Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.
Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Mariafrancesca Abenavoli, Dario Scaletta, Pietro Gaeta (procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione), Roberto Fontana, Michele Forziati, Maurizio Carbone, Andrea Mirenda, Enrico Aimi, Genantonio Chiarelli, Daniela Bianchini, Marcello Basilico, Isabella Bertolini, Domenica Miele, Marco Bisogni, Ernesto Carbone.
La … registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 1 ora e 54 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Csm, Firenze, Giustizia, Magistratura.
