Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo a Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti (Brigate Rosse) per il sequestro Gancia e la sparatoria di Arzello di Melazzo" che si è tenuta martedì 10 marzo 2026 a Alessandria.
Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Brigate Rosse, Terrorismo.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora e 59 minuti.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
