Processo a Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti (Brigate Rosse) per il sequestro Gancia e la sparatoria di Arzello di Melazzo

PROCESSO | - Alessandria - 10:30 Durata: 1 ora 59 min
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo a Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti (Brigate Rosse) per il sequestro Gancia e la sparatoria di Arzello di Melazzo" che si è tenuta martedì 10 marzo 2026 a Alessandria.

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Brigate Rosse, Terrorismo.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora e 59 minuti.

  • Paolo Bargero

    Presidente della Corte d'Assise

    10:30 Durata: 1 min 52 sec

  • Esame del teste Domenico Palumbo

  • Domenico Palumbo

    testimone

    Francesco Romeo

    avvocato difesa

    10:32 Durata: 17 min 18 sec

  • Emilio Gatti

    Pubblico Ministero

    Domenico Palumbo

    testimone

    Sergio Favretto

    avvocato di Parte Civile

    Paolo Bargero

    Presidente della Corte d'Assise

    Nicola Brigida

    avvocato di Parte Civile

    10:49 Durata: 29 min 43 sec

  • Vainer Burani

    avvocato difesa Curcio

    Domenico Palumbo

    testimone

    Francesco Romeo

    avvocato difesa Moretti

    Davide Steccanella

    avvocato della difesa Azzolini

    11:19 Durata: 13 min 41 sec

  • Esame del teste Luigi Lasala

  • Paolo Bargero

    Presidente della Corte d'Assise

    Luigi Lasala

    testimone

    Francesco Romeo

    avvocato difesa Moretti

    Emilio Gatti

    Pubblico Ministero

    11:33 Durata: 12 min 43 sec

  • Nicola Brigida

    avvocato di Parte Civile

    Luigi Lasala

    testimone

    Francesco Romeo

    avvocato difesa Moretti

    Paolo Bargero

    Presidente della Corte d'Assise

    11:45 Durata: 25 min 59 sec

  • Pausa

    12:11 Durata: 1 ora 19 min

  • Paolo Bargero

    Presidente della Corte d'Assise

    Ordinanza e programmazione delle udienze Rinvio il 14 Aprile ore 10,15
    13:31 Durata: 17 min 50 sec
