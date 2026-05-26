26 MAG 2026
rubriche

Focus Europa - Commissione europea - Le previsioni economiche di primavera e le difficoltà per l'economia europea

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 15 min 8 sec
A cura di Carmine Corvino
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea - Le previsioni economiche di primavera e le difficoltà per l'economia europea" di martedì 26 maggio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:15 Durata: 15 min 8 sec
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