quindi
Procediamo con il voto per
Che riguarda lo speciale di favorevoli di revoca favorevoli alla revoca tutto lo speciale di dobbiamo l'abbiamo già fatto un'altra volta questa procedura contrari astenuti allora è revocato lungo un motivo sullo speciale di appunto prego consigliera contando la
La delibera specifica e la settantanove effettivi due mila venticinque riguarda il piano straordinario del Tribunale di Firenze essendo pervenuto nelle more un'integrazione
Da parte del Presidente del tribunale
Occorre un riesame da parte della Commissione e presumibilmente una diversa e più formulazione della delibera di conseguenza chiedo che la delibera settantanove effetti due mila venticinque relativo al Piano straordinario su Bari Firenze venga rimessa
In Commissione riterrà ritorno in Commissione su ritorno in commissione ci sono richieste d'intervento nessuno allora procediamo con il voto favorevole al ritorno in Commissione contrari
Astenuti la pratica torna in Commissione allora richiamato il rinvio all'ordine del giorno al binario della pratica
Richiesta della consigliera Benavoli della pratica cinquantacinque uno CD due mila venticinque i prima commissione se non erro dobbiamo votare lo speciale di per tutte le altre pratiche restanti favorevoli
Contrari
Astenuti pratiche approvate all'unanimità
Scusi
No no direi di trattazione in via ordinaria l'abbiamo disposto
No no no
L'ho l'ho detto espressa
Allora pratiche di sentina
Conferimento
Scusate di settanta volevo dire in settanta richiamo la pratica di quinta

Grazie presidente Emilio Vecchio presidente sezione traguardi Biella consigliere agli grazie presidente la proposta riguarda la posizione del dottor Andrea Carli già presidente di sezione del Tribunale di Biella
A seguito della revoca in autotutela del conferimento dell'incarico direttivo il Presidente del Tribunale di Treviso
In sede di revisione del potere l'incarico è stato attribuito ad altro magistrato con conseguente condizione di perdente posto dello stesso dottor Carli
Il posto si semidirettivo del Tribunale di Biella reso sì così vacante per affetto nel precedente conferimento poi revocato era stato pubblicato con bollettino sette mila duecentocinquantasei dell'undici aprile due mila e venticinque
Ma la relativa procedura non è stata definita
Il parere unanime dell'ufficio studi duecentosessantaquattro nel due mila e venticinque ha un orientamento cui
Aderiamo ammette la revoca della pubblicazione sino alla definizione della procedura con deliberata in aria
Tutto quanto premesso o delibera la riassegnazione
Del dottor Andrea Accardi magistrato ordinario che ha conseguito la sesti ma va la sesta valutazione di professionalità
Al Tribunale di Biella con le funzioni di presidente di sezione con salvezza degli affetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione delibera altresì la revoca del bando pubblicato con bollettino sette mila duecentocinquanta sei dell'undici aprile due mila e venticinque ma limitatamente al posto di presidente di sezione del Tribunale di Biella
Intervento messo scusate nessuna procediamo con il voto favorevoli
Contrari astenuti pratica approvato all'unanimità
Passi abbiamo trattato l'ultima pratica dichiaro chiuso di plenum grazie

