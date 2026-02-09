09 FEB 2026
Rassegna di Geopolitica. Bene ma non abbastanza. Wall Street oscilla tra nuovi record e crolli del Nasdaq

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"S&P 500 breaches 7,000 points for the first time, lifted by AI optimism" - Reuters - 28 gen 2026 --- "S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight" - Reuters - 29 gen 2026 --- " Stocks Tumble on AI Disruption Fears" - Nasdaq, com - 04 feb 2026 --- "Anthropic’s new AI tool sends shudders through software stocks" - CNN - 04 feb 2026 --- "AI impact unclear as US job cuts pile up" - Semafor, com - 06 feb 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Bene ma non abbastanza. Wall Street oscilla tra nuovi record e crolli del Nasdaq" di lunedì 9 febbraio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Banche, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia, Usa.

