America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

La Corte Suprema garantisce a Donald Trump un'immunità totale per le azioni intraprese nell'esericizio di funzioni ufficiali.



Ora i giudici delle corti federali e statali dovranno distinguere nei numerosi processi se Trump agisse come privato cittadino e capo di partito o, per l'appunto, esercitando i poteri costituzionali di Presidente.



In dissenso i tre giudici liberal della Corte.



Durissimo il commento della giudice Sonia Sotomayor: "questa sentenza rende il presidente un re al di sopra delle leggi".



I dem sperano che l'indignazione verso Trump …

mobiliti l'elettorato alle urne.



Biden dopo la disastrosa performance al dibattito del 27 giugno con Trump.



Opinionisti dei media liberal lo hanno invitato a lasciare la corsa, così come hanno fatto due deputati dem.



Al momento il presidente ha confermato di voler continuare la campagna elettorale.



Punta su un'intervista alla Abc e sui prossimi comizi in Pennsylvania e in Wisconsin.



Un paragone citato fuori luogo: il ritiro di Lyndon Johnson: ma avvenne con ampio anticipo e in una situazione particolare come il 1968.



Se Biden si ritira: tanti i candidati possibili, anche tra i governatori.



La possibile candidatura della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, che fu capace di resistere all'assalto dei trumpisti durante il lockdown del Covid e al tentativo di rapimento da parte di uomini armati di fucili.



I vantaggi di una candidatura della vicepresidente Kamala Harris: sarebbe scongiurata una guerra intestina tra gli aspiranti dem.



Il suo indice di popolarità è sempre rimasto basso, ma si è impegnata molto battendo il Paese con comizi sul tema aborto.



E Trump sarebbe spiazzato dalla scomparsa di un rivale come Biden, che al momento appare il più debole.

