Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro (2ª giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10:00.
L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Azione Cattolica, Bachelet, Cattolicesimo, Chiesa, Concilio Vaticano Ii, Costituzione, Cristianesimo, Cultura, Diritto, Intellettuali, … Istituzioni, Magistratura, Politica.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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