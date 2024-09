America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

In poco più di due mesi, lo scenario della politica americana si è capovolto: Biden, debolissimo nel gradimento degli elettori, si è fatto da parte e l'arrivo della candidata Kamala Harris ha suscitato un entusiamo travolgente, soprattutto tra giovani, donne, afroamericani e latinos.



E Trump, che sembrava lanciato in una corsa senza ostacoli, ora si ritrova nei sondaggi testa a testa con Kamala.



La grande regia degli Obama nella candidatura Harris.



La candidata dem si riposiziona al centro e si tiene al momento vaga sul programma.



Trump appare frastornato, non riesce a prendere le misure della …

sua avversaria, oscilla su questioni che sono centrali nella campagna dei Dem come l'aborto.



i sondaggi raccontano che il 59% degli elettori sceglierà il candidato sulla base della posizione che assumerà sull'aborto e comunque il 62% di loro considera negativamente la sentenza con cui la Corte Suprema ha cancellato la Roe vs Wade.



Candidati rep alla Camera e al Senato in difficoltà, memori di come il tema aborto li abbia portati alla sconfitta alle elezioni di midterm.



Kamala inzierà da Palm Beach, luogo di residenza di Donald Trump, un tour di 50 tappe a difesa dei diritti riproduttivi.



Trump alla convention delle 'Moms for Liberty' rilancia la battaglia contro ila cultura woke e l'insegnamento di temi legati alla sessualità e al genere.



Ma si dice favorevole alla cannabis ad uso ricreativo per gli adulti, sostenendo che non vanno sprecati i soldi dei contribuenti per arrestarli per possesso di modica quantità.



Faccia a faccia Harris-Trump il 10 settembre: microfoni chiusi quando parla l'avversario, chi favorirà questa regola?.

