1 - LA DIGITAL IMMORTALITY - Come rimanere in questo mondo dopo la dipartita.



2 - IL VALORE DEL BRAND - I 100 marchi più preziosi nel 2022.



3 - SOCIAL MEDIA - L'uso dei social media può essere fortemente legato alla depressione.



In quali casi e perché.



4 - PORTARE LA BANDA LARGA OVUNQUE - In particolare su una cima di grande attrazione turistica...



5 - ROBOT KILLER - Sono già all'opera...



Puntata di "Media e dintorni" di domenica 30 ottobre 2022 condotta da Emilio Targia con gli interventi di Edoardo Fleischner (progettista multimediale, docente di Comunicazione digitale all'Università degli …

Studi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banda Larga, Comunicazione, Decessi, Digitale, Informazione, Intelligenza Artificiale, Internet, Malattia, Mass Media, Psicologia, Robotica, Salute, Tecnologia, Telecomunicazioni, Televisione, Turismo.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

leggi tutto

riduci