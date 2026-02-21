21 FEB 2026
dibattiti

Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro (2ª giornata)

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 26 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Azione Cattolica Italiana, Istituto Vittorio Bachelet, Sapienza Università di Roma
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Nell'ambito del XLVI Convegno Bachelet, evento di apertura delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Bachelet, in programma il 20 e 21 febbraio.

Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro (2ª giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10:00.

L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Azione Cattolica, Bachelet, Cattolicesimo, Chiesa, Concilio Vaticano Ii, Costituzione, Cristianesimo, Cultura, Diritto, Intellettuali, Istituzioni, Magistratura, Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Buongiorno a tutti credo che possiamo
Accomodarci con
La
Va
Cioè con di senso agli stagisti
Buongiorno a tutti iniziamo questa seconda giornata di lavori del convegno bacile con cui quest'anno abbiamo ufficialmente aperto le celebrazioni del centenario dalla nascita di Vittorio con un sentimento di viva gratitudine per la giornata appena trascorsa nella quale ha ben a abbiamo avuto la gioia della presenza del Presidente della Repubblica che ha voluto condividere con noi
Questo momento per coltivare la memoria di un maestro luminoso
Che riprendo le parole che ci ha donato ieri il presidente ha sempre visto nel dialogo una preziosa fonte di arricchimento collettivo nonché uno strumento essenziale per la tutela del bene comune
E che con la sua vita e i suoi insegnamenti lo sappiamo bene
Ci ha dimostrato che non c'è ambito della nostra quotidianità che non possa e non debba essere da noi vivificato attraverso una robusta cultura costituzionale è un profondo radicamento in Cristo
Pilastri essenziali di quella mitezza dei forti che come ieri ricordavamo
è stata un tratto caratterizzante del modo d'essere e di Vittorio
La gratitudine che portiamo nel cuore per la prima giornata di convegno animata alle belle relazioni di Marta Margotti Rosi Bindi e Stefano Ceccanti così come dalle riflessioni che Giovanni Basso lei Emanuela Gitto e Alessio di Moccia hanno regalato sul rapporto tra vittorie i giovani e consapevolezza del dono grande Di Grazia che sta dietro questo momento
Se è vero che tutto è grazia
Non possiamo non riconoscere come manifestazione di grazia la preziosa Rita Di Vittorio
La forza e la salda fede la sua famiglia l'amore e la generosità di tutti coloro che negli anni hanno contribuito e contribuiscono a tenerne viva la memoria e a rendere vivi i suoi insegnamenti
A questo proposito consentitemi di dedicare un pensiero anche esso colmo di gratitudine a tutti coloro che si spengono e si sono spesi Nacci e nell'istituto per rendere possibili esperienze come questa
Dei nostri presidenti Giuseppe Matteo a tutti i componenti del Consiglio scientifico dall'infaticabile Michele Annalisa Vito tutti i componenti del comitato direttivo dell'istituto nonché a tutti coloro che prestano servizio in centro nazionale
Sono stati giorni veramente impegnativi
E questo bel convegno è il frutto di un impegno corale per cui
Prendiamo veramente grazie al Signore
Un pensiero che va un altro pensiero naturalmente va a tutti coloro che insieme a me si stanno spendendo per rendere l'anno del centenario del ricco di esperienze culturali e formativi
Innanzitutto le università oltre alla Sapienza all'Università di Trieste Università di Pavia Roma Lewis così come le altre realtà associative che sono attivate
The coinvolte nella complessa organizzazione centenario come ad esempio l'associazione Bachelard costituita presso il CSM di cui il professor Balduzzi è presidente
Dopo questo spazio di ringraziamenti consentitemi
Di presentarvi ecco chi ci accompagnerà nelle riflessioni
Della giornata della giornata odierna Maria Grazia Vergari psicoterapeuta docente alla Pontificia Università di Scienze dell'educazione già responsabile nazionale dell'Azione cattolica
Renato Balduzzi presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti già parlamentare della Repubblica e componente del CSM
Ilaria Vellani docente lire Liceo Arnaldo corso di Correggio già vicepresidente nazionale nel settore giovani di Azione cattolica
Questo secondo giorno e dedicato come avete visto dal programma ad approfondire alcuni aspetti dell'impegno di Vittorio le reazioni di ieri ci hanno regalato un'immagine a tutto tondo della vita di Vittorio un uomo che alimentava attraverso il Vangelo il suo impegno nella vita istituzionale accademica
E che portava il suo amore per la città e la Costituzione dentro la preghiera e l'impegno ecclesiale
Le reazioni di ieri ci hanno raccontato che non c'erano più Vittorio lo studioso e docente presidente di Acb vicepresidente del CSM ma un unico Vittorio che era tutte queste cose insieme
E che tanto più si spendeva in una dimensione di servizio tanto più cresceva in grazia nelle altre l'ennesima lezione di unità unità della persona che non cresce se vive a compartimenti stagni da un uomo che in ogni ambito della sua vita coltivato L'Unità come valore
L'unità nella Chiesa e nell'associazione L'Unità nella società attraversata da distanze disuguaglianze L'Unità in un CSM diviso
L'unità come obiettivo verso cui tendere come valore da preservare anche a costo di tanta fatica
Secondo l'insegnamento del Vangelo di Giovanni li custodivo nel tuo nome e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto tu mi hai mandato perché siano perfetti nell'unità
Unità della persona che unita in Cristo unità in Cristo che unità con gli altri ricerca di quel frammento di verità con la vi maiuscola che nell'altro
Altro da cui non posso prescindere per costruire la Chiesa per costruire la società un insegnamento di grande attualità in questi tempi in questi giorni di grande lacerazione sociale e politica
E tuttavia questa dimensione unitaria dell'esperienza di fede e di vita di Vittorio in altri termini l'unitarietà dell'essenza della testimonianza di Vittorio non ci preclude di tentare di approfondire alcuni aspetti
In cui la testimonianza di Vittorio si è manifestata
E quindi oggi con questa tavola rotonda attraverso il contributo alla riflessione dei degli amici che sono qui con noi e approfondiremo alcuni
Temi del dell'impegno
Di Vittorio e della sua vita e in primo luogo a Maria Grazia chiediamo di guidarci in una riflessione sull'impegno di Vittorio per la riforma dell'Azione Cattolica e l'attuazione del Concilio
Boh buongiorno a tutti e grazie per per questo momento di amicizia
Che condividiamo insieme a tanti che come me come voi hanno avuto a cuore e l'associazione e hanno negli anni avuto a cuore come dire il l'impegno di dare volto ad un'associazione così come Vittorio così come quegli anni l'anno l'hanno definita l'anno l'hanno disegnata
A me il compito di
Cogliere quali messaggi l'impegno di Vittorio e qui gli anni dell'Azione cattolica possono lasciare Perlo però oggi per l'oggi
Come e che cosa può dire agli acidi oggi l'esperienza di Basile e l'esperienza di quegli anni lì
Dopo il Concilio Vaticano secondo la Chiesa avvia un processo di rinnovamento profondo e uno dei luoghi più significativi di questo cambiamento fu proprio l'Azione cattolica associazioni laicali storica e radicata nel tessuto ecclesiale e sociale del Paese
Il concilio aveva sottolineato la vocazione battesimale dei laici le loro responsabilità nella missione della Chiesa la necessità di superare modelli clericali o puramente organizzativi
L'Azione cattolica che per decenni era stato anche un soggetto politico culturale di peso dovette ripensare la propria identità
Cosa può dire allora quell'esperienza lì a noi oggi Basilea devono sguardo sorpreso previdentemente attuale lucido libero profondamente ecclesiale
Le sue parole tradotte per l'oggi suonerebbero come un invito esigente ma pieno di fiducia
Proviamo a tradurre questi invito
Mi è sottolineo quattro
Il primo invito tate dentro la storia
Metti secondo invito ritrovate il coraggio della vostra identità
Mettete al centro la formazione custodite L'Unità nella pluralità
Tate dentro la storia
Bashir le in una relazione del settantatré della dell'assemblea del settantatré esordisce con una domanda che la domanda che anche noi oggi
Possiamo farci dobbiamo farci verso quale umanità
Dice Vittorio pur essendo ormai diffusa nel mondo maggiore consapevolezza della dignità della persona del suo diritto alla libertà e alla costruzione responsabile del proprio destino no il processo di liberazione dai pesanti condizionamenti rimane faticosa e lento e difficile la creazione di una società fondata sulla libertà e sulla giustizia
Ne abbiamo parlato tanto anche ieri verso quale umanità
Pecci non può fare a meno anche oggi di porsi la stessa domanda
Stare dentro queste domande profonde della storia dell'uomo dentro le sfide antropologiche dell'uomo di oggi scrive che ormai sono globali i temi della pace
L'avvento l'opportunità dell'intelligenza artificiale il rapporto tra generazioni la trasformazione del lavoro i temi dell'immigrazione
E l'ecatombe che stiamo osservando in questi giorni la crisi delle istituzioni la fiducia sociale
Questi cambiamenti non sono meno profondi di quelli vissuti da Bashmet sono profondi sono rapidi e mettono in gioco la dignità umana e la responsabilità verso la casa comune
Sì a papa Francesco che papa leone descrivono l'epoca attuale come una come una rivoluzione antropologica senza precedenti
Queste trasformazioni stanno modificando alla radice il modo in cui gli esseri umani vivono e comprendono esperienze fondamentali come il nascere il generale di morire allora adesso quale umanità e la domanda che ancora oggi possiamo porci
Con la ricchezza di un esperienza diverso a rispetto a quegli anni non è una domanda che ormai possiamo porci solo come Azione cattolica italiana
Penso che l'esperienza internazionale dell'Azione cattolica è uno dei tesori meno visibili ma più fecondi di questi anni non è più opzionale
E una dimensione che arricchisce profondamente l'identità dell'associazione la sua missione nella chiesa e nel mondo
Solo dentro questa cornice oggi possiamo rispondere a questa domanda verso quale umanità
L'esperienza internazionale ci aiuta a comprendere le dinamiche globali le sfide sociali economiche culturali fenomeni migratori le nuove povertà
E permette di tradurre questa comprensione in percorsi formativi più ricchi e aderenti anche alla realtà di oggi
Come dicevo lo sguardo di Bashar il era profondo ma è anche molto fiducioso in quella stessa relazione Luís
Conclude oggi proprio la conoscenza nuova che l'uomo ha disse il primato della coscienza individuale l'affermazione della libertà espongono al rischio delle scelte più difficili
Il cui criterio decisivo è la sede
E norma del e norma la legge dell'amore
Criteri norma assai più severi di qualsiasi di qualsiasi regola perché esigono conversione del cuore e maturità di fede cui si arriva attraverso un itinerario educativo che dura tutta la vita
Secondo messaggio ritrovata il coraggio della vostra identità
Ma sulle direbbe
Non abbiate paura di essere minoranza mazziati minoranza significativa
La Cina il luogo dove i cristiani imparano a vivere da cristiani nel mondo e allora ripercorrendo un po'anche
I discorsi di baci le IVA anche tutto il percorso per il nuovo Statuto
C'è una forte in basso il il riconoscimento di un periodo di crisi crisi delle vocazioni crisi dei cristiani praticanti il calo delle adesioni il fascino dei gruppi spontanei abbiamo anche
Ieri avevano sottolineato come anche parti dell'associazione si lasciano affascinare da questa spontaneità
Ma Cile aveva cuore che pur nella inevitabile riduzione numerica lacci restasse un'associazione di popolo non diventasse un'élite
è uno dei tratti fondamentali per l'associazione essere in mezzo alla gente per la gente e la Carey stilistica essenziale di un'associazione fatta di persone e mai dividere
Aperta davvero a tutti in ogni condizione di età e di vita coraggiosa nell'uscire capace di parlare linguaggi ordinarie quotidiani e interpretare le domande profonde dell'uomo
L'Azione Cattolica diceva c'ha detto papa Francesco viene dal popolo e deve restare in mezzo al popolo
Allora cosa vuol dire oggi prestare associazione popolare per noi oggi
Questa questo desiderio di rinnovamento e di identità ha portato delle associata scelta associative forti no che noi abbiamo ereditato di fatto la scelta dell'unitarietà
Si recupera la precedente e si supera la precedente struttura settoriale uomini donne gioventù maschile gioventù femminile per una forma più unitaria e pastorale
Cioè le articolazioni per fasce di età maggiore integrazione tra uomini e donne collaborazione più stretta con i vescovi e le parrocchie
Si ribadisce la centralità della diocesi della parrocchia proprio perché c'era dentro l'idea conciliare della Chiesa come popolo di tiro e non solo come struttura gerarchica
Qual è la sfida per oggi
Associarsi associarsi oggi e già una sfida contro l'individualismo contro l'individualismo non solo nelle grandi città ma anche di piccoli centri in qualche modo sostenere la tenacia dell'associarsi è compito dell'associazione sostenere la creatività di associarsi lo abbiamo visto negli negli anni del Covi d'quando l'associazione in qualche modo a tenacemente portato avanti la volontà di incontrarsi
E allora forse ci sono nuove forme di partecipazione forse sì già il il contesto ce ce lo ce lo offre
Stanno sostituendo queste nuove forme
Forme di organizzazione più tradizionali questo non intendo smantellare nessuna struttura tuttavia è una domanda che ci dobbiamo fare quali nuove forme di associazione di partecipazione oggi
La questo contesto ci chiede
Dando associazioni di popolo pur restando sorte nella propria identità camminando insieme la comunità cristiana condividendo la vita ordinaria delle parrocchie mettendosi al servizio della Chiesa locale
Con la volontà di arrivare a tutti tutti tutti come ci diceva papa Francesco
Penso che oggi sia già una sfida essere associazione nazionale che coltiva il legame profondo con la Chiesa locale
Esternazione se eterno essere un'associazione nazionale oggi ha un valore profondo nella nostra Italia
La sfida di tenere insieme il Paese
La dimensione nazionale non è un dettaglio organizzativo e la condizione che ci permette di affrontare la sfida di tenere insieme di evitare di dividersi
Di educare i cittadini al dialogo alla responsabilità del bene comune dacci e strumento di coesione sociale lo vediamo nelle piccole realtà o come nelle grandi
In questo tempo di frammentazione lacci con il suo stile semplice quotidiano costruisce ponti
Ponti tra nord e sud mette in dialogo città e aree interne forma i cittadini capaci di dialogo in un Paese che rischia di dividersi crea spazzini di unità
Allora penso che una delle sfide che oggi abbiamo e di recuperare la cura delle gamme associativo
In questi giorni ho letto qualche verbale di
Diciamo di delle riunioni che Basciu le aveva fatto per scrivere il nuovo Statuto per
E e mi ha colpito tantissimo da responsabile associativo
Mi colpisce la costante preoccupazione di bacile di coinvolgere tutti tutti tutti nelle e soprattutto le realtà locali in questo progetto di cambiamento i presidenti diocesani soprattutto e era un instancabile ascolto delle preoccupazioni di tutti l'accoglienza degli slanci dei più giovani ma anche la resistenza dei nostalgici la saggezza di tenere insieme tutti senza spaccatura
Questa cura e quella che oggi ci chiede l'associazione quindi
Oggi riscoprire identità significa avere la saggezza e guardare con verità anche a ciò che va rinnovato
Mi colpiva sempre da questi verbali che Basile non era
Dolce con l'associazione in alcuni passaggi ai presidenti che aveva conclude aveva invitato i chiede innanzitutto di fare un esame di coscienza ed è molto forte nel richiamo che fa
A
E diciamo ai presidenti comincia ad elencare tutti i limiti strutturali dell'associazione e non è molto tenero quando con ironia sottolinea come l'Azione cattolica
E le sue dice l'Azione cattolica e le sue nelle e le sue opere
Solo così complesse che non vi sia esigenza un problema che abbia un ente è un organismo che di provvedere qualche volta in me anche più di uno contemporaneamente
Bacile comprese che la CID doveva rinnovarsi per restare significativa forse vale per oggi anche questi so
Allora il cambiamento però non è un cambiamento solo di struttura
E chiaro bacile quando dice il cambiamento innanzitutto spirituale senza questo sta quest'area di questa questo radicamento nello spirito il cambiamento e una semplice opera di ingegneria associativa
E ce ne sono stati tanti tentativi nella storica
Bacile premette che il primo rinnovamento e nello spirito e lo descrive avendo più fede in Dio più carità verso i fratelli più fiducia nella forza della grazia Chini mezzi umani
Più più fiducia nella grazia che ne mezzi umani più matura capacità di assumere la responsabilità che la Chiesa ci affida allora rinnovarsi memento di nelle azioni nelle strutture
Noi non siamo al servizio di noi stessi della nostra associazione della nostra organizzazione siamo al servizio della Chiesa e dei fratelli
Allora mi rinnovarsi vuol dire essere più capaci di conoscere le esigenze dei fratelli le ricchezze spirituali di tutti fratelli con animo generoso e aperti
E qui che parte l'esigenza di nuove forme di partecipazione la maggiore attenzione ai giovani che Bashar le avevamo sottolineato l'apertura al dialogo con il mondo contemporaneo
Anche rispetto a alla scelta dell'unitarietà questa fu una scelta molto ambiziosa tutti i rami dell'associazione dovevano rinunciare a qualcosa
Chi ha avuto esperienza associativa come tutti noi in tutti i gradi della come dire della struttura associativa alza
Quant'è difficile passare rinunciare alla logica del si è sempre fatto così
Quanto è difficile spostare il campo unitario da giugno a settembre
Allora voi pensate che lavoro enorme può essere stato quello di rinunciare ai loro organismi all'esperienze anche alle casse
Perché ogni strutturale o alla sua anche il suo qui ci sono tante persone che potrebbero raccontarci lì a agli aspetti economici che non erano aspetti indifferenti anche queste
E allora
Quest'operazione esperienza qui ci consegna un modo di di affrontare il cambiamento del rinnovamento anche Nacci e ci consegna la maturità
Di cui è responsabile associativi che hanno saputo scegliere di camminare insieme di scommettere sulla possibilità di accompagnarsi insieme tra generazioni
E questa è un'altra stupida quella del dialogo interventi al generazionale
Lacci e un laboratorio di questo dialogo un esercizio di costruire insieme dell'ascoltarsi di accogliere prospettive diverse dell'educazione a consegnare
Ho sempre avuto molta attenzione quando ero vicepresidente al mondo degli adulti simili perché da sempre da piccola mi piaceva un po'mettermi in ascolto delle e dell'esperienza e della come dire dell'identità dei dei nostri ad ultimissimi e allora era molto interessante quando mi invitavano a partecipare
Ai loro momenti
Dopo l'accoglienza che a volte era imbarazzante per la vice presidente perché hanno una gli artisti hanno una un senso del dell'istituzione della responsabilità molto bella iniziavamo a dialogare
E ricordo con ironia i primi incontri in cui gli adulti si mi dicevano abbiamo mensa l'associazione in mano ai quarantenni
E io
Esordì può dicendo solo una quarantenne e lì una grande risata diciamo aiutava a smorzare i toni ad accogliersi a raccogliere anche prospettive diverse
Allora penso che l'associazione e il luogo in cui questo incontro tra generazioni può avvenire in cui lasciarsi dire come mi disse un giovanissimo sì Maria Grazia ma tu non ai miei occhi
Tu non ai miei occhi per vedere la chiesa per vedere la realtà del mondo allora in cui incontrarsi anche in conto in in modi di di vivere il mondo di di accogliere di vivere l'associazione diverta
Quindi la scommessa della intergenerazionali ITA poi magari su questo o anche
Mettere al centro la formazione questa è la consegna che ci fa quell'esperienza di Azione cattolica e l'esperienza di Vittorio Basciu il il Consiglio Concilio dedica ampio spazio alla formazione dei laici una formazione non è mai fine a se stessa ci dice serve a rendere i laici capaci di vivere da cristiani nelle realtà un tempo orali
Di trasformare il mondo secondo il Vangelo essere testimoni credibili nella società contemporanea
I frutti più belli di questa scelta di mettere al centro l'associazione Speedy e diciamo la formazione è sicuramente la nascita della CRE
Nel mille novecentosettantanove ecco questa non è stata una scelta solo di riordino organizzativo è stata una scelta ecclesiale pedagogica profondissima che ha cambiato il modo di pensare i bambini e i ragazzi nella Chiesa italiana
E
I ragazzi diventano così nella vita dell'Azione cattolica maggiormente protagonisti si passa da un attenzione educativa che vede i ragazzi come oggetto di educazione ad un protagonismo dei ragazzi
Si tratta di una visione innovativa che ancora oggi stenta forse ad essere attuata completamente nella comunità cristiana
Una visione che non promuove solo il protagonismo dei ragazzi ma che in un quadro unitario vedi la capacità attraverso i ragazzi di rinnovare l'associazione allora cosa significa per noi oggi la formazione che accoglie anche questa sfida
Cosa significa oggi una formazione che chiede di fornire come si spesso ieri si fa si è sottolineato di fornire gli strumenti culturali pere per leggere la realtà di oggi
Penso che il percorso fatto in questi anni nella e riscrittura nel del progetto formativo ci abbia dato degli degli spunti importanti
Per l'Azione Cattolica si è sottolineato la formazione dei laici alla missione
Non è uno dei compiti fra tanti è il compito
Allora vivere quella conversione missionaria attraverso una coop una conversione a del diciamo oggi è il modo con cui noi veniamo vediamo la sfida dell'evangelizzazione
L'ultimo punto e poi passo la parola custodire l'unità nella pluralità
Bacile era maestro di dialogo e allora
Interessante come più volte sottolinea è il bisogno di cercare sempre quello
Che ci unisce
Se penso alla il contributo che oggi l'Azione cattolica può dare nelle nostre realtà nella Chiesa italiana e proprio cercare quello che ci unisce
Bashir ieri prendendo Papa Giovanni dice io penso che se lasceremo il convegno con il senso preciso del servizio che dobbiamo rendere allo spirito di comunione avremo realizzato un compito grande nella Chiesa di oggi
Allora la sfida qual è di questo percorso
è vere dentro
Proprio per la Chiesa cercando quello che unisce per noi che essere dentro il percorso sinodale della chiesa di oggi
Di vere quello spirito di ascolto di discernimento comunitario aiutare le realtà locali a farlo
E i falsi collante tra le varie realtà diocesane avete a cuore i processi in cui si partecipa su questi processi bisogna sempre vigilare perché si potrebbe anche tornare indietro
E qualche esperienza ce lo dice quindi
La CIA cuore
La realtà cioè il creare Rete il dare la possibilità di un confronto a cuore quel di più che nasce dal mettere insieme che non è frutto della somma delle singole parti
Ma è un di più che si genera dall'incontro e dal fare rete con le varie realtà
L'ultimo spunto che voglio offrire è rispetto a legami con i pastori
Basciu il passa si è detto anche ieri da una serie una disciplinata obbedienza a una obbedienza in piedi si parla con più forza di corresponsabilità
Allora cosa significa queste ora corresponsabilità nella vita della Chiesa
Basile è passata ai grandi discorsi ai discorsi semplicissimi in cui invita a dialogare tema molto caro nuovi responsabili associativi con i parroci che non accettano l'Azione cattolica
E in questo dialogo che lui fa
Dice semplicemente uno stile con cui l'Azione cattolica vuole stare nelle realtà parrocchiali e rispondendo alla solita domanda che gli veniva fatta rispetto alla fatica
Di dialogare con le con i parroci che non accettano Azione cattolica lui risponde
E a chi Amia ancora discutere la legittimità e l'utilità dell'esistenza della nostra associazione o del nostro lavoro
Una volta chiarite a noi stessi le idee se ne saremo capaci quella da lì dita del nostro SerT
Una volta chiarita noi stessi le idee come non potevamo non fare
Come non potevamo non fare se non sarei saremo capaci con la validità del nostro servizio
Che con l'acume dei nostri ragionamenti ciò vale io credo anche per quella parte del clero che in talune parrocchie sembra dimostrare qualche incertezza e fiducia nella formula dell'Azione cattolica
Perché quella incertezza potrà essere superata solo se non lui sapremo davvero con il nostro lavoro non ingombrare diocesi e parrocchie
Con semplicità generosità ma contribuire davvero con semplicità generosità intelligenza organicità
Alla rigenerazione della comunità parrocchiale quindi lui offre la pista e dice solo ossa non in compriamo le diocesi e le parrocchie ma e di di di dice di disparate iniziative ma contribuiamo con lo stile della semplicità della generosità dell'intelligenza dell'organicità
Questi lo stile con cui l'Azione cattolica può ancora oggi Tare dentro le realtà parrocchiali grazie
Grazie Maria Grazia volendo
Mettere un po'al sistema le riflessioni di ieri alcuni spunti che che c'hai dato per reintrodurre
Il secondo intervento quello che emerge appunto è Vittorio uomo mite capace di leggere la realtà interpretarne le domande e quindi di
Avviare costruire edificare processi di riforma di cambiamento
Senza eludere nelle fatiche e con la forza del del il mite forte l'uomo mite ma forte è colui che non ha aggira la fatica della della riforma ma l'affronta appieno attraverso il coinvolgimento attraverso la le dinamiche partecipative che sono la sostanza dei processi riformatori
Perché il cambiamento le riforme non sono soltanto una modifica delle forme e delle regole come purtroppo ci si talvolta ci si abitua a pensare male sono anche cambiamenti sono anche soprattutto cambiamento nelle coscienze dei cuori delle persone che poi quelle regole e quelle strutture
Devono deve far vivere animale
E queste con queste parole voglio un po'introdurre un'altra grande significativo passaggio dell'esperienza di rinnovamento e di riforma anche Vittorio a posto in essere con la sua con il suo operato che quella della scelta religiosa dell'Azione cattolica e quindi a Ilaria chiederei di aiutarci a riflettere su questo soprattutto nella prospettiva di comprenderne innanzitutto quello che il senso autentico di ciò che oggi ancora ci dice la scelta religiosa di come ancora oggi possiamo
Viverla testimoniarla
Buongiorno a tutti
Ringrazio per è il coinvolgimento in questa tavola rotonda perché è stato l'occasione per rileggere e per così ripensare a una delle radici dell'esperienza associativa che ha proprio la scelta religiosa
Da un certo punto di vista mi sono detta in questi giorni ma cosa dico sabato mattina perché
Spiegare la scelta religiosa
Alle persone che sono qui
Mi sembra che sia non diciamo non adeguato in fondo tutti noi siamo cresciuti dentro questa scelta e questo questo torno
Peraltro in questi giorni leggendo
è un po'di materiali che ho recuperato molti di questi materiali sono scritti da persone che sono in questo momento in questa stanza
Alcuni non ci sono manca perché non sono riusciti a venire altre persone sono persone a tutti noi molto care che non ci sono più e quindi è difficile confesso che è difficile in questo momento parlare di scelta religiosa con voi perché mi sembra così di dire cose che tutti sappiamo
Dall'altro mi sento anche confortata perché mi dico visto che
Siamo tutti cresciuti dentro questa prospettiva allora apposto essere libera di dire alcune cose di lasciar vele
In modo poi da poterne parlare insieme in modo da poterne rinunciamo RIS significare insieme
Vorrei partire proprio da qui
La scelta religiosa fra pochissimo contiene circa sessant'anni no quindi
è un pezzo molto significativo della storia dell'associazione
Non solo è un tempo significativo ma credo che costituisca una delle radici anche delle moto di pensare l'associazione da sessanta anni a questa parte
Credo che la maggior parte di noi che siamo qui siamo abbiamo vissuto la vita associativa dentro un'associazione che aveva compiuto la scelta religiosa
E quindi questo secondo me non solo ci invita magari appunto avrebbe a
Celebrare questo passaggio ma
E come andare a alla radice di quello che stiamo diceva Maria Grazia prima un elemento di identità
E allo stesso tempo una cifra così strutturale così pregnante dell'esperienza associativa che abbiamo fatto che facciamo
Che forse è difficile anche estrapolare tirare fuori perché è troppo intrecciata con quello che abbiamo vissuto che viviamo
è la scelta religiosa è il modo in cui l'esperienza associativa
Sia vissuta negli ultimi sessant'anni
Certamente con
Fraintendimenti sul termine è giusto è sbagliato non si capisce con la vita anche che è seguita nel confronto anche dentro il mondo ecclesiale
Che abbiamo visto non è non non si è chiuso oppure non diciamo è rimasto di attualità anche nei mesi scorsi ha richiamato all'attualità anche nei mesi scorsi però perché ha vissuto dentro l'associazione la scelta religiosa è il modo in cui abbiamo vissuto l'associazione quindi è dentro la trama dell'esperienza associativa che abbiamo vissuto che ne possiamo sentire il significato
Una delle prime cose che
Spesso si dice quando si parla di scelta religiosa
è che la scelta religiosa è stata avuto il significato storico di mettere fine al Colle per realismo tra l'associazione e la vita politica partitica
Ma che non è mai stavolta alla scelta di abdicare alle proprie personali responsabilità
E è stata una scelta che ha cercato di andare leggera l'associazione
Per rendere leggera la chiesa
Mi sembra che ci siano questi tre elementi che entrano si intrecciano dentro la scelta religiosa l'aspetto personale l'aspetto associativo l'aspetto ecclesiale
La leggerezza che la scelta religiosa ha portato all'associazione
è stata una leggerezza che ha voluto rendere anche più leggera la chiesa
Ha voluto regalare alla chiesa il proprio primato
E allo stesso tempo ha cercato di ricondurre la vita associativa acciocché cioè di essenziale
E così facendo allo stesso tempo spinto a una responsabilità personale ancora più seria da vivere
Questa mi sembra il tratto che
Contraddistingue e che ha contraddistinto la scelta religiosa assieme alla concretezza delle scelte storiche che sono state fatte
Sì anche proprio nel modo di pensare l'associazione e la Chiesa
Anche nei discorsi che Bash le ha tenuto
In quegli anni per spiegare la scelta religiosa non solo in quegli anni puntuali ma anche ciclicamente noi a una decina di anni di distanza
Emerge questa idea che
La scelta religiosa ha voluto
Rendere un servizio alla Chiesa
Ha voluto liberare l'associazione dalla
Dinamiche del potere
Ma perché questo potersi anche liberare la Chiesa stessa dal potere
E questo mi sembra che sia una una di quelle eredità poi magari la riprendo alla fine del di queste considerazioni
La scelta religiosa cinque ci ha costretto e ci costringe a credo ancora oggi a pensare al modo in cui e viviamo il potere dentro l'associazione dentro le relazioni nella vita della Chiesa
Un secondo aspetto che mi ha colpito perché ho riletto una intervista che è stata ripubblicata proprio recentemente
In cui Vittorio bacile dice così dirà quel passaggio
Di una e di una crisi si può parlare nel senso di necessità di ripensare al modo di tradurre in una nuova fase storica il compito dell'Azione cattolica
Non è che questa sia nata come un po'banalmente si dice dal Concilio
Mai nata come il Concilio dalle trasformazioni più profonde della società italiana quindi per dare una risposta ai grandi problemi della missione della Chiesa dei club
Indiani nel mondo di oggi e di domani
Mi ha colpito questa espressione la scelta religiosa è nata come il Concilio dalle trasformazioni profonde della società italiana
Mi ha colpito perché
Direi che la scelta religiosa nasce dal Concilio
Sembra che vi sia una conseguenza
Una conseguenza quasi non dico necessaria però che possibile che non si poteva che non rispondere così a quello che il Concilio aveva detto
E dire che la scelta religiosa nasce come il Concilio dalle trasformazioni secondo me che insieme da un lato l'esperienza che l'associazione aveva fatto anche di laicità
E che il Concilio accolto e ha rilanciato anche nei documenti del Concilio
Eh ma allo stesso tempo secondo me dire che la scelta religiosa nasce come il Concilio dalle trasformazioni vuol dire che la scelta religiosa è stata il frutto della libera creatività e spirituale
Di Vittorio bacile e con lui dell'associazione c'è una dimensione di libertà si poteva fare anche altro
Dal Concilio
Dentro le trasformazioni della società si è scelto appunto di fare quel sito si è scelta questa strada
Frutto della libertà e quindi anche frutto del rischio
Perché
Le scelte hanno sempre questa dimensione quando sono condotte dentro una linea di libertà di essere portatrici di rischio
E anche di pezzi
Non solo c'è la dimensione rischiosa faremo bene faremo male ma c'è anche un prezzo che si paga per le scelte che si compiono
E il prezzo l'associazione la discuto
Però forse poi in un'ottica più grande bisognerebbe vedere appunto sia stato un prezzo caro prezzo a buon mercato come direbbe
Un teologo però le scelte importanti si fanno a caro prezzo no il calo degli iscritti una trasformazione anche sociale che era in atto
Però è stata il frutto della libertà e soprattutto credo sia stata il frutto di una spiritualità quella di Vittorio page le che ha coinvolto la vita associativa
Vittorio Bash le credo che la scelta religiosa si inserisca nel suo modo molto
Bello
Profondo
Mite di guardare alla storia
E con questo suo sguardo ha regalato all'associazione
Nel dialogo anche con monsignor costa continente Ornaghi c'era però sia il frutto anche di una spiritualità che quella di Vittorio bacile che ha trasformato una diciamo così una postura personale di stare nel mondo e nella chiesa in una postura per l'associazione
La scelta religiosa è un modo di posizionarsi dentro la vita della Chiesa e dentro la vita del mondo in cui siamo
Credo e penso che Vittorio facile avesse
Pensato che questo potesse comportare dei rischi e dei prezzi
Però c'era in gioco qualcosa di estremamente importante la centralità del Vangelo la centralità di ciò che è essenziale per la vita del credente
Un altro aspetto lo ricordava già Maria Grazia e e che tornato anche ieri perché appunto in realtà sto semplicemente mettendo in circolo le cose che abbiamo sentito che abbiamo letto in questi anni scelta religiosa nata nel confronto appunto con i cambiamenti della storia
E per questo credo che ogni generazione associativa se possiamo chiamarla così deve rileggere la scelta religiosa
Perché è ogni generazione associativa è chiamata a vivere e scegliere il modo di stare nella Chiesa e quindi deve anche rischi di ficcare le scelte che
Sono state fatte anche prima di noi
E va ride chinata ogni volta
Magari appunto real Thing cento all'origine ma cercando di comprendere quello che il significato per l'oggi questo è lavoro che ogni generazione ognitempo deve rifare qui credo si veda anche la dimensione profetica di questa scelta
Profetica nel senso che ha intuito
Dove la storia stava andando che ha cercato
Una scelta che fosse di respiro
Che potesse aprire
Strade immaginate magari in quella stessa fase e quindi ogni così ogni generazione che si affaccia alla vita associativa deve provare a capire e a chiedersi che cosa sia ieri
Credo che anche il momento finale del tre interventi conclusivi fossero in fondo questo c'è il tentativo di provare a dare un significato oggi alla scelta religiosa dentro il nostro contesto
Un altro aspetto che emerso anche già ieri ieri e anche in parte stamattina è la priorità data alla coscienza alla coscienza personale e alla sua formazione
Proprio perché la scelta religiosa non è stata la scelta di abdicare alle proprie responsabilità politiche
E la scelta religiosa e l'invito anzi a vivere con ancora più responsabilità la propria attenzione la propria curvatura politica proprio perché non c'è più nessun altro a cui si possa delegare il compito di pensare per noi di decidere per noi di dirci che cosa dobbiamo fare in questo
E anche il prezzo della scelta religiosa che
Da a ciascuna di noi e mi ha colpito questo mi aveva colpito già qualche anno fa quando non ho provato a mettere insieme un po'di testi
I pensieri per la politica o anche scorrendo iscritti civili come la preoccupazione politica sia un filo rosso che attraversa tutta l'esistenza del pensiero di Vittorio bacile
Fin da quando scriveva per la Fuci fin dall'esperienza
Di quegli anni universitari
C'è sempre stata una preoccupazione politica che non è venuta meno con la scelta religiosa ma che piuttosto è stata indirizzata a un'assunzione personale della responsabilità e in chiave associativa come anche diceva Maria Grazia nella dimensione della formazione della coscienza
Senza danni che però
Quindi di una formazione di cittadini consapevoli nella e idea che la Democrazia sì intera nella misura in cui abitata vissuta
è esercitata da cittadini consapevoli e anche su questo poi vorrei tornare in conclusione
E
Un'altra espressione che mi ha colpito rileggendo alcuni scritti e si lega alla formazione è un passaggio in cui si invita l'associazione a guardare la realtà e il mondo
Secondo il cuore di Dio
E qui credo che andiamo proprio appunto al cuore della scelta religiosa
La formazione dello sguardo che osserva il mondo con il cuore di Dio prima il giovanissimo che citava Maria graticcia tu non ai miei occhi
E la scelta religiosa e il tentativo di guardare con gli occhi di Dio la storia per poter anche diciamo tenere insieme anche quello sguardo giovane
Guardare alla storia secondo il cuore di Dio vuol dire anche però conoscerlo
Vuol dire per questo formarsi per poter conoscere il cuore di Dio tenendo conto che rimane sempre misterioso che di questo cuore noi intuiamo forse qualcosa dentro la sua parola
Che
Però mentre essi rivela sì svela rimane comunque sempre in esaurito
Senza pretendere di conoscerlo senza pretendere di averlo capito ma mantenendo aperta lo sguardo è una domanda su che cosa che cosa vede Dio
A me vengono in mente le beatitudini perché sono uno dei passi forse anche molto personale però il uno dei passi del Vangelo in cui secondo me il cuore di Dio si manifesta con più chiarezza
Provare a osservare il mondo con questo cuore con le priorità che dio vede nella storia
è la chiave
Attraverso cui anche portare dentro la trama della nostra esistenza il Vangelo rileggendo appunto in questi giorni anche gli interventi di tanti di voi che siete in sala che avete scritto
La scelta religiosa sulla scelta religiosa oggi torna spesso questa espressione no il mondo ha bisogno di persone di laici che portino il Vangelo
Dentro le relazioni nel lavoro nell'esperienza nelle competenze e per farlo punto occorre tenere viva
Sorgente della
Del nostro cercare quale dove il cuore di Dio in questo momento
E poi un ultimo passaggio poi vado a tre spunti un ultimo passaggio è legato a una cosa che dicevo prima cioè
La scelta religiosa nasce per avere a cuore il bene della Chiesa
Una delle esperienze associative che mi sembra di aver
Diciamo compreso meglio dentro proprio la vicenda associativa
è l'aver maturato un senso della chiesa
Cosa che
Io ho fatto solo l'Azione cattolica non ha fatto altre cose però pensando ad altre persone che vengono da altre esperienze sento meno
Una cosa in cui l'associazione mia formatore ha davvero a cuore il bene della Chiesa tutta ad avere a cuore non tanto e non solo l'associazione questo lo diceva anche Vittorio Parsi lei no noi vogliamo che nell'Azione cattolica perché vogliamo bene alla Chiesa perché vogliamo che l'Azione Cattolica serva alla Chiesa
Questo sguardo sulla chiesa e non sulla piccolo territorio sulla piccola associazione operante associazione
Credo sia una delle grandi eredità che
La scelta religiosa cita di
Prendersi a cuore
Ciò che alla chiesa sta a cuore
Aiutare a maturare un senso della chiesa un senso ecclesiale
E questo mi sembra che sia un compito anche che bisogna mantenere che dobbiamo tenere alto in questo nostro tempo
E per chiudere lancio così tre
Tre spunti tenendo conto che appunto la scelta religiosa secondo me è qualcosa che ci chiama in appello ciascuno personalmente idee nella dimensione associativa questo doppio polmone di una responsabilità personale che seria del proprio posizionamento e anche di un posizionamento
Dell'associazione
Un primo spunto e questo se la scelta religiosa è una scelta di leggerezza
E mi è tornato in mente un testo di Italo Calvino che nelle elezioni americane dedica il primo testo in queste lezioni anche di così comprensione del mondo proprio al tema della leggerezza
Città un passaggio di Boccaccio che parla di Cavalcanti che sfugge a una brigata
E usa questa espressione siccome è colui che leggerissimo era questa leggerezza del salto
La cosa di cui mi chiedo oggi è di quale leggerezza
Ha bisogno l'associazione perché cosa ci dobbiamo alleggerire dal di quale leggerezza ha bisogno oggi la chiesa
Tutto quali sono i pesi che ci affaticano e che ci impediscono dissentire il cuore pulsante del Vangelo di lasciarci trasformare da quest'
Il secondo aspetto
Legato appunto alla scelta religiosa riguarda la l'esperienza democratica dell'associazione
Siccome la scelta religiosa non è stata la scelta di abdicare alle proprie personali e responsabilità e neanche a quelle associative nella formazione uno degli elementi su cui l'Azione Cattolica forma a una
Ha una personalità politica è l'esperienza democratica che l'associazione estive
E i luoghi le modalità la così la pratica democratica che l'associazione di persone o di per se stessa un elemento di formazione
Oggi forse questa è uno dei punti su cui occorre lavorare la Democrazia ha bisogno di una sensibilità democratica o di modo di pensare democratico e forse oggi Lazio dal cattolica può aiutare più che mai ne abbiamo bisogno attenere la alta il valore della prassi democratica del modo di pensare democratico
Un terzo passaggio e chiudo ed è legato a questo ma non solo è la dimensione della popolarità dell'associazione che è un'altra delle scelte che vennero fatte in
Con il rinnovamento dello Statuto
Forse il mio oggi è uno sguardo diciamo per tanti motivi diverso da quello di qualche anno fa sia per diciamo esperienza personale e familiare
Però mi sembra che siamo in una fase in cui soprattutto il mondo adulto almeno quello che vedo io quello che frequento io
Quello non strettamente associativo è un mondo che attinge alle cose che ritiene interessanti
Senza una struttura e quindi in maniera discontinua slegata prendendo quello chiedi volta a volta capita nel circuito delle cose che vengono fatte nel proprio territorio
Cioè mi sembra che sia un momento
Poi può essere che sia solo la particolare prospettiva della così di un piccolo paese della pianura emiliana però dove ci sia poca struttura
è un tempo anche in cui i maestri che di spiritualità che un tempo ci hanno formato ma ormai non non ci sono più
Ci sono piuttosto frequentazioni
Diciamo sociale con Perrelli interventi cose veloci poca possibilità di ragionare
Ecco a me sembra che anche su questo ci sia così un investimento che l'associazione deve fare quello di riscoprire il valore di una popolarità della formazione associativa che cerca di aiutare anche ad a vere a darsi una struttura
Perché
Altrimenti naviga a vista e anche la capacità di rispondere con coscienza di fronte alle richieste del presente della storia diventa frammentata
Chiudo appunto con con questo con l'immagine di nuovo della leggerezza
Credo che
Le diciamo la le cose leggera sono quelle che permettono anche di alzarsi e di poter guardare da uno sguardo diverso la realtà dall'alto la scelta religiosa può essere anche oggi questo può essere lo strumento attraverso cui guadagnare in leggerezza per poter rispondere alle difficoltà alle fatiche alle bellezze a quello che il tempo oggi ci chiede di rispondere
Ilaria c'ha parlato della scelta religiosa come una scelta di libertà una scelta che riguarda la postura e l'associazione rispetto al potere una scelta che si inserisce nel modo di vittoria di guardare alla storia
E allora a Renato Balduzzi chiediamo di aiutarci
A ricostruire la figura di Vittorio come uno e le istituzioni intellettuale docente un uomo abituato a relazionarsi con il potere e e quindi di aiutarci a comprendere innanzitutto lui come viveva questa dimensione del rapporto con il potere e delle responsabilità che derivano dal sapere grazie
Mi alzo in piedi per due ragioni uno perché sono abituato a parlare in piedi l'altro perché sono abituato a a muovere le braccia e non vorrei che Maria Grazia gattino romana fossero soggetti passivi di queste mie abitudini grazie grazie Giuseppe grazie Matteo grazie all'associazione per questa opportunità
L'associazione la famiglia associativa
Molti qui possono capire bene perché io ami parlare di famiglia associativa diritto che ho fatto parte della famiglia associativa
Forse più che dell'asse associazioni in senso stretto ma l'associazione la famiglia associativa sono davvero caro Giuseppe un polmone
Indispensabile
Che può essere anche un po'sottotraccia in alcuni momenti della vita pubblica avevo della vita anche ecclesiale ma
Ma che c'è ecco quindi davvero insomma importante questo nostro ritrovarci
Il nostro moderatore ci ha chiesto
In particolare mi ha chiesto di dividere in l'intervento in due parti questa prima parte poi su su ieri e una seconda parte suo oggi cioè che cosa oggi ci dice Vittorio paciere la seconda parte naturalmente è più delicata bisogna sempre evitare di far parlare
Di far dire ecco a ai nostri ai nostri maestri quello che noi chiamiamo dire oggi
La prima parte la divido in due
Qual è la cifra funzionale
Che vede Vittorio nelle dentro le istituzioni e qual è la sua postura sulla cifra funzionale sulla cifra sintetica credo che abbia detto
Subito dopo la morte di Vittorio le parole più chiare leopoldo Elia che d'altra parte erano pressoché coetanei laureati insieme insomma si conoscevano molto bene
Elia dice Vittorio
Sette nelle istituzioni
Servendo lo Stato
Attuando la Costituzione
Servire lo Stato attuando la Costituzione
Che non è attenzione alternativa la lettura che ha dato ieri sera il cardinal vicario
Perché la capacità di di Vittorio Bacelle di essere uomo giusto e promotore di giustizia passa attraverso servire lo Stato attuando la Costituzione quindi non non è una lettura alternativa servire non servirsene il termine servizio appartiene alla nostra formazione
Spirituale
Come apparteneva forse ancora di più alla formazione di Vittorio
In servizio sino alla fine per Luino
Il pericolo della vita era
In quei primi mesi dell'ottanta per lui non una mera possibilità era una reale probabilità
Servire lo Stato
Forse la Repubblica a casa di tutti e per tutti articolata in organi di indirizzo politico e organi di Garanzia
Bacelle sperimentò lo sappiamo il consiglio comunale di Roma per poco tempo ma non occasionalmente poi Moro lo volle al Consiglio superiore della magistratura
Dove egli ha lasciato un ricordo questo è un punto importante chi è passato dal CSM lo ha percepito
Chi è stato il CSM lo ha percepito perché
Certo la drammatica morte a amplificato il ruolo di Vittorio ma sarebbe stato ricordato comunque come un vicepresidente della della svolta
Il CSM costituì lo spazio ideale
Per quel servizio allo Stato e alla Repubblica
Il caratteri di quel servizio
E furono anzitutto il dialogo e la lealtà
Nei rapporti interpersonali Vittorio non aveva nessuna necessità di imparare il significato del dialogo
La sua vicinanza con il Pontefice delle chiese a me su One certamente giallo lo portava al di là del del temperamento dell'attitudine
Individuale e personale però davvero
Riuscì al CSM a dare l'impressione che ogni persona che era lì e il CSM non è non è mai stato un luogo nuovo facile perché è un luogo dove tutti i giorni decide su persone non su cose astratte la legislazione no ma su persone quindi
è anche facile
Che sia un luogo di tensioni elevatissime
Vittorio riuscirà riconoscerle nelle altre persone e nelle altrui culture
Un'occasione di mutuo arricchimento
La lealtà nei rapporti interpersonali non era soltanto per lui il presupposto indispensabile per il dialogo
Per un dialogo evidentemente efficace e non formale ma un elemento chiave nei rapporti tra organi e istituzioni
La lealtà
La collaborazione ma di questo parlerò Agatino nella seconda nel secondo racconto
Tra i caratteri del servizio Vittorio individua
La disciplina
Nella specifica declinazione di disciplina militare e gli dedicò una parte importante della sua attività scientifica e anche su questo magari un riferimento può venire
Successivamente
Vorrei dire una cosa sua attuando la Costituzione
La nostra cultura politica
è più attenta
A lasciare sullo sfondo il momento dell'attuazione
Stiamo nel Barese intimismo nel tempo dell'immediatezza
Attuare per Vittorio è coniugare
Indirizzo politico
Amministrazione e società
Il nesso ieri è stato richiamato in un intervento dismesso il core la nozione di coordinamento la nozione di coordinamento è importante ma
Il vero nesso
è proprio l'attuazione costituzionale
Baci e lei aveva colto la novità delle costituzioni del secondo Novecento in cui la società entra dentro la Costituzione
Pensiamo alla nostra Costituzione una che parla di famiglia di lavoro di donna lavoratrice di salute distruzione cioè tutte cose che nelle costituzioni precedenti non avevano cittadinanza
Ma perché la Costituzione Ria animi la società è necessario che essa venga attuata nei suoi istituti incerto ma anche nei suoi principi
Non sfugge nessuno dei posteri ovviamente il il legislativo il potere legislativo che oggi è soprattutto governativo legislativo
Allora era ancora
Legislativo governativo
L'amministrazione
Soprattutto l'amministrazione
E poi più tardi ha seguito e durante l'esperienza del CSM la giurisdizione
La giurisdizione atto alla costituzione secondo Vittorio anzitutto attraverso il principio di legalità nella giurisdizione
Quando Bacelle parla di giurisdizione
Ha sempre in mente questo lo dedico a te a latina ha sempre in mente
La sua natura di amministrativista ecco che lo porta a questa conclusione attendo certe profili costituzionali ma sempre amministrativista i due giudici
Non soltanto il giudice ordinario ma anche il giudice
Ministro attivo il giudice dei diritti soggettivi e il giudice degli interessi legittimi
Entrambi i magistrati entrambi sottolinea Bacelle posti a a tutela di situazioni soggettive sostanziali
è sempre stato Vittorio facili piuttosto scettico nei confronti
Di quello che invece per i costituzionalisti fosse e più significativo lo chiamava il mito del giudice unico della giurisdizione unica lui era molto scettico su questo
Ma che cosa ha pensato facile nel rapporto tra il giudice e la legge no centouno comma due giudice soggetto soltanto alla legge una norma che troviamo in quasi tutte le costituzioni
Qui è consapevole che la dilatazione del termine legge è la caratteristica del nostro tempo ma è anche il problema
Quella soggezione alla legge significa soggezione
Alla Costituzione che è la legge più alta significa soggezione alle tante articolazioni del potere legislativo nazionali sovranazionali ed internazionali in un contesto che è cambiato
Non è più solo la legge del parlamento
E poi la difficoltà che ha qualunque Parlamento
E qualunque Governo Parlamento di intervenire sui problemi significa uno spazio più ampio per la discrezionalità del giudice
Di questo facile è consapevole
In modo molto netto
Non c'è sempre uguale consapevolezza
Forse nella dottrina un po'di più ma certamente nella nella discussione pubblica no e anche su questo evidentemente gioca la il suo essere amministrativista
Discorso
Discorso di Napoli uno degli ultimi sulle no convegno sull'equo canone abituati agli stilemi di una società stabile ci troviamo a camminare su una ruota che gira no la citata ieri
Nel suo splendido intervento qual è la fonte della legittimazione del magistrato
Certamente non il suo carattere rappresentativo ma il suo carattere tecnico professionale dice Vittorio
Nell'intervista al mattino
Nel luglio del settantanove interista cruciale affronta il tema della supplenza era un tema molto forte in quegli anni la supplenza della magistratura nei confronti della politica
E si dichiara convinto che la stragrande maggioranza dei giudici italiani operi per una imparziale applicazione della legge
E non accetti di sovrapporre alla coscienza e alla logica giuridica
Criteri politici o peggio ordini di partito è una citazione letterale di quell'intervista
Sul protagonismo della magistratura in particolare penale Vittorio fu
Sempre molto critico la soluzione
Non è evidentemente il protagonismo per lui sono nell'esperienza del CSM ci sono tante interventi in plenum su questo sono le pratiche a tutela
Non è il singolo magistrato che deve strillare alla stampa la sua indignazione per attacchi ingiusti è il sistema della Garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura attraverso l'istituto delle pratiche a tutela che non a caso negli anni della vicepresidenza Bacelle riprende fiato era presente già prima ma riprende fiato a dovere tutelare la magistratura
Questa è la cifra funzionale servire lo Stato attuando la Costituzione qual è la postura cioè come stava Vittorio nelle istituzioni
Il suo cammino nelle istituzioni è precoce
Se consideriamo incluso in esso Lemerre sull'esperienza degli organismi di rappresentanza universitaria sono variamente ritornati questi temi nella nostra interlocuzione anche stamane
Dagli scritti del giovane studente universitario Bacelle emergono già alcuni tratti della sua personalità
Penso in particolare a una lucidità di giudizio storico
Quando ventenne
Esorta su ricerca
Ad andare oltre all'antifascismo di maniera
Se vogliamo veramente una epurazione intima un rinnovamento sono i mesi in cui questo dibattito pubblico no evidentemente
Che sia rinnovamento di tutti gli italiani dobbiamo non fermarci alla retorica dell'antifascismo ma scendere nel vivo degli errori e degli orrori del fascismo perché non ci accada mai più di ripeterli
Una lucidità di giudizio storico che fa il paio con la fermezza il coraggio con cui Bacelle denuncio
Le manifestazioni di violenza neofascista dell'Università di Roma a cavallo tra la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta
Ma penso anche e anche questo utilmente tornato soprattutto ieri ma penso anche alla sua lucidità
Alla capacità di cogliere i germi del futuro evidente nell'attenzione ai primi esordi dell'integrazione europea
Un testo del cinquanta a proposito del cosiddetto piano Schuman anche questo testo è stato da un altro profilo evocato
O la chiara autocoscienza conquistava negli organi di rappresentanza universitaria
Pensione
Per lui la rappresentanza universitaria cito non è una rappresentanza generale dello studente e per ciò stesso non è una rappresentanza politica
Anche se a un determinato momento la stretta struttura universitaria ha portato alla formazione di liste
Ci può essere una rappresentanza non politica che però è fatta di rappresentanza di voto di lista interessante anche evidentemente per altri per altre applicazioni
Appare molto evidente già in quegli anni giovanili l'attenzione alla particolare condizione degli uomini politici i quali non solo sono esposti a tentazioni speciali scrive Vittorio ma hanno responsabilità speciali
E per i quali in uno scritto su coscienza del mille novecentocinquantuno
Sarebbe utile Luigi riprendere un po'ecco i tanti scritti di Vittorio su coscienza
Egli invita con forza a pregare
D'altra parte quattro anni prima nel quarantasette quindi aveva vent'anni
Aveva scritto di stimare moltissimo quegli uomini politici quali nel fuoco della lotta politica con le sue miserie con la sua slealtà con la sua acre polemica e in una società spezzettata
E atto spezzettata o atomica in cui ogni piccola frazione sente il dovere di chiudersi nella sua piccola fortezza puntando sulle alte le proprie batterie
Sanno agire e parlare
Non solo con coraggio Ilaria
Ma anche con amore cioè
La capacità di mettere insieme le due cose che è già stata sottolineata
C'è poi un tema c'è poi il testo fondamentale quel testo del cinquantotto e stiamo parlando del cinquantotto quindi Vittorio a trentadue anni oggi sarebbe considerato un ragazzino
No sulla presenza dei cattolici nella vita sociale è il testo più citato la relazione di Marta credo che lo citi almeno
Dodici volte ecco quindi insomma
Giustamente
Noi ricaviamo lì indicazioni più precise sullo stare nelle istituzioni
Ancorché rivolto soprattutto ai credenti
Dunque Vittorio insiste sulla santità di vita
Sul primato dello spirituale
Come quella questione la scelta religiosa attua il Concilio
Vittorio anticipa no come come l'esperienza del Movimento Laureati ormai acclarato dal punto di vista storico anticipato nel nostro Paese il il Consiglio rientro dell'azione Catholic ma soprattutto l'esperienza del movimento laureati
E non ditemi che sono di parte
Nonostante abbia questa specifica destinazione il testo contiene indicazioni di portata assolutamente generale
In ordine all'importanza della competenza tecnica
Per bene operare in campo sociale e politico questo è un fil rouge per Vittorione torna dappertutto
Lo riprenderà più volte
Anche a commento del di quella che è forse l'enciclica che lui ha amato di più la Pacem in terris
La presenza dei cristiani dentro le istituzioni mai riferimento probabilmente a tutti gli uomini e tutte le donne
Che egli ama ecco di buona volontà come si diceva allora
Non potrà essere efficace cito se non si è scientificamente competenti tecnicamente capaci professionalmente Esperti la citazione molto nota ma perché è acuta
Ed è ed è puntuale e tali caratteristiche pur necessarie
Non sono sufficienti però secondo Vittorio
Vanno accompagnate
E questa è una sfida
Che rimane
Vanno accompagnate da una unità di vita nel senso che gli esseri umani nell'interiorità di se stessi vivano il loro operare a contenuto temporale come una sintesi di elementi scientifico tecnico professionali e di valori spirituali non è Valduga si è facile
Emerge così negli scritti e negli interventi
Pubblici direttorio la sottolineatura di un duplice dovere di chi opera nelle istituzioni
Quello di avere chiara la percezione del proprio compito
Potremmo sintetizzarlo con la parola competenza
E quello di vivere il potere piccolo o grande che sia come servizio nel senso di disinteresse personale ve lo dico passatemi un momento di deformazione professionale
Nella lettura che i costituzionalisti italiani hanno fatto dell'articolo cinquantaquattro secondo comma della Costituzione chi ha il compito di affidato Funzione pubblica e deve adempiere con disciplina e onore formula molto citata nella lettura che la scienza costituzionalistica italiana fatto di questo di questa disposizione e predomina nettamente la ricostruzione che disciplina vuol dire competenza e onore vuol dire disinteresse personale Vittorio
Lo aveva in qualche modo scritto un po'di anni fa
Aveva ragione d'altra parte
Giovanni Marongiu anch'egli giustamente menzionato
Quando ricordava che la definizione
Che Bacelle diede
Nella suo operare sulla disciplina militare
La disciplina militare Q intesa
Nel suo senso più pregnante di regola e di osservanza della regola
Regola e osservanza della regola
Questa
Definizione
Va in qualche misura rapportata a tutta la costruzione di Vittorio della dello stare dentro le istituzioni
L'investito di pubbliche funzioni
Questo lo scrive in un in un articolo del settantasette in un saggio sessantasette comparso negli scritti in onore di Costantino Mortati
E credo che non fosse casuale che Vittorio abbia questo magari mi
Mi confronterò con Giovanni è una per chiedere se c'è nella memoria familiare qualche cosa penso che non si non sia stato casuale che abbia voluto inserire negli scritti Mortati questo questo testo
è l'ultimo Bacelle evidentemente no siamo nel settantasette
La competenza
Dell'investito di pubbliche funzioni ha soprattutto il significato di un impegno personali morale e civile
Capace di supplire alle carenze di uno stabile quadro di riferimento strutturale funzionale e psicologico
Ricordate no
Abituati agli schemi di una società stabile ecco qui ritorna sotto il profilo scientifico
In uno scritto tecnicamente non per addetti ai lavori ma ritorna la stessa
Ottica la stessa lettura
Appunto ancora abituati
Agli schemi di una società stabile facciamo fatica ad accorgerci che stiamo camminando su una ruota che gira
Con questa citazione terminò la prima parte ai voi del mio intervento
Grazie
Grazie a Renato
Si è parlato
Di Vittorio davanti
Al potere nel suo rapporto col potere potere come servizio disinteressato responsabile
E non sfuggo alla tua sollecitazione
Sul tema anche del del giudice è soggetto alla legge che è frutto appunto del dell'idea del potere come servizio disinteressato e responsabile è soggetto solo alla legge
Forse può voler dire soggetto solo al diritto alle sue regole alle sue logiche e quindi estraneo ad ogni dinamica di soggezione
A esigenze diverse perse politiche
Il giudice che giudica senza speranza né timone senza speranza di ottenere qualcosa perse senza timore di averne documento il giudice
Libero che si consegna la nostra costituzione
Un rapporto di esercizio del potere responsabile che riguarda tutte le dimensioni è rispetto a questa dimensione
Avviene il secondo giro di tavolo con una preghiera che ovviamente il secondo giri di tavolo sia proporzionale alla durata del primo intervento quindi che ha parlato un po'di più parlerà un po'di meno e cerchiamo insomma di Sen i tempi per avere un congruo tempo anche di dibattito
E riallacciandomi al tema della responsabilità vorrei chiedere a Maria Grazia cosa ci dice
Va sulle sull'essere responsabili associativi oggi cosa l'impegno la testimonianza di Vittorio può dirci sul vivere la responsabilità perché come dimensione appunto di servizio di poterne inteso nella dimensione quei abbiamo appena accennato all'interno Azione Cattolica oggi
Sarò breve
Quando Vittorio parla di di servizio fa riferimento sempre a due coordinate l'amicizia e la gioia
Ieri lo ricordava Manuela Gitto citando la citazione famosa a cui tutti noi siamo affezionati di i baciapile dice cos'è l'Azione cattolica la realtà di cristiani che si conoscono si vogliono bene che lavorano assieme nel nome del Signore che sono amici
Quindi
E quei e ancora sottolinea con concordia con spirito comune senza troppe ormai sovrastrutture organizzative ma veramente essendo sempre più un cursore un'anima sola cercano di servire la Chiesa quindi
Un servizio che parte dalla libertà dalla libertà da noi stessi da riconoscere il primato di Dio non siamo noi centro né come singoli neanche come AC
Il servizio non è nostro no e quindi e suo e quindi rimettere al centro le priorità partendo proprio da da una formazione
Bacino dice questa è già una grande cosa il fatto di poter lavorare insieme di poter servire insieme la Chiesa non per rendere
Grande la cima per rendere la chiesa
Un servizio alla Chiesa e ai nostri fratelli
Gioia e amicizia queste le due coordinate e che sottolinea Basciu il lo dice nei discorsi ma lo possiamo cogliere da tutto il lavoro di forma e da tutto il lavoro che hanno fatto per la revisione dello Statuto
Da quell'esperienza lì si vede un modo di stare di lavorare insieme di e crescere nell'amore per la Chiesa di avere un obiettivo comune di imparare anche a lavorare insieme ad ascoltarsi quindi c'è delle cose che dice c'è tutto un esperienza di quegli anni lì che ci ci insegna anche uno stile della responsabilità associativa
E sottolinea anche che il servizio diventava spazio di crescita umana sia per irresponsabile e richiede una formazione umana che parte dalla cura della propria coscienza che parte dal Dusty quella struttura di cui parlava prima Ilaria quindi
Penso che
Per recuperare questo spirito di di servizio all'associazione che parte nota questo
Diciamo da dall'riscoprire la gioia del servizio da riscoprire
Di fondo un legame di amicizia che nell'Azione Cattolica diventa diventa poi amore per la Chiesa e il servizio per i fratelli sia un passaggio importante anche per l'oggi no per al di là di tutte le strategie
For associative con cui cerchiamo di promuovere anche la formazione dei responsabili o invitiamo no alla responsabilità associativa penso che il più grande appeal possa essere proprio questo senso di amicizia di gioia e questa
Paz ione nel lavorare insieme questo penso posta possa essere un come dire un bel messaggio che bacile nasce anche oggi è responsabile associati
Una seconda domanda anche hai l'aria che nella prima parte del suo intervento ci ha parlato della scelta religiosa
Anche come ritorno all'essenziale come scelta di andare verso ciò che è essenziale e quindi in una prospettiva di attualizzazione oggi chiedo cosa essenziale oggi
Allora pensando a questa domanda e ciascuno di voi prova a pensare no che cosa essenziale oggi
Probabilmente citassimo qualche minuto poi ci lo dicessimo verrebbe un lungo elenco no e allora forse non è proprio l'essenziale nel senso che se essenziale deve essere qualcosa di diciamo capaci di raccogliere di tenere insieme di sintetico e questa espressione quella dell'essenzialità una espressione che lo stesso bacile usava
Per esempio sempre nell'intervista che vi citavo prima diceva la scelta religiosa e questo riscoprire la centralità dell'annuncio di Cristo l'annuncio della fede da cui tutto il resto prende il significato
Questa è la scelta religiosa
Quindi
La domanda diventa a questo punto che cosa vuol dire oggi annunciare Cristo
Qual è il cuore dell'annuncio di Cristo alle persone che con cui viviamo con cui lavoriamo con cui cerchiamo di costruire qualcosa
Faccio una proposta cui ne possiamo naturalmente discutere e mi ricollego alla domanda da cui è partita all'inizio Maria Grazia le chiedeva verso quale umanità
Credo che oggi questa sia la domanda essenziale no quale umanità
Letta però in una chiave ampia e anche qui mi collego a un altro ha un'altra prospettiva che ha aperto papa Francesco e su cui sulla cui siete scia sta proseguendo anche Leone quattordicesimo nella di l'exit cioè oggi non si può pensare l'uomo senza pensare anche l'ambiente in cui siamo l'espressione che usava Papa Francesco diceva di ascoltare il grido dei poveri e della terra
Ecco credo meno mi sembra di sentire così che oggi l'annuncio di Cristo questa essenzialità di cui forse anche la nostra scelta religiosa deve fare
Trovare una declinazione è questa l'umanità intesa nel grido che gli uomini poveri e la terra lanciano
Perché questa chiave sintetica che appunto papa Francesco aveva intuito e che ci ha lasciato che sta continuando a risuonare
è un invito a guardare
A chi in questo momento
Bisognoso
La terra il popolo i poveri
E mi sembra che questo sia anche quello sguardo di cui dicevo prima cioè di questo sguardo che capace di cogliere
Il cuore di Dio
Naturalmente tutto questo va declinato va capito va visto dentro le situazioni va visto dentro anche le pieghe della quotidianità però mi sembra che se lo teniamo come un faro ci aiuta a illuminare ciò di cui oggi c'è bisogno
Grazie Ilaria sarei tentato ovviamente di cambiare la domanda professore Balduzzi che insieme che ha già anticipato che ha già anticipato il però non lo faccio
No no
No chiediamo anche a Luís ecco secondo quella che è la traccia che ci siamo dati di
Delle tracce a riflettere su quello che oggi può dire la testimonianza di Vittorio nel no nella nostra dinamica relazionale come singoli come associazione
Nella nostra dimensione di persone che prestano il proprio servizio nella nella Repubblica nella nel rapporto col potere nella postura innanzi al potere e nella responsabilità che deriva dal dal sapere
Voi avete capito che mi sono cautelato prima perché la malizia di questi siciliani e terribile ecco quindi insomma
Allora Prost proviamo a distinguere e il no il lascito oggi con le cautele che sappiamo insomma
Cercando di non prestare a Vittorio le nostre particolari
Posizioni voi non si poté quale punto di vista odierne suo quattro versanti costituzione democrazia politica magistratura e politica costituzione è abbastanza veloce per Vittorio alla fonte permanente di ispirazione
Nel suo equilibrio nell'equilibrio della Costituzione tra le diverse parti dentro seconda parte insomma in quel in quel sistema
Che ci è stato regalato dai dei padri e delle madri costituenti e anche appunto attuando la Costituzione non è il tre secondo comma
La rimozione degli ostacoli è un qualche cosa che non smetterà mai di essere attuato sotto questo profilo la lezione di Vittorio la lezione
Che tanti altri ci hanno dato Luís la portata con la sua personalità e la capacità di tenere insieme tutte le cose
Sulla democrazia la chiave di lettura c'è già stata data ieri cioè la scelta religiosa ed ex rientrata anche questa mattina come dono alla democrazia pensione non è soltanto sarebbe già molto un un no alle strumentalizzazioni della fede al la strumentalizzazione del popolo No del delle nostre radici ecco Chris che ci sono e che devono ecco ma che se non si fa attenzione diventano poi facilmente oggetto di strumentalizzazione
è un sì al mutuo riconoscimento è un sì alla
All'idea che alle cosiddette derive laicisti che anche in questi giorni no ci sono stati interventi che le hanno in qualche modo richiamate no
Tu non rispondi attraverso un'alleanza strumentale con il potere di turno ma rispondi attraverso la mediazione culturale la purifica io ne delle derive laicisti che questo è l'insegnamento di Vittorio già dal quello scritto del cinquantotto attenzione e quindi di Vittorio
Già prima
Della
Ideazione di quella che poi venne chiamata con una formula che non smetteremo mai di commentare la cosiddetta scelta religiosa
Sulla politica
Eh beh qui c'è un aspetto evidentemente posturale molto importante oggi la mitezza i toni bassino che non vuol dire arrendevolezza
Quando la schiena diritta non c'è problema di come anzi
Una schiena diritta non ha bisogno dei pugni Sulta
Ma c'è qualcosa di più
Sulla quale su questo qualcosa di più forse abbiamo un pochino nel tempo
Perso un'attenzione quell'apertura internazionalistica che è propria di Vittorio fin dall'inizio
è qualche cosa che André
Beh ecco sempre rinnovata tanto più oggi vedente mente no con quello che
Che ascoltiamo e vediamo in giro per il mondo e con il cambiamento
Altro che d'epoca da
Cosa c'è di più del cambiamento d'epoca Francesco dovrebbe
In qualche misura suggerirci dall'alto qualche un'altra un'altro lessico no perché è quello che stiamo a cui stiamo assistendo evidentemente
Qualcosa che CD interpella ecco e dunque qui è più un'attenzione quella che Vittorio ci lascerà che evidentemente un contenuto perché la la
Il contesto indubbiamente molto diverso su magistratura e politica probabilmente con le cautele che sappiamo detto Orio ci dice qualcosa di più
Perché quella le chiavi di lettura che al tempo stesso è la chiave di lettura della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura dell'autonomia del collegamento
Credo che valga anche oggi
Vittorio più di altri vicepresidenti sottolineo d'altra parte era la sua
La sua struttura scientifica che lo portava lì sottolineo circa la natura del CSM non tanto quella che veniva un po'tra letizia mente riferita ancora d'essere organo di autogoverno no generò organo di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza
Non era una costruzione come dire inventata da lui però quella la la resa forte non l'ha fatta forte
E non alla magistratura si capisce no perché non può essere né un corpo separato né un legno alla deriva no ecco perché sta dentro questo equilibrio complessivo dei Poteri
Che indubbiamente
Appartiene al nucleo forte dei principi costituzionali questo andrebbe sempre tenuto presente anche oggi
Ma serve fiducia perché mi sono preso questa cosa poi vediamo un po'se succede
Se sono in grado di
Diavolerie
Almeno per me
Riceve tutti i giovani quindi però
Allora
Mi prendo una citazione
Così la colpa
è sua di Piero Alberto Capotosti nel due mila otto convegno alla Sapienza comica molto intelligente promosso da Fulco Lanchester perché era con noi ieri fosse adesso non c'è ma ieri c'era
Una delle relazioni affidata Capotosti
Il ruolo del del giudice nella società contemporanea sulla scia del pensiero di Vittorio Bacelle di e nucleo quello che secondo me è il punto fondamentale della riflessione di Piero Alberto
Piero Alberto nella parte finale della
Sua relazione
Si riferisce alle ipotesi due mila otto revisioni costituzionali
Di una serie di principi e garanzie
Prospettati come anacronistici privilegi ma invece dice Capotosti del tutto funzionali per l'effettiva indipendenza e autonomia della magistratura
Quali in particolare i sempre Capotosti l'obbligatorietà dell'azione penale e l'organizzazione del CSM la separazione delle carriere
E qui viene la citazione
Su cui volevo
Terminare questo punto poi dirò solo due minuti estone i tempi che
Agatino mi ha dato
Sì può avere cioè l'impressione che il potere politico avanzi queste proposte di riforma stiamo parlando del due mila otto e quindi non siamo polemiche attuali
Non tanto con l'intento di ottenere che sempre di più come osservava Salvatore Satta la giurisdizione si risolva nella giustizia
Ma soprattutto con intenti virgolette punitivi della cosiddetta casta della magistratura
Come in un certo senso è stata vissuta interpretata la vicenda della modifica dell'articolo centoundici della Costituzione a proposito della previsione del giusto processo
Se questa impressione esatta di fronte al rischio con andamento alternante difforme di complessiva delegittimazione dell'ordine giudiziario
Con riflessi molto gravi sull'ordinata convivenza sociale e quanto mai importante compiere ogni sforzo per ottenere non solo il recupero mai generalizzato riconoscimento della loro imparzialità e professionalità da considerare anche nelle loro prospettiva di valori simbolo ecco fin qui Capotosti
Che riassumeva il pensiero di di Vittorio
L'attualità di questa riflessione evidentemente la cogliamo ancora di più se pensiamo
Alle vicende di questi mesi di queste settimane di questi giorni e anche al al monito del Presidente della Repubblica qualche qualche giorno fa
Vorrei però concludere
Proprio
Con un ricordo personale
Correva
L'anno mille novecentosettantatré una sera di settembre mite come possono essere praticamente solo a Roma le sere di settembre ecco
Nel cortile non della Domus Maria ma della Domus Pacis
Un giovane diciottenne conversava con coetanei
A margine dell'Assemblea nazionale quella del settantatré l'ultima di Vittorio Bacelle quella in cui la relazione comincia alla domanda del dottore della legge insomma a chi ha la la mia età quella relazione e non passò invano ecco
Poi qui siamo in pochi ormai ad avere la mia età vedo che per per fortuna ecco quindi
A sorpresa si avvicina
Il presidente nazionale
Comincia a scambiare qualche parola con noi potete immaginare imbarazzati Acerbi ecco poi per intenzione era un mito
Era presidente della scelta religiosa cioè noi avvertivamo
Questa straordinaria libertà che ci aveva dato ecco
Di quel colloquio
Al di là dei contenuti perché
Siamo stati un po'ecco
Quel giovane di allora che poi ebbe un percorso umano professionale variamente intrecciato lo è tuttora con
La famiglia Bacelle con Giovanni eccetera
Ricorda soprattutto due tratti
Che sono emersi non potevano non emerge l'in questi giorni ecco l'umiltà è il sorriso beh l'umiltà è chiaro che
Il taccuino no sessantaquattro quello più volte richiamato c'è un passaggio interessante
Bisogna ricordarsi di non di identificare mai se stessi o i propri interessi o anche le proprie idee
Con il bene comune e d'altra parte
Già in quel testo del cinquantotto sulla presenza dei cattolici nella vita sociale Bacelle aveva individuato
Attenzione nell'umiltà la chiave autentica della soluzione del problema sociale perché era anche capace di spiazzare Citorio parcelle no quindi
E poi il sorriso
Commemorando nel dicembre settantanove timorosi lei menzionato ieri ad altro proposito no commemorando il magistrato
Un grande magistrato calabrese presidente dell'Azione Cattolica Reggio Calabria Domenico De Caridi
Vittorio ebbe modo di tratteggiare né una caratteristica quella del sorriso
è chiaro accade sovente quasi inconsapevolmente di leggere negli altri riflesso di se stessi il sorriso di dei carichi di esprimeva dice Bacelle la nota dell'accoglienza la gioia di incontrarsi di ricevere di conversare con gli amici
Di far sentire a loro agio
Tutti quelli con cui aveva occasione di incontrarsi per ragioni di amicizia per ragioni di professione per ragioni di apostolato ecco a me pare che questa
Questo ricordo che Vittorio fece di un'altra persona
Un ricordo che facilmente noi possiamo fare di Vittorio ma è qualche cosa che ci serve per andare avanti nelle istituzioni
E non solo come è stato ricordato da Maria Grazia da Ilaria nella esperienze associative ed ecclesiale e questa capacità di vivere
Realmente e di far percepire no l'umiltà reale umiltà percepita è un po'la chiave una delle chiavi certamente della
Possibilità di mediazione culturale e il sorriso diventa non
Una forma
Ipocrita spesso i sorrisi anche sorrisi possano essere ipocriti ma diventa lo strumento di relazione che sia così per tutti
Grazie nato grazie a tutti per le bellissime era illazioni è anche per essere stati bravissimi nel rispettare le tempistiche che ci consentono di avere un adeguato in tempo per un momento di dibattito prima di dare poi la parola al presidente l'Azione cattolica per trarre un po'le conclusioni di queste a nostra due giorni riflessioni quindi adesso chiederei a chi vuole intervenire con una domanda per i nostri creatori di farlo con la solita preghiera ecco che le domande siano domande e non relazioni ulteriori giusto per consentire a tutti ecco di potenza esprimere partecipare a questo momento di dialogo quindi c'è qualcuno con il microfono credo
Oppure facciamo che magari è così sale qui a a fare a domanda ecco chi chi vuole
Prego
Naturalmente nel fare la domanda ci presentiamo ecco così anche
In pieno stile associativo
Sono Vincenzo Castellone è un ragazzino di trentadue
Nel settore Giovanni della diocesi di Aversa
Allora tra i tanti appelli che mi porto da questa due giorni c'è sicuramente la consapevolezza sono che richiamava prima Mariagrazia della il mediatore
Della capacità me di mediazione di lettura della realtà della complessità di Bashmet
Mi chiedo l'età adulta oggi sta cambiando attraversa bah rivoluzioni sarà Sordi parte sulla fascia d'età prima c'era il richiamo sull'articolazione della CRE come come dire lettura definire tempi quasi
E quindi la domanda che pongo a mare grazie alla presidenza nazionale no cioè non potrebbe essere opportuno non potrebbe essere necessario
L'articolazione giovani adulti
Direi che raccogliamo un po'di domande e poi facciamo delle risposte più più articolate
Diceva dice il mio maestro che il prelato conosce bene il professore Ruggeri che gli interventi si dividono in spontanei e spinta nei il mio è a metà perché parte sarebbe stato comunque almeno talmente e però è anche spinta neo perché le parole molto belle impegnative di di Renato Poma sollecitazione
Al nostro movimento mi mi inducono a prendere parola
La prima cosa la predetta comunque la ma voglio dire perché
Credo che sia una testimonianza dovuta Abbas le che io non ho avuto l'onore il privilegio di conoscere personalmente
Ed è che Bashir lei avrebbe un posto nella storia del pensiero amministrativistico comunque fosse morto e qualunque TAR fosse morto perché il contributo che ha dato al pensiero giusto pubblicistico lo dico dal modesto costituzionalista
è un contributo auto un contributo davvero alto
La seconda considerazione perché credo parli a noi e mi viene dalle cose che ho ascoltato ieri oggi soprattutto alle cosche diceva Renato ma non solo
Ed è che
Bashir è davvero un uomo
Tu sottolineavi Renato di atto
Perché chiamato avvocato all'attuazione della Costituzione
Considerata la sua generazione cioè lui praticamente entra in campo quando la Costituzione entra in campo nella scena diciamo per lo studio pubblicato ecclesiale quando la Costituzione comincia a lavorare
E veramente l'anello di congiunzione correggimi si dimise anche due questa impressione tra la generazione che alla Costituzione era estranea perché si era già formata in un mondo diverso
E quanti dopo avrebbero dato tra virgolette per scontata la Costituzione lo metto tra virgolette perché la Costituzione non si deve e non si può mai dare per scontata
Ma l'unica veramente è stato colui che ha messo le sue energie giovani
Forti cospicue al servizio della veramente a tutela della Costituzione come prima forma di implementazione con una capacità anche di vedere lontano lo sottolineava Renato rispetto all'Europa ma non solo che veramente lascia lascia
Lascia ammirati
La ultima cosa che voglio dire mi sottraggo alle tante cose che avrei drastiche sulle questioni legate al potere giudiziario prestigio non vorrei che mi prendesse alla mano darà l'attuazione delle e l'impegno diciamo dicono al dico una cosa però che che è importante che vale a trecentosessanta gradi
La categoria che vorrei richiamare evangelica
Che vorrei richiamare per perciò segnare la cifra dell'impegno di Bashir le nella chiesa nella società civile nel mondo universitario nelle istituzioni
La cifra e i rilievi lui era sempre un credente mala la fede in cui operava come lievito
Se leggiamo i suoi a adesso faccio solo un esempio che mi ha colpito molto quindi non richiamava Renato lo scritto sul coordinamento che io trovo
Davvero luminoso oltre che gravido di Avvenire sul piano diciamo della riflessione dottrinale
Ma quanto vangelo c'è la cifra nel la voce coordinamento questo essere capaci di costruire l'unità ma senza violare il pluralismo rispettando le le diversità le le fatiche anche i percorsi di ciascuno quanto vangelo c'è quanta sapienza cristiana c'è eppure mi sono confrontato su questa voce che ripeto mi ha colpito molto c'ho lavorato molto su questo tema questa voce parla anche assolutamente non credente al giurista che si accosti al tema
E l'ala fedeli e lievito ecco esemplare da questo punto di vista ha lavorato come lievito alla fede nel nel lavoro di Basile che fosse preside invece presidente del CSM che fosse studioso di diritto amministrativo consigliere comunale comunale a Roma ho avuto ovviamente impegnato a livello ecclesiale all'interno della della famiglia
Mi scusi in che io col mio alla famiglia la loro sottolinea spesso Giuseppe Notaristefano un'annotazione che mi è caro a vedere la nostra come una famiglia ecco da questo punto di vista chiudo rispetto all'ossessione della visibilità
Che sembra essere quello che si richiede ai cattolici farebbe vedere da dove dove siede Betteto una bandiera dove da dove ci troveranno marcare non non siamo visibili io questo sessione non ce l'avrei non so se è una forma di diciamo di auto da soluzione ma non credo io invece credo che davvero più che erigere diciamo innalzare bandiere noi siamo chiamati veramente ad essere sale lievito non avere l'ossessione per la visibilità non ce l'hanno il sale lievito che spariscono felicemente all'interno degli alimenti
E e quindi io credo che questa sia la strada la cifra dell'impegno di Brescia che è una strada davvero impegnativa per il nostro presente per aprire il futuro
Grazie a Luigi
C'è Paolo Nepi e poi

Uno Paolo metri della diocesi di Arezzo
Io vorrei dire qualche osservazione sulla scelta religiosa
Sapendo che ci si muove in una cristalli era quindi si rischia di rompere qualche pezzo pregiato
Io mi chiedo appunto è stato detto come attualizzare oggi la scelta religiosa
E questa è una necessità per noi perché la scelta religiosa è stata fatta in un periodo storico
Per segnare proprio differenze eccetera
Quel quel periodo storico oggi non c'è quindi c'è da fare i conti con qualcos'altro
La scelta religiosa rimane valida perché indica quel primato del Vangelo del primato della fede su le altre cose il primato dello spirituale ecco il primato distrettuale come lo chiamò Maritain rispetto a un in Francia hanno una situazione di cattolicesimo reazionario poi condannato anche da dal paparazzo cosa significa oggi fare i conti perché quel concetto Ilaria di leggerezza come tutti i concetti estremi sono ambigui
Perché la leggerezza può dare nel senso che appunto si si liberava un fardello che può essere quello del potere ma dall'altro può rischiare di diventare evanescenza questo è il rischio che corriamo oggi che corre la chiesa
Se pensiamo a quel dramma per cui ancora
La stragrande maggioranza dei bambini va alla comunione e poi si perdono finisce finisce lì la presenza della Chiesa quindi noi
Con la scelta religiosa dobbiamo porci il problema di come continuare questa semina che è presente nel nostro caso della CRS
Ma ecco quindi andare oltre non è che non ci siano queste esperienze l'abbiamo rafforzato la sfida quale è quella che oggi una studiosa francese una sociologa dirà d'alto prestigio la Daniele pervie legge
Ha chiamato lei scultura azione cioè oggi in Europa vive lei scultura azione del cristianesimo cioè a differenza dell'incultura azione la cultura cristiana che esce dalle i gangli vitali della società dalla famiglia dalla scuola dall'educazione eccetera eccetera quindi oggi la scelta religiosa
Deve fare i conti con questa è scultura azione quindi noi dobbiamo essere in grado di ricreare momenti formativi
Io ho una certa Nostalgia anche per l'oratorio insomma per le forme per così dire in cui in associazione si va perché si gioca si sta insieme si creano rapporti di amicizia
Quindi dobbiamo come dire sforzarci di creare momenti di formazione
Che appunto vadano contro questo processo deve scultura azione che renderebbe appunto il cristianesimo estraneo
Alla alla nostra abilità e alla nostra
Alla nostra comunità sociale ed ecclesiale
Grazie Paolo avevamo un intervento qui poi uno qui un altro
Sì sì sì vi chiedo di chiedo naturalmente vie rimanere sempre sui tempi negli interventi li accogliamo tutti si è poi facciamo un unico giro di risposta
Buongiorno a tutti io sono Lorenzo Corea vice giovani della diocesi di Livorno intanto ringrazio per conto forte si sente ok
Voglio ringraziarvi intanto perché io sono giovane ancora per qualche mese non ho vissuto evidentemente l'epoca di baci e le e questa è un'opera di testimonianza che per me essenziale io credo che sia per tutti noi una figura di riferimento voglio dire
E la testimonianza serve per far memoria e serve per costruire il presente il futuro
Proprio in quest'ottica poi ringrazia i relatori di ieri e di oggi una delle descrizioni sull'approccio di Vittorio Bacelle che più ho sentito è stato il termine mitezza
E non posso fare a meno di domandarmi
Lo spazio per la mitezza oggi
Quale
Diceva il professore
Con la schiena dritta non c'è bisogno di sbattere i pugni sul tavolo
E io concordo ma credo che diciamo la ricchezza sia un valore per tutti i presenti qui
La domanda è qual è lo spazio per la mitezza fuori da questa stanza
E non voglio diciamo circoscrivere la riflessione sulla mitezza esclusivamente la dimensione pubblica cioè la domanda riguarda anche che spazio c'è per la mitezza nell'ambito della nostra scelta religiosa negli ambienti e nelle nostre comunità
E qui mi fermo
Sì grazie grazie
E avevamo su questo
Prego
Sì scusate ecco una parola ovviamente solo essenziale non solo nel pensiero ma soprattutto nella parola per tipi conosce i miei problemi ecco siccome c'è una domanda che qui ha attraversato
Tutti questi giorni che cosa ci chiede oggi parcelle
Ecco allora io credo che noi abbiamo
Riley rilettura abbiamo rileggere con una ricchezza ecco una novità da continuamente da rileggere però non solo come una nostalgica ma soprattutto come novità e coraggio attraverso papa Francesco papa Francesco
C'è andato a davanti no tutti tutti in Hui per rileggere oggi Vittorio per raccogliere la nobiltà e il coraggio perché attraverso Francesco Lotito tempo rifare così grazie

Marco

Ringrazio molto di questa possibilità di tenere questi interventi in questa sede così per meccanica dei ricordi forti
Volevo fare tre osservazioni
La prima è questa scelta religiosa naturalmente petroso molte volte questo stemma che centralissimo
Direi che ci siamo resi conto con il tempo che la scelta religiosa
Paragonato diciamocelo con sicurezza di negli anni ottanta novanta con l'inizio dell'esperienza lasciate negli USA veniva siccome limitazioni limitativo venti pensata come una presa di distanza dal dal potere ha fornito il potere dalla forma della politica una un'altra distrutte possono fondamentale del ecco questo è giusto ma è limitato secondo me a una lettura diciamo diciamo troppo ristretta del il termine scelta Che cosa vuol dire scelta che ecco di quale scelta si parla non di una scelta tra diversi beni oggettivi riguarda ai quali devo scegliere questo prezioso quello secondo criterio di convenienza ma scelgo in quanto dire così c'è il nome stesso di fronte a Dio
Un ed una scelta di me stesso che però radicata di fatto lo si voglio un panino in una scelta di Dio
Per colui che sceglie quindi abbiamo una relazione strutturale che in questo senso una scelta religiosa può diventare non solo fondamento culturale
Dell'impegno della storia ma anche quelle chiamare categoria ermeneutica cioè offre un punto di vista su fondamento nel quale possiamo interpretare a leggere
La storia contemporanea quella storia che oggi secondo punto viene segnata da l'estremo pericolo di una nuova diciamo così barbarie Dante e al tempo stesso però una storia che offre possibilità nel termine crisi
Molto usato come ben noto mi sono le due due possibilità crisi come rottura termina caduta a Bishop per un verso per l'altro verso crisi come possibilità attorno al tema fondamentale ti scenetta a attuazione della libertà in questo senso farai un elogio della riflessione
Abbiamo dovremmo riaprire ce ne sono emersi in questa giornata temi o parole chiave diciamo così che esiste esisterebbero
Una attenzione conseguente è un impegno appunto della riflessione volevo richiamare non diciamo così temi come la libertà la dignità L'Unità
L'analisi la religione stesse sono ottimi sono parole chiavi concetti fondamentali che
Diciamo concetti fondamentali che occorre sempre di nuovo riprendere nel lavoro della dicono un tempo si chiamava mediazione culturale che mi piace ricordare qualche terso cosa brevissimo volevo solo mentre Camus urto la
Poi dove non a caso la ripresa Paolo Nepi la la la l'affermazione di dilaga sulla libertà sull'altura nessuna leggerezza
Ecco che cosa cioè titolo di un libro di Simone Weil
La pesante Ornella gas che il tema il tridente militari
L'altro socio traduce la garanzia da più sentenze ecco
Che cos'è la grazia ecco
Si può dire molto motivati e naturalmente la garanzia
Noi siamo quello che siamo perché siamo stati sempre di nuovo viene così graziati nell'incontro con l'assolutismo allora
Abbiamo una dire così la percentuale venezuelani scientificamente dei tedeschi
La libertà in atto la libertà che
Ci attraverso il momento in cui scegliamo
Nessun'altra occorre o o o opporre questa dinamica libertà come leggerezza c'è come capacità di autodeterminarsi
Di fronte a Dio
Conte con un concetto contrario rispetto appunto alla pesantezza che sarebbe sì capisco male il dicevo l'essere subalterno all'interesse individuale allora
Essere auto centrata incluso per intero centrati ecco nelle e quindi è un tema sul quale il per dirla con col col collega l'amico carissimo Paolo si può discutere feconda mente grazie
Grazie a Marco
Un altro intervento
Sono Alfonso Barbarisi io appartengo alla famiglia Previti del delle associazioni
Sì sono del presidente nazionali dell'Hajduk il cugino diciamo di questa famiglia vengo qui perché appunto ci accomuna la scelta religiosa
E credo che il senso fondamentale del ad esempio di Brescia dei è il senso della Chiesa come Saluzzo prima ricordato nasce dall'inchiesta universale cattolica che entra concretamente nella realtà globale che ormai geopolitica chiamavamo come vogliamo che e con questa diciamo nuova dimensione quindi e la modalità in cui si può conoscere e interpretare il mondo moderno attuale una visione ecco la visione di bacilli
E e credo che in questa visione Lumaj lo l'umiltà Rini e in modo migliore perché siamo un piccolo granello nella globalità
E quindi in questo senso direi la domanda uguale facciamo abbastanza per sentirci in questa assenso della chiesa che la comunità dei santi degli ovini nella storia ecco questo io credo che non ne facciamo molto ancora sforzi per o sentirci granello di sabbia nella globalità moderna e dobbiamo fare sforzi su questo argomento grazie grazie credo che ci sia un ultimo intervento Orsini
Giorno e Sora Fregoli Eridio chef Siracusa intanto un grazie
Assolutamente grato profondo per queste due giornate intensa veramente arricchenti
Per noi tutti insomma che abbiamo anche frequentato frequentiamo questi luoghi a noi cari che sono i luoghi luoghi del cuore la domanda è molto semplice che la volevo riferire al sul bordo si chi di noi ha una passione per la per la società civile per la politica si affaccia coi esce fuori dal da questo luogo diciamo protetto dove ci sentiamo a casa nostra
Poi entriamo praticamente nell'agone dove invece incontriamo culture sensibilità e anche modi di interpretare oggi e l'impegno politico e sociale in maniera completamente diversa mia domanda è se è sufficiente mostrarci per quelli che siamo
Abbiamo parlato molto sorriso
Di passione
Spesso entriamo in questi agoni sentiamo un senso come dire perché di di quasi alle volte in un primo momento dice non siamo adeguati a questi luoghi
Ma la domanda è sia per quello che abbiamo per come ci siamo formati se è sufficiente può essere coerenti per quello che erano storia entrando nelle situazione se possiamo essere utili io penso di sì
Perché chi si affaccia la realtà politico partitica
Alle volte si sente inadeguato invece realtà quel mondo ha bisogno di grande di questo avviso di questa carità
Vi poi vivi trasferiscono sensazione che è bella la vorrei trasferire entrando in questi luoghi negli anni si è trasformato questo luogo l'ho sempre vissuto con una forma di dolore così volte di quasi quasi fosse dettati impersonale questo luogo la Domus
Invece oggi riflettevo dicevo questo leggevo la la frase questa sua la sua fede suo ideale sono nel nostro cuore c'è stranamente
Proprio nel nell'immagine del seme che muore
E sembra che si sia quasi un attimino come dire
Sfumato la presenza della Cina realtà ebbe in realtà invece questo è profondo perché più il seme muore più sembra che quasi quasi si nasconda ma in realtà questo seme senza che noi ce ne stiamo accorgendo sta invece fortificando
E quindi quella là quella lapide quel luogo in un luogo che sembra quasi impersonale invece è realtà assume un grande significato è la fede la testimonianza che si incarna nella storia le volte
Senza che abbia alcuna pretesa di avere chissà qualcosa prima realtà fruttifica
Bisogna stare una sensazione volevo fare grazie
Se non ci sono altri interventi chiuderei la fase delle domande è darei la parola ai relatori che certo tenteranno di rispondere a tutte le sollecitazioni ecco liberamente ognuno a quelle che ritiene di poterla poter affrontare dandoci all'incirca cinque minuti a da minuto più minuto meno ecco no non andiamo oltre mezzogiorno
Poi
Lasciamo la parola al presidente
Allora
Colgo la sollecitazione di Vincenzo del settore giovani
E mi mi pare che partisse dalla consapevolezza della capacità di mediazione di Basile per definire quella che la statura di adulto capace di stare anche nell'associazione
E chiedeva perché non una articolazione e giovani adulti
Nella struttura dell'Azione cattolica così come pensata in quegli anni il settore giovanile e il settore adulti
Prendevo no cuore la crescita dei bambini e quindi la Cr era un'articolazione per questo motivo la sede
Dei bambini era accompagnata e accompagnata da dei giovani e dagli adulti
Quindi i giovani adulti sono già capaci anche bambine cioè sono in grado di esprimere e la loro la loro fede sono in grado di essere adulti i giovani adulti sono adulti
Periodicamente in associazione torna questa domanda come anche nel settore giovanile sempre di spostare più in là
Ok la come dire l'ingresso nel settore adulti perché si parte da una constatazione sociologica di una sorta di maturità
O di una sorta di il rallentamento nell'accesso all'età adulta
Ora
Parto da un aneddoto semplice di un mio professore che in fase di formazione mentre ero informazione come psicoterapeuta ci lunare era un professore americano che veniva a farci supervisione e io continuamente continuavo a dire
Un ragazzo di ventitré anni un ragazzo di ventitré anni e lui un uomo di ventitré anni un uomo di ventitré anni cioè perché c'è una struttura psicologica
Che e quella di un uomo e non più questo per dire che e e quindi mi mi piace accogliere la richiesta di un'attenzione particolare a quella fascia di età non e il che penso che vada accolta dall'Azione cattolica in qualche modo con la richiesta di come dire di ragionare su la formazione che noi offriamo a quella fascia di età cioè voglio cogliere la sollecitazione di Vincenzo per dire forse c'è un una richiesta di avere oggi un attenzione particolare ad un mondo adulto quello dei giovani adulti o quello insomma degli adulti giovani che ha delle esigenze particolari che è diciamo come prima sollecitava anche Ilaria a una fatica a stare dentro una struttura ad alimentare la propria fede a vivere
E la propria dimensione e di fede quindi la domanda che mi faccio come associazione come posso rispondere meglio a queste esigenze eccome aiutare l'associazione a comprendere meglio le esigenze di questa fascia di età per poter offrire ne una cura di della dimensione umana spirituale
E di questa fascia di età queste la sollecitazione nel tempo sono state fatte diverse
Hanno sono state portate avanti diversi intuizioni però è importante che cogliamo questo che
Come dire la struttura in questo caso ci fa prendere una consapevolezza cioè che adulti si diventa cioè che adulti
Che una dimensione che bisogna a cogliere la propria vita con le scelte bisogna aiutare anti a e supportare questa fase a lì dove si fa affaticano ambire ad acqua ad essere accolta
Quindi questa è la prima la prima diciamo il primo intervento volevo semplicemente poi rispondere a al vice di Livorno
Uno competenze istituzionali però volevo
Fare questa considerazione oggi la mitezza come stile chiedevi lo spazio per la mitezza oggi quale io penso che uno spazio fuori da questa stanza sia quello delle relazioni umane io di questo mi occupo e penso che oggi c'è una un i legami di forza e di potere che stanno intaccando stanno distruggendo le relazioni umane questo parte
Da della quotidianità dal rapporto uomo-donna dei legami familiari da rapporti di coppia
Dai rapporti genitori-figli dagli aspetti nelle relazioni istituzionali ma anche nelle relazioni educative no
Quindi penso che quello è uno spazio in cui ritornare a a ad assumere questa postura della mitezza
Grazie garanzia
Sì sarò molto molto veloce nel senso che ringrazio si intervento di Paolo che di Marco i Valdo sulla ripresa che hanno fatto della scelta religiosa
Hanno sottolineato alcuni aspetti sui quali mi ritrovo e in particolare quello che diceva anche Paolo Nepi sulla in scultura azione del cristianesimo
E proprio in quella direzione che cercavo prima di recuperare fra i modi per intendere oggi la scelta religiosa quello della popolarità dell'associazione no popolarità intesa come la capacità di trovare delle forme che Inter cecchino
Le diverse fasi dell'esistenza e anche che sappiano dare
Una proposta adeguata ma anche strutturata
In modi che oggi credo vadano ripensate rispetto a quelli a cui siamo abituati perché quei modi lì non intercettano più abbastanza no quello dici prima
Preso all'oratorio forse alcune cose per alcune fasce d'età vanno ancora bene però poi
Soprattutto i Paesi al mondo adulto molto o disperso
Quindi se anche secondo me queste uno dei
Degli spazi in cui oggi la scelta religiosa questo primato del Vangelo va
Ripensato
Affido
Questione centrale del rispetto dei tempi al professore Balduzzi a cui spetta l'ultima gusti ha risposto
Sorvolo sulle provocazioni di Lanzafame poi
Ma Luigi D'Andrea si è così non era semplice per un amministrativista
Era più facile per un costituzionalista l'allievo di Zeno Bini prendere sul serio la Costituzione significava differenziarsi dal maestro cioè bisogna ente quindi come ha fatto un'operazione Vittorio grandissima dal punto di vista scientifico e culturale no quindi
La nozione di coordinamento è vero anche questo
Allora lo dico per i non addetti un un grande giurista
Del
Novecento Caci mette spesso evocato a sproposito
In un suo diritto un celebre diceva che tolto i concetti fondamentali della dottrina dello Stato sono in realtà categorie teologiche secolarizzata e
Anche coordinamento dal punto di vista di DC metta qual è la differenza tra limite Bacelle che quello che ci mette rigido no è deduttivo con coi esiti di vario genere nella vita dica ci mette nella storia dell'umanità in vittoria invece diventa umano non so come dirlo ecco diventa
Oggetto di relazioni umane il coordinamento di Vittorio nona legati la rigidità delle categorie a cui alludeva
Schmitt
Una battuta permetteva però Luigi così serve anche a a dialogare un istante ma ci torno dopo con con Paolo NPE con marchi Valdo
Hai ragione la visibilità non deve essere un'ossessione mi permetto di dire neanche deve essere un'ossessione la invisibilità ecco chiamano in questi termini
Tertium non datur
La mitezza sì
Ma noi troviamo la risposta e poi bisogna applicarla la risposta attuarla la risposta è vero prima Pietro tredici quindici no
Date ragione della fede della speranza son due varianti che è in voi ma fatelo committenze rispetto avendo sempre una coscienza retta cioè
Già due mila anni fa era chiaro che mitezza e coscienza retta stanno insieme no ecco questa era è è la risposta poi poi bisogna naturalmente
Bisogna naturalmente praticarla ma bisogna dirla questa cosa a tutti ecco ai nostri pastori nelle nostre comunità insomma bisogna questa cosa ridirlo ha probabilmente a a tutti hai ragione Nando dando Cerchiaro hai proprio ragione cioè
Noi abbiamo bisogno di riscoprire anche perché c'è un po'di
Insomma come sempre no ecco c'è c'è un po'di di indecisione chiamiamola così su Francesco in questi in questi mesi no dobbiamo dicevo di scoprire quel la quella svolta radicale che che ci ha dato e che e che appunto la capacità di non guardare all'indietro ma di vivere non di sola Nostalgia di guardare e di guardare ovviamente avanti
E la scelta religiosa di ogni ovviamente lo solo accennata
Mi permetto però una sottolineatura negli otto minuti
Deve essere anche
è giusto quello che hai detto Ilaria io non non non voglio voglio aggiungere non appunto sostituire è anche
Attenzione alle istituzioni
E anche cogliere i legami tra civile ed ecclesiale
Qualche giorno fa in un contesto diocesano non dico quale non è il mio
Scopro che il prefetto non sapeva
Chi era il presidente dell'Azione cattolica diocesana ma soprattutto il presidente Lazzaro tradizionale non sapeva chi era il prefetto non vanno bene queste cose non vanno bene
Appartengono punto a quella categoria della invisibilità come ossessione no non vanno bene ecco la scelta religiosa non è questa cosa qui
Sufficiente mostrarsi per quello che siamo chiede Raffaele seri purché purché appunto perché noi stiamo dentro il pensiero di Vittorio Bacelle e quindi purché appunto come
Nella citazione precedente siamo
Scientificamente competenti
Tecnicamente capaci
Professionalmente Esperti come possiamo no non no come possiamo ciascuno secondo le attitudini e luogo già da però ecco questo deve essere il non non è sostitutiva naturalmente
La la mitezza o la postura o lì diciamo la l'inserimento no ecco ecco la santità di vita e queste cose son tutte queste cose messe messi insieme
L'ultima cosa
La prendo
Da qualche
Accenno precisamente
Sulle Sico di di baci e le allora il secoli Vittorio è un lessico sempre molto sorvegliato
Sia quando scrive scientificamente sia quando
Interviene diciamo nel dibattito culturale più ampio sia nelle relazioni associativa e
Nel relazioni
Alle assemblee annuali ecco qua dei presidenti al al Triennale no cioè un lessico sempre sorvegliato ecco Giuseppe Matteo insomma
Una specie di
Di di compitino per le vacanze non lo so ecco
Sulle Messico Dimascio nel secondo me
Abbiamo studiato un po'poco ecco bisognerebbe forse riuscire a individuare qualche modalità per
Promuovere un lavoro
Serio attento
Scientifico scientifico
Tra virgolette proprio sull'ex ricco di Vittorio Bacelle verrebbero fuori secondo me abbiamo tutti percorso gli scritti civili iscritti ecclesiali no insomma quel quella miniera notevole di di dove trovi sempre qualcosa di di interessante ecco
Bisognerebbe riuscire dandoci una mano tra tutti quelli che fanno parte della famiglia associativa ma anche dei cugini o dei o dei o degli affini appunto sono tante associazioni Vittorio bacile eccetera
Promuovere proprio un lavoro sulle sicuro di vittoria questa mi sembrerebbe un contributo interessante anche in prospettiva grazie molte
Grazie
Grazie professore
Ne approfitto approfitto di quest'ultima sollecitazione che ci ha dato il professor Balduzzi per raccontarvi in o due parole che il comitato per il centenario quindi l'insieme delle realtà che sta lavorando alla alle celebrazioni del centenario all'Acea di Vittorio Basile sta realizzando una serie di materiale a Lizzadro sta realizzando una serie di materiali formativi divulgativi per aiutare la riflessione delle diocesi e la realizzazione
Su tutto il il territorio di momenti di approfondimento della figura di vittorie del del del suo insegnamento uno lo abbiamo già a disposizione quindi colgo l'occasione per presentarlo che il seme buono una raccolta di discorsi di e Vittorio allacci pensieri dei laici e la Chiesa che abbiamo già già pubblicato e che trovate disponibile per raccontarvi in un minuto
Facciamo due
Un'altra delle iniziative che stiamo per realizzare chiamerei Annalisa Scudieri che fa parte appunto del gruppo di lavoro del del centenario il cui intervento credo sarà
Anticipato da un Breve Biglio
Qualcuno pensa che i nostri tempi siano il più conflittuale di sempre
Eppure non molti anni fa l'Italia era ferita ogni giorno dal terrorismo e anche la Chiesa cattolica era attraversata da grandi tensioni in quel periodo un uomo te dico tutte le sue energie a far crescere la democrazia il dialogo la speranza nel futuro non da solo ma sempre insieme agli altri
Io sono matto truffe per questo è era un uomo mite il podcast del chiostro che ripercorre la vita dell'impegno di vittorie facili a cent'anni dalla sua nascita
è il racconto di un modo di stare nella storia
G immergersi nella realtà sociale e politica culturale ed ecclesiale del nostro Paese
Con determinazione e con passione tenendo insieme mitezza e coraggio coscienza istituzioni responsabilità riferite
Potrà esportare Roberto sulla perché ostro e su tutte le piattaforme autista
Quello che abbiamo visto il trailer del podcast appunto era un uomo mite un podcast nel chiostro realizzato dall'Azione cattolica italiana e dall'Istituto Vittorio Bachelet con il sostegno della Fondazione apostolica molto esitate in occasione del centenario dalla nascita di Vittorio facile
Era un uomo mite podcast scritto e raccontato da Matteo truffe lì sarà un podcast di quattro puntate
Che abbiamo pensato e realizzato con l'intento di restituire la figura di Vittorio bacile soprattutto nella sua dimensione civile infatti quello che abbiamo immaginato di aggiungere non solo chi conosce ed è affezionato alla figura di Vittorio perché Polsat
Approfondirlo e riconoscerlo ma soprattutto per chi lo conosce meno e non ha vissuto e conosciuto da vicino la temperatura di quei momenti storici e di quelle scelte e di quelle scelte
Dunque gli episodi in episodio
Questa cornice o originale puntuale racchiude un Vittorio bacile non solo responsabile associativo ma soprattutto come presenza significativa nella storia sociale e politica del nostro Paese
Noi non vi anticipiamo altro ma vi invitiamo ad ascoltarlo quando uscirà ad aprile
Su tutte le piattaforme audio di streaming esso il chiostro Grazia
Grazie grazie Annalisa allora io nel ringraziare di nuovo tutti gli intervenuti lasso la parola al presidente dell'Azione Cattolica per su internet
Scelgo anch'io il podio giusto per superare questo sentimento di inferiorità rispetto la brillante performance il nostro amico Renato che ringraziamo così come poi in iniziare davvero con la gratitudine
La gratitudine perché davvero sono state due giornate molto intense
Ricche di contenute piene piene di questo sorriso
Rassicurante
Questo sguardo sereno
Di Vittorio che e tu eppure con un pizzico di ironia come in quella quel lo sguardo che abbiamo un una lingua uno pare che ci guardi si osservi con una certa così sì sguardo simpatico ironico
è vero davvero due giornate molto belle la presidente la presenza del Presidente Mattarella le ha rese ancora più preziose
Le sue parole e la sua presenza la sua gratitudine che diciamo ieri in un breve momento di saluto avuto modo di affidarne e quindi io la la restituisco poi a tutta l'associazione quindi gratitudine per tutti i relatori le relazioni anche per la
Stimolante ecco fermi a mio parere è stimolante mattinata che abbiamo condiviso con tante sollecitazioni che ci permettono davvero di sincronizzarsi con lo spirito di questo centenario che è un itinerario che che inizia
Che si vede l'associazione anche in un passaggio anche importante della sua del suo cammino siamo a un anno dalla quella che sarà la la la l'assemblea x uno x Dellas
L'azione di una bella tripletta diciamo interessante la diciannovesima assemblea nazionale nel conteggio dal nuovo Statuto
Ma anche sarà il centosessantesimo della Fondazione quindi con questo centenario inizia a una una stagione che può essere straordinariamente feconda per questo lavoro che già è iniziato forse che non è mai non è non è mai dimenticato Maynard ecco che un lavoro di attualizzato di Condino attualizzazione
Di continua aggiornamento o di ricezione per usare due categorie
Diciamo conciliari della che ci piacciono molto della dell'esperienza associativa così come ha preso forma negli anni della presidenza da Shel e quindi davvero
Grazie per per tutto ciò che abbiamo ascoltate per l'incoraggiamento a iniziare tutti insieme questo è un invito che faccio a tutti questo lavoro
Di di riflessione viene di confronto di discussione
E sarebbe bello non fare solo tra di noi cioè è bello farlo tra di noi e indiscutibilmente ma è bello
Come nella tradizione las dell'associazione farlo insieme al Paese a questa discussione di temi che continuamente ci proietta no sulle sfide della attualità ci fanno capire come la l'associazione tocca la carne viva delle questioni che riguardano la vita del paese e certamente riguardano
La vita di una Chiesa che vuole essere no l'abbiamo
Visto anche nel cammino sinodale vicina
Alla vita delle persone e quindi l'Azione Cattolica diventa in questo senso uno strumento per una Chiesa che vuole farsi davvero più sinodale più popolare
Ringrazio intorno i vorrei ringraziare sin da adesso volevo dona battuta la farò alla fine
Tutti coloro che hanno
Contribuito nella preparazione dell'organizzazione che stanno lavorando che sono ingaggiati nel lavoro del comitato tutti coloro che a diverso titolo
Stanno offrendo questo questo contributo a partire certamente dal l'istituto da Shell e da Agatino ma soprattutto Matteo che ringrazio
In modo particolare diciamo con grande affetto fraterno la sua presenza sembra discreta ma preziosa una una un elemento di grande incoraggiamento per il lavoro che che stiamo facendo
Ringrazio tutto il Consiglio scientifico in gran parte oggi qui presente tutti quelli che per non sono potuti essere presenti e ringrazio anche a tutte le altre realtà allo fatto ieri ufficialmente in quella sede ufficiale ma mi piace farlo anche oggi perché vedo a ancora del degli amici presenti
Tutte le realtà alle istituzioni davvero che con grande entusiasmo hanno risposto non non per noi non perché noi facevamo la proposta ma credo proprio perché è una una forma di gratitudine nei confronti proprio di Vittorio Bo ascelle di quello che ha seminato di quello che ha lasciato nell'impronta che ha avuto modo di di imprimere nelle diverse istituzioni in cui ha avuto modo di di operare
Ecco giornate molto belle in cui abbiamo davvero voluto immaginare questa questo itinerario della memoria
Per vivere ancora di più e approfondire l'eredità di Vittorio Bachelet mentre nei suoi diversi ambiti di impegno un'altra cosa che è venuta fu fuori ecco non ci posso non si può separare non si può però ecco sì possiamo avere largo così come nell'immagine del poliedro a cui si è allenato Papa Francesco questa poliedricità della sua testimonianza possiamo acqua guardarla da prospettive diverse ma mai partendo il senso dell'intero mais perdendo il senso delle connessioni Pelé
La ricchezza di di
Per il pensiero elaborazione dello del Bacelle studioso ricevono studioso di scienze giuridiche di scienze amministrative la ritroviamo nella sua capacità di dare forma a la ristrutturazione della della vita associativa alla sua suo ripensamento in modo organico nel in alcune scelte che poi prendono forma con il nuovo Statuto ecco
Non possiamo quindi separare ma poi dobbiamo essere capaci di tenere il più possibile insieme così come Luis ha tenuto insieme nella sua
Nella sua vita le diverse S le diverse dimensioni
E poi la credo che sia importante in questo lavoro di attualizzazione
Assumere il più possibile credo a attualizzare significa assumere lo sguardo di vittorie Brancher il cresciuto
Alla scuola del Concilio cresciuto in quel movimento mi mi pare anche giusto rendere ragione di ciò che è emerso di
Di cui di quella realtà che il Concilio da
Atteso ha preparato accompagnato e poi Olbia chiaramente avuto la l'Energia la passione e l'entusiasmo di a di attuare anche attraverso l'impegno impegno associativo ecco
E quel Concilio che ci insegna
L'esercizio difficile rigoroso della lettura dei segni dei tempi di quell'apertura alla novità
Che anche poco fa l'amico Nando Cerchiaro ci ricordava guardare ai tempi che iniziano
Guardarle
Scrutando in profondità non
Affrettarci
A a darne una rappresentazione superficiale
O banale
Invece
Cercare di entrare in profondità
Ci custodendo anche fu
Uno sguardo che si nutre
Si nutre in profondità dall'ascolto della della parola
Per queste mie conclusioni che non ambiscono a essere le conclusioni sistematica di tutte gli stimoli preziosi anzi sarà il lavoro del centenario a come dire
Operare una una sintesi un rilancio dei tanti temi che sono che sono emersi sarà questo lavoro corale che dovremmo fare
Provo chiaramente visto che sono stato chiamato nella nel nella qualità a sottolineare alcuni aspetti che è già a dire la verità sono ampiamente stati trattati stamattina per cui ringrazio tutti i relatori ma in particolare interventi di di Maria Grazia
E di Ilaria che per certi versi hanno anticipato in questo senso mi hanno facilitato moltissimo il lavoro ma questo anche mi rassicura perché vuol dire che la la lettura la sintonia
La anche la narrazione per usare diciamo una metà una espressione contemporanea civici accomunate questo diciamo ci rafforza anche il lavoro sostiene il lavoro che stiamo facendo
Io
Credo che la prima cosa che mi vorrei dire e che ricordare bene Vittorio Bacelle è un'esigenza di tutta l'associazione
Io ero
Ho un ricordo personale
Molto molto chiaro diciamo di quella di quel giorno della morte perché io avevo da poco iniziato a frequentare la CNR
Però subito diciamo nei primi né
Diciamo questa figura mi era stata già consegnata in quegli anni con cui quando ci fu quella quel pomeriggio ricordo benissimo mi trovavo in cucina quando subito alle il telegiornale le news
E ho riconosciuto quella persona che avevo di cui avevo sentito parlare in un contesto diverso sereno allegro come quello di poteva essere la riunione dell'arciere mi mi ha assegnato profondamente
E io credo che tutto questo
Questo sentimento di di ricordo di anni messo anche ieri di riscoprire la bellezza dei della storia di quella vita al di là di quella tragica e purché morte di cui non possiamo non fare memoria credo che sia un esigenza davvero di tutta l'associazione e deve diventare diventa espressione di gratitudine e di responsabilità allo stesso tempo
Dicevo sono appartengo a questa a quella generazione anche i relatori stamattina hanno fatto hanno come dire in qualche maniera
Fatto questa testimonianza più si apparteniamo a una generazione che ha incontra che è cresciuta nella forma di vita associativa elaborata con grande coraggio e con grande lungimiranza in quegli anni che noi lo abbiamo sentito nei raccordi ma per certi versi mi abbiamo fatto anche esperienza sono stati anni entusiasmanti in cui la Chiesa si apprestava alla alla percezione del Concilio
E abbiamo sperimentato anche attraverso l'Azione cattolica
Di quell'esperienza associativa all'impresa l'invito a prendere sul serio la vita prende sul serio la vita prendere sul serio la fede
E a scoprire come questo prendere sul serio la vita e la fede sia fonte di gioia autentica
Gioia che ci porta a sorridere Gioia che esprime una pienezza di vita è un'autenticità che poi diventa il modo di abitare ogni ambito della vita quotidiana
Abbiamo imparato a riconoscere la centralità dell'impegno formativo
Come per
Uso un'espressione che abbiamo utilizzato nel nostro documento assembleare impegno normativo come prima forma di responsabilità sociale
Che ci incoraggia essere fedele alla vocazione che sgorga dalla consapevolezza del battesimo e che prende forma nell'immersione appassionata nella vita della comunità cristiana
Amare l'uomo e tutto ciò che è umano è unitamente Amare Cristo nella Chiesa che sgorga proprio dall'amore di Dio proprio per l'umanità
Queste sono le coordinate che abbiamo ricevuto e che
Raccogliamo ancora da quel seme buono che Vittorio Baruchel insieme a tante donne e uomini di lacci che anche stamattina sono stati ricordati don Franco Costa per tra tutti
Hanno saputo gettare con larghezza di cuore e generosità in un terreno smosso dalla rata pro della storia prepararsi parafrasare una fase un'espressione molto cara a tutti noi
Abbiamo appresso che è necessario uno sguardo contemplativo sulla vita e sulla storia
Uno sguardo capace di saper riconoscere soprattutto i semi del Regno di Dio i germi che crescono continuamente al di là dei nostri sforzi prima ancora del nostro impegno
Una contemplazione anche come ci mostra la sapienza dell'esperienza religiosa della Chiesa non è mai astrazione né motivo di mobilità o addirittura peggio ancora direi di neutralità
In più occasioni Vittorio Bacelle ha ricordato di essersi ispirato a San Benedetto Lodi lo lo ricorda nella intervista anche
Fatta mi pare da Rossi da Ernesto ed recentemente ripubblicata
Lo scrive nel Taccuino dopo un incontro con Augusto Del Noce come restituzione diciamo così di di quel momento ecco
Volendo in qualche maniera indicare quel dinamismo spirituale che genera innovazione nella tradizione cambiamento nella fedeltà
L'associazione è pensata e costruita da Vittorio Bash del
E dalle scelte compiute con lo statuto che è stato frutto di un lungo lungo lavoro lungo e diffuso lavoro corale è una realtà animata da relazioni autentiche di amicizia e di stima
Che maturano nella convive con divisione dell'impegno educativo
Nel servizio ecclesiale e nell'animazione di una vita più fraterna che si fa dialogo fecondo con tutti riconosciamo in questo progetto quella visione di Chiesa
Lo ha ricordato anche Renato che si fa parola che si fa dialogo che si fa a colloquio che Paolo sesto appunto esprime in ecclesiam sua
Un progetto che anche noi abbiamo un progetto che anche noi abbiamo riconosciuto nel cammino del del della Chiesa attuale della Chiesa nel sinodo universale nel cammino sinodale delle chiese che sono in Italia
Un percorso che ha visto tutta l'associazione pronta
Sollecita a intraprendere o disponibile a collaborare con grande generosità con grande passione a tutti i livelli
Ritrovando in tale sentiero dello spirito quella gioia e quella novità del cammino conciliare
Ho sempre pensato la presidenza mi assente più volte mi ha sentito più volte ripetere questa espressione quindi mi scuso diciamo ma nel tanga avanza per me
Ho sempre pensato che assumere con disponibilità e coraggio le sfide emerse nel cammino sinodale
Sono per la C un'occasione irrinunciabile per ripensarsi secondo quello stile che Bashere CIR ricordo indicando
La strada del rinnovamento ASS associativo come modalità attiva di ricezione del concilio rinnovare lacci per attuare le scelte sinodali potremmo dire a farci
Un lavoro che non possiamo però fare e non dobbiamo fare da soli
Ma costruendo alleanze che proprio questo tempo aperto la novità dello spirito ci sta mostrando e ci sta incoraggiando a vivere
Allargando lo spazio dell'amicizia e della condivisione della corresponsabilità ecclesiale
E allargando anche lo spazio dell'impegno nella costruzione al bene comune quel bene di noi tutti
Citazione di Papa Benedetto di Caritas in veritate che richiede noi tutti l'esigente costruzione di uno dei più grande del no il più grande della comunità proprio per poter edificare il bene che per tutti e che non può escludere nessuno
Credo che in questa prospettiva sia per noi prezioso ricomprendere altre due scelte statutarie di cui abbia è stato già trattate negli interventi stamattina in cui la CN maturata è cresciuta io direi per molti versi in questi anni mi riferisco in particolare alla scelta unitaria la scelta educativa
La C di Vittorio Barcella e diventa un'associazione unitaria certo con una grande urgenza organizzativa di semplificazione e di essenze essenzializzazione un'esigenza mai sopita
Quanto mai attuale anche per la per la la per l'attuale della vita associativa
Ma credo soprattutto una una scelta che parte dalla idea di valorizzazione della possibilità che ci è data di vivere in modo più o intense ordinario il dialogo intergenerazionale
Ponendolo come fattore generativo per l'intera vita associativa
In azione cattolica la dinamica della trasmissione della fede anche in questo mondo Complesso ecco che sono state aperte alcune finestre interessanti non potrò affrontarle tutte ma appunto ci daremo del tempo per questo
Mi riferisco all'intervento di Paolo Nepi la dinamica della trasgressione della fede si intreccia in modo fecondo con la capacità apostolica di tutti a partire dai più piccoli
Che proprio Vittorio Bachelet cinese ha insegnato a guardare non come destinatari di una proposta educativa ma come soggetti attivi usiamo questa espressione maneggiando la con molta cura protagonisti
Del compito gioioso dell'evangelizzazione così in questi anni l'associazione ha imparato e ancora tanto deve imparare a fare di ogni luogo associativo un laboratorio dell'ascolto
In cui a prendere anche nella fatica
Anche nel confronto critico la bellezza del pluralismo l'armonia o se volete USA prendendo a prestito un'espressione cara di don Tonino Bello la convivialità delle differenze
Che viene proprio dalla capacità di declinare con creatività il criterio della centralità della persona e la cura di ciascuna persona
Sappiamo bene di vivere immersi in una cultura dello scarto
Che tende a marginalizzare i più fragili che siano talvolta giovani o anziani che siano Aldo e scendi con molta fretta di diventare adulti o adulti con troppa Nostalgia di rimanere adolescenti ma proprio per questo dobbiamo considerare la profezia della scelta unitaria e tradurla oggi con una con nuova creatività
La scelta educativa che ha trovato appunto la sua felice
Espressione nella Masci tra dell'Azione cattolica dei ragazzi coeva proprio dallo Statuto del sessantanove si è rivelata nel tempo l'ossatura della vita associativa
Che riguarda e coinvolge tutti perché e tutta la vita associativa nel suo complesso che forma e deduca e tutti in associazione hanno un compito formativo partecipò non potremmo dire dell'unico compito
Formativo ed educativo dell'associazione
Una scelta che ci ha condotto nel tempo in diverse stagioni alla definizione di progetti formativi è bello anche guardare la storia di questi progetti forse qualche storico dalla pedagogia un giorno o l'ha fatto
Già e io non lo conosco non lo so o è bene che lo faccia i progetti e prima erano progetti settoriali poi diventano unitari e poi sempre di più il progetto formativo diventa il cuore pulsante della vita associativa nell'ultima versione
Che è stata aggiornata proprio alla luce di quel magistero di Francesco che tanto ha ha dato una spinta a questo lavoro di revisione ancora di più questo progetto diventa
Appunto dicevo il cuore pulsante ma anche la cifra della responsabilità
In associazione un progetto che deve continuare a vivere nei negli itinerari di formazione nella scelta degli itinerari formazione che l'associazione con grande pazienza ma anche con grandissima fatica cerca di assicurare cercando nella gradualità la continuità la nella capacità di
Di di
Di pensare in maniera modulare questi itinerari cogliendo le sfide che oggi ci sono ma non rinunciando a questa idea del camminare del camminare insieme del farlo
Con lo strumento che l'associazione
Perché abbiamo bisogno di questi itinerari abbiamo bisogno di questi luoghi e strumenti associativi proprio per fare quel lavoro che ricordava Paolone dice rigenerare il capitale semantico della fede dentro una speranza di amicizia
Di amicizia e di reciprocità potremmo dire di esperienza dice
Formare coscienza e mature si conferma ancora oggi il compito centrale dell'associazione per educare
Ogni persona a partire dai più piccoli
A stare nella complessità senza averne timore senza lasciarsi tentare dalla ricerca di facili scordo scorciatoia o peggio ancora senza lasciarsi tentare da comodi ripiegamenti
Ed è proprio questa visione della complessità io credo che ha induce Bascià lei ad incoraggiare l'associazione a compiere la scelta democratica
Da profondo conoscitore dei complessi meccanismi che regolano la vita sociale e da studioso che ha dedicato le proprie ricerche a mettere in luce il valore della vita democratica come forma di attuazione permanente della Costituzione il presidente Bashere intuisce che la pratica democratica
Può rivelarsi non solo uno strumento rigenerativo della vita associativa
Ma è consapevole del valore educativo di una democraticità nel cammino Dini Rinnovamento che ai che ha individuato appunto come fare perno la formazione della coscienza
L'associazione diventa così
E lo è ancora oggi a mio parere un laboratorio di vita democratica che allena al dialogo e al confronto
Sostenendo la partecipazione educando ad una cittadinanza attiva promuovendo la corresponsabilità e il discernimento comunitario in quella sintesi originale
Che è costantemente alimentata dalla scadenza di un apostolato associato permettetelo di chiamarlo con questa persona preparato espressione un po'desueta ma straordinariamente conciliare a sessanta anni poi dall'apostolica ma tutto si tratta
In quella posto lato associato che il Concilio non solo aveva riconosciuto ma anche promosso
Si potrebbe obiettare subito che il tempo che stiamo vivendo
Assiste a un infragilimento laddove non non non non ha un vero e proprio essiccamento della della democrazia e della vita democratica
Aprendo la strada a forme sempre più elitarie e autoritarie nell'esercizio del potere esposte a diverse forme di abuso della dignità delle persone
Ma è proprio la consapevolezza di questo tempo che assegna un compito nuovo non ricordava anche a Stano Ilaria stamattina
Un compito nuovo importante alla soggezione che un compito che inizia dalla custodia dei propri spazi democratici
Da esercitare con autenticità e rigore
E che si proietta nell'impegno a rafforzare la cultura della partecipazione la cultura del dialogo
Anche nel guardare con cordialità e stimare tutte le forme di impegno generoso e disinteressato di servizio competente e appassionato nelle istituzioni democratica anche su questo avete detto già
Molto meglio
Di me
Proprio per testo assume un significato straordinariamente attuale la nostra scelta religiosa
La postura con cui anche oggi vogliamo vivere questo tempo questa stagione che c'è stata affidata
Una scelta
Che Vittorio Bacelle ha compiuto per cercare una nuova sintesi per abitare da crea credenti proprio le sfide del pluralismo e della complessità
Oggi come in questo tempo e non so dire più se più di quel tempo
Facendo riferimento al bell'incipit
Letto da Matteo nella pubblicità del pop caffè
Sentiamo il bisogno di una comunità cristiana appassionata del Vangelo
Che sembra una buona notizia per la vita di tutti
Di uomini e di donne di giovani e di adulti laiche laici cristiani che sta per assumere con coraggio il primato di quest'anno annuncio abitando anche la vita quotidiana di tutti e mettendosi al servizio di quelle istituzioni che sono proprio nate per promuovere la vita di tutti
E quindi elaborando una cultura forse questo il lavoro del Lessico che diceva anche Renato elaborando una cultura della fraternità in grado di generare processi virtuosi nei diversi ambiti della vita comune nessuno escluso
Cristiani che sanno maneggiare con cura il linguaggio della politica
Che chiede di essere consapevoli di cosa significa prendere parte ma anche di cosa significa la parzialità stessa della politica
Interpretando stare scelta mai modo di visivo ma nell'umiltà di essere una via insieme a tante altre nella ricerca di un bene che è di tutti e che per tutti
Papà papa Leone all'inizio del suo ministero petrino ha esortato a tutta la Chiesa essere segno di unità e di di comunione ma anche fermento di un mondo riconciliato
Ecco una pro questa è una prospettiva che ci sprona a resistere con fermezza e convinzione ad ogni tentativo
Serve più subito lo
Che vediamo in questi mesi
Di divisione in nome della fede
Ci chiede anche
Il disarmo del linguaggio l'apertura della larghezza del cuore
E ci esorta a vigilare su ogni forma ingannevole di strumentalizzazione
La testimonianza di Vittorio Pace del il suo stile
I suoi insegnamenti ci sostengano nella fatica di un discernimento e nell'esercizio di una responsabilità a cui oggi tutti noi siamo chiamati e credo che questo sia lo spirito e l'orizzonte per iniziare la celebrazione di questo itinerario grazie ancora
I e accesso
Concludiamo concludiamo come di consueto come di consueto il convegno Basile con
Un altro importante momento che celebra un impegno vivo dell'istituto
Appunto nel solco della passione di Vittorio per la ricerca e per i giovani che la consegna del premio Basile quindi chiederei chiederei di raggiungerci appunto a Nicola la sala
Che ci introdurrà ci presenterà il i risultati del del premio Basile poi darà la parola ai vincitori del premio che ci presenteranno come di consueto i loro lavori
Buongiorno a tutti allora quest'anno la commissione del premio basso Vera composta dal professor Fabio Mazzocchio professor Umberto lunga e dammi
E abbiamo analizzati nove lavori di tesi pervenuti
Entro la il termine della scadenza del bando apprezzando il tutti i lavori tesi per le la complessità dei temi affrontati per le competenze esce metodologie con cui sono stati proposti timidi circa abbiamo punto constatare anche l'attinenza ai temi del bando di tutti i nove lavori e alla fine della opinione della commissione che si è tenuta lo scorso dieci febbraio all'unanimità la Commissione ha decretato la
La vittoria pari merito di due del premio basso che di due lavori TC quello del dottor Franceschi Pietro che a
Elaborato una tesi diritto costituzionale dal titolo dei capitoli getto sessioni del sistema costituzionale delle fonti
L'uso della fonte straordinaria nell'evoluzione della forma di governo tra comunità e contingenza e l'altro premio di tesi è stata data alla dottoressa in Gaio la vecchia Noemi per una tesi sempre in giurisprudenza nella materia del diritto penale dal titolo attività economica e condizionamento mafioso le misure preventive di tutela e aboliti bonifica dell'impresa
Entrambi i lavori sono stati ritenuti ben scritti ben elaborati con una bibliografia
Profondamente accurata pietra le tematiche affrontate la tesi il dottor Franceschi una tesi in diritto costituzionale che affronta appunto il tema analizza il tema del decreto legge dello studio L'utilizzo il decreto legge facendo però un'analisi storica
Di come questo lo strumento normativo-legislativo venga utilizzato spesso utilizzato nel corso le varie legislature e anche sulla base delle dei cambiamenti e le varie forme di governo che si sono avvicendati in questi anni
E importante soprattutto il focus che lui da sugli ultimi quattro legislature su come il decreto legge sia stato utilizzato nelle ultime quattro legislature e in maniera sempre più cogente
Sì andando coi fare una conclusione è un'analisi conclusiva sulla va sul rapporto tra l'utilizzo del decreto legge nel contesto di crisi nei contesti di crisi che abbiamo vissuto negli ultimi anni partire dalla crisi economico-finanziaria passando per quella sanitaria arrivando alla fine
A all'altro valutare lo strumento l'utilizzo lo strumento del decreto legge per l'attuazione del piano nazionale di riprese resilienza
Io inviterei il dottor Franceschi a raggiungerci
In modo da dargli la possibilità di poter
Rare brevemente il suo lavoro
Buongiorno a tutte e a tutti
Intanto ci tengo a dire che sono molto onorato di ricevere questo premio
Che Heinze non soltanto essendo intitolato una figura come quella di Vittorio Bashere Heinze e non soltanto lo studio del diritto quanto anche un responsabilità di un impegno verso le istituzioni che oggi più di prima sento i dover far mio
E
Ci tengo a ringraziare per questo l'istituto e la commissione per aver valutato positivamente il mio lavoro e nella stessa occasione vorrei ringraziare il mio correlatore ritenersi professor giovani tardi Barbieri
E mio relatore di tesi che diventato per me è un maestro da pochi mesi essendo anche il mio supervisor di dottorato di ricerca al professor Andrea Cardone
E infine la mia famiglia che infestata imprescindibile per la mia crescita
In realtà avevo preparato intervento ma sono stato ampiamente anticipato soprattutto sul metodo perché secondo me quello che valorizza questa il mio lavoro e che devo molto per questo al mio professore che è appunto quello di uno studio storico evolutivo della fonte
Che essi affianca a lo studio della dell'evoluzione della forma di governo perché
Come anzi degnato Enzo Cheli impresso
è imprescindibile studiare a forma di governo per poter comprendere l'eziologia del dello stato del sistema delle fonti
E proprio per questo sono e sia per questo che perché il diritto deve essere per prima cosa prescrittività e non e non quel presenti gli Smoke ha detto prima il professore il Balduzzi sono partito dal sistema costituzionale delle fonti quindi dallo studio
Del dei lavori preparatore la Costituzione e dalla Costituzione stessa perché quello deve essere il parametro
Entro cui si deve mantenere la
La CIR istituzionale e nello specifico quello del del governo legislatore
E poi appunto passando tutti tutta la storia repubblicana sono arrivato a a quelli che sono gli ultimi tre illustri sostanzialmente e e i temi appunto del del pandemia la paghi diciannove del PNR e precedentemente quello della crisi economica mi sono serviti sono stati funzionale a comprendere quanto in realtà l'attuale fisionomia distorsiva estrema non sia dovuta del decreto legge non sia dovuta in realtà ad un a delle contingenze
Come può apparire prima facie quanto piuttosto ad ad una linea di continuità che proprio per questo motivo impone uno sforzo ancora più grande per poter riportare in un alveo se non costituzionalmente rigido rigoroso quanto almeno
Orientato quindi legittimo cosa che a a mio parere al momento non viene fatta
E grazie a tutto questo sono arrivato a delle conclusioni che appunto sono sia sul decreto legge in senso stretto quanto piuttosto anche sulla forma di governo nel senso di valorizzare
Il ruolo del Parlamento di tornare a valorizzare il ruolo del Parlamento come luogo di emersione del dell'indirizzo politico quale tratto ascendente della rappresentanza politica
Parlamentare e popolare
Non in se e come organo di decise l'azione quanto quanto appunto come organo di emersione dell'indirizzo politico e organo di compromesso di un compromesso alla creazione andare penso che debba anche presso rientrare
La ci restituì sanare rinnovo i miei ringraziamenti all'istituzione e a all'istituto e ha la commissione vi ringrazio
Allora duro attestato del problema con tutto sanzioni vuol fare
Adesso passiamo all'altro lavoro di insicura della dottoressa in Gaio la vecchia appunto che come dicevo prima la Schito attività economiche condizionamento mafioso le misure preventiva preventivi di tutele bonifica dell'impresa anche questo lavoro anche questo lui tesi risultato estremamente interessante ben elaborato soprattutto incrociava prospettive diverse nell'analisi sugli non è una crisi
Che si concentrato esclusivamente sulla prospettiva del diritto penale fa cercava di intrattenitore Chari e una prospettiva anche economica sociologica su tutto la descrizione della delle organizzazioni mafiosi e giuridica
Il pure della crisi quello appunto di descrivere gli strumenti di bonifica
Appunto delle aziende delle attività economiche prima che queste possano essere completamente assoggettate dalle organizzazioni
Criminali di stampo mafioso e quindi in particolare la dottoressa indaga la vecchia realizzato lei gli strumenti dell'amministrazione
Giudiziarie del controllo giudiziario in piedi introdotti dal decreto legge decreto legislativo centocinquantanove del due mila undici portando quella fine al suo lavoro di tesi anche l'analisi concreta di alcuni casi
Pratchett qui inviterei la dottoressa raggiungerci
Così anche nella
E con che lei brevemente cufici illustra il suo lavoro
Signor presidente della Fondazione signor presidente dell'Azione Cattolica gentili ospiti sano onorata di aver ricevuto il premio della Fondazione Basso il per lo studio dei problemi sociali e politici
Ed esprimo il mio più sincero ringrazio ringraziamento per questo importante riconoscimento
Oggetto di analisi della mia tesi sono stati gli strumenti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario del Codice antimafia
Quindi il decreto legislativo centocinquantanove del due mila undici strumenti apprestati dall'ordinamento per perseguire secondo due percorsi uno più penetrante ed uno meno un obiettivo comune ed è conservare l'impresa
Quale manifestazione del valore costituzionale della libertà di iniziativa economica e strumento di benessere collettivo
Dunque prevenire le infiltrazioni criminali nelle imprese ma anche garantire che quelle già effettivamente esposte a rischio o raggiunte dall'infiltrazione criminale possano permanere o rientrare nel circuito legale
Sotto il controllo giudiziario
E istituti peraltro che anche alla luce degli accadimenti più recenti hanno dimostrato la loro versatilità ad operare efficacemente anche in in contesti diversi da quelli della criminalità organizzata
Intensa classicamente questi l'applicazione appunto al ai casi della Giorgio Armani S.p.A. e anche alla uno Huber Italia S.p.A.
Questa lettura degli istituti consente di superare una visione una loro visione perfettamente repressiva e di declinare né invece la funzione proattiva costituzionalmente orientata la Costituzione quindi e sempre un punto di partenza ma anche di ritorno ed ciò di cui non si metteranno chiaramente mai di avere bisogno grazie
Grazie a tutti e grazie a tutti buon pranzo gondole torna di vedere tornare l'anno prossimo
Atti

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