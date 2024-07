15ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica (sessione mattutina)

Saluti istituzionali: Francesco Maria Chelli (Presidente Istat), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Gallo Gueye (Deputy Director General Eurostat).



A seguire, ore 10.45 "Le riforme costituzionali per rilanciare la partecipazione dei cittadini alle istituzioni".



Colloquio con Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa).



Modera Davide Colombo (Direttore centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, Istat).



Ore 11.15 "L’integrazione dei dati e IA …

come leva per una crescita economica sostenibile ed inclusiva".



Chair: Stefano Menghinello (Direttore centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR | Istat).



Intervengono: Paolo Benanti (Professore Pontificia Università Gregoriana), Gianfranco Polillo (Economista), Renato Loiero (Consigliere per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Claudio Soldà (CSR & Public affairs Director | The Adecco Group Italy), Gennaro Terracciano (Prorettore Università degli Studi di Roma “Foro Italico”).

