"U.S.



Department of Energy Completes LNG Study Update, Announces 60-Day Comment Period" - US Department of Energy - 17 dic 2024 --- "Biden administration releases LNG export study, urging caution on new permits" - Reuters - 17dic 2024 --- "Biden administration warns natural gas expansion would drive up domestic costs" - Guardian - 17 dic 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Biden conferma la sua moratoria ai nuovi impianti di GNL negli Stati Uniti" di sabato 21 dicembre 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Clima, Commercio, Economia, Energia, Esteri, …

Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Produzione, Salute, Tecnologia, Usa.

leggi tutto

riduci