Il caso Bartolozzi: intervista a Francesca Scopelliti

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle ore 12:45.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
giornalista e politica, già parlamentare
Radio radicale siamo con una la senatrice Francesca Scopelliti sarà senatrice della Lista Pannella per parlare con lei del referendum sulla separazione delle carriere ieri ha visto due fatti importanti in questo video di tredici minuti della Meloni
Anche questa polemica innescata un dibattito al quale ha partecipato
Giusi Bartolozzi non so se se potete se dovessi sintetizzare lei all'impressione di un passo avanti con il video della Meloni e passi indietro con questa polemica oppure no siamo abbiamo fatto un passo e mezzo in avanti se dovesse fare un bilancio
E il bilancio delle ormai la giornata la giornata il ma io il gettito dipende dalla stampa e da quale televisione a alla questione è chiaro che per alcuni vale il il messaggio della Minogue chiede insetti debbo dire è stata in tredici minuti chiara con poche parole va spiegato molto bene quella che la riforma nella sua e senza nel suo nell'ambito della magistratura il progresso bellissima Ryan ma lei è anche una grande comunicatrice lei ha davvero un empatia quando parla per cui mi è piaciuta adulto ma anche perché ripeto è stata proprio sintetica ma
Esaustiva invece per l'altra questione della capo di gabinetto del ministro Nordio non so io ho sentito chi era in collegamento dare il voto e mi ha detto che l'hanno davvero
C'è stata un'imboscata praticamente più nulla facevano alla la Bartolozzi nulla faceva non parlare la interrompevano quindi probabilmente lei al certo punto accelerazione del mezzo esasperata e mezza e poi ha perso la pazienza perché è una donna di carattere però la cosa che io mi domando è
Forse grave quello che lei ha detto soprattutto per il ruolo che riveste ma era anche grave proprio per il ruolo che riveste quanto disse Nicola Gratteri e a proposito di Kim votassi tributario
Perché oggi con l'avviso colla Bartolozzi fanno titoloni in prima pagina del giornale chiedendo le dimissioni insomma lo Stato solito teatrino politico e invece quando Gratteri ha diviso il Paese tra buoni e cattivi inventandosi uno Stato etico che per fortuna non l'abbiamo nessuno ha detto nulla
No ma c'è c'è stata la polemica anche quando ha detto che ormai non c'è stata io mi ricordo un giorno erano io intervistato diversità si erano molto arrabbiati ma giustamente perché una generalizzazione
è sempre sbagliata sia da una parte che dall'altra io avrei chiesto le dimissioni
Da procuratore capo
è una incarico importante e come dire di grande responsabilità forse più del capo di gabinetto lo stato c'erano e non c'è stata questa levata di scudi forse perché e il fatto quotidiano poi riesce a a plasmare tutto è a a a zittire o esaltare secondo le convenienze l'ordine ha detto che la
Bartolucci deve restare al suo posto giusto certo dietro assolutamente sì
Sono tali se no facciamo due pesi e due misure allora o impariamo tutti come nella Prima Repubblica a usare dei toni di correttezza istituzionale però dobbiamo fare tutti
Ha l'impressione che le parole di Mattarella siano o non siano state ascoltate perché le polemiche cioè c'è stato qualche giorno di tranquillità poi dopo come succede spesso
Dopo la calma è ritornata per la la tempesta sia per il messaggio della Meloni le cui polemiche sono ci sono secondo me giustificate però c'è stata anche quest'altra
è nata nell'assalto viene
A dire quello che ha detto nella sede appropriata che era proprio del CSM
Non so se è stato recepito certa che la campagna
Referendaria continua ad avere da parte dell'ONU una strumentalizzazione non solo politica ma nel merito dove ancora oggi nei confronti che ci sono nessuno sa dire
Dove nella legge scritto quello che loro rimproverano e cioè la sottomissione nella magistratura potere politico quindi è chiaro che continua a esserci una strumentalizzazione del testo per spaventare i cittadini io invece sento quelli del dibattito del sì che entrano nel merito perché non hanno altre cose se non difendere la legge per quello che riporta
Pensa che i due schieramenti siano
Allora io stamattina la partita aperta come i sondaggi adesso non si possono più fare ai semmai non si possono più fare entrare io stamani ho fatto
No un fatto una compreso un taxi arrivata in stazione e parlavamo di questa cosa e lei mi ha detto guardi noi tassisti
Camilleri sondaggisti perché i nostri però sempre sì previsioni esili Andena non sempre e io le dico che vince
I tassisti i tassisti
Ok perché e quindi ho detto guardi mi rincuora perché mi fa piacere che non lo dice perché Sacchi sale in macchina sentiamo varie trasmissioni radiofoniche poi parliamo con la gente sale è secondo lui le ha detto che il dio razzista
Vince il sì va bene
Vediamo se avranno ragione i tassisti comunque grazie grazie per le sue valutazioni come sempre a Francesca Scopelliti ha è una come sanno tutti una sostenitrice del del sì al referendum sulla separazione delle carriere
