L'Ucraina e i falsi storici evocati da Putin. Intervista ad Ettore Cinnella

Il falso mito della Russia di Kiev come culla della civiltà russa, evocato da Putin per sostenere che ucraini e russi sono un unico popolo.



La Russia di keiv, prima formazione degli Stati orientali.



Lo Stato polacco-lituano nato nel 1569 con l'Unione di Lublino e il rapporto con l'Ucraina.



Putin se la prende con Lenin: a lui attribuisce la responsabilità di aver concesso alle Repubbliche federate dell'Urss uno statuto da Stati sovrani che è stato cristallizzato nella Costituzione del 1924.



Il testamento di Lenin: il timore di quello che definiva 'lo sciovinismo granrusso'.



La carestia provocata …

dalla collettivizzazione forzata negli anni di Stalin: 1932-1933, l'Holodomor, sterminio per fame in Ucraina.



Le accuse di collaborazionismo con i nazisti che colpirono ucraini, tedeschi del Volga, kazaki.



I filonazisti: presenti in Ucraina come in altri Stati: in Russia naziskin al servizio del potere.



Il trauma del crollo dell'Urss per Putin.



E per i cittadini dell'ex Urss che si impoverirono.



Gli oligarchi di Putin.

