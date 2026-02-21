Nell'ambito del XLVI Convegno Bachelet, evento di apertura delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Bachelet, in programma il 20 e 21 febbraio.



Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro (2ª giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10:00.



L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Azione Cattolica, Bachelet, Cattolicesimo, Chiesa, Concilio Vaticano Ii, Costituzione, Cristianesimo, Cultura, Diritto, Intellettuali, …

Istituzioni, Magistratura, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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