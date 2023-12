I vantaggi di un mondo post-Russia

Su iniziativa del senatore Giuliomaria Terzi di Sant'Agata (Ex Ministro degli Affari Esteri, ex Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, nelle Nazioni Unite e in Israele).



Intervengono: Gianni Vernetti (Ex Senatore e Sottosegretario degli Affari Esteri dell’Italia).



Sessione A: Sfide e opportunità: massimizzare i benefici locali, regionali e globali (scenario win-win) della decol- onizzazione della cosiddetta Federazione Russa per tutte le parti coinvolte.



Intervengono: Akhmed Zakaev (Primo Ministro della Repubblica Cecena di Ichkeria), Ragiana Dugar-DePonte Il Comitato per l’Indipendenza …

Buryat, Lega delle Nazioni Libere), Maxim Kuzakhmetov (“Ingria Senza Frontiere”, editore), Stanislav Suslov (Vicepresidente del Comitato della Confederazione Indipendente della Siberia), Albakov Shamil (Vicepresidente e rappresentante inguscio nel Comitato delle Nazioni del Caucaso settentrionale), Dmitry Dorovskikh (Consiglio di coordinamento della Circassia Repubblica di Kuban).



Sessione B: Potenziali accordi di cooperazione economica, commerciale e di sicurezza tra gli stati futuri indipendenti dello spazio postrusso e degli altri stati del mondo libero.



Con: Vitaly Ginzburg (Imprenditore russo, blogger), Denis Ugriumov (Rappresentante del movimento Socio-politico”Ingria Libera”), Inna Kurochkina (Rappresentante del Primo Ministro della Repubblica Cecena di Ichkeria, giornalista e produttrice di canale Ichkeria News, regista), Sergey Antonov (co-presidente del Movimento di Liberazione “Udmurtia Libera”), Liudmila Buimister (Membro del Parlamento UA, ufficiale delle forze armate ucraine, Membro dell’Assemblea parlamentare della NATO).



Sessione С: Quale dovrebbe essere la risposta degli stati del mondo libero all’alleanza di fatto esistente dei regimi autoritari e totalitari - #MPTP-asse (Mosca-Pechino-Tegheran-Pyongyang) o #RIC-asse (Russia-Iran-Cina) e ai loro controllati satelliti (regime di Assad, Hamas, ISIS, Talebani, regime di Lu- kashenko, regime di Maduro, Hezbollah, ecc.).



Intervengono: Janush Bugajski (Senior Fellow, Jamestown Foundation, Washington DC, autore di “Stato fallito: una guida alla spaccatura della Russia”), Oleg Dunda (Deputato dell’Ucraina), Juraj Mesík (Analista indipendente di sfide globali e rischi, pubblicista, attivista della società civile, educatore e docente, affiliato alla Slovak Foreign Policy Association), William Ivanov (Membro del Congresso della Manciuria, Leader del Partito Nazionale della Manciuria, Artista), Oleksiy Gonciarenko (Membro del Parlamento ucraino, Vicepresidente della Commissione per i migranti, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa).



Video dell'eurodeputata Anna Fotyga Ministro degli Affari Esteri, Polonia (2006-2007), Capo della Cancelleria del Presidente della Polonia (2007-2008), Membro del Sejm polacco della 7 a convocazione, Membro del Parlamento europeo dalla Polonia della 6 a e 8a convocazione.

