Rassegna stampa estera

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
Quel giorno gli ascoltatori di radio radicale martedì dieci marzo questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carr da questo oggi ci occuperemo soprattutto dalla guerra in Iran vi proporremo una serie di commenti se avremo tempo torneremo anche sull'intelligenza artificiale
Utilizzata in guerra e nella sorveglianza di massa dopo lo scontro tra il Pentagono e una delle principali società di intelligenza artificiale
Hanno troppi che ho prima però
Di dimezzare il corrispettivo per la convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
I giornalisti tecnici dipendenti di radio radicale lanciano dunque un appello a tutti gli ascoltatori
Non lasciate che questa voce unica dell'informazione libera in Italia sia spenta nell'indifferenza e nel silenzio
veniamo ai giornali internazionali all'Iran il Financial Times oggi pubblica un commento di Gideon Racman dal titolo
La strategia Venezuela di Trump ha fallito in Iran la nomina di mastaba Khamenei ha mandato all'aria la speranza del presidente americano di scegliere il nuovo leader dell'Iran scriverlo
Scriverà Hackman non il
Nome ufficiale della campagna militare americana in Iran in eh operazione furia epica
Il nome non ufficiale avrebbe dovuto essere cercansi disperatamente una del sì
Chiede il sì del sì Rodriguez la decisione di Donal Trump di andare in guerra in Iran è stata fortemente influenzata dal suo successo militare in Venezuela all'inizio di gennaio
Un presidente degli Stati Uniti che era arrivato il potere promettendo di porre fine alla guerra
E alle guerre
Si è chiaramente inebriato per ciò che ha definito una dimostrazione sbalorditiva efficace e potente di forza meditare
Tramper anche apertamente entusiasta dal della prospettiva di accedere al petrolio venezuelano
Poche settimane dopo gli Stati Uniti agendo di concerto con Israele si sono mossi per rovesciare il governo iraniano
Tram provvedeva ruolo che aveva avuto nella scelta di un nuovo leader per il Venezuela come un modello da applicare anche in Iran
Tanto è vero che ha dichiarato ad Acacio s'devo essere coinvolto nella nomina come con del sì del sì Rodriguez in Venezuela
Questa speranza è stata delusa almeno per ora dopo l'annuncio che il nuovo leader supremo iraniano sarà mastaba Khamenei cioè il figlio dell'ex leader a lì Khamenei
Assassinato all'inizio della guerra israeliani probabilmente cercheranno di uccidere anche il giovane Khamenei ma anche se dovessero gli riuscirci è già chiaro che la futura leadership iraniana
Difficilmente sarà decisa da Trump gli Stati Uniti
Erano Stati chiaramente in contatto con Rodriguez prima di lanciare l'operazione in Venezuela e di catturare il presidente Nicolas Maduro
Dato che Rodriguez era già vicepresidente insediamo ma come nuovo leader del paese è stato relativamente semplice
Per contro in Iran Washington non aveva un successore pronto per sostituire il vecchio Khamenei
La Casa Bianca finora mostrato scarso entusiasmo per le aspirazioni di leadership di resa Palalido figlio esiliato dell'ex Cia
In modo tragicomico Trump ha rivelato la maggior parte delle persone che avevamo in mente sono morte è certamente possibile che da qualche parte nei vertici del sistema iraniano ci sia un pragmatico disposto a ricoprire il ruolo di del sì Rodriguez in cambio della pace e magari di qualche vantaggio personale
Ma non c'è una strada Chiara affinché una persona del genere possa spodestare il nuovo leader supremo iraniano e poi mantenere il potere
Il fallimento nell'installare un leader filoamericano rende impossibile seguire il copione venezuelani Mirenna
Questa strategia è stata definita alterazione del regime invece che il cambio di regime da Jeremy Shapiro del consiglio dell'European Council on Foreign Relations
Una politica di alterazione del regime si concentra sull'installazione di un leader che eseguirà agli ordini degli Stati Uniti
Ma l'intervento non si ferma lì e non c'è un reale sforzo per cambiare il sistema politico sottostante
Questa strategia presta poca attenzione in realtà le aspirazioni delle forse il prodromo Croazia in Iran come prestato praticamente attenzione nulla le forze pro democrazia in Venezuela
Tuttavia a evidenti attrattive dal punto di vista di Trump l'alterazione del regime promette agli Stati Uniti un immediato ritorno geopolitico ed economico risparmiando l'America di coinvolgersi
Nel complicato compito della costruzione di una nazione finora la strategia di alterazione del regime ha funzionato bene per Trump in Venezuela quel paese è passato quasi letteralmente da un giorno all'altro
Dall'essere uno stretto alleato della Russia di Cina e Iran a diventare uno Stato cliente degli Stati Uniti
Da cabaret gonna segretario agli interni americano appena visitato il Venezuela con un gruppo di Managers con l'obiettivo di stringere accordi su Energia e minerali critici è stato ricevuto cordialmente danesi Rodriguez mentre suo ex-capo ma duro l'anno in cui c'è in una prigione americana
Per contro l'intervento militare americano in Iran si è drasticamente discostato dal modello venezuelano la cattura di Maduro
Era stata completata in poche ore l'attacco all'Iran va avanti da più di una settimana con Trump che parla di una campagna di quattro cinque settimane
E contempla perfino l'impiego di truppe di terra a differenza del Venezuela la guerra con l'Iran è rapidamente diventata regionale
Con più di una decina di Paesi colpiti da missili ho presi di mira nella prima settimana del conflitto
Trump voleva portare rapidamente la situazione sotto controllo trovando un leader grande accettabile per neve l'Iran quelle speranze ora sono svanite
Non è finita qui ricorda Racman le conseguenze economiche della guerra in Iran sono state immediate e drammatiche con il prezzo globale del petrolio che è schizzato alle stelle
A seguito della chiusura effettiva dello stretto di Hormuz un prolungato aumento dei prezzi della benzina è un crollo dei mercati azionari aumenterebbero gradualmente la pressione politica in Terna sul Trump con le elezioni di mid term alle porte e la coalizione manca di Trump sotto tensione il presidente potrebbe non tollerare a lungo un Carlo economico indotto dalla sua guerra contro l'Iran
Se Trump si troverà di fronte alla scelta tra un'ulteriore escalation o la ricerca di una rapida via d'uscita il suo temperamento i suoi interessi politici indicano che farà di tutto per ridurre le perdite
Questo potrebbe essere più facile per questo presidente che per tutti i suoi predecessori convenzionali
Trump ha una capacità quasi unica di dichiarare vittoria anche quando perde in modo chiaro si pensi solo alle elezioni presidenziali del due mila e venti ma dichiarare semplicemente vittorie in Iran e andarsene potrebbe non essere così semplice
Ci sono circa quaranta mila truppe americane nella regione oltre a basi militari assetti economici alleati vulnerabili Tramper riuscito iniziare questa guerra in un momento di sua scelta
Potrebbe non essere in grado di porvi fine alle stesse condizioni l'operazione furia epica rischia di trasformarsi in un epico fallimento così tra l'altro di Dior Racman sul Financial Times
Sulla figlia o di ieri
C'era un editoriale dal titolo L'arte della guerra al contrario con Trump nessuna sconfitta possibile
Donald Trump ha fornito in un disordine creativo tutte le giustificazioni possibili per la sua operazione contro i Mullah iraniani
Che minacciavano Israele e gli Stati Uniti che sostenevano il terrorismo che complottano per ottenere l'arma atomica nemmeno le sentinelle del diritto internazionale possono contraddirlo su questo
Ciò che si attende ancora leadership buongiorno di attacchi devastanti eh però la definizione dei suoi obiettivi
Il il problema e che Trump si sbaglia malgrado lasci
I suoi obiettivi
Aperti Trump a intrapreso una guerra come si avvia un negoziato
Non necessariamente per concluderla ma per vedere cosa new uscirà e raccogliere ciò che si può da trentacinque anni i presidenti si affidavano alla dottrina Pawel
Capo di stato maggiore di Desert Storm nel mille novecentonovantuno cioè l'uso della forza armata come ultima risorsa come con una superiorità militare schiacciante con la coalizione più ampia possibile e con obiettivi politici chiari sostenuti dall'opinione pubblica americana
Questi principi non hanno impedito l'America di impantanarsi in fiaschi come l'Afghanistan e l'Iraq
E forse per questo che Trump non se ne cura con lui l'arte della guerra non è così diversa dall'arte del fare affari
Nella sua strategia al contrario non ci sono ultimatum né coalizioni né truppe di invasione né una via d'uscita ideale
L'attacco avviene a sorpresa nel bel mezzo delle discussioni può fermarsi altrettanto improvvisamente quando lo deciderà lui
Nemmeno la legge del negozio di porcellane cioè ciò che rompi ti appartiene ma lo paghi
Tocca Trump
Che in sostanza dice agli iraniani arrangiatevi con ciò che resta del regime indebolito
Oltre alle sue richieste marziali di capitolazione totale di avere voce in capitolo nella scelta del successore di Khamenei
Nulla impedirebbe a Trump di venire a patti con il sistema che ha cercato di eliminare del resto l'ho già fatto in Venezuela
Nel suo modo di fare la guerra non esiste una sconfitta possibile e poca importa se per il potere dei Mullah il semplice fatto di sopravvivere sarebbe una vittoria così tra l'altro lo figlia o sulla strategia
Molto Contestabile del presidente americano LeMond invece oggi dedica il suo editoriale non a Trump ma Israele che accompagnato Trump se non ha spinto Trump in questa guerra
Israele e la guerra come unico orizzonte scrive le Monde
Dal ventotto febbraio Benjamin Netanyahu spera di portare a termine il suo progetto per di rimodellare il Medioriente attraverso la guerra l'attacco massiccio contro l'Iran
E condotto certo insieme agli Stati Uniti ma lo Stato ebraico si aspetta di essere il principale beneficiario perché intende spezzare una volta per tutte il suo principale nemico la Repubblica islamica e consolidare la propria egemonia sull'intera regione il premier israeliano non viene meno a nessuna delle sue promesse elettorale a differenza di Trump quando bombardata eran al contrario per lui questo è un obiettivo che persegue da decenni questo attacco brutale viene condotto in spregio al diritto internazionale e dà luogo a crimini di guerra qualunque sia l'odio legittime mente suscitato da un regime iraniano che semina disordini regionali e un prima il pro io prima del proprio popolo
Il patto della guerra già globale più dure va più graverà sui paesi che non hanno nulla a che fare con questo conflitto
La facilità con cui l'esercito israeliano gradualmente preso il controllo dello spazio aereo iraniano nel corso di tre ondate di scontri successivi da aprile due mila e ventiquattro fino al ventotto febbraio
Ha messo in evidenza le debolezze della Repubblica islamica e ricorda che quest'ultima a esteso la sua influenza sul Medioriente approfittando soprattutto di opportunità
Come l'allontanamento da parte di Israele dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina dal Libano nel mille novecentottantadue o lo smantellamento del regime iracheno da parte degli Stati Uniti
Nel due mila e tre questa schiacciante superiorità dell'esercito israeliano e di quello della prima potenza militare al mondo cioè gli Stati Uniti lascia pochi dubbi sull'esito del conflitto
Il regime iraniano finirà per essere sconfitto militarmente ma a quale prezzo per la regione e con quali risultati
Questa guerra arriva dopo che migliaia di tonnellate di bombe sono già state sganciate da Israele su Gaza sul Libano sulla Siria dopo i massacri del sette ottobre due mila e ventitré perpetrati da marzo
La pace invece resta più illusoria che mai nella narrazione israeliana
Tutte le guerre vengono presentate come esistenziali nei fatti lo sono sempre meno per lo Stato ebraico e sempre di più per la sua periferia perché l'egemonia che Israele intende instaurare da più di due anni non riconosce
Diritti
A nessuno salvo Israele
E nessun dovere per Israele solo per gli altri
Le guerre di Israele si accompagnano a stragi rovina con la prospettiva di frammentare indebolire tutto ciò che può esserlo gasati ne è stata e ne resta al banco di prova così come la Cisgiordania occupata ora bersaglio
Di un terrore imposto dai coloni israeliani con la complicità dell'esercito la regola però vale anche per il Libano e per la Siria
Bombardata massicciamente fin dal rovesciamento di Bashar al-Assad
In questa pax ebraica
Che non è pace ancor meno giustizia secondo le Monde un cessate il fuoco non è che la continuazione della guerra sotto un'altra forma e ogni occasione viene sfruttata per aumentare il controllo israeliano sui territori
A suo esclusivo beneficio
In totale impunità e con il sostegno attivo di Washington
Questa incapacità o questa mancanza di volontà dello Stato ebraico di fare in modo che le sue vittorie militari si accompagnino a dei veri giorni dopo politici e diplomatici
Pesa sul conflitto imposto all'Iran
Perché fate la guerra l'unico Orizzonte così tra l'altro le Monde nel suo editoriale di oggi uno dei primi
Dedicati in qualche modo al ruolo di Israele in questa guerra però oggi ci fermiamo da David Carretta una buona giornata con Radio Radicale
