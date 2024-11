Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016; Gaetano Quagliariello, Dean School of Government - LUISS Guido Carli; Alessandro Canelli, Presidente dell’IFEL.



L’evento è promosso dalla School of Government della LUISS Guido Carli e dal Commissario straordinario Sisma 2016 in collaborazione con la Fondazione Magna Carta.



Convegno "Flat Tax e rilancio dell'Appennino Centrale: strumenti fiscali per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile", registrato a Roma martedì 5 …

novembre 2024 alle 17:20.



Sono intervenuti: Giancarla Rondinelli (Giornalista TG1), Gaetano Quagliariello (Dean, Luiss School of Government), Guido Castelli (Commissario straordinario Sisma 2016), Luca Bartolucci (Senior Lecturer, Luiss School of Government), Domenico Lombardi (Professor of Practice e Direttore del Policy Observatory, Luiss School of Government), Alessandro Canelli (presidente IFEL e Sindaco di Novara), Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze).



Tra gli argomenti discussi: Fisco.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 41 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

