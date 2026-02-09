CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"S&P 500 breaches 7,000 points for the first time, lifted by AI optimism" - Reuters - 28 gen 2026 --- "S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight" - Reuters - 29 gen 2026 --- " Stocks Tumble on AI Disruption Fears" - Nasdaq, com - 04 feb 2026 --- "Anthropic’s new AI tool sends shudders through software stocks" - CNN - 04 feb 2026 --- "AI impact unclear as US job cuts pile up" - Semafor, com - 06 feb 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Bene ma non abbastanza. Wall Street oscilla tra nuovi record e crolli del Nasdaq" di lunedì 9 febbraio 2026 , condotta … da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Banche, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
