Relazione: Domenico Proietti (Segretario Confederale UILSegretario Confederale).



Intervengono: Roberto Balzani (Università di Bologna– Università di Bologna), Mimmo Carrieri (Sapienza Università di Roma), Giuseppe Conte (Presidente M5S– Presidente M5S), Michele Finelli (Michele Finelli - Presidente Nazionale AMI), Oreste Gallo (Imprenditore), Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico), Giuseppe Provenzano (Vicesegretario PD), Nadia Urbinati (Columbia University), Luca Visentini (Segretario Generale CES), Maurizio Viroli (University of Texas at Austin).



Conclusioni Pier Paolo …

Bombardieri (Segretario Generale UIL).



Convegno "L’attualità del pensiero politico, economico, sociale e cosmopolita di Giuseppe Mazzini", registrato a Roma venerdì 29 aprile 2022 alle ore 09:52.



L'evento è stato organizzato da Unione Generale del Lavoro.



Sono intervenuti: Antonio Passaro (capo ufficio stampa UIL), Domenico Proietti (segretario confederale della UIL), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Roberto Balzani (ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Bologna), Luca Visentini (segretario generale della Confederazione Europea dei SindacatI), Michele Finelli (storico, presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana), Maurizio Viroli (professor of Government at the University of Texas (Austin)), Oreste Gallo (imprenditore, membro del Comitato nazionale di Radicali Italiani), Nadia Urbinati (professoressa di Teoria politica alla Columbia University di New York), Mimmo Carrieri (docente di sociiologia economica e relazioni di lavoro presso la Sapienza Università di Roma), Giancarlo Giorgetti (ministro dello sviluppo economico), Giuseppe Provenzano (vicesegretario del Partito Democratico), Pier Paolo Bombardieri (segretario generale della UIL).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Politica, Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 40 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci