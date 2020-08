Meeting di Rimini 2020 - Una nuova visione per l’Europa

In collaborazione con Intesa Sanpaolo e Leonardo Intervento di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.



Dialogo con Luciano Fontana, Direttore de Il Corriere della Sera e Maurizio Molinari, Direttore di Repubblica.



Intervento di saluto di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.



Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.



L’Unione Europea è stato uno dei temi più discussi negli ultimi anni.



Prima le elezioni del Parlamento Europeo …

e poi la pandemia hanno suscitato dibattiti controversi che hanno fatto emergere la necessità di una nuova visione dell’Unione, ispirata dai valori fondativi e capace di far convergere le nazioni in una costruzione comune.



Con il Recovery Fund l’Unione Europea ha alzato lo sguardo dell’Unione verso le future generazioni di questo continente, intraprendendo la strada della solidarietà come unica percorribile.



Sarà possibile attraverso il Parlamentò Europeo, il Consiglio Europeo e le altre istituzione dell’UE rafforzare in modo duraturo questa nuova versione per risvegliare il “vecchio” continente?.

