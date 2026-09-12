Cooperare per lavorare. Il Manifesto del lavoro Cooperativo in Sicilia

Introduce Carmelo Greco (Responsabile Lavoro Cooperativo e relazioni industriali Legacoop Sicilia.
Modera Nadia La Malfa (Giornalista professionista e Conduttrice televisiva).
Intervengono Paolo Amenta (Presidente Anci Sicilia), Vincenzo Barbaro (Consulente del lavoro), Alessandro Bellavista (Ordinario diritto del Lavoro Università degli Studi di Palermo), Letizia Casuccio (Direttore Generale CoopCulture), Davide Faraone (Capogruppo Italia Viva in V Commissione Camera dei … deputati), Fabrizio Ferrara (Presidente V Commissione Assemblea regionale siciliana), Chiara Gribaudo (Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia), Alfio Mannino (Segretario Generale CGIL Sicilia), Raoul Russo (Già Componente della Commissione permanente lavoro del Senato), Michele Schirru (Coordinatore Nazionale Generazioni Legacoop), Carmelo Traina (Fondatore e portavoce del "Patto per Restare"), Antonio Zampiga (Responsabile area Lavoro Legacoop Nazionale).
Chiusura lavori Simone Gamberini – Presidente nazionale Legacoop.
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