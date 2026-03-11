11 MAR 2026
dibattiti

War Room - Se l'Iran allunga la guerra

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 44 min 8 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
Mentre Trump pare dichiarare vittoria e ritirarsi, Teheran intensifica la controffensiva.

Enrico Cisnetto ne discute con Gregory Alegi, Storico e Docente di Storia e politica degli Stati Uniti Università Luiss, Vincenzo Camporini, Generale, già Capo di Stato maggiore Aeronautica Militare e della Difesa, Responsabile sicurezza e difesa di Azione e Guido Olimpio, Giornalista Corriere della Sera.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Se l'Iran allunga la guerra", registrato a Youtube mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Gregory Alegi (storico e Docente di Storia e politica degli Stati Uniti Università Luiss), Vincenzo Camporini (generale, già Capo di Stato maggiore Aeronautica Militare e della Difesa), Guido Olimpio (giornalista de "Il Corriere della Sera").

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Iran.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Buona sera bentornati amo Roma
Stati Uniti e Israele possono vincere la guerra in Iran
La domanda sembra quasi irriverente considerata la potenza di fuoco militare americana e la sofisticazione tecnologica israeliana ma invece appare doverosa considerato che siamo giunti al dodicesimo giorno di bombardamenti che Teheran non sembra dare segni di cedimento
Ne la sua capacità militare offensiva né il regime governa il Paese e proprio il salto nel tempo appare quindi decisivo in una rapporto inversamente proporzionale tra la durata del conflitto
E chance di vittoria risolvevano americane
Più dura la guerra più si complica la vita di tra e ne parliamo sarà per questo che il pari come si è affrettato a dichiarare vittoria parlando di conflitto quasi terminato salvo poi essere corretto dal premier israeliano persino dal suo ministro della Guerra sarà per le stesse ragioni che commentano l'estintore pubblicare per una exit strategies dal conflitto ma se i tempi si dilatano forse anche perché c'è stata una sottovalutazione dell'Arsenale eviterà separato
Più quasi esclusivamente le capacità difensive dell'Iran trascurando quelle offensive infatti la controffensiva avuto una ora ampio raggio di azione con attacchi a Israele alle basi USA nei Paesi del Golfo quella britannica a Cipro oltreché alla mobilitazione di Hezbollah in Libano e la chiusura dello stretto di Hormuz che gli iraniani vogliono riempire di mille tanto che tre navi sono state squarciate nelle ultime ore facendo dire alterate il petrolio
Andrà a duecento dollari al barile
Il dato impressionante riguarda li intercettori che Stati Uniti e Israele hanno utilizzato sin qui a difesa dei rispettivi spazia né di quelli degli alleati un numero che è già superiore rispetto al totale degli incerti intercettori usati dall'Ucraina in quattro anni di guerra contro la Russia
Secondo i Pasdaran quaranta per cento dei loro lanci è stato scagliato contro Israele il resto verso le basi americane gli Emirati hanno subito uno mila trecento attacchi più del doppio di quelli destinati a Israele seguono poi coerente
Nelle altre monarchie del Golfo
Sta aumentando anche l'utilizzo i ragni hanno dei droni kamikaze circa due mila al giorno armi a basso costo
Perché era tra l'altro da tempo fornisce a Mosca che vengono usate anche da Israele Stati Uniti con l'obiettivo di risparmiare sui visi usati all'inizio del conflitto in cui gli Stati Uniti hanno bocciato
Cinque contro cinque miliardi e mezzo di dollari di munizioni solo nei primi due giorni prime vassalli del regime assume rilevanza Cipro con cui Teheran minaccia l'intera Unione europea la NATO ha intercettato sul suolo turco droni
Indiretti iraniani di reti Sully all'Isola e proprio Ankara che ne occupa stabilmente la zona settentrionale ha schierato
Sei caccia F sedici a protezione del proprio basi in cui ci sono quaranta mila soldati un dispiegamento militare che dà l'idea di come il regime degli Ayatollah
Si stia dimostrando un osso duro non paragonabile certamente all'elezione di maturo ma neanche a Iraq e Libia e afgani stare in cui nonostante lo sforzo bellico statunitense c'era stato a suo tempo prolungato non sia ottenuta nella pacificazione in quelle zone ONU completamente né soluzioni politiche che mi assicura sono la piena stabilità
E sembra francamente improbabile che questo possa verificarsi alterando veline
Ha radici molto più solide e il potere teocratico è organizzato in molteplici strutture politiche militari e religiose come dimostra in tempi brevi in cui è stato scelto
Voci tappa campane cioè il il successore del padre era lì optando per la continuità totale anzi per la continuità dinastica c'è poi il fronte economico della guerra leggi energia riassumibile così se Trump insisteva la guerra crono all'economia se non esistano crolla a terra
In questo volume ci domandiamo quindi fino a che punto l'Iran è in grado di allungare i tempi della guerra lo chiedo
Altra esperti che vi presento subito sono il professore Gregory leggi storico e docente di storia e politica degli Stati Uniti avversità LUISS Vincenzo Camporini generale Vincenzo Camporini già capo di stato maggiore dell'aeronautica militare della Difesa responsabile
Dei temi sicurezza della difesa per azione del partito guidato da Calenda e infine Guido Olimpio giornalista del Corriere della Sera Benvenuti a tutti tre Guido come isolante chiedendo di ho trovato otto avete efficace nella definizione dedicato in un po'articolo
Sul Corriere che ho letto sul Corriere contenuti la strategia che c'è dietro la non sconfitta di Teheran definibile o no sconfitta entra ma è erano sconfitta di questi dodici giorni o rischia di essere l'hanno sconfitto
Fra qualche mese
Diciamo che l'Iran fa quello che devo fare non deve perdere preparato non solo adesso ma in passato ricordiamo che le Forze armate italiane che sono doppie passa e forze armate ricordiamo sempre che sono due entità separate collaborano
Hanno sofferto che sostenuto prove rinvenute sin dal primo giorno della nascita del regime islamico questo è il primo dato secondo dato bluffando vertice come impone fanno però accettano giustamente non ricordarlo nell'introduzione dialogare allungare i tempi perché sanno benissimo gradito tanta anche se in modo volte confuso perché il rumore guardabile che non vuole impantanarsi anche perché il suo elettorato non glielo perdona quindi gli iraniani stanno facendo tutto quello che hanno promesso di fare longevo prima
Hanno promesso di bloccare Onlus e non importa se lo bloccano veramente
Passano poche linee passano alcune azioni per indurre le convegni vocazione a evitare mozione elusive anche ricordiamolo il Mar Rosso
Hanno detto che avrebbero condotto le compagnie di assicurazione pensa esatto impone detto Chicco avrebbero colpito le basi americane non ho fatto in maniera ampia sposò di nuovo e non importa se di fine anni
Analogamente si attenzione perché vedo che hanno colpito hanno colpito Casalromano anche colpito diciassette obiettivi primarie con mirata a raggiungere per fare un esempio come estrazioni di comunicazione
Hanno poi minacciato diciamo così un disabilitato e ce l'hanno fatta
Dussin andranno avanti per molto questo Jovanovic posso dire non lo so le guerre diciamo vanno esaminate momento per momento no quindi se la fotografia ad oggi a dodici giorni
Però è chiaro che i ragazzi che il regime a sulla sua come dire profonda capacità di sofferenza di andare avanti di genere dal resto abbiamo ucciso leader massimo che non era solida Massimo anche il singolo la rivoluzione islamica eppure sono sempre
Vincenzo Camporini aumento su sull'economista che si parla vi è una fase due da parte israelo americana della della guerra
Facendo intendere che c'è stato quasi uno non resta ancora del tutto efficace perché si è cambiato sedentario strategia in particolare
Se intenda ora di non non dico sprecare ma pieno usare
Troppi missili troppo incontra ecco strumenti contro i droni eccetera perché c'è un alto consumo di capacità militare dei dei due Paesi che hanno attaccato l'Iran
Condivide presto giudizio e e che se se è fondato Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa fase due
Prima di tutto credo che una constatazione ormai
In diffusa
In tutta l'opinione pubblica è che non sappiamo affatto che cosa volesse ottenere tratto da questo attacco
Non abbiamo un obiettivo politico da conseguire con l'uso dello strumento militare secondo i dettami di von Clausewitz
Possiamo immaginare di invece molto bene quello che è l'obiettivo di Netanyahu ci sta riuscendo anche se la cosa non è così immediata l'obiettivo di Netanyahu a mio avviso quello di a completare il
Dispositivo di sicurezza territoriale del Stato d'Israele diciamo la frontiera meridionale sicura con l'Egitto la frontiera con la Giordania va bene
Dopo quello che già si schieri alla frontiera siriana è sicuramente controllate le con le alture del Golan più quanto non su vecchia e nuova cunetta
La frontiera del Nord invece no la fonte no no perché lì però si è installato regolata tanti anni che costituisce costituire costituisce tuttora una minaccia sensibile per nonché la Galilea
Se l'operazione porta al potere in Libano dei governanti amici i rapporti che si stanno intessendo in queste ore in questi giorni mi sembra che vadano in quella direzione
A questo punto creiamo quello stato un cuscinetto Kay mi impedisce ai la un nuovo radicamento di esporrà o dico milizie similari nella zona del dove è installata UNIFIL quindi tra il Cairo e gli ha blu quindi lirico l'obiettivo di alla sicurezza di Israele viene conseguito ma gli americani che cosa volevo volevano tenerlo si sa e quindi Isaia difficile dire
Passiamo una fase due grotte che cosa fra del fatecelo sapere se c'era cosa vi interessa ossia o se o se lo sapete voi stessi
Credo che non sappiano neanche non ma gli esperti militari leggono che c'è un cambiamento dei di modalità negli attacchi israelo Americani c'è un cambiamento di strumenti dice c'è qualcosa di diverso rispetto ai primi giorni o o e fantasia questa cosa
Ma continuano a al martellamento aerei ora per questo martellamento aereo cambiano le munizioni anche perché come giustamente dicevi c'è un consumo eccessivo di munizioni e si tratta di oggetti soprattutto quelli guidati quelli intelligenti tra virgolette
Che
Richiedono tempo per la produzione non è che
In no Defense metti dentro la moneta salta fuori il la bomba no non funziona così cioè quindi io credo che e sta pianificando le operazioni abbia diciamo indirizzato un pochino
La condotta di queste operazioni proprio per evitare di consumare eccessivamente riserve preziose che per essere ricostruite avevano bisogno di tanto tempo stiamo parlando di settimane stiamo parlando di mesi se non di anni
Presa da leggi c'è chi sostiene
Io devo dire che mi mi viene Giarda dare loro ragione che sì è vero che figlio l'Iran gioca sui tempi lunghi anche anche Israele
Ah investa
La logica dei tempi lunghi non fosse altro perché chi comanda in una delle ha sempre avuto la necessità di mantenere acceso il fuoco della guerra per ragioni anche personali
Ma se così è mentre Trump mostra evidenti segni di voglia di chiuderla al più presto se si verifica una diversità di strategia tra i due che hanno attaccato insieme
Chi succede chi comanda tra i due
Ma la domanda in realtà io non credo che Israele abbia interesse ad andare avanti per le lunghe perché come diceva dico Camporini già impegnato su altri fronti ricordiamoci che un Paese che ha la popolazione della Lombardia di cui però due milioni sono arabi quindi
Un paese in cui forze armate sono sempre state suturate con un nocciolo duro abbastanza piccolo enormi numeri di riservisti da mobilitare
Però con le operazioni a Gaza in corso da quattro anni no da tre anni questo modello e sotto stress sotto sforzo anche quelli che concordano politicamente con Netanyahu avvertono questa fatica questo sforzo il secondo e che sicuramente il Paese delle grosse capacità tecnologiche non avere risorse infinite
Di ieri la notizia che gli Stati Uniti stanno trasferendo a Israele dei gay Sings quindi la forma delle bombe che poi gli israeliani riempiranno di contenuti questo è per dire che paradossalmente anche un'economia tecnologia avanzata spesso a nelle carenze proprio Ali quantitative la lega accennava appunto già Camporini non può andare avanti per sempre
Però l'obiettivo di Netanyahu tutto sommato di ridurre gli accreditare se vogliamo la forza di Teheran è comunque raggiunto in qualsiasi momento si interrompe raggiunto
Diverso è l'aspetto alla capacità dei grandi
Alimentare i suoi delegati sui prossimi nolente le tre h che fanno molto del lavoro sporco in maniera indire ma però tutto sommato la linea di Netanyahu il più facile quella di Trump è difficile perché primo la minaccia diretta gli Stati Uniti non si vede
E questo se fosse riuscito a fare un colpo di mano veloce come Combat
Puro
La cosa sarebbe stata in qualche modo digerita adesso ci sono sette morti otto feriti gravi centoquaranta feriti americani in questo va spiegato agli americani tant'è che si è visto Trump andare a una cerimonia di simpatico delle salme cosa che non mi fa malvolentieri cosa che lui fa malvolentieri a parte il fatto che diciamo che insomma frequentando un po'l'ambiente militare non si poteva vedere il presidente o il cappellino da baseball USA eccetera scimmiottare un saluto più dignitoso pensa a capo scoperto ma lasciamo perdere questo
Però questo la difficoltà
Il costo non credo che i circa sei miliardi di dollari di munizioni spesi c'era un problema economico come sarebbero altrove
Proprio sulla capacità Tampa detto il portare a uno virgola cinque trilioni di dollari il Budget della difesa e non sanno come spenderli perché non c'è la capacità industriale di spenderli in un anno
Quindi diciamo l'isteresi del sistema è il problema
Riprendere questa capacità soprattutto con i Patriots diciamo perché
Alla fine le altre munizioni solo dei chi ti guida che si montano spesso su ordini normali tutto sommato si può fare però quelli grossi che intercetta di missili balistici sono un problema strategico ultima considerazione
Netanyahu in fondo a una guerra Solana comma regionale
Su tutti i fronti ma una sola gli Stati Uniti comunque con buona pace degli sono azionisti manga su una potenza globale
Quindi la mancanza di munizioni non è applicata ha un solo fronte è chiaro che si può de alimentare un altro settore trasferire ma si scopre per esempio il Pacifico dove gli amici cinesi
Ogni giorno valutano la capacità statunitense di difendersi per dire ma che sia stamattina che ci riprendiamo Taiwan ognuno oleosi smette di fornire all'Europa di vendere all'Europa le armi che poderosa regala
All'Ucraina per dirne un'altra ipotesi no
Sì quindi voglio dire negli Stati Uniti in realtà sono nella solita trappola di voler essere potenza globale senza avere le capacità globali in più avendo alienato le simpatie degli alleati
Il miracolo che ha fatto mai del secondo me dopo la prima presidenza Bush era di aver ricompattato un po'il gruppo intorno agli Stati Uniti
Intorno alla guerra in Iraq mi sembra che abbiamo già visto parecchi dubbi ecco poi variamente coniugati e declinati però di fronte a questo attacco così poco spiegabile
L'alleanza scricchiola
Nel Olimpio
C'è chi dice che
Trump dovrebbe portare a casa almeno uno di queste tre ipotesi o fare un blitz sull'uranio ma qui viene dire che l'aveva già fatta secondo lui l'aveva già detto a suo tempo comunque
Questo è è uno dei punti oppure
Uccidere anche il nuovo
Leader supremo e e quindi in qualche modo intingere un ulteriore colpo al regime oppure con questa l'isola ricade dove c'è il termine del greggio sono sono obiettivi a fattibili di fattibili in tempi attivamente ristretti secondo tema
Allora voglio solo aggiungere provvedere dovrà solamente stamattina c'è la notizia che gli americani stanno spostando del materiale definisce dalla Sud Corea
Al teatro mediorientale
L'avrei capito se siamo pronti lo facciamo per solidarietà voi capite che la la sudcoreana il fronte un cliente Kim che quanto ammissibili missili nucleari capacità nucleare Hassini si debba arrivare negli Stati Uniti e quindici si trova si trova diciamo scoperta questo un dato importante credo che i nostri incontri spesso ricordano Corea e palese che in questa fase essa osservando con maggiore attenzione quello che sta accadendo ira ho visto i problemi che quelli allora il nucleare enucleare è un problema intanto bisogna capire
Dei dove il famoso uranio arricchito e gli esperti litigano americani c'è chi dice che quattrocento Kinder uranio arricchito necessari per fare le bombe diciamo in termini banale sarebbero sotto il le macerie qui si circonda Angelo tesi viene anni hanno portato via una quota e l'hanno nascosta
Nell'ultima disfare che sono troppo in profondità per essere colpiti quindi immaginiamo un'azione di comando sostiene mandare occupare poi esibito nata Schifani allora nazione Terranova guerra tenero controllarlo
Koch come nuove questa materia io non sono un tecnico riferisco quello corretto un'operazione un tra complessa da svolgere in territorio ostile in profondità ricordiamo e cattiva
Avverso dei soli per tanti motivi ma quando tentò di liberare gli ostaggi americani
E andò incontro un disastro nel deserto di Tamas perché una tempesta di sabbia per l'Aurelia ci fu una collisione gli aerei elicotteri che l'operazione infallibili operazione complessa logistica
Cambia e anche certo che non possono occupare sempre Carter pensò globale nel settantanove ma occupando di riconquistarla vuol dire che non ci deve essere una difesa dell'idea iraniana
Carmine e ha un senso se la conquisti sana non perché cambi e le diciamo interminabile
Più importante per l'esportazione di legge numero novanta per cento dell'iraniano esci da lì quindi tu occupi intanto degli arrivata e ricordiamo che il Golfo Persico umane molto stretto poco profondo e torno a dire iraniani
Da anni da decenni si preparano a a un invasore nel Golfo Persico durato settimane si per confrontare la reazione e la Marina americana
Ma possono creare punti darli e sanno benissimo che il più ci sono perdite et une cresce la voglia di guerra statunitense uccidere hanno eliminato Khamenei e questo risultato che esigono che Trump potrebbe usare boh vuole lo scalpo scusate l'espressione visibile fuori e cioè la e forse riuscì Salvador uccidere anche il figlio notizie di queste ore che è rimasto ferito
Ma a questo punto io credo che comunque il regime eludendo sin dall'inizio proprio sapendo che c'è una salvifica delle decapitazione sia da parte israeliana che in avanti americana
Attirato una ritengo che ieri un sistema vuol dire che comunque ma avanti e guardate che la capacità anche avuto di supera lo shopping eliminazione richiamerei e notevole il regime non almeno per quello che sappiamo dura dato segni di cedimento di sarà complice tiene duro quindi io credo che trovare una via d'uscita in questo momento per Trump sia complicato forse già reinventa ma ha fatto altre volte questo questo diciamo morendo
In questi
Camporini
è corretta la tesi di chi pensa che
Israeliani e americani hanno avuto ragione misura
Significativa delle capacità difensive
Del dell'Iran ma hanno sottovalutato le capacità offensive secondo quella modalità articolata per cui ci sono tanti centri di di azione offensiva che sono scollegati tra di loro ma che sono preparati ad agire il protocollo fumoso meccanismo mosaico e è corretta questa tesi secondo te dal punto di vista militare
Staccato Vincenzo
Al secondo me chiarificatore americani erano ben consapevoli della situazione
Qui non è consapevole certamente bianca
Il problema però è che purtroppo è anche assumerà conquistare il dominio dell'aria che è stato contestarlo poi anche essere estremamente capace nel ridurre la minaccia portata tra i sistemi missilistici e da questi oggetti che chiamiamo troni
Ma il problema è che un'operazione del genere
Se non metti famosi stivali sul terreno non ottiene il numero nessun risultato strategicamente significativo mettere i piedi sul Tirreno non è possibile non è possibile tecnicamente
Sarebbe una veramente un bagno di sangue intollerabile
Guardate le reazioni ci sono stati degli sette caduti figuriamoci se queste sette invece d'essere sempre fossero sette mila si è parlato della mobilitazione dei curdi attenzione perché anche qui colpiremo già mobilitati due volte per due volte poiché siamo volati al loro destino
Sì si muovono in contesti volo esclusivamente per il loro interesse
Che peraltro interessa erra in senso diametralmente opposta all'interesse
Quanto meno di uno dei membri dell'Alleanza atlantica perché si curdi iraniani riescono a conquistare una sorta di indipendenza occupare il territorio in modo tale da escludere una saponetta iraniana
La calamita nei confronti dei curdi turchi diventa estremamente appetibile
Non credo che a Erdogan questo possa fare piacere quindi anche questa opzione è un'opzione che rimane ottanta occupazione dell'isola come come è stato giustamente detto Dorint Gioè è un'altra opzione tecnicamente possibile ma scopo già
Il flusso di petrolio è azzerato con il blocco lo stretto di Hormuz perché lo store Beyoncé sostanzialmente bloccato anche se magari una nave dove riescono a passare
Ho sempre stretto stiam parlando di trentuno chilometri
Trentuno chilometri in cui ci sono le corsie di navigazione delle navi sono corsie larghe due miliardi che ciascuna in modo tale che non ci siano collisioni per cui
Al centro stiamo a sedici mila sedici chilometri
E allora sedici chilometri ludico con un bazooka o poco di più riesco a a fare danno una nave e è impedito di passare il discorso delle mine
Abbiamo distrutto sedici ventidue cacciarlo posamine iraniani penso ma le animelle posso portare anche col lo dico con un gommone ma poco di più
Leggi ribalta averne messe da una una dozzina per scoraggiare eventuali passaggi
Ma è chiaro che l'opzione è un'opzione suicida per l'Iran che basa la sua economia sull'esportazione del petrolio non basta il petrolio non non
Il consumatore ne soffrono e lo vediamo quando andiamo a fare rifornimento di benzina ma anche chi lo produce soffre e per l'Iran è una pensione vitale ma siamo al punto in cui muoia Sansone con tutti i filistei
La stagione del da cui io credo sia difficile uscirne
Senza una constatazione che il regime iraniano e solido articolato a un'architettura istituzionale raffinata e con una grandissima resilienza
L'unica cosa che fuoco diciamo costituire una vittoria da sbandierare appunto voglio costretti a cambiare il capo però poi il capo che aveva detto non è quello che ho scelto io
Od ho eliminato tutta la marina di tutta l'area nautica iraniana sì ma se non posso occupare il territorio e come se non è come se non avessi combinato nulla
Una una a stare senza via d'uscita senza riuscire se non l'accettazione del fatto che degli obiettivi politici
Immaginati non sono perseguibili
Una bella perché entrambe non lo dirà mai quindi è un bel è un bel rebus
Quello che ci sta proponendo è a leggi permanga un attimo anche lo sguardo
Il quale Bonnefoy tutto questo
A fondo un po'impressione il fatto che il presidente iraniano abbia fatto quella dichiarazione dicendo ci dispiacerebbe poi però sia continuato l'attività bellica c'era che cosa significa quel passaggio di un problema interno di di di diverse visioni si è sempre detto che il Presidente era un po'più moderato rispetto ad altri forniti dal regime
Le mie Orsoni direi che è abbastanza semplice
Questi Paesi del Golfo sono diciamo moderati tutto sommato io anti iraniane vogliono bisex chiuso al non solo per le esportazioni di petrolio ma per i loro tentativi di diversificare l'economia pensiamo non solo al turismo senso di quegli alberghi e compresi quelli che sono stati colpiti Veltroni ma il fatto di aver costruito questi grandi Alvaro portuali abbiamo avuto migliaia di concittadini bloccati all'estero non perché stesse la Dubai ma perché il loro volo di ritorno
Passava per uno degli Abba
Pertanto chi qualche anno addietro si discuteva addirittura se i paesi del Golfo avessero esagerato nella competizione fra di loro nel creare un eccesso di capacità di trasporto aereo per Paesi che sono molto piccolino
Quindi in questo senso dire sta mandando un messaggio guardate che stare con gli americani comporta un pezzo diventate un obiettivo anche voi chi ve lo fa fare
E in più c'è un obiettivo strategico che è di far saltare gli strumenti di questa diciamo normalizzazione dei rapporti l'obiettivo facile grosso gli accordi di Abramo già fatti saltare dal sette ottobre così secondo molte analisi europei in
E dire che venissero ampliate all'Arabia Saudita che quel tutta una serie di motivi non non può politicamente entrare finché è in corso la situazione a Gaza
Ma ci sono anche altri aspetti per esempio c'è la famosa ferrovia che in costruzione e che non a caso avrà un terminale a ai fa quindi i paesi del Golfo hanno già investito politicamente nei rapporti con Israele quando l'hanno scelto come terminale di Glazer infrastruttura che proprio fatta
Anche per superare le strettoie di Hormuz quindi è questo disegno che in qualche modo Teheran vuole disarticolare sì non lo stanno facendo attivamente prima
Però la guerra di dalla posizione di portarlo in primo piano di rinforzare alla sua strategia che è quella di egemonia regionale lo sappiamo quanto tramite la trovi Rossi ha detto che
Per esempio il sette ottobre Hamas avesse fosse stata formata dall'ira aveva la possibilità di intercettare rompere quel patto di Abramo ove
Si era fatto poco prima insomma esattamente in questo senso si può dire che
Arrangiati ad agire che lentamente diciamo sì sì Jalil prima Zancan poi accennava appunto a pause vizi dal rapporto tra la guerra come sul momento non come fine in sé e la politica che ha un obiettivo generale del divo c'è l'Iran è quello di far saltare questi accordi
E fino a lì nell'ordine e cose non si capisce gli Stati Uniti che ricostruiscono
O che tenta ricostruendo il quale interessante era creare situazioni di crisi che li rendono sempre più difficili cioè la tentazione del colpo di mano spettacolare che risolve tutto
Si porta dietro il fallimento invece di quella politica lenta sostanzialmente by partisan di costruzione di uno schieramento di Paesi arabi moderati
Che potrebbero anche trovare spogli con l'amore ma almeno un modus vivendi con Israele sembra un po'schizofrenico come atteggiamento
è una condanna del semplicismo rientra leggi
Ciò a cui ci condanna il semplicismo di Trump si Luís pensa sempre di uscire fuori due vice Olimpio con un gioco di prestigio con una conferenza stampa tende a vivere tutti questi elementi come spettacolino
Cioè ogni sua dichiarazione una puntata del suo Reality se il problema è che mentre gli sceneggiatori si divertono a creare momenti diversi per tenerci incollati agli schermi la realtà invece ben diversa e quindi che lui dica un giorno sta finendo un giorno dura quattro settimane un giorno abbiamo tenuto gli obiettivi un giorno vogliamo resa incondizionata onestamente dal punto di vista politico non mi sembra che indicati una strategia lungimirante un piano coerente tutte quelle cose che dal pianifica noleggiare Camporini penso conosce benissimo insomma che si fanno il piano vigile variabili ore applichi quello che succede
Però ci ha ripensato qui sembra che non c'abbiamo proprio pensato diciamo l'Orient nel secondo lei se dovesse fare una previsione piccola si potrebbe inventare per raccontare agli americani e al mondo di aver vinto anche se non è così
Ma anzi probabilmente come ha detto dopo la guerra dei dodici giorni abbiamo distrutto il potenziale italiano abbiamo messo in sicurezza con lo scenario dopodiché però riattaccato sei mesi dopo quindi quella bugia avrebbe
Gambe molto comune Operation tutte scritto Santamaria insomma
Guido Olimpio nella strategia dell'Iran c'è anche dei coinvolti l'Europa questa cosa di Cipro
Così il ricorso allora torniamo diciamo così decidono se da una parte può essere poteva sembrare a sorpresa in realtà nessuno va bene guardare le dichiarazioni della singola azienda due mila diciannove era ben chiaro vicino era un obiettivo certamente un modo di pensare sull'Europa li coinvolge in Europa Cipro per due motivi colpito cinque signor perché è un Paese dell'unione
Cina benefici proprio proprio nell'ultimo anno ventidue anni ha stretto rapporti difesa con Israele molto stretti
Una cosa poco così poco
Fuggita già Obama nel ciclo a un accordo triplice con Grecia e Israele si è parlato di una forza d'intervento rapida dei tre Paesi ma ancora più interessante ed è ovaie non lo sanno
Per molto tempo Israele sia addestrato ad operazioni quindi ma le operazioni anche in Iran
Usando Cipro e ciclostile quindi se come dire si è allineata perduta sei ragioni perché per i turchi aveva bisogno di supporti e quindi ha creato questo ieri iraniani cosa fanno citino rientra in qualche modo fanno capire secondo me in maniera anche tipicamente vetrina
Lo ricordiamo Cipro un ironico o con un missile ma non possiamo colpire anche col terrorismo questo è un aspetto che inquieta moltissimo gli europei perché gli ho nei hanno subito sin dai primi giorni dalla religione islamica
Attenta disattenta
E anche che ho fatto i governi occidentali ogniqualvolta c'è un problema con l'Iran
Hanno sprecato scusate l'espressione hanno ceduto e perché teneva ed erano gli attentati esso sancita di prima riuniti i soldati italiani bene i soldati italiani stufato con loro
Io vi sono delle attività purtroppo in questa fase so anche loro degli ostaggi lo sappiamo benissimo che i governi europei l'Italia e la Francia hanno avuto un rapporto particolare con ira anche per salvaguardare il contingente perché gli italiani potevano colpire lui colpendo i soldati unifica e questo è il sistema le che infatti risaliva faccio un caso vincono in casa di Cecilia sagomate
A noi abbiamo arrestato un trafficante un nuovo Veltroni iraniani da dove sale su un tema e loro il giorno dopo hanno preso Gigi De Santis è stato fatto
Per anni per anni rami e quindi che cosa voglio dire immessa quel piccolo dolore che probabilmente è stato lanciato dagli Hezbollah e non dagli iraniani
Un avvertimento bimbo milanese capolini ho letto dato qualche intervista in questi giorni sottolineato questo aspetto del di cui parlava verso Olimpio cioè che tra le tante cose di cui ci possiamo e ci dobbiamo preoccupare
Cioè una il terrorismo ma tu pensi a al al risveglio
Dice nulle dormienti già presente in Europa che possono in qualche modo ripetere storia che ci sono state in Europa negli anni passati è quello dato preoccupazione
Deve sempre arrivare il
Sì perché il regime di Teheran diciamo la sua vita nei nei sistemi della sua vita ha dimostrato di essere ampiamente a suo agio nell'organizzare reti terroristiche
L'ha fatto in modo assolutamente ristrutturato è scientifico quindi pensare che possano esistere delle cellule dormienti pronte a scattare non credo che sia qualche cosa di del fantascientifico
Ignorarlo sarebbe imprudente quindi chiave bisogna innalzare il livello della sorveglianza della del del controllo
E poi c'è il rischio dei famosi lupi solitari di coloro che animati in grado dal sacro fuoco intervengono direttamente e personalmente anche se non si fanno parte di una rete quindi inedito del terrorismo in una situazione come questa di così incandescente deve essere presa in considerazione secondo sbagliò
Prego posso dire una cosa interessante operativa negli ultimi due tre anni invece usare operativi i radicali hanno cominciato a fare comizi ossia a reclutare criminali comuni
Vengono fatti azioni anche piccole da parte di criminali comuni
Anche Ancelotti a trafficanti di droga per cui sono azioni molto sudore operazioni quasi ibride dove tu non puoi attribuire la responsabilità di dire aquilana ma il mandante dinanzi un caso che tutti si sono dimenticati l'attentato contro il fondatore il box partito spagnolo è stato fatto dalla c'è una squilibrati mezzi criminali sbandati ma chiaramente ispirati da decidere ecco dove la pericolosità maggiore
Devo dire che la tecnologia Putin si si è trasferita non solo i giovani a Liegi in conclusione se se c'è questo pericolo ci può essere una anche un pericolo di una riedizione delle Torri Gemelle negli Stati Uniti e se accadesse Dio non vuole ovviamente
Per tra perché cosa significherebbe
Ovviamente non si ripeteranno le torri gemelle ma si potrebbe ripetere Quartucci potrebbe essere qualche forma di attentato
Creativa no purtroppo abbiamo la tendenza umana proteggerci da ciò che è già avvenuto quindi dopo l'undici settembre abbiamo messo i controlli sugli aeroplani
Ma ad esempio ci son tante altre forme di trasporto che sono vulnerabili che continuano sostanzialmente come prima
Quindi la fantasia dei terroristi molto alta soprattutto perché hanno un vantaggio simmetrico qui abbiamo ha detto bene olimpiadi quella nuova forma ibrida ricordiamo la forma asimmetrica remare diceva già nel campo vini un morto americano ne vale dieci mila iraniani quindi un danno minimo creato agli americani o agli europei ha un'eco vastissima e mette in difficoltà e potrebbe diciamo spaccare le alleanze un colpo anche relativamente modesto
In Europa interessi americani o sul territorio americano avrebbe un ecco enorme e andrebbe a invalidare tutta la narrazione dei tram fare adesso con me dopo il disastro by then l'America più sicura l'America è più forte o come ama dire lui col suo linguaggio diciamo mafioso è rispettata è tenuta no ecco quindi basta poco per incrinare quella narrazione non ci dimentichiamo che per quanto eserciti il suo potere politico in maniera molto ampia il suo consenso popolare basso e la maggioranza è borderline alla congresso alla Camera mi sembra sia attualmente al cinque o sei rappresentanti di margine
E vengono tutti e quattrocentotrentacinque rieletti sotto rinnovati in novembre basta uno scostamento minimo in cinque o sei distretti critici poi realtà
Le valutazioni sono che i distretti contendibile sono fra i quindici e i venti
Però perderne cinque o quindici venti non è difficilissimo vuol dire perdermi un terzo alla fine
E quindi l'Effetto misurabile potrebbe esserci e allargando speculativa mentre la riflessione vorrebbe anche dire che i secondi due anni nell'ultimo mandato costituzionalmente previsto
Anzi costruzione del possibile sarebbero d'anatra zoppa perché perdendo una delle due Camere dovrebbe scendere a patti il Senato non è contendibile anche se dove c'è un successori democratici non lo riconquistano però basta bloccare l'altra Camera per avere una serie di cose tra le quali anche una richiesta di impeachment a questo punto senza possibilità senza speranza ricordiamoci che la Camera è il procuratore che accusa mentre il senatore il tribunale che giudica però trasformare cuocere a fuoco lento per un paio d'anni Trump
Con un procedimento che non andrà da nessuna parte però gli fa fare brutta figura continua potrebbe essere una strategia interessante io in quel caso Soleil temere il
Le le reazioni dei trampoli un attentato potrebbe in futuro di agire che è una buona il duomo di Locri allora share ecco le elezioni a insomma questo
Potrebbe essere oggetto spalla sicuramente oggetto di un di un altro lavoro paventato ringrazio loro ogni cui solisti oggi e Franco come a cercare di capire come butta questa vicende della guerra in Iraq che molto diverso da come si è avuta a rappresentare e io ricordo che domani no oggi oggi e mercoledì quindici vediamo con la domani scusa per Gustavo sbaglia giriamo ancora domani con un'altra puntata di Warhol grazie arrivederci futura sarà da tutto il

